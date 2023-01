Veja como usar o protetor solar de maneira adequada

GREVE DOS TRIPULANTES

Pilotos, copilotos e comissários de bordo estão em greve desde segunda (19)

A greve de pilotos, copilotos e comissários de bordo, iniciada na segunda (19), deve seguir nos próximos dias com a suspensão de decolagens em nove aeroportos do país.

A mobilização, liderada pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas, é um protesto por reajuste de salário e mudanças nos regimes de descanso.



Sem acordo com as empresas, a categoria decidiu fazer paralisações programadas nos aeroportos de Congonhas (São Paulo), Guarulhos (Grande SP), Galeão, Santos Dumont (ambos no Rio), Viracopos (Campinas), Porto Alegre, Fortaleza, Brasília e Confins (Belo Horizonte).



Atrasos e cancelamentos de voos em aeroportos como o de Congonhas, com muitas conexões, geram um efeito cascata para outros locais.



Passageiros afetados podem pedir às companhias aéreas reembolso, no caso de cancelamento, ou auxílio para comunicação, alimentação e hospedagem, quando o voo atrasa.



Se você sofreu com atraso ou cancelamento por causa da greve, veja abaixo quais são seus direitos e onde você pode reclamar, caso a companhia aérea não os tenha cumprido:

O QUE AS EMPRESAS DEVEM FAZER EM CASO DE ATRASO E CANCELAMENTO



Segundo a Anac (Agência nacional de Aviação Civil)

manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos atrasados

informar imediatamente a ocorrência do atraso, do cancelamento e da interrupção do serviço oferecer gratuitamente, de acordo com o tempo de espera, assistência material

oferecer reacomodação, reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, cabendo a escolha ao passageiro, quando houver atraso de voo superior a 4 horas ou cancelamento

ASSISTÊNCIA MATERIAL EM CASO DE ATRASO OU CANCELAMENTO POR TEMPO DE ESPERA



Contado a partir do momento em que houve o atraso ou cancelamento, segundo a Anac

A partir de 1 hora: comunicação (internet, telefone etc.)

A partir de 2 horas: alimentação (voucher, refeição, lanche etc.)

A partir de 4 horas: hospedagem (somente em caso de pernoite no aeroporto) e transporte de ida e volta. Se o passageiro estiver no local de seu domicílio, a empresa poderá oferecer apenas o transporte para sua residência e de sua casa para o aeroporto



COM QUEM RECLAMAR



Pelo canal de atendimento da Anac. A agência orienta, contudo, que o passageiro procure primeiramente a companhia aérea para buscar uma solução mais rápida do problema e, caso não fique satisfeito, registre a reclamação.



Para dúvidas, o passageiro develigar para o telefone 163 (ligação é gratuita de qualquer estado do país, todos os dias das 8h às 20h).



Para entrar em contato diretamente com a companhia aérea, ligue para algum dos telefones abaixo: