Caminhos da vida

CLÁUDIO HUMBERTO

Senador Hamilton Mourão (Rep-RS) sobre a anulação dos processos contra o ex-chefe

“O ministro Toffoli peca mortalmente”

Deputado pede frente pelo Congresso e contra STF

O ex-ministro e deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) iniciou coleta de assinaturas para criar uma frente parlamentar cujo objetivo primordial será a defesa das prerrogativas constitucionais do Congresso, frequentemente atropeladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em diversos casos de invasão de competência.

“É no Congresso que o povo fala. O Supremo é um órgão técnico. O povo não fala no Supremo”, diz ele, que também quer combater eventuais abusos do Poder Executivo.

Pesos

“A frente parlamentar vai servir para resgatar essas prerrogativas e para discutir onde essas prerrogativas estão sendo ultrapassadas”, diz Terra.

Contrapesos

“Nós aqui é que temos que decidir a política”, afirmou Osmar Terra, que alerta contra decisões o STF como a legalização do porte de drogas.

Nome de batismo

O grupo será chamado de Frente Parlamentar da Valorização das Prerrogativas Legais dos Parlamentares e Soberania Popular”.

Calos

A retomada no STF do caso do marco temporal das terras indígenas também incomoda deputados, que já discutem projeto sobre o assunto.

Maranhão, a 1,6 mil km de Brasília, domina a CPMI

Chama atenção da oposição no Congresso o interesse desproporcional de parlamentares do Maranhão na CPMI do 8 de Janeiro.

A quase 1.600 km de Brasília, o estado detém o maior número de cadeiras na CPMI que apura a quebradeira... na Capital Federal: são seis parlamentares do estado que também é o domicílio eleitoral do ministro Flávio Dino (Justiça), um dos acusados de omissão durante os atos do dia 8.

Minoria local

Palco da quebradeira, o Distrito Federal, que arcou com boa parte do prejuízo, só tem dois parlamentares na CPMI. Um deles é suplente.

Acusação grave

O senador Sérgio Moro (União-PR) já lembrou que os agentes sob comando de Dino nada fizeram. “Havia quatro pelotões que não agiram”.

Controle de cena

A tropa maranhense ajuda a manter engavetados, por exemplo, pedidos de convocação do próprio Dino, alvo, até agora, de 15 requerimentos.

Chefe insatisfeito

Políticos de carona no carro do ministro Paulo Pimenta chegaram ao destino convencidos de que é iminente a demissão do presidente da estatal EBC, Hélio Doyle.

O chefe da Secom não parou de falar mal do subordinado – cujo currículo, aliás, é bem melhor que o dele.

Ministros de fato

O deputado Evair de Melo (PP-ES) avalia que Fernando Haddad (Fazenda) está desarticulado: “quem segura as pontas da economia é o presidente Lira e Roberto Campos Neto”, presidente do Banco Central.

Cumprindo tabela

Segue no TSE a ação sobre o pagamento ilegal de cachês para 14 artistas fazerem o L na campanha de 2022, usando dinheiro público. Mas, apesar da indecorosa ilegalidade, ninguém aposta em Brasília que Lula, PT ou os artistas sejam condenados. Periga serem homenageados.

Orlando tapioca

O deputado Orlando Silva (PcdoB-SP) quis surfar na onda da atualização da Esplanada e lembrou de quando comandou a pasta do Esporte. Não mencionou que até tapioca de R$8 ele pagou com cartão corporativo.

Estratégia covarde

À coluna, o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, deputado Sanderson (PL-RS), criticou anulação das provas da Odebrecht contra Lula, “faz parte de uma estratégia covarde para inocentar os corruptos que assaltaram o país”, avaliou o deputado.

Nº 1 em demissões

Lula, o “politicamente correto”, é o primeiro presidente brasileiro a demitir primeiro duas mulheres da sua equipe ministerial; Daniela Carneiro, do Ministério do Turismo e Ana Moser, do Ministério dos Esportes.

Só pensam nisso

A carga tributária não para de crescer. O orçamento da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), que Lula usa para cooptar o centrão, recebe 2% da Cide, imposto sobre combustíveis ressuscitado por Lula na expectativa de arrecadar R$30 bilhões por ano.

Nada suspeito

“Grupo de trabalho” formado para realizar minirreforma eleitoral a tempo da eleição 2024 e liderado por petista tem como um dos objetivos a “simplificação do processo de contas e da propaganda eleitoral”. Humm...

Pensando bem...

...o STF transformou em premonição o que era apenas uma gozação do genial Roberto Campos: “no Brasil, até o passado é incerto”.

PODER SEM PUDOR

O fígado sofredor

O esporte favorito de Miguelzão, figura popular em Campina Grande (PB), era chamar de “beberrão” nos papos do calçadão da avenida principal, naquele ano de 1990, um conterrâneo ilustre: o saudoso poeta e candidato a governador Ronaldo Cunha Lima.

Eleito, o político resolveu fazer as pazes com Miguelzão. Uma testemunha ponderou: “Ronaldo não guarda nenhum rancor, reconheça que ele tem bom coração!” Miguelzão concordou, mas não recuou: “É, o coração dele é bom, mas o fígado não presta...”