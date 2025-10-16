Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

COE Ambipar: Perdeu Dinheiro?

Saiba Como a Lei Protege Seu Investimento

Leandro Amaral Provenzano

Leandro Amaral Provenzano ([email protected])

16/10/2025 - 00h05
Continue lendo...

Muitos investidores brasileiros foram surpreendidos nas últimas semanas com perdas que chegaram a impressionantes 93% do capital aplicado em um Certificado de Operações Estruturadas (COE) da Ambipar, comercializado pela XP Investimentos. O que foi vendido como um produto inovador e seguro, acabou se tornando um pesadelo financeiro.

Se você é um desses investidores, saiba que o prejuízo não precisa ser o fim da linha. A legislação brasileira, em especial o Código de Defesa do Consumidor, oferece uma proteção robusta para vítimas de práticas de venda inadequadas no mercado financeiro.

Neste artigo, vamos explicar o que aconteceu, de quem é a responsabilidade e, mais importante, como você pode buscar o ressarcimento dos seus direitos na Justiça.

Entendendo o Caso: O que Deu Errado com o COE da Ambipar?

O COE - Certificado de Operações Estruturadas - é um tipo de investimento que combina elementos de renda fixa e renda variável, como ações, moedas e índices.

Para entender seus direitos, primeiro é preciso entender a falha. O COE em questão era um produto de "capital de risco", atrelado a títulos de dívida (bonds) de uma única empresa, a Ambipar.

  • O Problema: A saúde financeira da Ambipar se deteriorou, o que fez o valor de seus títulos de dívida despencar no mercado. Como o COE era diretamente lastreado nesses títulos, seu valor derreteu junto, levando à perda quase total do capital dos investidores.

O ponto central da polêmica, no entanto, não é a oscilação do mercado, mas a forma como o produto foi vendido. Investidores relatam que assessores de investimento minimizaram ou omitiram o risco real, tratando um produto de altíssimo risco como se fosse uma aplicação segura, comparável à renda fixa.

A Responsabilidade dos Assessores e da Corretora

A lei é clara sobre os deveres de quem vende produtos de investimento. A falha nesse caso parece ter ocorrido em dois níveis fundamentais, e a responsabilidade é solidária entre o assessor e a corretora.

1. Violação do Dever de Informação

Este é o pilar de qualquer relação de consumo e investimento. O assessor de investimentos tem a obrigação legal de prestar informações claras, completas e transparentes sobre todos os riscos envolvidos. Frases como "é seguro como a renda fixa, mas com potencial de ganho da bolsa" são consideradas enganosas se não forem acompanhadas de um alerta explícito sobre a possibilidade de perda total do capital.

Omitir que o COE era de "capital em risco" ou que o risco estava concentrado em uma única empresa configura uma grave falha no dever de informação.

2. Desrespeito ao Perfil do Investidor (Suitability)

Toda corretora é obrigada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a realizar um teste de adequação, conhecido como suitability, para definir o perfil de risco de cada cliente (conservador, moderado, arrojado).

Um COE de capital em risco, focado em uma única empresa, é um produto inerentemente agressivo e inadequado para investidores de perfil conservador ou moderado. Se o assessor recomendou este produto para um cliente cujo perfil não era compatível, houve uma violação direta das normas do setor.

O Código de Defesa do Consumidor é o Seu Maior Aliado

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica plenamente às instituições financeiras, como as corretoras de Investimentos. Isso é uma excelente notícia para o investidor lesado.

Vejamos o que isso significa na prática:

  • Responsabilidade Objetiva (Art. 14 do CDC): A XP Investimentos responde pelos danos causados independentemente de culpa. Basta que a falha no serviço (a informação inadequada do assessor) e o dano (o prejuízo financeiro) sejam comprovados. A corretora é responsável pelos atos de seus assessores.

  • Publicidade Enganosa (Art. 37 do CDC): Toda informação ou comunicação que induza o investidor a erro sobre a natureza e os riscos do produto é considerada publicidade enganosa. Isso inclui conversas por WhatsApp, e-mails e apresentações verbais do assessor.

  • Prática Abusiva (Art. 39 do CDC): Prevalecer-se da falta de conhecimento do consumidor para vender um produto inadequado pode ser enquadrado como prática abusiva, o que é vedado por lei.

Como Reivindicar Seus Direitos na Justiça: O Passo a Passo

Se você se sente lesado, a via judicial é o caminho mais eficaz para buscar o ressarcimento integral do seu prejuízo. Veja como proceder:

Passo 1: Reúna Todas as Provas

A força da sua ação judicial dependerá das provas que você conseguir reunir. Organize tudo o que puder, incluindo:

  • Prints de conversas de WhatsApp com o assessor;

  • E-mails trocados com a corretora ou o assessor;

  • Gravações de áudio ou vídeo de conversas, se houver;

  • Relatórios e lâminas de apresentação do COE fornecidos pelo assessor;

  • Extratos que comprovem a aplicação e a perda financeira;

  • O seu termo de suitability assinado, que comprova seu perfil de investidor.

Passo 2: Busque um Advogado Especializado

É crucial contratar um advogado com experiência em direito do consumidor bancário e mercado de capitais. Ele saberá como construir a tese jurídica mais forte, utilizando as provas reunidas e fundamentando a ação com base no Código de Defesa do Consumidor e nas normas da CVM.

Passo 3: A Ação Judicial

Na ação judicial, seu advogado poderá pleitear:

  1. A Nulidade do Negócio: Alegando que seu consentimento foi viciado por erro ou dolo, devido às informações falsas ou omitidas.

  2. Indenização por Danos Materiais: A devolução de todo o valor que você perdeu, devidamente corrigido monetariamente e com juros.

  3. Indenização por Danos Morais: Em muitos casos, a perda de economias significativas gera angústia e abalo psicológico que ultrapassam o mero aborrecimento, cabendo um pedido de reparação por danos morais.

É fundamental que o investidor esteja ciente de que, como em qualquer processo judicial, existem riscos financeiros associados. O primeiro deles são as custas processuais, que são as taxas pagas ao Tribunal de Justiça para que a ação seja iniciada e prossiga. Além disso, caso a decisão final não seja favorável ao autor, a lei brasileira prevê o pagamento dos honorários sucumbenciais, que é um valor (geralmente entre 10% e 20% do valor da causa) destinado a remunerar o advogado da parte vencedora, neste caso, da corretora.

Por isso, uma análise detalhada do caso e das provas por um advogado especialista é um passo indispensável, pois minimiza os riscos e aumenta drasticamente as chances de um resultado positivo, evitando que o prejuízo se torne ainda maior.

Não Aceite o Prejuízo

O caso do COE da Ambipar é um exemplo claro de como a falha na prestação de serviço de assessoria de investimentos pode causar danos devastadores. Contudo, a lei oferece caminhos sólidos para a reparação.

O mercado financeiro pode ser volátil, mas seus direitos não são. Não deixe que uma informação mal dada defina o futuro do seu patrimônio.

CLAÚDIO HUMBERTO

"É assim que o PT trata o Estado: como a casa da mãe Joana"

Partido Novo, em nota de protesto após decreto de Lula aumentando poderes de Janja

14/10/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Governo Lula banca viagens de chefe da Contag

O governo Lula bancou ao menos 19 viagens de Vânia Marques, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), entidade controlada pelo PT e das que mais se beneficiaram do roubo aos aposentados, com faturamento estimado em R$3,7 bilhões. Vânia substituiu Aristides Veras, irmão do deputado Carlos Veras (PT-PE). Sua posse foi em 3 de abril e 20 dias depois a Polícia Federal colocou nas ruas a Operação Sem Desconto, que revelou a gatunagem.

Agenda palaciana

A primeira viagem foi em junho de 2023. Vânia voou de Salvador (BA) para Brasília (DF), onde participou de reunião no Palácio do Planalto.

Tudo na faixa

Após o primeiro voo, Vânia ainda decolou mais duas vezes em 2023 por nossa conta. Foram outras 4 viagens em 2024 e outras 4 este ano.

Mês passado

A viagem mais recente foi entre 15 e 19 de setembro para participar de evento ligado à COP-30. Custou R$4.197, bancada com nosso dinheiro.

Cabidão

Vânia aparece pendurada em “conselhos” inventados pela gestão de Lula e até comitês ligados ao programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Lula tenta blindar Janja no caso de jatinhos da FAB

O decreto de Lula (PT) ampliando os “poderes” da primeira-dama, como se ela tivesse algum, objetiva apenas blindar Janja das múltiplas denúncias aos órgãos de controle sobre os gastos que a oposição considera abusivos, na utilização de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB). Ela não tem esse direito: a lei define que o uso de jatinhos da FAB é reservado a chefes de Poder, ministros de Estado e comandantes militares, e recentemente estendeu a mordomia a ministros do STF.

Ele se blindou

Ao ampliar “poderes” de Janja para que ela continue a bater asas por conta do pagador de impostos, Lula também se blinda de processos.

Batom na cueca

A Casa Civil é que requer jatinhos da FAB para Janja, e isso coloca Lula vulnerável a denuncias de crimes de responsabilidade, por exemplo.

Explicações

O Planalto sempre refuta indagações sobre extravagâncias de Janja em viagens alegando que “primeira-dama não é cargo público”. Agora é.

Estranha omissão

O diretor da ANP Pietro Mendes escondeu dos outros diretores a ação de fiscalização na Refit no início do mês. A informação é de funcionários da ANP que participaram do pente fino. Ligado a Alexandre Silveira, Pietro deixou a presidência do Conselho da Petrobras para ser diretor da ANP.

Tropa de choque

O Planalto deve ter muto medo da CPMI do INSS, a julgar pela tropa de choque que criou para atrapalhar o trabalho do relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), e proteger depoentes que possam abrir a boca.

Chegando ao topo

Kim Kataguiri (União-SP) divulgou lista de autoridades do governo Lula (PT) cujas convocações já pediu à CPMI, incluindo os ministros Wolney Queiroz (Previdência) e Jorge Messias (AGU), candidato ao STF.

Vai falar

Presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana (Pode-MG) torce por uma delação premiada sobre a bandalheira no instituto. O senador criticou a blindagem do STF aos investigados: “uma hora alguém abre a boca”.

Sem chance

Torcendo por um “rasgo de bom senso” de Lula, Rogério Marinho (PL-RN) avaliou como deveria ser o próximo ministro do Supremo, “precisa de juízes, não de militantes”. O senador admitiu não ter muita esperança.

Camarão flambado

A senadora Damares Alves (Rep-DF) cobra explicações do Ministério de Minas e Energia sobre gastança com camarões e hotéis de luxo a parentes do presidente do Serviço Geológico do Brasil.

Efeito Gaza

Discreto nas declarações, o ministro do STF André Mendonça reapareceu nas redes sociais. Celebrou a volta dos reféns que sobreviveram aos terroristas do Hamas e a reconstrução da Palestina.

Soa familiar

Em 2021, partidos, políticos e ONGs, quase todos de esquerda, criaram o que a imprensa chamou de “superpedido” de impeachment de Bolsonaro por crimes “contra o livre exercício dos poderes Legislativo e Judiciário” e “contra direitos políticos”. Sempre foram seletivos.

Pensando bem...

...o avanço da CPMI na investigação do roubo aos aposentados é inversamente proporcional ao interesse da grande mídia.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Quando um ‘animal’ fala...

Interventor de Minas Gerais, Benedito Valadares era conhecido pelo vocabulário esquálido e os gestos pouco elegantes. No início dos anos 1940, em visita a Manhuaçu, na zona da mata, ele discursou: “Manhuasuínos! Não vos desanimeis. Animais, como eu...” Foi interrompido por um apavorado assessor para informar, baixinho, que a palavra correta era “manhuasuenses”. Era tarde: a multidão, ofendida, já havia iniciado a debandada.

Giba Um

"Vou viver até 120 anos. Então, dá tempo para mais um mandato, depois um descanso e mais...

...à  frente, eu volto para mais um quinto mandato", de Lula, entre aliados chegados, brincando com a alta nas pesquisas - e de salto alto

14/10/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

O Portal dos Fundos fará um especial para a emissora RTP com Fabio Porchat, Gregório Duvivier e João Vicente De Castro (está no elenco de "Vale tudo"). Intitulado "Porta pro Molhão", contará com a participação de 15 atores portugueses, entre eles Bruno Nogueira e Salvador Martinha.

MAIS: Trata-se de uma paródia do programa "Quem quer ser um milionário?" (originalmente da mesma emissora portuguesa. O roteiro é de Porchat e Gabriel Esteves, com a colaboração de Susana Verde, que adaptou o texto para a linguagem do país, As gravações serão em dezembro.

Giba Um

Se reconhecer

O mês de outubro, é o mês da prevenção e conscientização do câncer de mama, não que os outros também não sejam, mas é nesta época que se intensifica as campanhas contra a enfermidade. A modelo e apresentadora Fernanda Motta, que em 2019  foi diagnosticada com câncer do tipo triplo-negativo, mais agressivo e raro, é uma das defensoras e embaixadora da causa. Por ser um tipo raro o médico da modelo prefere abordar o conceito de cura com uma perspectiva temporal de sete anos. “Um diagnóstico desse é surpreendente, dá um choque. Me perguntam muito: ‘O que mudou?’ Você renasceu?’. Não é uma questão de renascimento, é de conhecimento. Eu me reconheci. Dou mais valor para o que interessa de verdade: os momentos com a minha filha, as risadas com os amigos. Antigamente, frustrava-me muito mais. Aprendi a dizer ‘não’, porque meu foco é outro. A gente pensa no material, gosta tanto de trabalhar, e, no fim das contas, para que precisa de tudo isso? É mais sobre escolher como viver. E o que quero mesmo é ter saúde para ter paz.” Apesar de faltar pouco tempo para os médicos   darem o diagnóstico de 100% de cura (após o período de remissão) Fernanda contou que nunca duvidou da cura. “Sou católica, tenho muita fé, e acreditava o tempo todo que a cura era possível. Foi um baque, um sofrimento, mas não me lamentei. Não entendo como um castigo. Tive que viver fisicamente essa situação, sempre acreditei que havia um porquê. Talvez, para uma evolução espiritual”. Hoje aos 44 anos, ela revela que a maturidade  é praticamente uma escola que vai lhe ensinando muitas coisas. “A gente entende, com a maturidade, que o conceito de beleza vai além da aparência. É uma construção que vem com as experiências da vida e o autoconhecimento. Hoje, lido com a passagem do tempo com mais serenidade. Aprendi a valorizar outras formas de beleza: a leveza, a confiança e o prazer de estar bem comigo mesma. O tempo traz uma confiança que nenhuma juventude substitui, a de estar segura de quem se é”.

Michelle: "Carta às brasileiras"

Quem diria: Michelle Bolsonaro é quem mais parece se aproveitar das disputas travadas no âmago do bolsonarismo. Está ganhando corpo a ideia de que a ex-primeira-dama deverá lançar uma carta aberta às mulheres. Seria uma manifestação, com carga emocional, quando ela ressaltaria a importância das mulheres se unirem em torno de questões como família, valores tradicionais e fé  - palavras que ecoam nos palanques de extrema direita. Michelle se aproveitaria dessa "Carta às brasileiras", suposta versão político-evangélica da famosa "Carta aos brasileiros", de Lula, para passar a mensagem de "força" e "resiliência" diante do "sofrimento" causado pela prisão do marido. Numa entrevista ao britânico The Daily Telegraph, ela já deu um sinal e até prometeu virar “uma leoa”, para defender valores conservadores e o companheiro. Bolsonaro já concorda com o lançamento da "Carta", pensa nela como vice de alguma chapa que escolha, enquanto a possibilidade de disputar a Presidência cresce entre blocos femininos e mais ainda em círculos evangélicos. Em 2022, esse grupo religioso subiu para 26,9% da população. Entre os eleitores já passam de 30%. 

Segundo turno

Juntos, mulheres e evangélicos são os maiores ativos políticos de Michelle e responsáveis por manter seu nome em alta nas sondagens. Seis institutos, entre janeiro e setembro, revelaram que ela é a possível candidata que mais se aproxima de Lula, num segundo turno, mesmo outras pesquisas afirmando que essa distância está aumentando. Outro dado: é ela que encontra menor resistência entre o eleitorado, embora seu índice de rejeição seja de 61% (era de 51% nas últimas duas pesquisas do Genial /Quaest). Mais: alternativa do nome da  manifestação também poderá ser "Carta Aberta a Mulher Brasileira".

Giba Um

Questão de credibilidade

Com mais de 40 anos de carreira no jornalismo Mônica Waldvogel, uma jornalista de prestígio, vira e mexe vê se em meio a polêmicas.  Entre tantas controvérsias que gerou repercussão na mídia, uma delas ocorreu em outubro de 2023, quando Mônica teria insinuado a existência de uma conexão entre o PT e o Hamas.  No  ano passado  também movimentou as redes sociais ao apresentar visivelmente emocionada enquanto falava sobre o Projeto de Lei que classifica o aborto como um crime de homicídio, proposto pelo deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). E na última segunda-feira (13) durante o discurso do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sobre os reféns que foram liberados pelo Hamas, houve falha no áudio e sua fala de Nossa Senhora, espero que o diabo lhe…”, pode ser ouvida. Apesar de tantas contradições e polêmicas envolvendo Mônica, nada consegue abalar a credibilidade da jornalista, devido a sua comprovada competência.

Giba Um

Currículo

Michelle Bolsonaro concluiu o ensino médio (supletivo) numa escola pública em Ceilândia, Distrito Federal. Antes de se casar com Bolsonaro, trabalhou como secretária parlamentar na Câmara dos Deputados, entre 2004 e 2008. Filha de pai motorista de ônibus, pensou em cursar uma faculdade, chegou a se inscrever em Farmácia mas acabou se desinteressando. Em 2024, para melhorar o desempenho em suas circuladas nacionais na conduta do PL Mulher, Michelle decidiu se inscrever num curso de Gestão Pública numa faculdade de ensino a distâncias - e, claro, também pensando num voo político maior.

Flerte com PSD

O ministro do Turismo, Celso Sabino, mantém conversas para se filiar ao PSD.  O União Brasil, seu atual partido, suspendeu Sabino, além de ameaçá-lo de expulsão pela sua decisão de permanecer no governo Lula. Há quem diga que a aproximação com PSD seria um blefe do ministro para testar até onde o União Brasil está realmente disposto a esticar a corda. Do lado do PSD  não há blefe, mas cobiça. O partido do Gilberto Kassab, que já soma o segundo maior número de ministérios, atrás apenas do PT, passaria a ter mais uma Pasta para chamar de sua. Hoje, são três: Alexandre Silveira (Minas e Energia), Carlos Fávaro (Agricultura) e André de Paula (Pesca).

Pérola

"Vou viver até 120 anos. Então, dá tempo para mais um mandato, depois um descanso e mais à  frente, eu volto para mais um quinto mandato",

de Lula, entre aliados chegados, brincando com a alta nas pesquisas  - e de salto alto.

Repasses turbinados

Levantamento no sistema de convênios do governo federal revela que, desde julho, houve uma disparada nos contratos assinados com prefeituras administradas por aliados dos ministros Celso Sabino (União Brasil) e do Esporte, André Fufuca (PP). Com isso, Maranhão e Pará - redutos eleitorais deles -subiram ao topo do ranking dos estados mais contemplados por Esporte e Turismo em 2025. Os convênios viabilizaram recursos para obras ou serviços. Os dois se esforçaram com a devida antecedência achando que seus partidos lhe cobrariam saídas de seus ministérios do governo Lula.

Correndo na ponta

Os favoritos para a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal reúnem diferentes níveis de apoio no Planalto, no Congresso e no próprio STF. O entorno de Lula avalia que o advogado-geral da União, Jorge Messias, larga na frente pela maior proximidade com o chefe do Executivo. Um ministro da Corte acha que Messias seria uma "solução caseira" pela relação de anos com Lula. Petistas do primeiro time apoiam Messias: Jaques Wagner (ele foi chefe de gabinete do senador baiano), Gleisi Hoffmann e Fernando Haddad, do PT e do Grupo Prerrogativas. E conta também, evangélico que é, com progressistas e conservadores das lideranças do segmento evangélico.

"Fechar questão", não

É cada vez menor o número dos que acreditam no projeto relatado por Paulinho da Força (SD-SP) sobre o 8 de janeiro vai dar alguma coisa diferente da derrota. Ainda que ande, na oposição pesa grande desconfiança contra a atitude do PSD, especialmente o dono do partido, Gilberto Kassab. Para quem pergunta, Kassab diz que o PSD deverá liberar a bancada para votar como quiser e descarta "fechar questão" e apoiar o abrandamento ou anistia das penas. Não passa pela cabeça dele, por exemplo, romper com o governo Lula e entregar os três ministérios que o partido tem.

Enredo de escola

A escola de samba Acadêmicos de Niterói, do Grupo Especial, exibirá na passarela, no carnaval, seu enredo dedicado a vida do presidente Lula, com direito a participação, como convidados, de diversas figuras políticas. A primeira-dama Rosangela da Silva, a Janja (para quem não sabe, é um apelido de infância), ganhará uma posição de destaque no principal carro alegórico. O maridão teria recomendado que Janja participe usando trajes comportados, embora ela sempre se gabe de "ter samba no pé". Sua amiga, Daniela Mercury, quer estar ao seu lado na Sapucaí.

Paixão especial

O húngaro László Krasznahorkai, novo prêmio Nobel de Literatura, publicou em julho entre nós, pela Todavia, "A paixão pela mentira". O livro diz que "a paixão dos fascistas pela mentira se origina de suas vivências mais precoces". Ou seja, que a infância dos líderes fascistas diz muito do que eles se transformam na vida adulta, "a fé numa intolerância que pretende suprimir diferenças e transformar dissidentes em inimigos". Lembra muita gente conhecida.

Em espanhol

Na semana passada, o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, conversaram por 15 minutos – e em espanhol. Rubio é filho de cubanos que fugiram do regime de Fidel Castro e foi iniciativa dele preferir conversar com o brasileiro na língua familiar, achando que seria mais coloquial. Vieira é fluente em línguas: inglês, espanhol, francês, italiano e, de quebra, um pouco de japonês.

Mistura Fina

O silêncio de Milton Cavalo não impediu que a CPMI da roubalheira do INSS de expor as entranhas do Sindnapi, sindicato descrito pelo relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL) como "organização criminosa familiar" que tomou dinheiro de aposentados e pensionistas. E não foram poucos: a Controladoria Geral da União, que a CPMI acusa de omissão, apontou que 254.401 (ou 96,8% do total) aposentados não autorizaram o desconto para o Sindnapi, quem embolsou R$ 1,2 bilhão.
 
Alfredo Gaspar mostrou também mensagens de aposentados ou seus familiares denunciando roubo em curso, sem nenhuma providência. Exibiu ainda documentos sobre como a organização criminosa dividia o dinheiro entre familiares da dupla João Feio e Milton Cavalo. Gaspar revelou que a CMW Corretora e o banco BTG foram envolvidos no esquema investindo dezenas e até centenas de milhões de reais. Mais: Milton Cavalo cedeu a vice da entidade a Frei Chico, irmão de Lula, após assumir a chefia com a morte de João Feio.
 
A ministra Cármen Lúcia, chefe da Justiça eleitoral, virou alvo, nos últimos dias, de críticas de alguns colegas de toga por causa da falta de decisão do TSE em relação à campanha antecipada promovida por Lula no país. A presidente do tribunal demonstrou certa preocupação. Em 2021, a Corregedoria e a Procuradoria da Justiça Eleitoral abriram, de ofício, apurações contra Jair Bolsonaro por campanha eleitoral antecipada - se bem que não levou a nada.
 
Cada vez mais, os círculos teatrais de São Paulo e Rio exibem em monólogos de artistas conhecidos baseados em confissões pessoais, textos consagrados e adaptações. Agora, é o caso da atriz Vera Holtz, que está se apresentando no Festival de Teatro do Rio de Janeiro, com "Ficções". É originado no best-seller " Sapiens - Uma Breve História da Humanidade", do filósofo Yuval Noah Harari, que aborda capacidade humana de inventar, criar ficções e imaginar coletivamente como deus, nações, sistema políticos e outros.

Misturando figuras famosas e respeitadas com brasileiros de todas as áreas, a pergunta vigente é uma só: "Quem matou Odete Roitman?” No domingo (12), a atriz Deborah Bloch, participou do júri do programa de Luciano Huck, foi mais que aplaudida e teve um comportamento dos mais agradáveis.

In –  Pudim de iogurte
Out – Pudim de rosas 

