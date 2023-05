As redes sociais precisam passar pela mesma revolução que o agronegócio passou

CLÁUDIO HUMBERTO

Julia Zanatta (PL-SC) alerta sobre o projeto da censura de Orlando Silva (PCdoB-SP)

Bolsa de Janja vale 99 anos de reajuste do mínimo

Confirmado os R$18 que Lula deve oficializar nesta segunda-feira (1) como aumento no salário-mínimo, o trabalhador que receber o reajuste necessitaria de 99 anos para comprar uma bolsa de grife de luxo como aquela exibida pela primeira-dama Janja nos compromissos do marido no exterior. O modelo luxuoso, sonho de consumo da burguesia que ela diz deplorar, é produzido pela grife francesa Celine, custa R$21,4 mil e conta com design requintado e acabamento em prata.

Lembrancinha

Para os menos ambiciosos, a gravata que Janja comprou para Lula na Zegna, em Portugal, é mais barata: R$1,1 mil, ou 5 anos de reajuste.

Peso de ouro

Janja é conhecida pelo gosto nada modesto. Já deu entrevista com blusa de R$2.580. Ou 12 anos do reajuste do salário-mínimo que Lula aprovou.

Só alegria

Enquanto o salário-mínimo deve subir R$18, Lula não pode reclamar do reajuste que recebeu neste ano: R$7.887,92 a mais no salário.

Tudo ok

O salário presidencial vai pular de R$33.763 para R$46.366,19 até o último ano do governo Lula. Só neste ano, são dois reajustes.

Alesp torrou mais de R$ 170 mil com combustível

Mesmo sem o registro dos gastos de boa parte dos deputados estaduais, levantamento feito pela coluna aponta que os parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) já torraram R$170,4 mil com “combustíveis e lubrificantes”. O campeão de gastos é o estadual Vinicius Camarinha (PSDB), que torrou R$14.617,46 entre janeiro e fevereiro, conforme dados apresentados na transparência da Alesp.

Janeiro a março

O tucano é seguido nos gastos por Itamar Borges (R$14.529,11), mas, diferente de Camarinha, o emedebista apresentou notas até março.

Top five

Sebastião Santos (Rep) R$12.561,72; Ênio Tatto (PT) R$12.129,76 e Mauro Bragato (PSDB) R$10.100,12 fecham o “top five”.

Top ten

Segue o ranking dos 10 maiores gastadores: Altair Moraes (Rep), R$9.718,35; Carlão Pgnatari (PSDB), R$8.239,20...

Cobrança

Flávio Dino (Justiça) terá de se explicar novamente na Câmara: vai à Comissão de Fiscalização na quarta-feira (3) explicar suas ameaças a parlamentares e as invasões do MST que o governo Lula ignora.

Esfregando mãos

Pode não ser estratégia, mas é fantasia de petistas em Brasília que a longa prisão de Anderson Adauto o “quebre” a ponto de forçá-lo a uma “delação premiada” que envolva Bolsonaro nos atos de 8 de janeiro.

Horror brasileiro

As empreiteiras flagradas pela Lava Jato firmaram acordos de leniência e reconheceram o roubo aos cofres públicos subornando autoridades. E se comprometeram a devolver mais de R$ 8 bilhões surrupiados dos cofres públicos. Agora confiam em anular esses acordos no STF. Que horror.

Pura enrolação

Questionado sobre plano para retirar brasileiros do Sudão, que atravessa crise após tentativa de golpe, o Ministério das Relações Exteriores cita a Lei de Acesso à Informação para esconder o plano de assistência.

Para distribuir

O Portal da Transparência do governo federal aponta que existem pouco mais de 96 mil cargos e funções comissionadas ocupados no governo federal, sob a responsabilidade direta do governo Lula.

Todo poderoso

A CPMI do 8 de Janeiro, mais uma vez, deixa o governo nas mãos do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O superbloco, articulado por Lira, vai indicar cinco dos 16 deputados da comissão.

Gente na TV

Estreia nesta terça (2) no canal BandNews TV, das 8h às 9h30, a transmissão em simultâneo do Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, há 45 anos campeão de audiência no radiojornalismo.

Troca de palpites

Após até a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, dizer que Lula está “claramente errado” sobre a guerra na Ucrânia, o governo brasileiro poderia também dar palpites sobre a política belicista de Joe Biden.

Pensando bem...

...censurar as redes sociais não estava no programa de governo.

PODER SEM PUDOR

Estado de absurdo

Governador da Bahia no final dos anos 1940, Otávio Mangabeira despachava em seu gabinete quando um assessor entrou esbaforido: “Governador, aconteceu um absurdo!” Foi o mote para a frase histórica de Mangabeira: “Calma, meu caro. Não há absurdo que não tenha precedente na Bahia...”

