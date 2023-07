"Crime organizado vai deitar e rolar"

Governos estaduais ‘lulistas’ lideram criminalidade

Dados do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam um dado significativo: das 50 cidades mais violentas do Brasil, 34 estão concentradas em Estados governados por aliados do presidente Lula. Nos Estados sob gestão direta do PT estão 17 das cidades mais violentas. Aqueles controlados pelo PSB do ministro Flávio Dino (Justiça e Segurança) a 2ª pior no ranking, somam 8 das 50 mais violentas. Estados sob controle do MDB totalizam 7 cidades de maior criminalidade.

São Paulo de fora

São Paulo, estado com maior número de registro de armas, não tem nenhuma cidade no ranking das 50 mais violentas.

O que eles fizeram

Governada pelo PT há 15 anos, a Bahia tem 11 das 20 cidades mais violentas. E ocupa as quatro primeiras posições do ranking tenebroso.

Amapá, presente

Estado com menos armas registradas e maior índice de mortes violentas, o Amapá tem duas cidades no ranking onde o crime reina absoluto.

Os 16 mais

Os Estados mais violentos: Norte (AM, AP, MA, PA e RO), Nordeste (BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE), Centro-Oeste (MT), Sul (RS e PR) e claro, RJ.

Caso Marielle: Governo pagou auxílio a acusados

Acusados de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018, receberam R$17,8 mil do governo federal por meio do auxílio emergencial, durante o lockdown provocado pela pandemia de covid-19. Figuram entre os beneficiados Elaine Lessa, mulher de Ronnie Lessa, o cunhado Bruno Figueiredo e outros dois denunciados por obstrução à Justiça: Josinaldo Lucas Freitas, o Djaca, e José Márcio Mantovano, o Márcio Gordo.

Meio a meio

Elaine Lessa recebeu R$7,2 mil em 2020. Mas devolveu à União as quatro últimas parcelas, R$3,2mil no total. Ficou com a outra metade.

Ficou sem nada

Para Bruno, os pagamentos totalizaram R$3.150 e ocorreram entre 2020 e 2021. As seis parcelas, porém, acabariam devolvidas.

Estorno

Márcio Gordo restituiu os R$3.750 em oito parcelas. Djaca, à época no Rio, embolsou R$3.750 pagos em Brasília. Devolveu só R$150.

Rui Costa balança

Com fraco desempenho na Casa Civil e detestado no Congresso até pelos líderes governistas, o ministro Rui Costa se apropriou da coordenação do Novo PAC, a ser lançado dia 11, para sair bem na foto.

Há vagas

Enquanto os sem-terra insistem com suas invasões criminosas, agora em Pernambuco e Goiás, sobram vagas para assentamentos na Bahia. O Incra tem vagas para 427 famílias em 14 assentamentos.

Fatos relembrados

Ao celebrar a melhora na classificação de risco do Brasil, Tereza Cristina (PP-MS) relembrou que o “grau de investimento” foi perdido no governo Temer e que a agência Fitch, responsável pela análise, foi só elogios ao presidente do BC, Roberto Campos Neto, inimigo público nº 2 de Lula.

Truque conhecido

Seguindo a tradição para encurtar expediente no serviço público, a “mala bomba” que apareceu no ministério comandado por Geraldo Alckmin (MDIC), em Brasília, era só uma pegadinha: alguns trapos amontoados.

Marqueteiros cochilam

O nome “Novo PAC” nem de longe agrada a Lula, que tem cobrado uma denominação “que pegue” e possa virar marca do governo. Quer um nome popular, na linha do Desenrola e Minha Casa, Minha Vida.

Não sabe o que diz

Ainda impressiona a demonstração de desconhecimento do presidente Lula sobre as questões do direito a armas para cidadãos de bem e stands de tiro. Ele tem sido ridicularizado no próprio governo.

Sacanagem antiga

Motoristas do Distrito Federal não receberam qualquer justificativa para o aumento de R$0,50 no preço da gasolina. Donos de postos reajustaram o valor sem o menor pudor e já contando com a dormência do Procon.

Censura até lá

Pesquisa nos EUA aponta que para 74% dos estudantes universitários, professor que falar algo “ofensivo”, fora do pensamento único, deve ser denunciado à diretoria. Para 58%, o mesmo deve servir para estudantes.

Pergunta no Sírio-Libanês

O mau humor de Lula é por causa da dor no quadril ou no cotovelo?

PODER SEM PUDOR

Sucatas paralisadas

Certa vez, durante a discussão no Senado do projeto que autorizava o primeiro governo Lula a doar doze velhos aviões da Força Aérea Brasileira ao Paraguai e à Bolívia, o senador Edison Lobão (PFL-MA) disse que das 800 aeronaves da FAB, 400 estavam no chão, quebradas. Rápido no gatilho, o senador tucano Arthur Virgílio (AM) fez as contas e estraçalhou: “Com a doação dos doze aviões, a FAB ainda ficará com 48,5% da frota paralisada. Se o governo Lula doar os 400, poderá proclamar que deixou a FAB com 100% da frota em condições de vôo...”