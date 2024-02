Camionetes que poderiam vir para o Brasil e as novidades da semana

Cláudio Humberto

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao comentar ocorrências no carnaval e após a folia

Lula liga o Brasil a anões diplomáticos, diz senador

O discurso de Lula (PT) no Cairo, mentindo sobre sua posição no conflito em Gaza, “foi uma surpresa negativa até para os egípcios”, vítimas de atos terroristas do Hamas, como explicou o senador Carlos Viana (Pode-MG). Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, ele vê o Brasil “cada vez mais alinhado aos anões diplomáticos”, países “que estão fora do eixo de desenvolvimento”, como Irã e África do Sul. Diante do ditador Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, Lula contou lorota, dizendo que o Brasil “condenou de forma veemente os atos terroristas”, o que não é verdade.

Mortes ignoradas

Lula jamais responsabilizou o Hamas pela execução covarde de mais de 1.300 pessoas, incluindo crianças e idosos. E quatro brasileiros.

Ignorância plena

“Muito mal orientado por Celso Amorim”, afirmou Viana, para quem Lula apequena o Brasil. “É lamentável a fata de conhecimento do presidente”.

Biden tupiniquim

Lula não sabe que o governo do Egito tem horror ao Hamas, em razão atrocidades dos terroristas no país, e mantém relações com Israel.

Brasil apequenado

Em vez de o Brasil estar entre países que querem a paz e reconhecem o direito de defesa de Israel, pontua o senador, “Lula apequena o país”.

Decisão do STF pode afetar pleno direito de defesa

Decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta (6) poderá relativizar o direito de defesa e até as prerrogativas da advocacia, como prevê a Constituição. Os ministros avaliarão decisão do colega Dias Toffoli de proibir a defesa da família acusada de suposta agressão a outro colega, Alexandre de Moraes, de periciar o vídeo das câmeras de segurança do aeroporto de Roma sobre o “bate-boca”, na versão dos acusados. A defesa até pode ver o vídeo, mas não o copiar para perícia.

Precedente perigoso

Para o advogado Ralph Tórtima, que atua no caso, o STF pode abrir um “precedente perigoso” por “legalizar” o cerceamento do direito de defesa.

Imagens censuradas

Toffoli também ordenou que servidor responsável pela guarda do vídeo não pode permitir cópia e proibiu a divulgação das imagens.

Até OAB reclamou

A polêmica coincide com outra semelhante: a proibição de contato entre advogados no caso do suposto golpe. Até a OAB nacional reclamou.

Estreia na crise

O ministro Ricardo Lewandowski (Justiça) viveu experiência inédita nesta quinta (15). Como nunca o fez antes, mesmo após polêmicas decisões no STF, ele tentou explicar o inexplicável: que prisões federais de “segurança máxima”, ao menos no Brasil, não são tão máximas assim.

Longe até das redes

O perfil da ex-presidente Dilma (PT) no X, ex-Twitter, deixou de ser atualizado há quase seis meses. No último post, ela celebra o encontro com um ídolo, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Que vergonha.

Como um faraó

Impressionados com a agenda sem pé nem cabeça de Lula no Cairo, diplomatas ficaram com a impressão de que a viagem foi inventada para que o presidente levasse Janja para ver as pirâmides.

Sem miopia

Enquanto a desaprovação de Lula disparou quase 10 pontos em um ano, caíram à metade os que não sabem avaliar o terceiro mandato Lula: em março, 7,6% não sabiam se o aprovavam ou não. Agora são 4%.

Risco à liberdade

“O controle das mídias sociais é uma tentativa de acabar com a nossa liberdade”, adverte o senador Márcio Bittar (União-AC) sobre a intenção de “regulamentar as redes”, anunciada na abertura do ano no TSE.

Pluripartidário

Entre os 40 deputados federais que confirmaram presença no ato convocado por Jair Bolsonaro para o próximo dia 25, na Av. Paulista, a maioria é do PL, mas há deputados do PP, Podemos, União etc.

Duas mãos

A deputada Natalia Bonavides (PT-RN) tenta viabilizar a candidatura à prefeita de Natal. Segundo seus apoiadores, ela tem apoio no MDB, que também negocia com o PSD do ex-prefeito Carlos Eduardo Alves.

Caros aluguéis

O gasto do Brasil na Etiópia no aluguel de equipamentos de informática (US$ 8,8 mil) para a visita de Lula nesta sexta (16) é maior que o aluguel do prédio onde funciona a embaixada (US$8 mil, R$38,7 mil).

Pensando bem...

...a segurança mínima recomenda ligar as câmeras.

PODER SEM PUDOR

Susto na campanha

Aloysio Nunes Ferreira era líder do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo e confessou ao governador Orestes Quércia que, sem tempo para campanha, temia ser derrotado na campanha para deputado. O pior é que o prefeito de Rio Preto, Manoel Antunes, era seu concorrente na mesma base. Quércia ligou para Antunes: “Soube da sua candidatura, parabéns. Conte comigo!” Aloysio quase tem um infarto. Quércia tentou acalmar: “Tenho algo melhor para você.” De fato, ele seria eleito vice-governador na chapa de Luiz Antônio Fleury Filho.