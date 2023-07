Descubra o Segredo do Delicioso Macarrão Pantaneiro: Receita Tradicional e Sabores do MS

NOVIDADES DA SEMANA

Nova Rampage e nova Ranger agitam o mês de Junho

Nova Ram de entrada tem mais de 3 mil reservas e mostra que veio para ficar. A Rampage tem preço a partir de R$239.990 e pode ultrapassar os R$270 mil na configuração topo de linha. São 3 versões, Rebel, Laramie e R/T, com dois tipos de motor, 2.0 turbo diesel, similar com o do Jeep Commander e 2.0 turbo gasolina, similar com o Jeep Wrangler.



Nova Ford Ranger já estreiou em grande estilo, e teve mais de 2 mil unidades reservada nas primeiras horas. A picape chega para revolucionar o mercado, e tem muita tecnologia embarcada, e preço justo. O foco da importadora são as versões topo, XLT e Limited que vem com o novo motor V6, de 250cv e câmbio de 10 velocidades sempre com tração nas quatro rodas. O preço sugerido no lançamento foi a partir de R$289.990 podendo ultrapassar os R$340 mil com pacote de opcionais na Limited.



Fábrica da Volkswagen foi a primeira a parar, seguida da Chevrolet, que anunciou 10 meses de pausa nas produções.



Veja essas novidades, além da dica da semana no vídeo abaixo: