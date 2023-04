“Como é que ele vai liderar a oposição? Eu não vejo nenhuma condição nele. Aí você me pergunta: qual o papel dele na oposição? Para mim, sumir”,

de KIM KATAGUIRI // deputado federal e líder do MBL, sobre a volta de Bolsonaro.

Nos últimos dois anos, R$ 17,4 bilhões do chamando Adicional ao Frete da Marinha Mercante foram redirecionados ao pagamento da dívida do governo federal segundo estudo da Confederação Nacional do Transporte.

Mais: a CNT destaca que o desvio da finalidade compromete a modernização e renovação da frota e embarcações de cargas e passageiros. Hoje, seriam necessários R$ 233 bilhões em investimentos em infraestrutura aquaviária.

Pior a emenda

Guilherme Boulos (PSOL-SP) e José Luiz Datena (PDT-SP) tentaram explicar a conversa que tiveram – e que vazou – durante um jantar na casa do apresentador cujo cardápio era falar mal de Lula e do PT. Datena garante que não pediu para ser o vice de Boulos em sua corrida à prefeitura de São Paulo, mas falou em “peitar Lula” para que a uma chapa Boulos-Datena tenha apoio do PT, que considera “um partido corrupto”. A conversa esticou sobre a chance de Lula não conseguir lidar com a crise econômica e Boulos concordava com a cabeça (não falava). Aí, Datena sentenciou: “O PT não gosta do Lula. E não gosta de você também. O PT tem feudos”.

DESGASTADA

Depois de quase três meses à frente da Petrobras, Jean Paul Prates está vendo sua relação com o presidente Lula ficar mais desgastada a cada dia que passa. O Chefe do Governo está insatisfeito com o quadro geral da estatal e tem cobrado do presidente da companhia uma guinada o quanto antes. Prates não tem conseguido implementar a agenda do governo – como a alteração da política de preços de combustíveis ou um programa de conteúdo nacional para equipamentos, com incentivo ao setor naval.

Contra benefícios

Analistas de plantão estão lembrando que o Brasil deixa de arrecadar mais de R$ 350 bilhões ao ano, com a concessão de benefícios tributários a empresas e setores, além de incentivos creditícios. Na apresentação da nova regra fiscal, Fernando Haddad (Fazenda) deixou claro que o governo buscará diminuí-los para “colocar o pobre no orçamento”, como diz Lula. Detalhe: esses benefícios tributários, financeiros e creditícios chegaram a dobrar nos governos Lula e Dilma (2003-2016); atualmente, valem 3,5% do PIB.

ENCRENCADO

Cada dia que passa Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, fica mais encrencado. Ele disse que a “minuta do golpe” encontrada pela Polícia Federal havia lhe sido entregue por sua secretária e ela diz que “nunca entregou nada”. A mesma PF descobriu um “boletim de inteligência”, que apresentava a Anderson quando na Secretaria da Segurança do DF, pontos onde deveria atrapalhar a chegada de eleitores locais onde Lula tinha sido o mais votado no primeiro turno (e isso no dia do segundo turno).

Delação

O andamento das investigações sobre as ações de Anderson Torres, todas conhecidas por Jair Bolsonaro, tem levado o ex-ministro a momentos de incontrolável desespero, com choro convulsivo, com direito até a atendimento médico na prisão. No começo, ele repetia que não tinha nada a ver com 8 de janeiro ou com policiamento nas estradas contra eleitores de Lula em automóveis. Agora fica calado e há quem aposte que ele já estaria disposto a acertar uma delação premiada.

Sem medo de envelhecer

Aos 42 anos, a apresentadora, empresária e ex-modelo Ana Hickmann, está no time que não tem medo de envelhecer. “Envelhecer faz parte do processo, não tenho medo. Toda minha trajetória me levou onde estou hoje e não mudaria nada”. Agora ruiva, ela diz que muitas pessoas estranharam seu novo visual, mas revela que sempre mudou na época que modelava, mas que as mudanças diminuíram depois que ela entrou para TV em 2004. “A mudança de visual foi algo que já fica estava dentro do meu coração há muito tempo. Quando fui para a televisão, as minhas mudanças de beleza foram bem menores por motivos a princípio comerciais, mas também de momento da minha vida como mulher e como pessoa que estava construindo uma nova história, e criando uma imagem”. Em entrevista à revista L’Officiel Brasil ela disse que lida com muita serenidade a relação com o haters e não deixa que isso a abale. Para Hickmann, manter a mente sã é uma das coisas mais difíceis para o ser humano, mas acredita que encontrou um meio termo para isso. “Vivo o dia, não penso na agenda da semana ou do mês. Eu aprendi a otimizar o tempo, não sofrer por antecedência, ao mesmo tempo preservar momentos de lazer porque precisamos descansar e quando a gente falar de lazer é fazer aquilo que gostamos”.

Por qué no te callas?

A entrevista do Papa Francisco ao canal de notícias C5N, da Argentina (é uma emissora de esquerda), defendendo Lula e Dilma Rousseff, continua rendendo espaços nas redes sociais. Os católicos estão surpresos e divididos: de um lado, estão os que acham que o Pontífice estava “mal informado” sobre o passado recente do atual presidente e da ex-presidente do país; de outro, estão os que consideram que, se estava “mal informado”, não deveria abrir a boca. Há até os que recordam a famosa frase do rei Juan Carlos da Espanha para Hugo Chaves, durante a XVI Conferência Ibero-Americana, em Santiago do Chile, em 2007, “Por qué no te callas?” (achava que Chaves só falava o que não devia). De quebra, surgem os que defendem sua religião: “A Igreja Católica é maior do que o Papa”.

Dando o que falar

Marlène Schiappa, 40 anos, Conselheira regional da Ilha de França está sobre uma chuva de críticas. Tudo porque ela posou para a revista Playboy francesa, em meio a uma crise na França já conturbado pela pressão social das greves contra a reforma da Previdência. As críticas têm os dois lados, julgamento por seu exibicionismo e aplausos por sua coragem. O fato é que Marlène não aparece nua em nenhuma das 12 páginas da publicação. A política aparece sempre vestida ou enrolada numa bandeira da França. Em sua defesa Schiappa mandou um recado nas redes sociais: “Lutar contra a indignação sexista significa lutar contra qualquer comportamento que constitua um ataque à liberdade de movimento das mulheres em espaços públicos e prejudique a autoestima e o direito à segurança. Na França, as mulheres são livres. Com todo respeito aos desviados e hipócritas”. A revista chegará as bancas francesas no dia 8.

Michelle na vice

Homem do Centrão e de confiança de Jair Bolsonaro (foi chefe da Casa Civil de seu governo), o senador Ciro Nogueira (PP-PI) também faz suas previsões para 2026. Acha que Tarcísio de Freitas e Romeu Zema são nomes cotados para disputar a Presidência, embora acreditando que a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e Ratinho Júnior, governador do Paraná, são alternativas. Para vice, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF).

Olho no Senado

Ainda Michelle Bolsonaro: ela fará media training antes de começar a viajar pelo país com o objetivo de aumentar a filiação de mulheres à sigla. E quer aumentar também o volume de mulheres evangélicas como seguidoras do ex-presidente. Detalhe: se não se candidatar ao Planalto, ela poderia disputar o Senado pelo DF, alternativa que a colocaria em choque com Bia Kicis (PL-DF) que almeja a mesma vaga em 2026. Aí sairia pelo Rio ou por São Paulo.

Fila de quilômetros

Bolsonaristas com bom desempenho em montagens criadas e depois veiculadas nas redes sociais beira a idiotice. Nos dias seguintes ao desembarque de Jair Bolsonaro em Brasília, quando havia um reduzido número de apoiadores à sua espera, circulavam pelas redes sociais um vídeo onde aparecia numa estrada quilômetros de carros sem conseguir transitar. A montagem era pouco eficaz: reconhecia-se trechos repetidos e o locutor bradava: “Por isso é que o locutor dizia que nós não conseguimos chegar (no aeroporto)”. A paralisação seria batida policial.

MANIA DETESTADA

É a nova mania em alguns dos restaurantes de São Paulo e Rio que já é detestada por muitos frequentadores: cardápios por QR code. Quem chama o garçom e pede o cardápio da casa, é apresentado ao conhecido quadrado de op art. Aí, é preciso fotografar o quadradinho com celular, caçar o link e chegar a um site onde, com muita paciência, se encontra a lista de pratos. Para veteranos, uma dolorosa experiência nociva até à saúde mental. A Geração Z adora!

MISTURA FINA

JAIR Bolsonaro, de volta ao Brasil, quer retomar suas lives semanais. A recomendação é do filho Carlos Bolsonaro, especialista da comunicação nas redes sociais. A ideia é que Bolsonaro use as transmissões para fazer oposição ao governo Lula através da internet. O ex-presidente pretende apontar erros da gestão petista e confrontar os números com seu governo. E seria uma forma de manter a mobilização entre seus apoiadores mais fiéis.

NÃO há nenhuma chance do deputado Gustavo Gayer (PL-GO) conseguir tirar do papel uma CPI para investigar decisões judiciais que censuram opiniões e veículos de comunicação em bloqueios de perfis em redes sociais, restringindo supostamente a livre expressão. A CPI mira decisões do STF, especialmente as monocráticas, do ministro Alexandre de Moraes. Gayer precisa de 171 assinaturas, o que não será fácil de conseguir. O próprio Valdemar Costa Neto, dono do PL, é contra: ele não quer nenhuma provocação com Moraes.

INSPIRADOS pelo desejo de Lula que já avisou que não descansa enquanto “não f... Sérgio Moro”, outros petistas alvos da Lava Jato que retomaram o poder não abandonam a mesma vontade de prejudicar o ex-juiz que mandou eles para cadeia. Petistas mais serenos tentam acalmá-los, lembrando que suas sentenças foram confirmadas e até aumentadas por outras instâncias. Também não-petistas, aliados de Lula, hoje no MDB, PP, PSDB, PTB e União (quase todos réis confessos) também não falam em outra coisa.

O PREFEITO de São Caetano do Sul (SP), Auricchio Junior (PSDB) lança hoje uma espécie de versão do PAC (ou Novo PAC) federal. Chama-se “Avança São Caetano”, um plano que prevê 80 intervenções na cidade, com um investimento de R$ 700 milhões. Detalhe: o tucano já está com um pé no PSD de Gilberto Kassab.

O PREFEITO de São Paulo, Ricardo Nunes, candidato à reeleição no ano que vem, agora acha que o apoio do PL poderia ser com o também candidato à prefeitura paulistana Ricardo Salles compondo em sua chapa como vice. O ex-ministro dá risada: já avisou que se o PL não oficializar seu nome, muda de partido. Mais: depois da pesquisa que revela que 60% da população da cidade não o conhece, agora exibe o resultado de uma sondagem interna que teria sido feita pelo MDB indicando que 7 em cada 10 paulistanos já o conhecem.

A MOVIDA e a Nova Unidas caminha para uma possível fusão: de um lado da mesa está a JSL, um dos maiores grupos logísticos do país; do outro, a canadense Brookfield. A operação não envolveria qualquer aporte de recursos: seria apenas uma troca de ações entre as duas empresas de locação de veículos. Movida e Nova Unidas ocupam, respectivamente, o segundo e terceiro lugares do setor. Juntas, as duas companhias passariam a ter 280 mil veículos, ainda bem atrás da Localiza, líder do mercado, com 450 mil carros.

