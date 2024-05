Desafios do Agronegócio: Fertilizantes, Biocombustíveis, Ambiental e Produção

Giba Um

É eleitoreiro e desonesto meus adversários falarem em tarifa zero. Eles sabem que não conseguem implementar", de TABATA AMARAL // pré-candidata à prefeitura de São Paulo.

O fracasso do 1º de Maio quando Lula discursou para 1,6 mil pessoas no estacionamento do Itaquerão, declarou uma caça às bruxas nos mais diversos lados. Se o Planalto culpa Marcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, as centrais sindicais trocam chumbo entre si.



Mais: à Força Sindical atira na direção da CUT (Central Única dos Trabalhadores), a quem caberia arregimentar maior números de afiliados. A CUT aponta para UGT e CTB. As acusações levam a um caminho; cada central que promova sua concentração. Chega de ato unificado.



Conto de fadas



A 51ª edição do tradicional Met Gala, que marca a abertura da exposição anual de moda do Costume Institute, no Metropolitan Museum of Art, em Nova York teve como tema ‘O jardim do tempo’, inspirado em uma história homônima de J.G Ballard (1962). A temática da exposição deste ano é ‘Belas adormecidas: redespertando a moda”. Há alguns anos Anna Wintour, resolveu dividir a presidência do evento com alguns convidados que este ano foram Jennifer Lopez, Chris Hemsworth, Zendaya e Bad Bunny e dos presidentes honorários Jonathan Anderson (Diretor de criação de Loewe, um dos patrocinadores do evento) e do empresário de Singapura Shou Zi Chew (CEO da TikTok, outro patrocinador do evento). E claro que o clima de conto de fadas invadiu a festa, muitas flores, transparências, decotes e fendas profundas. Muitos looks chamaram a atenção pela elegância ou pela ousadia, ou até pela bizarrice. Entre tantos, da esquerda para à direita, estavam por lá, a atriz brasileira Bruna Marquezine, fazendo seu debut na celebração, ao lado da estilista norte-americana Tory Burch e da atriz Uma Thurman; da cantora e atriz Rita Ora, da atriz malaia-chinesa Michelle Yeoh e das irmãs tenistas Vênus e Serena Willians.

"Satânico" e "pornográfico"



O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) chamou o show de Madonna nas redes sociais de “satânico” e “pornográfico”. E emendou dizendo que “não podemos esperar nada diferente desse mundo, afinal de contas, o dono dele é o diabo”. Ferreira é aquele deputado bem votado que usou uma peruca loira num discurso transfóbico no plenário, salientando que “hoje me sinto mulher”. Igual a ele outros bolsonaristas e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (havia milhares deles no meio da colossal plateia de 1,6 milhão de pessoas) trataram de criticar a cantora que estava onde sempre esteve, fazendo as mesmas coisas que sempre faz em seus shows, em todos os lugares do mundo onde se apresenta, inclusive no Brasil. No palco Madonna, Pabllo Vittar e Anitta, entre movimento sexuais, desfilavam a bandeira para o um público que usava muita camiseta verde e amarela, o que provocou confusão. Afinal, Madonna jamais seria bolsonarista, queria homenagear o país.



Blow job

Madonna representa a vanguarda artística mundial, defende as minorias, especialmente sexuais, mas também critica nas suas músicas o capitalismo selvagem que a transformou numa diva. E fala das dificuldades que enfrentou até chegar ao estrelato, que lhe permite simular sexo oral em público, que teve de fazer em privado para atingir a glória. O acadêmico Merval Pereira lembrou que, no show, fingiu repetir, com falas e gestos, que já teve de fazer muito blow job para subir na vida. Conservadores preferem usar a expressão felatio para traduzir.



Adeus Brás



A ex-participante do Big Brother Brasil 24, Beatriz Reis, que ficou mais conhecida como Bia Brasil do Brasil, devido a fala que usava constantemente dentro da casa vigiada e o bordão que usava para chamar atenção de fregueses no Brás é mais uma das novas contratadas da Globo. Depois de Giovanna Pitel e Fernanda Bande, serem contratadas para comandarem um programa no Multishow e Alane Dias (amiga de Bia dentro do reality) ter uma oportunidade como atriz, a ex-BBB ganhará um quadro dentro do Fantástico, após o sucesso que fez ao visitar seu antigo local de trabalho. O quadro será baseado no Me Leva, Brasil, que era comandado por Maurício Kubrusly (afastado da tv e diagnosticado com demência frontotemporal) nos anos 2000, mas que de largada deve visitar os grandes centros de compras espalhados pelo Brasil.

In – Livro: Murdle: Volume 1.

Out – Livro: Morando com um vampiro



Coleção

A capacidade do ministro Luiz Marinho (Trabalho) de dizer bobagens garantiu a ele, segundo analistas bem-humorados, o troféu “idiotice da semana”, com a história de que o MST põe comida na mesa do brasileiro e não o agronegócio, que alimenta mais de 1,5 bilhão em todo mundo. Marinho não consegue entender o papel da tecnologia na geração de oportunidades de trabalho, como Uber em propôs “projeto de regulamentação dos aplicativos”. E quer também regulamentar a Inteligência Artificial, sem saber do que se trata.



Guerra interna



Os extremos climáticos chegaram ao Ministério da Agricultura. A relação entre o ministro Carlos Fávero e o secretário de Política Agrícola, Neri Geller, tem sido marcada por altas temperaturas. Há quatro meses no cargo, Geller vem atuando como se fosse uma espécie de ministro paralelo, conduzindo agendas fora de sua alçada e não autorizadas por Fávero. Ele usa a proximidade que tem com Lula bem maior do que a do titular da Pasta. Os dois têm disputado também o trabalho de tentar aparar as arestas entre o agronegócio e Lula. os mais irônicos acham que, nesse caso, é um duelo às avessas, entre quem fracassa menos na missão.

Pérola

TUDO EM CASA

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) apresentou à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle de Defesa do Senado requerimento para a convocação de Paulo Pimenta (Secom) para explicar ilegalidade nos processos de contratação de agências da publicidade do governo. Aérea Comunicação é chegada a Otávio Antunes, marqueteiro de Fernando Haddad; Usina Digital é vinculada a Sidônio Palmeira; BR+ (BRPlus) tem conexões com Lindbergh Farias e sua namorada Gleisi Hoffmann e Moringa L2W3 tem a preferência de Paulo Pimenta.



Embaixador da carne

A cadeia de proteína animal ganhou um reforço de peso, capaz de amplificar ainda mais sua representatividade no exterior. O embaixador Roberto Azevedo, ex-diretor da Organização Mundial do Comércio (OMC) está prestando consultoria à Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec). Na entidade, a aposta é que a consultoria seria apenas um rito de passagem para Azevedo assumir a presidência da Abiec. Na entidade, a conversa é que o atual nº 1, Antônio Camardelli, deve deixar o cargo este ano.

DADOS ALARMANTES

Em meio as enchentes que atingiram 148 municípios do Rio Grande do Sul um dado alarmante chamou atenção de todos, principalmente de figuras do governo gaúcho. Segundo registros financeiros da cidade de Porto Alegre o Departamento Municipal de Águas e Esgotos (DMAE) teve registro de um superávit de R$ 4 milhões, só que nenhum centavo foi usado no ano passado no item chamado “melhoria no sistema contra cheias”. Em 2021 o município destinou para o mesmo tópico R$ 1.788.882,48, em 2002 o valor foi de R$ 141.921,72, ou seja menos de 10% do ano anterior.



“Força Aérea Civil”

Luciano Hang, dono da Havan, mobilizou seus helicópteros no socorro às vítimas tão logo percebeu a gravidade da situação no Rio Grande do Sul. A iniciativa se multiplicou e outros empresários se uniram naquilo que o vice-governador Gabriel Souza chamou de “força aérea civil”. Aeronaves e pilotos têm trabalhado das 7h às 19h, inclusive em operações noturnas de transporte de pessoas e materiais (aeronaves militares, de tecnologia atrasada, não podem realizar). Até aeronaves agrícolas aderiram, usando estradas como pistas de pouso.

PARCEIRO IDEAL

Ronaldo Nazário não fez sozinho toda jogada: o super lucro obtido com a venda da SAF do Cruzeiro foi o resultado de uma combinação de jogadas e passes curtos trocados entre o ex-jogador e a XP. Em 2022, o banco foi o adviser da SAF e da posterior venda de 90% das ações para Ronaldo. O modelo da operação foi feito sob encomenda para deixar o craque na cara do gol. Os termos do contrato (atrelavam aportes ao aumento progressivo das receitas do Cruzeiro) permitiram Ronaldo desembolsar R$ 50 milhões e dois anos depois, receber R$ 500 milhões pela venda da SAF ao empresário Pedro Lourenço dos Supermercados BH.



MISTURA FINA

LULA tratou de mandar logo ao governo aliado do Pará R$ 1,3 bilhão do lucro de R$ 3 bilhões da Itaipu Binacional, citados como uma das opções mais factíveis de socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Para os gaúchos, Lula anunciou R$ 543 milhões, menos da metade do dinheiro do Pará, o pretexto foi a organização da COP30, conferência do clima, que será realizada daqui a 18 meses.

O EX-presidente Jair Bolsonaro estava em Manaus (por coincidência foi a cidade que enfrentou a crise do oxigênio durante a pandemia da covid-19), na semana passada, foi levado às pressas para um hospital onde foi internado devido a um quadro de erisipela, desidratação e dores abdominais que continuam lhe incomodando. O advogado e ex-chefe da Comunicação de seu governo, Fábio Wajngarten, preferiu transferi-lo para São Paulo para o hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, onde continua em observação.

HORÁCIO Lafer Piva reassumiu o cargo de chairman da Klabin com uma meta ousada: duplicar o tamanho do grupo em dez anos, atingindo nove milhões de capacidade instalada. Após a companhia recobrar o fôlego de um dos maiores projetos de sua história – o Puma II, no Paraná, com desembolso de R$ 13 bilhões – um importante empreendimento já tem o sinal verde de Piva e dos demais conselheiros: a instalação de uma nova linha de celulose de fibra longa em Santa Catarina.

RECUAR uma casa para conseguir avançar duas: é o que pensa o executivo Wagner Brilhante de volta ao cargo de CEO da Bombril. Ele tem buscado uma estratégia comercial mais agressiva com o objetivo de recuperar o espaço perdido para os concorrentes nos últimos anos. A redução média de um ponto percentual não teria impacto negativo: poderia ser compensada com aumento das vendas e do market share dos velhos produtos de guerra, como a palha de aço e o amaciante Mon Bijou.

O PROCESSO de integração da Extrafarma está causando cefaleia crônica nos executivos da Pague Menos. As duas redes não estão se entendendo: sobreposição geográfica e baixa lucratividade está obrigando a Pague Menos a cortar unidades. Já fechou 36 drogarias da bandeira, comprada do Grupo Ultra em 2022. Além disso, a companhia tem sido obrigada a usar aumento de alavancagem financeira. A Extrafarma quer voltar até o fim do ano aos níveis pré-Extrafarma, ou seja, dívida só de curto prazo.

