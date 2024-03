“A incompetência permeia esse governo”

Giba Um

de ROMEU ZEMA // governador de Minas Gerais, em evento com resultados do novo PAC Seleções.

Convencido de que o vice-presidente da CBF, Fernando Sarney, trabalhou para derrubá-lo da presidência da Confederação, Ednaldo Rodrigues tem se empenhado em afastar o filho do ex-presidente José Sarney da entidade, no bloco de outros vices que foram reeleitos em sua chapa.

MAIS: o problema é que nesse jogo todos pisam em telhado de vidro, tamanha a instabilidade de forças dentro da CBF. O próprio Rodrigues está no cargo de forma provisória, sustentado por uma liminar concedida por Gilmar Mendes (STF).

In – Blusas tomara-que-caia para passear

Out – Blusas tomara-que-caia para trabalhar



O principal tapete



Sem muitas surpresas a 96.ª edição do Oscar 2024 (prêmio distribuído pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas), que aconteceu no domingo (10), no Teatro Dolby, em Los Angeles, comandado pela quarta vez pelo comediante Jimmy Kimmel (2017, 2018 e 2023) mostrou que os termômetros (Golden Globe Awards, Critics Choice Awards, Screen Actors Guild Awards (SAG) entre outros) estavam certos. O grande ganhador da noite foi Oppenheimer, que levou 7 estatuetas das 11 que concorria (entre elas a de melhor Filme, melhor diretor, melhor ator principal e melhor ator coadjuvante). Já Emma Stone (primeira foto à esquerda) confirmou seu favoritismo como melhor atriz, no filme Pobres criaturas, assim como Da'Vine Joy Randolph (segunda foto), como melhor atriz coadjuvante pelo filme Os rejeitados. Billie Eilish (terceira foto) e seu irmão Finneas O'Connell, venceram na categoria de melhor canção original. A modelo brasileira Camila Alves (quarta foto), desmentiu os boatos de separação e foi acompanhada do marido Matthew McConaughey. A única surpresa da noite foi a atriz Vanessa Hudgens (última foto), a eterna Gabriella Montez de High School Musical, que desfilou sua gravidez fruto do relacionamento com o jogador de beisebol Cole Tucker, com quem está casada desde dezembro passado, sem revelar qual o sexo do bebê e de quantos meses está.

Popularidade começando a cair



O presidente Lula chegou ao final de seu segundo mandato com uma aprovação popular recorde: 83% consideravam seu governo “bom” ou “ótimo”, conforme pesquisa do Datafolha. E apenas 4% dos brasileiros acharam que sua gestão foi “ruim” ou “péssima”. Ele está um tanto aflito com os resultados das pesquisas sobre seu atual governo realizado pela Genial/ Quaest, Atlas Intel e Ipec, embora seu governo tenha se mantido num patamar relativamente satisfatório. Lula acredita que os efeitos do crescimento da economia, do recuo da inflação e do desemprego baixo (esse item também é resultado do último ano do governo Bolsonaro) ainda não se fizeram sentir em sua popularidade. Memória: nenhum presidente com popularidade líquida (aprovação menos desaprovação) de 1 ponto percentual (é o caso de Lula segundo a Quaest) conseguiu se reeleger na história política do país. É isso que está tirando o sono do presidente



Menos dois pontos



O final do primeiro mandato de Jair Bolsonaro também pode servir de exemplo: sua popularidade líquida era de -2 pontos percentuais. O sinal amarelo dessas pesquisas sobre o governo Lula pode atingir suas faixas preferenciais de eleitorado: mulheres, jovens e pessoas de baixa escolaridade. Analistas acham que pior será se ele resolver apelar a seus conhecidos hábitos eleitoreiros para tentar recuperar o apoio. Já deu um sinal quando, por conta de novos dados econômicos, pediu “mais liberdade para gastar em benefício do povo”.



Somatizando o sofrimento



Capa da revista Ela, Juliana Paes, que agora não tem mais contrato fixo com a Globo, está experimentando novos ares, mas confessou que no início ficou um pouco perdida. Paes conta que em seu primeiro trabalho fora da Globo a novela Pedaço de Mim (toda gravada) que deverá entrar no ar ainda este ano pela Netflix, ela foi parar no hospital. A trama conta a história de Liana uma mulher que sonha em ser mãe, acaba tendo sua trajetória atravessada por eventos de alta força dramática, que afetam seu casamento com Tomás (Vladimir Brichta). “Somatizei o sufoco dela. A cenas foram barra pesada. Acabei no hospital por causa de uma sinusite”. Mais: Juliana ainda fala de seu casamento de 16 anos com Eduardo Baptista: “Eu e Dudu viemos, ao longo dos anos, quebrando muitas caretices relacionadas a brinquedinhos eróticos e gadgets. Hoje, a gente se diverte muito. Indico o sugador de clitóris, que é uma alegria. Uso sozinha e com ele. Meu marido sempre se mostrou aberto. Atualmente, Dudu é quem fala: ‘Cadê?’”.



Chegando perto

O ministro Kássio Nunes Marques (STF) tem um dos mais movimentados gabinetes do Supremo, onde recebe uma romaria de advogados que se enfileiram por audiências. Ele chegou lá pelas mãos de Jair Bolsonaro, mas muita gente acha que Nunes Marques está se aproximando de Lula. Contudo, votou contra a inelegibilidade do ex-presidente. Os bolsonaristas acompanham os passos dele e estão preocupados com sua postura quando assumir, em 2026, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. A aproximação ao Planalto já rendeu conversas pessoais com Lula e aumento de influência em tribunais federais, onde emplacou aliados.



Já tem fila

Até há pouco tempo, Davi Alcolumbre (União-AP) era o único cotado para suceder Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. Davi ajudou na eleição de Pacheco e agora, é a vez do senador mineiro (poderá concorrer ao governo de Minas Gerais) devolver o apoio. Contudo, estão surgindo outros pré-candidatos ao mesmo cargo. A primeira é Soraya Thronicke (Podemos-MS), que ficou conhecida nacionalmente quando tentou a Presidência da República em 2022. Tem o apoio da sigla. Eliziane Gama (PSD-MA) ex-relatora da CPMI do 8 de Janeiro, quer surfar no episódio e é descrita como “equilibrada”. E finalmente Rogério Marinho (PL-RN) derrotado por Pacheco em 2023, líder da oposição no Senado, à espera das bençãos de Jair Bolsonaro.



PÉROLA

“Lula é tão democrata quanto eu. Divergência de opinião, nós temos até com cônjuges

QUEM NÃO VEM

O comportamento de Lula comprometido com ditaduras de todo o mundo e até com o terrorismo do Hamas, acendeu o alerta para diplomatas que participam da organização do encontro dos países do G20, previsto para novembro, no Rio de Janeiro. Chefes de Estado e de Governo que, em geral também participam dessas reuniões, dão sinais de que podem designar representantes, como vice-presidentes, ministros de Relações Exteriores ou mesmo diplomatas. O medo é que a presença dos prepostos não se confunda com apoio ao discurso perigoso de Lula.

De volta ao game

O ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, está saindo das sombras, ainda que não muito.

Tem participado de articulações políticas para lançamento de candidaturas do partido a prefeituras. Ele tem certa influência em alguns municípios da Grande São Paulo, como Guarulhos e Osasco. No começo do ano, o ministro Edson Fachin (STF) anulou a condenação de Vaccari por suposta corrupção em contratos de navios-sonda com a Petrobras. Agora, a desembargadora do

TRF-1 Maria do Carmo Cardoso trancou uma ação que corria no DF sob acusação de corrupção e lavagem de dinheiro.

DIVERGÊNCIAS

O ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes e o general Estevam Theophilo divergiram em seus depoimentos na Polícia Federal a respeito de uma reunião convocada por Jair Bolsonaro para tratar da suposta trama golpista. Freire disse à PF que apenas autorizou a ida do oficial ao encontro. Já Theophilo teria afirmado que recebera uma ordem do então comandante para comparecer ao Alvorada após o chamado de Bolsonaro. Para a PF, Theophilo integra o “núcleo de oficiais da alta patente” que atuou a favor do golpe (estava à frente do Comando de Operações Terrestres).



Super receita

Para uma emissora que andou preocupada com o faturamento e suas reservas, a Globo deu a volta e contabilizou uma receita de R$ 15,16 bilhões em 2023, aproximando-se do resultado financeiro pré-pandemia. A empresa está capitalizada e tem R$ 14,2 bilhões em caixa, que deverá permitir a continuidade dos investimentos (anualmente, a Globo investe R$ 5 bilhões) em conteúdo e tecnologia. Dos 13.000 funcionários da Globo, cerca de 5.000 trabalham com iniciativa digitais e produção e distribuição de conteúdo. As empresas foram unificadas e a maioria dos artistas perderam seus contratos fixos.

DE VOLTA

Quem estará de volta à cena, a partir de 11 de abril, no Globoplay, na série Justiça 2 é a atriz Maria Padilha, 63 anos, que viverá uma mulher vítima da violência do marido, que será interpretado por Marco Ricca. Maria Padilha coleciona prêmios por suas participações em novelas e espetáculos de teatro e é considerada protagonista de um dos mais aplaudidos ensaios toda nua (1994) nas páginas da extinta Playboy. No cinema, também apareceu nua em Os Matadores.



MISTURA FINA

O EX-presidente Jair Bolsonaro está reformando sua casa em Angra dos Reis (RJ) em ritmo acelerado. Ele decidiu finalizar as obras enquanto ainda tem livre acesso a seu dinheiro em bancos e investimentos. Bolsonaro não tem apenas medo da prisão: tem receio de que Alexandre de Moraes também acabe bloqueando todas suas contas. Mais: ele agora também concorda com a ideia de que, em 2026, Michelle, sua mulher, possa ser candidata a vice-presidência na chapa do candidato que ele escolher para disputar o Planalto.

O SUBPROCURADOR - geral da República Carlos Frederico Santos está construindo grande bloco de apoio à sua candidatura ao STJ, na vaga que cabe ao Ministério Público. Sua indicação conta com o respaldo dos ministros do STF Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Santos jogou de tabelinha com Moraes e Dino, quando ele ainda estava na Pasta da Justiça, na condução dos inquéritos do 8 de janeiro.

NO próximo dia 28 (no calendário católico é quinta-feira Santa e, não é feriado), o presidente da França, Emmanuel Macron, será recebido com toda pompa e circunstância, por Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp, para um evento no qual está sendo convidado um bloco de empresários do primeiro escalão.

A ANUNCIADA parceria entre a Citrosuco e a Auren Energia na construção do parque gerador Sol de Jaíba (MG) é apenas a ponta de um iceberg de uma engenhosa estratégia. De um lado, os Ermírio de Moraes; de outro, também. A ideia é que a Auren, controlada pela Votorantim e pela canadense CPP, se associe a outras empresas do conglomerado para investimentos conjuntos em geração renovável. Já existem conversas nesse sentido com a Votorantim Cimentos e a Nexa Resources, braço de mineração da Votorantim.

NA noite de sábado (9), na região central de São Paulo, grande grupo de ciclistas totalmente nus circulava pelas ruas na chamada “Pedalada Pelada” (homens e mulheres), que faz parte do movimento mundial World Naked Bike Ride. Protestavam contra a violência no trânsito e gritavam “mais amor, menos motor”, pedindo mais atenção aos motoristas e que os espaços sejam respeitados. Pararam o trânsito na Avenida Paulista e na rua Augusta.

