A economia é importante? Para você: 100 Cartas de Economia

Em 2021 fui convidado pelo Correio do Estado para escrever sobre economia na coluna semanal de opinião do pioneiro e tradicional jornal de Mato Grosso do Sul.

Visto que hoje os jornais possuem suas versões impressas e virtuais, o Correio do Estado é lido em todo país e até fora do Brasil por brasileiros antenados nas notícias nacionais e locais.

No início de 2021 tínhamos uma pandemia em curso, mas, já em fase final dos seus altos picos de contaminação, com vacinas chegando e as internações despencando, um período triste e marcante nas nossas vidas.

O primeiro texto que escrevi para a coluna semanal foi sobre as “Lições Econômicas da Pandemia” e tivemos muitas, as de mais destaque foram: a) A saúde continua sendo o ativo mais importante da vida (cuide da saúde sempre), custa mais barato do que ficar doente; b) Comer em casa é mais barato; c) Várias atividades podem ser realizadas pela internet e pelo celular sem se deslocar; d) As empresas querem funcionários flexíveis; e, e) A reserva de emergência é fundamental.

As lições misturavam novos hábitos de saúde, o crescimento da tecnologia em nossas vidas e no nosso trabalho, a volta de hábitos familiares e a comprovação que precisamos pensar em momentos de incerteza, na vida e nas finanças.

Depois desse primeiro texto eu trazia a cada semana as mudanças na economia do nosso país, do mundo e do Mato Grosso do Sul, pois, iniciava uma trajetória econômica diferente de todas as passadas, tivemos a pandemia que mudou a forma de viver, um governo mais liberal na economia, uma revolução tecnológica na educação, nas profissões, nas interações, na política e uma guerra ainda surgiu no caminho.

Esses 100 textos que completam hoje são “cartas de economia” que tinham como objetivo apresentar o que estava acontecendo no dia a dia, e, como isso afetava nossas vidas, seja no trabalho, na empresa, no bolso e na forma de tomar decisões.

Espero ter ajudado até aqui, e, quero ajudar ainda mais, vou reunir esses 100 textos e produzir um livro, que será lançado nos próximos meses, como um semanário dos acontecimentos econômicos de 2021-2022 dentro do nosso contexto de país, da economia brasileira e do nosso dia a dia, afinal, a economia é importante?.

Obs: Nesse mês a coluna vai parar para eu estruturar esse livro, e, em fevereiro voltamos para o lançamento e novos textos toda semana. Até lá.