"A corda arrebenta para o lado mais fraco"

O Banco Central registrou aumento de 43% nas transferências por Pix no valor de um centavo no ano passado em relação a 2022. No total, os brasileiros fizeram mais de 35 milhões de transações da quantia em 2023. Inaugurado em 2020, o método simples e gratuito de transferir dinheiro caiu no gosto da população.

MAIS: o Pix no valor de 1 centavo, no entanto, ganhou outra funcionalidade: a comunicação. Ao efetivar a transferência, o pagador pode escrever uma mensagem de até 140 caracteres para o destinatário do valor, os mais jovens até fazem brincadeiras com os amigos.



Vai um cafezinho?

A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues que voltou a TV aberta depois de cinco anos na pele de Alicia na recém-encerrada novela Fuzuê tem se dedicado a outro investimento: produção de café. Tudo começou quando procurava um refujo para aproveitar mais a família. Eis que há pouco mais de 4 anos ela, o marido e alguns amigos resolveram a comprar um terreno com uma propriedade abandonada em Paty do Alfares, no Vale do Café (RJ) e torná-lo a terra novamente produtivo. Após 2 anos e meio foi feita a primeira colheita e a paixão por café virava um produto em Grão e em Cápsulas Biodegradáveis batizado de FNV Cafeteria, que é comercializado somente na loja da marca (https://fnvcafearia.com.br/). “Era para ser um projeto de lazer, mas fomos estudando sobre café, sobre a região e nos apaixonamos, o antigo o desejo de empreender que formigava no coração e no meio do verde, da brisa, dos últimos raios de sol daquele dia frio, a semente do sonho encontrou chão fértil e germinou. O trabalho começou em outubro de 2020, adotando práticas regenerativas. De lá para cá os avanços se seguiram e hoje temos muito orgulho da marca que estamos construindo”. São 180 hectares de fazenda, mas somente 40 hectares com cerca de 120 mil pés de árvores plantados em agrofloresta, reunindo diferentes espécies agrícolas.

Velhos rivais acertam união

Historicamente, PDT e PSDB sempre estiveram em lados opostos. Em eleições presidenciais, desde Fernando Henrique Cardoso, as siglas caminharam em direções contrárias. Quando FHC se elegeu em 1994, o pedetista Leonel Brizola avisou que faria uma “oposição construtiva”. Em 2018 e 2022, no segundo turno, o PSDB ficou neutro e o PDT continuou apoiando os candidatos petistas. Nada de surpresas: PDT e PSDB costuram uma federação que deverá encapar também o Cidadania e, muito provavelmente, mais à frente o Podemos. Tancredo Neves dizia que a política era assim: “Você olha uma nuvem no céu, ela está de um jeito. Se você olhar minutos depois, está de outro”. Na semana passada Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB, o ex-governador Ciro Gomes e o senador tucano Tasso Jereissati se reuniram e deram a largada (Carlos Lupi, presidente licenciado do PDT e ministro da Previdência, também apoia).

Olho nas municipais

O objetivo imediato da constituição dessa federação são as eleições municipais deste ano, embora Ciro Gomes já pense em 2026. O peso de Tasso Jereissati nessa empreitada é uma grande vantagem: político veterano, lúcido, bom de articulação e construtor, nunca destruidor. À essa altura, Perillo aposta na alternativa para se reerguer em boa companhia. Ninguém fala em presidência da federação, nem seria lúcido. E todos acreditam que também Brizola e FHC topariam: foram os dois maiores ícones do PDT e PSDB (o tucano enfrenta hoje problemas de saúde).



Abrindo o coração



Depois de muita especulação e até boato envolvendo uma suposta amante do marido, Kate Middleton, a Princesa de Gales, esposa do príncipe Willian resolveu divulgar um vídeo nas redes sociais para falar sobre seu estado de saúde após uma cirurgia feita em janeiro. Fora da mídia desde a intervenção Kate revelou que (também) foi diagnosticada com câncer. “"Em janeiro passei por uma grande cirurgia abdominal em Londres, era esperada que minha condição não fosse ligada ao câncer. A cirurgia foi um sucesso, mas os exames depois da operação mostraram que era câncer. Meus médicos me aconselharam a passar por uma bateria de quimioterapia preventiva. "É claro que isso foi um grande choque, e William e eu temos feito tudo o que podemos para processar e administrar isso de forma privada, para o bem de nossa jovem família. Como você pode imaginar, isso levou tempo. Levei algum tempo para me recuperar e para explicar tudo a George, Charlotte e Louis de uma forma que seja apropriada para eles. Precisamos de tempo e privacidade enquanto eu completo meu tratamento. Eu preciso me concentrar em uma recuperação plena”.



Sofás amarelos

Michelle Bolsonaro não perdeu a chance: aproveitou que funcionários do Alvorada encontraram os 261 móveis do Palácio que “o governo Bolsonaro teria levado”, para provocar a primeira-dama Janja. E disse que “tudo não passou de cortina de fumaça para comprar moveis novos”. Ela sabe que a autora das novas compras foi Janja que teria gastado perto de R$ 500 mil. Michelle também questionou o bom gosto, lembrando que “tem muito sofá amarelo”.



Alternativa

Lula já disse que Nísia Trindade, ministra da Saúde, fica e pronto. O presidente falou que confia nela e Nísia também disse que não pede demissão. Contudo, a eventual saída de Nísia da pasta da Saúde pode acabar beneficiando Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, meio desmoralizado na articulação política – e médico. Grupos do governo torcem para que seu nome cresça, apostando que o nome de Nísia não é indemissível. O combate – pífio – à dengue é um dos principais causadores da queda de aprovação de Lula e de sua administração. Mais: no fim de abril, vencem lotes estocados de vacinas Qdenga.



“Quem mais se fod... fui eu. Quem mais perdeu coisa fui eu. Todo mundo já era quatro estrelas. O presidente teve pix de milhões, ficou milionário. Depois, ele consegue se eleger fácil”,

de MAURO CID // em depoimento à Polícia Federal.

EM CURITIBA



Levantamento do Paraná Pesquisas apurou que 35,1% dos eleitores de Curitiba “com certeza” votariam em um prefeito indicado pelo governador do Paraná, Ratinho Junior, Rafael Cuenca, atual prefeito seria facilmente reeleito, mas não pode concorrer porque está no segundo mandato – e com popularidade de 73%. Ratinho Junior e Greca podem apoiar o vice-governador, Eduardo Pimentel. E há ainda as pré-candidatura de Deltan Dallagnol, Zeca Dirceu e eventualmente, Rosângela Moro, atual deputada federal.

Encontro secreto

Em meio ao grande volume de áudios de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, à Polícia Federal, já estampados em grandes veículos de mídia e nas redes sociais, um surpreende: ele diz que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, teve um encontro secreto com Bolsonaro, na casa do senador Ciro Nogueira. Muita gente achou que Cid delirou: outras pessoas até acrescentaram detalhes. À certa altura, o assessor do golpista naufragado se recusa a falar mais: “Quer que eu fale? Não vou botar no papel porque vou me fod...”.

CAVEIRÕES

O MPF denunciou o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, o ex-CEO da empresa Combat Armor Defense, Mauricio Junot de Maria e mais seis pessoas por fraude na compra de 15 viaturas blindadas, conhecidas como caveirões pela PRF. Os veículos não servem para nada, nem sobem ladeiras. Vasques era responsável pela aprovação dos contratos e o prejuízo aos cofres públicos ultrapassou R$ 13 milhões. Silvinei está preso desde agosto de 2023 por decisão de Alexandre de Moraes (STF), acusado de ter atuado para interferir nas eleições, quando a PRF bloqueou estradas de regiões onde Lula havia sido o mais votado no primeiro turno.

"O que importa"

No início dos anos 80, Delfim Netto repetia: “Exportar é o que importa”. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento Geraldo Alckmin parece acreditar na receita. Está trabalhando para turbinar a venda de produtos e serviços no exterior. Costura uma parceria entre a Apex Brasil, vinculada à sua Pasta e o Banco do Brasil. A ideia é que a entidade e o BB atuem conjuntamente no exterior com abertura simultânea de representações na mesma cidade. Aloysio Nunes Ferreira, amigo de Alckmin, agora chefia a área de assuntos estratégicos da Apex.

NOVO XERIFE

Para colocar a Nova Indústria Brasil de pé e em funcionamento, Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, terá de enfrentar a Petrobras, o BNDES e mesmo a Casa Civil. No passado, os três agentes tiveram excesso de liberdade na alocação dos recursos e deu no que deu. Alckmin não quer levar bolada nas costas e deu amplas atribuições a Ricardo Capelli no comando da Agência de Desenvolvimento Industrial. Suas funções irão além das descritas no Diário Oficial. Terá carta branca para fuxicar tudo “o que estiver esquisito”: será um novo “xerife”.



MISTURA FINA

O ADVOGADO Antônio Fabricio de Matos Gonçalves é nome certo para constar na lista tríplice que será enviada a Lula, a quem caberá escolher o novo integrante do Tribunal Superior do Trabalho. A votação no plenário do TST está marcada para 22 de abril. Gonçalves encabeçou a lista de seis candidatos encaminhada pela OAB ao tribunal. Os mais irônicos não deixam passar: fazer parte de uma lista tríplice é uma coisa, ser o escolhido de Lula é outra.

A ÁREA de inteligência da Secretaria de Segurança do Distrito Federal estaria monitorando supostos assassinos de aluguel em Brasília observando a rotina do novo presidente do União Brasil, Antônio Rueda. O foco do governo no DF é proteger a família ameaçada e a Justiça pode decretar a prisão de uma dupla, sempre vista de carro, lentamente, frente ao escritório de Rueda. O advogado e sua família foram ameaçados de morte pelo deputado Luciano Bivar, inconformado com a perda do controle do partido.

HÁ uma combinação tática entre os comandantes do Exército, Tomás Paiva, da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, e da Aeronáutica, Marcelo Damasceno, de que o Palácio do Planalto – orientação que se estende a todo governo – não falará oficialmente o nome de altos-oficiais da ativa (Alto Comando) em meio a declaração sobre o golpe militar. O general Tomás, fiador da iniciativa, tem sido o principal avalista do governo, junto aos comandos do Exército e das Forças Armadas, de uma maneira simples.

AINDA o general Tomás: ele tem sido “um verdadeiro gentleman para Lula”, segundo alguns oficiais. Até agora, tudo foi cumprido direitinho: do governo Lula para frente, não há citações comprometedoras dos oficiais da ativa nas Forças Armadas e, em reciprocidade, do seu comandante em chefe. Depois de Augusto Heleno, Luis Eduardo Ramos, Walter Braga Netto e outros, o entendimento entre as partes é uma das melhores notícias para o país.

NO auge da tendência, em todo o mundo, a favor dos shoppings, esse tipo de centro comercial nos Estados Unidos chegava a 2.500 empreendimentos. Hoje, segundo o The Wall Street Journal, existem 700 shoppings funcionando em todo o território norte-americano. E mais: pelas projeções, em dez anos, restarão 150. Segundo analistas desse mercado, os motivos são vários: desde o alto preço de locação das lojas ao movimento do e-commerce, mais furtos entre consumidores e assaltos às lojas e crise que afeta o varejo.

