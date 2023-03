A queda de preços dos veículos zero quilômetros e as novidades da semana

artigos

Água, esperança e vida, tudo se torna necessidade para quem se encontra em busca de algum valor material ou espiritual

Somente alguém que tenha passado pela experiência de enfrentar lugares desertos e áridos poderá ter uma noção do que seria sofrer essa sede. Sede como um enorme perigo é uma desgastante dificuldade de se locomover.

Essa realização dependerá sempre de como satisfazer a sede de ser feliz. Essa sede perturba e incomoda enquanto não for assumida e satisfeita. Sede de água pura. Sede de água livre de qualquer agente maligno. Livre da estagnação. Livre de quaisquer impurezas.

A grande e profunda sede talvez não seja de água que brote de alguma fonte, mas da água que brote de um coração repleto de amor, de bondade e de misericórdia. Como seria maravilhoso encontrar corações que se abrem e deixam jorrar a água da alegria e da paz. Que permitam aos sedentos de felicidade sentirem-se satisfeitos.

Embora nosso desejo seja sentir-se saciado dessa água saudável, precisamos saber que existe uma outra sede que estaria suplicando em ser saciada. Essa seria a sede de amor em família. O amor entre marido e esposa. O amor entre pais e filhos.

Esse amor que se traduz em respeito, aconselhamento, apoio, solidariedade, confiança e perdão.

Essa sede de amar que leva a sentir-se respeitado, a sentir-se livre em amar, em abraçar e realizar seus sonhos. Como seria maravilhoso tudo isso. E ser partilhado entre irmãos, com os vizinhos e com os amigos. Como seria maravilhoso se a saudade fosse guardada com todo o amor do coração.

E a sede de Deus? Quantas almas atribuladas! Quantas almas desgastadas buscando nas trevas do medo e da insegurança, buscando uma luz que dissipe as trevas do desconhecido.

E ilumine o caminho que conduza ao Deus do amor e da paz. Uma luz que acenda novamente a alma, que a livre da penumbra da tristeza e a coloque no caminho da alegria.

Na Bíblia Sagrada sempre temos algo para refletir, para pensar em algo que possa renovar as forças na construção de uma vida mais serena e mais iluminada. Foi essa necessidade que levou uma tal mulher da Samaria até o poço de Jacó em busca de água.

Não imaginava o que aconteceria.

Ao chegar ao poço, ficou surpresa em encontrar um homem judeu. É preciso saber que os judeus são inimigos dos samaritanos. Não se falam.

Não se comunicam e não convivem. E o encontro causou à samaritana um sério transtorno, principalmente ao ouvir o pedido do judeu: “Dá-me de beber!”. Pede um favor a uma inimiga.

Contudo, aquele pedido fora apenas motivo de conversar e entrar nas questões que estão aparecendo e ajudando a entender que a sede não seria do homem. Quem estaria com sede de verdade seria a mulher.

E ele, Jesus seria quem estaria dispondo da verdadeira água. Água que todos necessitam: a água da fé, a água do amor e a água da esperança.

