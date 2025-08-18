Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cláudio Humberto

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"

Presidente dos EUA Donald Trump, após a conversa com o russo Vladimir Putin

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

18/08/2025 - 00h15

18/08/2025 - 00h05
Sanção recíproca com vistos seria inútil contra EUA

Enquanto o boquirroto Lula gosta de se jactar pagando de democrata e dizendo que não vai retaliar os Estados Unidos com suspenção de vistos de juízes da suprema corte americana, em resposta ao que aconteceu com Alexandre de Moraes e cia., ou de ministros de Estado, como Alexandre Padilha (Saúde), a realidade mostra que a medida, do lado brasileiro, seria inútil. A última vez que um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos realizou uma visita oficial no Brasil foi há 27 anos.

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?

08/08/2025 00h05

Juliane Penteado

Juliane Penteado

Esse assunto que ainda divide muitas opiniões.

Tem gente que acha que para ter vantagem deve trocar uma pela outra.

Contribuir com o INSS é uma obrigação, diferente da previdência privada que acaba sendo um investimento “a mais”.

Hoje eu explico a diferença de um para o outro, além de outros assuntos referentes a este tema. Por isso, fique e leia até o final.

Vamos explicar primeiro como funciona a previdência social (INSS)?

Em outros artigos já falei sobre a Previdência Social brasileira. Ela funciona de forma contributiva, é administrada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Ela rege os trabalhadores da iniciativa privada que estão no Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Eles contribuem obrigatoriamente.

Para quem em situações de vulnerabilidade ou perda da capacidade laboral, eles possam usufruir de benefícios, e garantir a aposentadoria no futuro.

Todo trabalhador do RGPS é obrigado a contribuir com o INSS?

Sim, o Empregado CLT, empregado doméstico, trabalhador avulso, autônomo, profissional liberal e MEI ( Micro Empreendedor Individual). Todos esses têm que contribuir para o INSS.

Os segurados facultativos podem optar em se filiar ou não ao INSS

Não somente eles, mas os não obrigatórios também. Ainda, assim, é bom que os facultativos não exercem atividades remuneradas, contribuam com o INSS para estarem cobertos em casos de necessidade e precisarem de algum benefício.

Vamos agora falar da Previdência Privada?

A Previdência Privada também pode ser chamada de complementar, além de ser um meio de aumentar o valor da sua aposentadoria.

Nela é possível escolher o valor que poderá contribuir, além de resgatar os valores antecipadamente, depois de cumprir, claro, o prazo de carência estipulado pela instituição financeira ao qual essa previdência está sendo paga.

Saiba: é possível ter o INSS e pagar a previdência privada ao mesmo tempo!

É ótimo isso!

Além da segurança do INSS lá no futuro, o segurado pode ainda verificar qual instituição financeira, qual plano melhor se encaixa no seu perfil na previdência privada.

Como já disse antes, é um complemento muito válido para os dias futuros de descanso.

Procure uma advogada previdenciarista que ela vai te ajudar a entender e administrar essa situação.

Conheça as diferenças entre a previdência privada e a previdência social

Na contribuição com o INSS, existe um limite mínimo( salário mínimo) e máximo (teto) para os benefícios previdenciários.

Hoje o salário mínimo é de R$ 1.518,00 e o teto do INSS é de R$ 8.157,41.

Existem pessoas que recebem uma remuneração acima do teto, porém, ao se aposentar ficam limitados a esse valor que citei acima. É um prejuízo, não é?

Principalmente nesses casos, os especialistas indicam um investimento a mais, como uma segunda previdência, neste caso, a privada, para que o segurado consiga uma renda parecida com o que recebia enquanto trabalhava.

Então como garantir uma boa aposentadoria?

Não é truque! Nem segredo! Mas planejamento!

Eu sempre falo isso, e é a verdade. Lembre-se que qualquer dessas previdências funcionam como uma segurança para os momentos de necessidade do segurado e dos seus dependentes.

Por isso não devem ser tratados de qualquer jeito e por qualquer profissional.

Procure uma advogada especializada para que você não perca tempo e nem dinheiro.

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos

O que você precisa saber sobre isso?

07/08/2025 00h05

Leandro Provenzano

Leandro Provenzano

Imagine acordar pela manhã, olhar pela janela e ver que o seu carro simplesmente… sumiu. Nenhum bilhete. Nenhuma explicação. Apenas um guincho e uma liminar.

Se você financiou um veículo, essa cena pode não ser tão distante quanto se imagina. Mas o que pouca gente sabe — e o que os bancos raramente explicam — é que existem caminhos legais para se defender.

A purgação da mora é a estratégia mais eficaz e segura para reaver o veículo, mas ela esconde uma situação que pouca gente sabe

A chamada “purgação da mora” é o pagamento das parcelas em atraso com os encargos previstos em contrato. Ela é, na maioria dos casos, a forma mais eficaz de retomar o veículo sem entrar em discussões judiciais mais longas. Ela garante que o devedor possa reaver o veículo sem maiores burocracias, desde que pague o valor integral cobrado na ação de busca e apreensão.

Embora pareça ser um caminho relativamente fácil, há algo que pouca gente sabe. O banco no processo de busca e apreensão pode lhe cobrar não somente as parcelas em atraso, mas também as parcelas futuras, ainda não vencidas (parcelas vincendas), o que dificulta muito a purgação da mora devido aos valores envolvidos.

Se o seu objetivo é proteger o patrimônio com agilidade, pagar e depois discutir eventuais abusos envolvidos no caso, esta saída é a mais segura.

O prazo de 5 dias para pagamento não é processual. E isso muda tudo.

Muita gente acredita que tem 5 dias úteis após a apreensão para “purgar a mora” e evitar a perda definitiva do carro. Isso é um erro. Por não se tratar de um prazo processual (que são contados em dias úteis), o prazo para pagamento é contado em dias corridos, e começa a partir da efetiva apreensão do veículo, o que faz com que feriados e finais de semana deixem seu prazo para pagamento ainda mais curtos.

Ou seja, se você perder o momento certo, não poderá mais pagar os valores em atraso e exigir a devolução do carro — mesmo tendo o dinheiro em mãos.

A tese da “Teoria do Comportamento Contraditório” pode ser útil, mas somente em alguns casos

Se o banco aceitou negociar, autorizou a devolução amigável do bem, ou deixou evidente que haveria acordo — e mesmo assim entrou com a ação judicial de busca e apreensão — ele pode estar ferindo o princípio da boa-fé contratual. Principalmente se o devedor já pagou algo referente ao acordo que se estava realizando no momento da apreensão do veículo.

Isso é o que chamamos de comportamento contraditório: não se pode, ao mesmo tempo, fingir diálogo e agir com hostilidade judicial. Tribunais têm anulado algumas liminares com base nessa tese, principalmente quando há prova da negociação. Mas muito cuidado, esse entendimento tem sido aplicado por alguns juízes, e não por todos, logo, esta não é a saída mais segura para reaver seu veículo.

Alerta: golpes com boletos falsos são mais comuns do que parece

Ao receber ligações ou mensagens com propostas de quitação da dívida, confirme sempre a autenticidade dos boletos antes de pagar.

Diversos consumidores em situação de busca e apreensão têm sido vítimas de fraudes sofisticadas, com boletos aparentemente legítimos, mas que desviam o valor para contas de estelionatários.

Jamais confie apenas na aparência do documento. Consulte diretamente o banco ou um advogado de confiança antes de realizar qualquer pagamento. O meio mais seguro de realizar o pagamento quando já existe um processo de busca e apreensão é por meio do próprio processo, e isso pode evitar um prejuízo imenso para quem já está passando por problemas financeiros.

Cuidado com “assessorias” com promessas milagrosas

Nos momentos de desespero, é comum o consumidor recorrer a empresas que prometem revisar o contrato, eliminar a dívida ou suspender a ação judicial.

A maioria dessas “assessorias” não tem autorização da OAB e muitas praticam estelionato disfarçado de consultoria.

Desconfie de quem promete resultados sem conhecer o seu contrato e sem estar autorizado a atuar judicialmente. Normalmente há 2 coisas que não se consegue prometer quando se trata de um processo judicial: 1- Prazo e 2- Resultado, portanto, sempre desconfie de quem te promete alguma delas.

Informação é proteção patrimonial

No cenário atual, a desinformação é o maior inimigo do consumidor. Muitas pessoas perdem veículos e valores expressivos simplesmente por desconhecerem seus direitos ou por agirem tarde demais.

Buscar orientação jurídica qualificada, com profissionais que conhecem a fundo a legislação e a jurisprudência sobre busca e apreensão, pode ser a diferença entre perder um bem de valor ou preservar o seu patrimônio.

