Cláudio Humberto

"[A CPMI do INSS] não pode ser liquidada pelos poderosos de plantão"

Senador Eduardo Girão (Novo-CE) defende a prorrogação da investigação da comissão

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

03/03/2026 - 07h00
Lula aconselhado a se livrar de assessor radical

Petistas mais moderados dizem ter recomendado a Lula (PT) reavaliar o que dita ao seu ouvido o assessor Celso Amorim, ministro de fato das Relações Exteriores, cujas recomendações têm feito o Brasil se situar sempre no lado errado das disputas – da invasão na Ucrânia às ações no Irã, passando pela guerra de Israel contra os terroristas do Hamas. Cada vez mais radical à medida que a vida encurta, Amorim, 83 anos, tem sido péssimo conselheiro para o chefe de governo, na opinião desse grupo.

 

Seu nome é atraso

A cabeça atrasada de Amorim tem contribuído para a perda progressiva de prestígio de Lula mundo afora, segundo avaliam esses assessores.

 

Assessor não fala

Acharam o fim da picada Amorim dar entrevistas atacando o governo dos EUA por “matar o líder de um país” etc. Não lhe cabe esse protagonismo.

 

Queridos ditadores

Amorim também fez Lula defender o ditador corrupto Nicolás Maduro e outros tiranos amigos, situando o Brasil na escória que defende tiranias.

 

Cavalo de pau

Os petistas palacianos querem Lula com atitude atualizada, moderna e democrática, priorizando interesses do País, não de ideologia decadente.

 

Caso Master é ‘impossível de segurar’, diz deputado

O deputado Sanderson (PL-RS) aposta que “muita gente vai cair” se as investigações sobre o caso do Banco Master prosperarem no Congresso Nacional. “A situação é tão grave, que é impossível de segurar”, afirmou o parlamentar em entrevista ao podcast Diário do Poder. O deputado vê indícios de envolvimento de grandes autoridades da República, da esquerda à direita, e defende que todos sejam punidos: “ladrão é ladrão”.

 

Inércia

Sanderson criticou a inércia do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que até o momento não instalou a CPI do Banco Master.

 

Geral

Apesar da falta de ação de Alcolumbre, o deputado afirmou também que muitos parlamentares “se escondem” atrás do presidente do Senado.

 

Nunca antes

Sanderson, que é pré-candidato ao Senado, vê “crise sem precedentes” no Brasil com o escândalo do INSS, Banco Master e acusações no STF.

 

Supremo tirano

Curioso como a mídia só se refere a Ali Khamenei como “líder supremo” do Irã, como exigia ser chamado o ditador explodido no fim de semana. Ele instalou o regime que persegue e mata opositores, mulheres e gays.

 

Terror terrorista

A nova cúpula do Hezbollah nem teve tempo para o primeiro cafezinho: assumiu e disparou bombas em apoio ao Irã. Dez minutos depois, esses terroristas eram eliminados por Israel, com a habitual precisão cirúrgica.

 

INSS ordinário

Imigrante se aposentou após ralar muito no Brasil, mas não tem acesso ao INSS: o sistema de reconhecimento facial é o da Justiça Eleitoral e, como não é eleitor no Brasil, para o INSS, ele simplesmente não existe.

 

Apoio geral

Secretário-geral da Otan, Mark Rutte elogiou a incursão no Irã que anulou o ditador Ali Khamenei e boa parte do sistema de mísseis balísticos do país. Ele garantiu que há “apoio amplo” dos principais líderes europeus aos planos do presidente dos EUA, Donald Trump.

 

Interesses difusos

O plenário do Senado tem duas sessões marcadas para esta semana. A pauta prevê acordos internacionais e outros projetos que criam datas comemorativas, mas nada da CPI do Banco do Master.

 

Senado submisso

Gera discussão entre senadores a omissão do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, a cada estocada do Supremo Tribunal Federal em suas prerrogativas. Dizem não saber se é medo, rabo preso ou parceria.

 

Mais rico, mais seguro

Durante entrevista no Jornal Gente, da Radio Bandeirantes, ontem, o brasileiro Rodrigo Paiva, que tem empresas nos Emirados, país vizinho do Irã, mostrou sentir-se mais seguro em Dubai do que no Brasil.

 

Prevenção ou remédio

Está na agenda da Câmara dos Deputados, esta semana, um projeto de 2019 criando “novos regimes para socorrer instituições financeiras”. Se aprovado, fundos públicos é que irão “fornecer liquidez ao sistema”.

 

Pensando bem...

...é longe do ideal, mas a PEC da Segurança ao menos não cria “guarda revolucionária”.

 

PODER SEM PUDOR

Quebra-quebra

O saudoso deputado Maurício Fruet adorava pegadinhas. Certa vez, o mau tempo fez o voo Rio-Curitiba seguir para São Paulo, depois para Londrina, onde pernoitaram em hotel. Na manhã seguinte avisaram que o voo iria para Florianópolis. Fruet entrou em ação, falando alto: “O pior é que eles querem nos cobrar o pernoite em Londrina!...” Os passageiros foram contidos à força. Teve gente querendo quebrar tudo.

"O DNA do PT é relativizar o criminoso e criminalizar a vítima"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) cita o histórico de Lula e cia. na defesa de criminosos

28/02/2026 07h00

Lula taxa mais os brasileiros que Donald Trump

Enquanto Donald Trump impõe tarifa adicional de 10% (15% em alguns casos) sobre parte dos produtos brasileiros, isenta 46% dos embarques (US$17,5 bilhões) e reduz a alíquota média sobre produtos brasileiros para cerca de 12,77%, tornando o País um dos mais beneficiados, o governo Lula (PT) transforma o pagador de impostos no maior alvo de uma escalada tributária sem precedentes. Desde sua posse, em 2023, Lula criou ou aumentou impostos em cerca de três dezenas de ocasiões.

 

País assaltado

Lula impôs nova taxação a cada 37 dias, em média: ressuscitou a Cide, aumentou PIS/Cofins, IOF, IPI, taxou investimentos e dividendos etc. etc.

 

Mais patamar

Ele fez a carga tributária bruta saltar para 32,32% em 2024 (dados do Tesouro e Receita), maior patamar em 22 anos, e segue aumentando.

 

Calada da noite

Na calada da noite, esta semana, por mera Resolução, Lula elevou o Imposto de Importação em até 25% sobre 1.252 produtos, até celulares.

 

Nem se acanham

A alegação cara-de-pau: “proteger a indústria nacional”. Como se o Brasil fabricasse iPhones, celulares Android, laptop, jogos eletrônicos.

 

Mal em pesquisa, Lula faz sobrevoo eleitoral em MG

Após duas pesquisas, estes dias, apontando seu declínio acentuado na disputa eleitoral, de Lula (PT) decidiu somente neste sábado (28) fazer “sobrevoo”, sem pisar na lama, nas áreas devastadas em Minas Gerais, com 64 mortos. Preferiu esperar a taça da Copa em Brasília. Em 2010, mostrou-se debochado e impassível deixando-se fotografar com cooler de bebidas na cabeça, em praia na Bahia, enquanto o País chorava a trágica enchente, deslizamentos, mortes e desabrigo no Rio de Janeiro.

 

Catatonia

Ficou imóvel na queda da TAM em 2007, no aeroporto de Congonhas, SP. As 199 pessoas mortas enlutaram o Brasil e emocionaram o mundo.

 

Nem pensar

Lula nunca foi ao local do crash da TAM e, anos depois, recusava-se ainda a receber familiares de vítimas em busca de explicações e justiça.

 

É só política

Lula sobrevoa o que não quer ver cinco dias após o início do drama e pesquisas ruins, mas fará “reunião com lideranças” em Juiz de Fora.

 

Momento é da oposição

Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente de Lula (PT) em três das últimas quatro pesquisas de 2º turno; Paraná Pesquisas, Apex/Futura e AtlasIntel. O petista lidera o Genial/Quaest. Nos sete levantamentos anteriores, em janeiro, Lula vencia o segundo turno em cinco deles.

 

Resumo simples

Presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana (Pode-MG) resume a votação que quebrou o sigilo de Lulinha: “o governo, a base, não teve votos suficientes para derrubar a proposta”. Simples assim.

 

Enfim interrogado

Relator do Master no STF, André Mendonça autorizou que Daniel Vorcaro seja levado em avião da Polícia Federal para depor no Senado, dia 10. Ambiente confortável: a comissão não é CPI, não tem poder de polícia.

 

CNN no pacote

A rede de notícias americana CNN faz parte do enorme grupo da Warner Bros. que deve ser comprado pela Paramount/Skydance, de David Ellison, empresário alinhado a Donald Trump.

 

Substancial

Em 2025, Flávio Bolsonaro (PL) apareceu à frente de Lula (PT) apenas em uma única uma pesquisa do segundo turno (Gerp, em dezembro). Agora ele lidera em três dos últimos quatro levantamentos mais recentes.

 

Corrida em andamento

Seis levantamentos nacionais foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última semana. No total, este ano, foram registradas na Justiça Eleitoral 44 pesquisas para na disputa para presidente.

 

Missão estendida

O lançamento do primeiro satélite 100% brasileiro, Amazônia 1, completa cinco anos neste sábado (28). Já superou a vida útil estimada de 4 anos e continua a fornecer imagens do desmatamento na região amazônica.

 

Não é privatização?

O governo Lula leiloou três portos na última quinta-feira (26): Porto de Santana, Porto de Natal e Porto Organizado de Porto Alegre. A previsão é de que os contratos atraiam cerca R$ 226 milhões.

 

Pergunta nas pesquisas

Valeu a pena o desfile-ostentação de poder político e econômico?

 

PODER SEM PUDOR

Zoião’ misteriosos

Candidato a prefeito paulistano em 1992, Eduardo Suplicy fazia comício no distante bairro Cidade Kemel e foi desafiado por “Chicão”, líder comunitário: “O sr. se diz candidato dos trabalhadores, mas não sabe o que é “zoião”!...”. Suplicy arriscou: “...olhos grandes?” Foi humilhado: “Zoião são dois ovos estalados que o trabalhador come todo dia. O sr. não sabe porque nunca comeu em marmita...”

"Esquerda não sabe perder"

Deputado Evair de Mello (PP-ES) após a confusão de petistas na CPMI do INSS, que quebrou o sigilo de Lulinha

27/02/2026 07h00

PT não vai ao STF contra CPMI temendo fracasso

Para surpresa geral, o PT e seus partidos-puxadinho nem ameaçaram recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a quebra de sigilo bancário e fiscal de Lulinha, filho do chefe. Por quê? Cairia nas mãos do ministro André Mendonça, “juiz prevento”, por ser o relator das investigações do roubo aos aposentados do INSS e do Banco Master. Como Mendonça não é nenhum Toffoli ou Moraes, as chances seriam mínimas. Inovaram, recorrendo ao senador aliado Davi Alcolumbre, presidente do Congresso.

O que mudou?

Logo após a quebra do sigilo, o PT acusou “fraude” na votação, mas era mentira. A novidade foi não recorrer ao STF, como é habitual.

Caminho novo

Desde o primeiro minuto pós-fiasco, deputados petistas furiosos deram entrevista avisando que recorreriam a Alcolumbre. Nem citaram o STF.

Incomum

Os deputados Rogério Correia (PT-MG) e Paulo Pimenta (PT-RS) até partiram para cima da mesa diretora da CPMI. Não mencionaram STF.

Que STF?

Paulo Pimenta, autor da ideia de jerico de votar de uma só vez os 87 requerimentos, derrotado, optou por só insular a cúpula da CPMI.

Lula torra R$3,7 milhões no Facebook em 1 mês

As despesas do governo Lula (PT) com anúncios no Facebook dispararam para R$ 3,7 milhões nos últimos 30 dias, segundo a ferramenta de transparência de anúncios da Meta, que revela quantias gastas em propaganda de cunho político e/ou social na plataforma. A página “Governo do Brasil” é, de longe, o maior anunciante da categoria na rede social no Brasil desde o primeiro dia de 2026.

Conta corrente

Apenas sete anúncios do governo para divulgar a isenção do Imposto de Renda custaram mais de R$ 1,1 milhão aos pagadores de impostos.

Prata

Antes ausente do Top10, a Prefeitura do Rio de Janeiro subiu para a segunda colocação: R$ 408 mil em anúncios entre janeiro e esta semana.

Três meses

Levantamento dos últimos três meses apontam que o total gasto por Lula e cia. no Facebook se aproxima dos R$ 9 milhões.

Histórico Haddad

Da última vez que foi candidato em São Paulo, Fernando Haddad tentava a reeleição para o cargo de prefeito da capital. Perdeu para João Dória (PSDB) no primeiro turno, feito inédito, e acabou com só 16,7% de votos.

Caminhão

Além do sigilo do Lulinha, a CPMI do INSS aprovou um caminhão de requerimentos entre quebras de sigilos e solicitações de informações de órgãos públicos, agências de publicidade e até empresas de táxi aéreo.

Dez anos de sigilo

Os últimos dez anos de sigilo bancário do Banco Master S/A foram quebrados ontem, a pedido de Marcel van Hattem (Novo-RS). Tudo entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2025 estará na lista.

Variado

O CEO do Banco Santander no Brasil, Mario Leão, e o ex-ministro da Cidadania do governo Bolsonaro João Roma também tiveram as convocações aprovada na CPMI do INSS, ontem.

Peixe grande

Diversos sindicatos e associações sindicais tiveram os sigilos bancário e fiscal quebrados ontem, pela CPMI do INSS, incluindo algumas diretamente ligadas à Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Um mês para decidir

Por decisão do presidente do STF, Edson Fachin, ficou para 25 de março o julgamento de todas as ações na Corte sobre pagamentos acima do teto constitucional a funcionários públicos, os tais “penduricalhos”.

Agressores sem ética

O Novo, partido do deputado Luiz Lima (RJ), agredido na sessão da CPMI que quebrou o sigilo de Lulinha, avisou que vai acionar o Conselho de Ética contra petistas agressores. Lima disse não querer o processo.

Proteção às mulheres

O deputado Zucco (PL-RS) começou a coletar assinaturas de líderes para votar a urgência do Cadastro Nacional de Agressores de Mulheres. O aumento dos feminicídios no governo Lula catapultou sua iniciativa.

Pensando bem...

...o tapetão não funciona quando não é vermelho.

PODER SEM PUDOR

Brasão é marca

A então deputada Dirce Tutu Quadros, filha de Jânio, decidiu mandar a filha Tina estudar na Inglaterra. Tudo pronto, recebeu um telefonema de sir John Towey, diretor da escola, pedindo para ela não esquecer do brasão da família. A deputada desligou o telefone sem saber o que fazer, mas logo em seguida se virou para amigos que estão na sala e decidiu: “Levarei uma vassoura para pendurar no quarto da Tina. É o brasão dos Quadros!”

