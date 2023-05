"A comissão começa com o governo dominando"

Ex-sócios de ministro do TSE doaram para Boulos

A campanha para deputado de Guilherme Boulos (Psol-SP) recebeu generosas doações ao menos de dois ex-sócios de André Ramos Tavares, nomeado pelo presidente Lula (PT) como ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Fernando Marcelo Mendes e Walfrido Jorge Warde Junior injetaram dinheiro na campanha do ex-sem-terra. Além de Boulos, a campanha do deputado Paulo Teixeira (PT-SP), hoje ministro de Desenvolvimento Agrário do governo Lula, também foi agraciada.

Vai no pix

Fernando Mendes fez para Boulos um pix no valor de R$38,9 mil. Ocupa a sexta posição entre os maiores doadores individuais do político.

Gastou bem

Warde Junior abriu a carteira e doou mais, R$200 mil para o líder do MTST, virando o maior doador individual da campanha de Boulos.

Cota petista

Além dos R$200 mil para o deputado que ganhou fama invadindo propriedades, Warde Junior deu R$50 mil à campanha de Paulo Teixeira.

Sociedade

Os dois foram sócios de André Tavares no Observatório de Justiça, empresa aberta em 2018, mas encerrada em janeiro deste ano.

Petróleo jorrou no Amazonas pela 1ª vez em 1954

A História revela que Nova Olinda (AM) viu surgir em 1954 o primeiro dos 95 poços no Amazonas, do tipo que jorrava a ponto de dar um banho de petróleo em quem estivesse por perto. A história da Petrobras no Estado, inclusive de respeito à floresta, deixa claro que não têm boas intenções a birra do Ibama e atitudes lacradoras de Marina Silva (Meio Ambiente) no veto ao pedido da petroleira para iniciar pesquisas em área promissora, cujas reserva estão estimadas em pelo menos 10 bilhões de barris.

Alegação desonesta

Há lances de desonestidade, como a afirmar que a exploração se daria “na foz do rio Amazonas”. Na verdade, fica a 500km de distância.

Chance de ouro

Após Lula orientar a Petrobras a pedir reconsideração do veto, Marina, o Ibama e as ONGs que mandam nos dois têm uma chance de se redimir.

Pagando para ver

Marina duvida de uma nova demissão, como no primeiro governo. Ela se acha uma espécie de avalista de Lula no plano internacional.

Puro embromation

Bem ao seu estilo, Lula fez um afago a Marina Silva (Meio Ambiente), na reunião de ontem, prometendo “fazer o possível” para reverter a decisão do Congresso que, diz ela, “esvaziou” seu ministério. E ainda destacou dois ministros, Rui Costa e Alexandre Padilha, para repetir a lorota.

Segunda chance

Lula espera da ministra a iniciativa, sem sua interferência, para reverter o veto lacrador à exploração de petróleo a 500km da foz do Amazonas. Tem o significado de “segunda chance”. Mas ela continua entrincheirada.

Dia D

Atual responsável pela Lava Jato em Curitiba, Gabriela Hardt tem até esta segunda (29) para bater o martelo se fica no comando da operação. Antes de assumir a Lava Jato, a juíza pediu para deixar o tribunal.

Efeito Tarcísio

O Estado de São Paulo registrou queda de 4,5% no número de roubos. É a primeira queda no índice em 14 meses. O resultado foi celebrado pelo governador Tarcísio Freitas, que parabenizou as forças de segurança.

Plano do PL

O PL começou a série de reuniões para planejar as eleições municipais de 2024. O cacique Valdemar Costa Neto quer crescer nos municípios, “Vamos bater todos os recordes e eleger o maior número de prefeitos”.

Transparência no DF

A Transparência Internacional Brasil elegeu a Câmara Legislativa do Distrito Federal como a mais transparente do País. O ranking considerou as 27 casas legislativas estaduais e do DF.

Dançou

O Fórum de Governadores, em Brasília, seguiu o modelo da Marcha dos Prefeitos e agitou o comércio na capital. Nas proximidades do evento, eram distribuídos panfletos de casas que oferecem danças sensuais.

Piscadela

O PSDB e o MDB ensaiam conversas para uma federação. Hoje, os tucanos já estão federados com o Cidadania. Ainda que informal, lideranças dos dois lados já apontam problemas: comandos regionais.

Pensando bem...

...na Esplanada, politicamente correto não é política correta.

PODER SEM PUDOR

Só rezando

Nomeado ministro da Fazenda de Itamar Franco, o pernambucano Gustavo Krause encontrou Miguel Arraes (PSB-PE) no dia da posse, no Planalto: “Vamos precisar de todo o apoio do partido...”, cochichou Krause. Arraes puxou uma baforada do seu cachimbo, olhou fixamente para o ex-prefeito do Recife, pefelista histórico, e devolveu: “Gustavo, o que posso fazer é rezar por você...”

