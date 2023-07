“Aras foi um fiscal da lei omisso e prevaricador. Acobertou golpistas. Não procurou, nem fiscalizou. Deveria procurar o caminho de casa, não a recondução”,

de RENAN CALHEIROS // senador, sobre a pretensão de Augusto Aras permanecer na PGR.

Até integrantes do atual governo acharam excesso o projeto assinado por Lula que, a pretexto de combater “crimes contra o Estado democrático de direito”, prevê até 12 anos de prisão para um “crime contra a liberdade das autoridades políticas”.

Mais: na lista de países que adotaram legislação semelhante estão: Camboja, Coreia do Norte, Cuba, Congo, Gabão, Irã, Líbia, Nicarágua, Ruanda, Rússia, Sudão, Síria, Uganda e Venezuela. O que faz lembrar outro que visa controle das redes sociais chamado de ‘Projeto da Censura’.

In - Caipiroska de tangerina

Out - Caipirinha de folhas de tangerina

Não recebe

Enquanto o assassinato de Marielle Franco ganha novos e decisivos rumos com o ministro Flávio Dino ocupando mais espaço, a irmã da vereadora que ocupa o Ministério da Igualdade Racial, Anielle Franco, nunca conseguiu uma agenda com o titular da Justiça em mais de 200 dias de governo. E também nunca conseguiu ser recebida em audiência pelo presidente. Simone Tebet (Planejamento), que tem atuado ao lado de Fernando Haddad (Fazenda), depois de mais de 200 dias, foi recebida esta semana para um despacho com Lula – e depois de muita insistência.

FATIA FEMININA - 1

Gilberto Occhi, que foi ministro nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer, era o nome cotado para assumir a presidência da Caixa Econômica (ele já comandou o banco) no lugar de Rita Serrano, no acordo Lira-Lula. Agora, o presidente da Câmara e líder do Centrão preferiu manter a fatia feminina: escalou a ex-deputada Margarete Coelho (PP-PI), próxima do parlamentar para o cargo. Ela já foi advogada de Lira e vice-governadora do Piauí. Para a Funasa, está cotada Virginia Veloso, ex-superintendente do órgão na Paraíba e mãe do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e da senadora Daniela Ribeiro (PSD-PB).

Fatia feminina - 2

Também tem seus nomes cotados para a reforma ministerial as mulheres ministras Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Ana Moser (Esportes), Esther Dweck (Gestão) e Cida Gonçalves (Mulheres). A preocupação é que elas podem ser transferidas para outros postos do governo. Nenhuma das cotadas está disposta a deixar suas Pastas. Mais: para reforçar a representação de mulheres, Lula, Janja e Gleisi Hoffmann posaram para uma foto ao lado das ministras enquanto assistiam, esta semana, a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina da Fifa.

EM QUEDA

Com a proximidade da reunião do Copom na próxima semana, o mercado aposta numa queda de 0,25% da taxa de juros (Selic). Há também uma onda de pressão baixista, com as últimas estocadas do Planalto e da Fazenda, que arriscam 0,5% na queda. Esta semana, alguns mais ousados até falavam em 0,75%. Não é bem assim: se a taxa desabar dessa forma, Roberto Campos Neto assina o recibo de que o Banco Central é independente para a torcida do Flamengo, mas não para Lula. E também porque estaria confirmando que vem aí uma recessão pela frente.

Retrato

Redução de taxa de coberturas vacinais, com altíssimo risco de reintrodução de doenças como a poliomielite; queda acentuada de consultas, cirurgias, procedimentos diagnósticos e terapêuticos realizados pelo SUS, atrasando o início do tratamento de doenças crônicas, como cânceres e doenças cardiovasculares, retorno de registro de internação por desnutrição infantil provocadas pela fome; estagnação na trajetória da queda de mortalidade infantil e aumento de mortes maternas (de 54,8 para 107,2 para cada 100 mil nascidos entre 2019 e 2021). Essa é parte da radiografia revelada pelo Grupo Técnico de Saúde do então governo de transição (Nísia Trindade era uma das integrantes). De lá para cá, não mudou literalmente nada.

Dona das rédeas

A atriz, cantora e empresária Larissa Manoela, 22 anos, que ficou conhecida por interpretar Maria Joaquina em Carrossel, após um rompimento com seus pais administra sua própria carreira. Querendo alcançar novos ares ela decidiu não renovar o contrato com a Globo, ficando mais livre para propostas de cinema e de plataformas de streaming. Em breve ela poderá ser vista nas telonas no longa Tá escrito. Acaba também de gravar o filme Traição Entre Amigas, que tem previsão de estreia para 2024. Enquanto isso vai enchendo o cofrinho com campanhas publicitárias e parcerias. Tem cerca de 85 produtos licenciados entre roupas, calçados, produtos de beleza, itens de decoração e outros. A mais nova jogada empresarial foi com a Puma Brasil, para lançar uma nova coleção de roupas femininas para treino e academia, que tem a intenção de oferecer às mulheres mais suporte, conforto e segurança na prática de exercícios físicos como musculação, yoga, boxe, funcional ou corrida, com opções de cores neutras, ou cores mais vibrantes. Ela também está à frente da nova campanha da Crocs Brasil. Mais: Larissa contratou uma auditoria para saber onde está toda a fortuna acumulada em sua bem sucedida carreira que antes era controlado pela mãe Silvana Taques (vendeu uma mansão da atriz em Orlando, nos Estados Unidos, no valor de cerca de R$5,3 milhões), sem o consentimento da atriz.

Janja despacha ao lado de Lula

A primeira-dama Janja da Silva dorme com o presidente, toma café da manhã com ele e agora também despacha diariamente ao lado do marido. Antes, recebe um resumo do noticiário dos jornais e passa para Lula o que considera mais importante. O Chefe do Governo não é ligado ao material enviado pela Secom: prefere a seleção feita por sua mulher. Agora, ela retomou o projeto de lives ‘Papo de Respeito’, transmitida pelos canais oficiais do governo. Já fez lives com ministros como Fernando Haddad (Fazenda), Margareth Menezes (Cultura), Cida Gonçalves (Mulheres) e Nísia Trindade (Saúde). Quer também fazer uma live com Marina Silva, mas a ministra do Meio Ambiente está escapando. Janja recebe até ministros em sua sala no terceiro andar do Planalto, mesmo piso do gabinete presidencial. Ela marca uma agenda e não há ministro que escape.

Desconhecida no Brasil

A modelo e atriz Laysla de Oliveira, 31 anos é filha de brasileiros e faz grande sucesso lá fora. Ela conta que começou sua carreira de modelo por acaso. “Fui achada na rua por uma agência, mas eu sempre quis ser atriz. Eu só não sabia que este podia ser um trabalho, uma carreira’. Com alguns filmes e séries estrelados nos Estados Unidos, ela sonha em fazer algum papel no Brasil, pode ser filme ou novela. Enquanto o sonho não é realizado, ela acaba de estrear, como uma das protagonista a série Operação Lioness, ao lado de nomes de peso, como Michael Kelly, Morgan Freeman, Nicole Kidman e Zoe Saldaña. Mais: Laysla gostaria muito de contracenar com Mariana Ximenes, Wagner Moura e Rodrigo Santoro.

Almanaque

No começo do ano, Janja gastou quase R$ 200 mil na compra de móveis para o Palácio do Alvorada. E queria gastar mais e comprar itens assinados por designers famosos. Dizia que ficaria tudo para os próximos presidentes. Rui Costa (Casa Civil) não gostou da ideia, mas não se atreveu a levar o assunto até Lula. Quem teve de avisar o presidente foi Gilberto Carvalho, ex-chefe de gabinete do petista em seus dois primeiros governos e amigo de Lula. De vez em quando, Gilberto (ele ocupa uma secretaria no Ministério do Trabalho) almoça com o atual chefe de gabinete, Marco Aurélio Ribeiro, que o leva até Lula para um café.

Rumo a Orlando

O apresentador Amaury Jr., 72 anos, está fora da Rede TV!, onde vinha apresentando seu programa de entrevistas, uma vez por semana e de madrugada. A direção da emissora informa que o desligamento foi de comum acordo. Amaury nem tentou se transferir para outro canal, aberto ou fechado. Há alguns anos, ele tem uma casa em Orlando e sonha em emplacar projetos à brasileira na Flórida. Anteriormente, apenas Luciano do Valle teve uma emissora em língua portuguesa em Miami, que não durou muito tempo.

Mais uma

A InBrands, uma das maiores holdings do varejo de moda do Brasil, estaria negociando com bancos credores a conversão de parte da dívida (passivo de curto prazo superior a R$ 600 milhões) em participação acionária. Do outro lado da mesa, estão Itaú e Votorantim. Os controladores tentariam, dessa forma, reduzir a pressão do seu nível de alavancagem. O grupo enfrenta turbulências já há algum tempo, inclusive com rumores de recuperação judicial. Dona de grifes como Ellus, Richards, Salinas, VR e Alexandre Herchocovitch, a holding chegou a oferecer algumas marcas como garantia aos credores.

NOVA APOSTA

A iminente regulamentação das apostas eletrônicas no Brasil começa a atrair negócios paralelos. A SCCG Management, de Las Vegas, estaria desembarcando no Brasil para investir em projetos conjuntos em casas de apostas. Um dos alvos é o desenvolvimento de fantasy games, segmento que também será regulamentado pelo Ministério da Fazenda. Há pelo menos 25 empresas de fantasy games no Brasil, a maioria startup. É um mercado que movimentou mais de US$ 1,5 bilhão na América Latina no ano passado.

MISTURA FINA

GRUPO de assessores mais jovens que atuam na Presidência e adjacências (todos com formação superior ou mais do que isso) vinham levantando detalhes do comportamento do presidente Lula no dia a dia e acabaram traçando um surpreendente perfil. Por exemplo: ele acha que “pode tudo” (e não pode), detesta decidir sob pressão, não suporta quem é metido a saber tudo e “lhe dar aulas”. E acha que sua experiência substituiu a falta de diplomas e o fato de não falar línguas. Observações da jornalista Eliane Cantanhêde também fizeram parte do levantamento.

A ALA dos Republicanos disposta a embarcar no governo Lula – encabeçado pelo próprio presidente do partido, Marcos Pereira – começa a colocar suas cartas sobre a mesa. Além do Ministério do Esporte, a sigla já sinalizou ao Planalto o interesse pela Conab. O nome do partido para a presidência da estatal seria César Hallum, ex-secretário de Política Agrícola do governo Bolsonaro. Atualmente, o cargo é ocupado por um petista, Edgar Pretto, ex-deputado estadual do Rio Grande do Sul.

GILBERTO Kassab, dono do PSD e secretário do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) anda se queixando: o governador paulista não entrega o que o secretário promete aos aliados. Os obstáculos são colocados pelo titular da Casa Civil, Arthur Lima, homem de confiança de Tarcísio. Kassab resolve do seu jeito: leva aliados para gestão de Lula da qual seu partido participa (tem Agricultura, Minas e Energia e Pesca). Lima, agora, prepara nova ofensiva: vai se filiar ao PP, presidido pelo bolsonarista Ciro Nogueira.

DEPOIS de um prejuízo de mais de R$ 500 milhões, a TV Record está demitindo 300 profissionais de seu quadro de três mil funcionários. O departamento de esportes foi extinto e o Campeonato Paulista, com contrato até 2025, será feito por colaboradores “por trabalho”. Novelas bíblicas e reality shows continuarão terceirizados, produzidos pela Casablanca. Até a ex-Band Janine Borba, com 19 anos na emissora, chegou das férias e foi demitida. No passado, ela repartia bancada com Paulo Henrique Amorim.

O ANO de 2022 foi o pior da história das três maiores redes de TV do Brasil. Juntas, Globo, Record e SBT, tiveram um prejuízo operacional de R$ 1,085 bilhão, o equivalente a 90% de toda a receita com publicidade do SBT (1,209 bilhão). Com dificuldades, as três gastaram mais do que arrecadaram. O resultado só não foi pior devido aos investimentos financeiros. A Globo viu suas receitas com publicidade e serviços crescerem 6,6%, mas não foram suficientes para cobrir os custos. O saldo foi um prejuízo operacional de R$ 501,1milhões.

A GLOBO, no entanto, teve um excepcional resultado com investimentos e com a venda da Som Livre (R$ 1,520 bilhão) e fechou o ano com lucro líquido de R$ 1,254 bilhão. No SBT, as vendas da emissora caíram 12,8% e os custos de produção subiram 4,6%. O saldo com receita com publicidade e despesas foi um prejuízo de R$ 29 milhões. As receitas com investimentos financeiros, contudo, ajudaram a rede de Silvio Santos a fechar o ano com um lucro líquido de R$ 18,8 milhões. Em 2020, tinha tido um lucro de R$ 141 milhões.