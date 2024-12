"A luta sempre vale a pena. Não podemos perder a fé no Brasil"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Barroso e Moraes lideram pedidos de impeachment

Desde o início do atual governo Lula (PT), os ministros do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes são os que mais foram alvo de pedidos de impeachment no Senado. Em todos os requerimentos, assinados inclusive por deputados e até advogados, são alegados crime de responsabilidades. Barroso e Moraes acumulam 5 pedidos cada até o momento. O presidente Lula, por exemplo, foi alvo de ao menos 20 pedidos de impeachment até este ano; todos na Câmara.

STF mal-visto

Dos 17 pedidos de impeachment protocolados no Senado,13 são direcionados contra ministros da Suprema Corte.

Entrou na roda

O ex-senador Flávio Dino, no STF a menos de um ano, já tem pedido de impeachment de iniciativa do deputado estadual Dr. Yglésio (PRTB-MA).

Até quem já saiu

Antes de deixar o cargo este ano, o procurador-geral da República Augusto Aras também era alvo de pedido impeachment, que caducou.

Bessias na dança

Jorge Messias, que admitiu ser jogador disciplinado de Lula, também conta com pedido de seu impeachment na Advogado-Geral da União.

Cartão corporativo: Planalto pagou conta de R$207 mil

Um único cartão corporativo da Presidência da República de Lula (PT) bancou uma conta de R$207.953,60, este ano. A bolada é a maior conta paga por um cartão do Palácio do Planalto durante este ano de 2024. No total, desde janeiro até agora, Lula ou assessores, portadores de cartão corporativo, gastaram diretamente sem dó nem piedade R$15 milhões. Tudo protegido por “sigilo”, claro. O governo do PT como um todo já gastou R$63,9 milhões com cartões corporativos este ano.

Cartão vermelho

Em 2023, Lula bateu recorde histórico de gastos com os cartões corporativos do governo: R$90,6 milhões. Ninguém gastou mais.

Outra ‘derrota’

O recorde anterior era do ex-presidente Jair Bolsonaro no último ano de governo, 2022: R$90,3 milhões. Perdeu, por pouco, para o petista.

Mais do mesmo

Em valores da época, o recorde de gastos com os cartões corporativos é do próprio presidente Lula: mais de R$80 milhões em 2010.

Dolce far niente

Diante da grave crise e da falta de entregas na gestão de Lula (PT), o senador Eduardo Gomes (PL-TO), não tem dúvidas: “Podemos afirmar que esse governo tem Gabinete do Ócio”.

Impostômetro

A expectativa da Associação Comercial de São Paulo é que o pagador de impostos pague R$3,63 trilhões em tributos até o dia 31 de dezembro. Serão R$120 bilhões só nos últimos 10 dias do ano. Para que mesmo?

Resistência

Apesar de ter passado 40 dias fora do ar por ordem do Supremo Tribunal Federal, a rede social “X” (ex-Twitter) encerra o ano nas alturas como o 13º site mais acessado do Brasil, segundo dados da SimilarWeb.

Doença infantil

O ódio da esquerda por Elon Musk, incluindo Lula (PT), faz lembrar frase que, se não disse, Margaret Thatcher adoraria ter dito: “esquerdista é um fracassado que acha que pessoas de sucesso lhe devem alguma coisa”.

Ecos da pandemia

O total de passageiros aéreos transportados no Brasil em 2024 deve encerrar o ano em 118 milhões, mas ainda não atingiu os mais de 119 milhões transportados em 2019, ano anterior à pandemia da Covid.

Rejeitar é raro

Segundo a Transparência da Câmara, 716 propostas foram aprovadas pelos deputados, este ano. Entretanto, apenas uma única proposta foi rejeitada: substitutivo do Senado para mudar regras do habeas corpus.

Milei esperado em Angra

Há expectativa da presença do presidente Javier Mieli no réveillon em Angra dos Reis, para encontrar um grupo de amigos que zarpou da Argentina em um veleiro. Sua chegada na ilha Sundara, pedaço de paraíso cedido pelo empresário Celso Mendes, pode ocorrer no dia 31.

Férias longas

Deve ser realizada apenas no dia 3 de fevereiro a primeira sessão legislativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em 2025, quando serão definidas as novas Mesas Diretoras das duas Casas.

Pergunta aos analistas

O cenário externo influencia o Dólar. E o Real, quem influencia?

PODER SEM PUDOR

A voz dos sapos

Na campanha presidencial de 1945, o deputado Último de Carvalho fazia campanha para o general Eurico Gaspar Dutra, que enfrentava o pretenso favoritismo do brigadeiro Eduardo Gomes. No interior de Minas, ele enfrentava dificuldades para convencer até um dos seus cabos eleitorais, que o convidou a ir à janela de sua casa e ouvir algo. “Só ouço o coaxar dos sapos!”, respondeu Último de Carvalho , impaciente. O homem preferia Eduardo Gomes: “Até as rãs, só sabem dizer brigadeiro, brigadeiro”. O deputado sabia das coisas: deu Dutra.