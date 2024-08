"Digo mais: o judiciário brasileiro precisa ser todo reformado"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Jato da FAB virou refúgio de luxo para o ‘politburo’

Se carrão oficial com motorista ou imóvel de luxo “funcional” estavam entre as maiores regalias dos políticos, hoje a mordomia de jatinhos da FAB é um dos maiores sinais exteriores de poder de suas excelências do politburo, que morrem de medo de encarar cidadãos em voos de carreira. Projetam-se até o fim do ano cerca de 2 mil voos pelas asas da FAB, e na faixa. Até o último dia 15 de agosto, já totalizavam 1.068 voos, número que deve aumentar muito com o início da campanha eleitoral.

Estatal oficiosa

Para administrar essa grande “companhia aérea” à qual quem paga a conta não viaja, existe o Grupo de Transporte Especial (GTE) da FAB.

A conta é nossa

Um orçamento milionário banca despesas de manutenção de aeronaves, abastecimento, diárias e alimentação das tripulações e pessoal de terra.

Sem controle

A lei só autoriza jatos da FAB para chefes de poder, ministros de Estado e comandantes militares, mas atualmente a esculhambação predomina.

Politburo Airlines

Viajam também nesses jatinhos da FAB os “convidados” da autoridade que requisitou o voo, incluindo ministros do STF e familiares em geral.

Redução de candidatos é a maior deste século

O total de candidatos a prefeito e vereador em 2024 apresentou a maior queda dos últimos 24 anos. Em 2020, quase 558 mil brasileiros tentaram a sorte nas urnas, mas, este ano, são pouco mais de 464 mil (18,5% a menos). Além da reforma eleitoral de 2021, que limitou as candidaturas por partidos e federações, o cientista político João Cândido aponta a polarização e o desgaste da classe política e até mesmo a pandemia como alguns dos motivos do afastamento dos políticos em potencial.

Além da política

Além do acirramento, a covid provocou perdas que podem influenciar candidaturas a vereador, a mais comum porta de entrada na política.

Classe exclusiva

O cientista político Murilo Medeiros cita a cláusula de desempenho, que reduz o número de partidos, acesso ao fundo e ao tempo de rádio e TV.

Eficiência no gasto

O constitucionalista Ariel Uarian lembra: “estratégia que os partidos têm usado é ter menos candidatos para focar gastos do fundo de campanha”.

Com ‘D’ maiúsculo

“Os ministros do STF se colocam como sendo ‘a democracia’. Não são. Nenhuma Instituição é a democracia. Democracia é a vontade popular”, declarou à coluna Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PL-SP).

GSI invicto

Ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Marcos Amaro não teve encontro privado com Lula em 2024. É o único que não despachou com o chefe este ano. Desde a posse, só uma reunião.

Multidão para atender

A maioria (26 de 40) dos ministros do governo Lula se encontrou com o chefe apenas entre uma e três vezes, em 2024. Rui Costa (Casa Civil) lidera reuniões na agenda de Lula; 14 desde o início do ano.

Brasília do bem

O governador Ibaneis Rocha comemorou estudo do IBGE que aponta o DF como a unidade da federação com a maior expectativa de vida da população do Brasil. “Fruto de um trabalho diário”, afirmou.

Me larga

Desde que o “supremo tribunal” da Venezuela oficializou a frade da “reeleição” de Maduro que diplomatas brasileiros percebem esforço do México para se descolar da posição do Brasil. Não querem virar pária.

Tragicomédia

“O almoço foi uma cena deplorável, deixa o cidadão de bem com ojeriza”, afirmou o senador Eduardo Girão (Novo-CE) sobre a reunião no STF sobre as emendas. “Poder de barganha do Lula é cada vez maior”, diz.

Investimentos fazem falta

Apagões no Norte e acionamento de termelétricas mostram que fazem falta os investimentos em geração de energia renovável, hidrelétrica, inibidas pela ação de ONGs espertas e ambientalóides ignorantes.

Tiro de canhão

Marqueteiros e operadores contam os dias para o início da propaganda eleitoral “gratuita”. A expectativa é de mexida nas pesquisas a partir do dia 30, ao menos para aqueles com mais tempo no rádio e na TV,

Pergunta no divã

O que se faz contra bullying de ditador contra presidente?

PODER SEM PUDOR

Bom da cabeça

O governador do Ceará, Virgílio Távora, adorou ser aplaudido com entusiasmo ao chegar certa vez no Asilo de Pirangaba. A direção do hospício havia preparado uma bela festa para o governador, na esperança de que ele resolvesse suas eternas dificuldades financeiras. Em meio à festa, um assessor de Távora percebeu que apenas um doente não aplaudia seu chefe. Foi até o homem e perguntou por que ele não batia palmas. A resposta foi imediata: “Porque eu não sou doido, oras!”