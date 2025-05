"E aí, Flavio Dino? Vai aceitar esse desrespeito?"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

INSS: ex-diretor da Conafer foi secretário petista

Antes de garantir uma boquinha no gabinete do presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), resistente à instalação da CPI para investigar o roubo contra os velhinhos, Jerônimo Arlindo, conhecido como Júnior do Peixe, ex-diretor da confederação de sigla Conafer, cada vez mais enrolada na mutreta, exerceu outro belo cargo: foi secretário-executivo da Pesca na secretaria do então governador Ricardo Coutinho (PT), na Paraíba. A nomeação do ex-assessor de Motta ocorreu em 2018.

Amor antigo

Júnior do Peixe mantém laços com o poder petista desde o governo Dilma, que garantiu a ele uma bela boquinha no Ministério da Pesca.

Sob suspeita

A Conafer teria fraudado documentos para meter a mão no bolso dos aposentados. De R$400 mil em 2019, faturou R$202 milhões em 2023.

Do PT ao PSB

Júnior do Peixe conseguiu se manter no cargo mesmo com a troca de Coutinho pelo atual governador, João Azevedo (PSB).

Motta acolheu

A exoneração de Jerônimo saiu em 17 de setembro de 2020. Passado menos de um mês, em 14 de outubro, se aboletou no gabinete de Motta.

No PSD, Eduardo Leite deve mesmo tentar o Senado

Na filiação de Eduardo Leite ao PSD, entrou na pauta a candidatura do governador do Rio Grande do Sul em 2026, ainda vendida como sendo para Presidência da República. A ideia não é exatamente aprovada por Gilberto Kassab, dono do PSD, e nem pelos novos correligionários de Leite, que preferem Ratinho Jr, governador do Paraná. Kassab até gosta de manter os dois nomes na mesa, mas não quer ver repetir no PSD a baixaria que rolou nas primárias do PSDB entre Leite e João Dória.

Mandatos em renovação

Leite como presidenciável garante holofote que ajuda a enfrentar duas pedreiras pela frente: Luís Carlos Heinze (PP) e Paulo Paim (PT).

Fator Tarcísio

Raposa da política, Kassab não quer entrar na disputa para perder. Não despreza o capital político do governador Tarcísio de Freitas (Rep-SP).

Apoio do governador

A disputa presidencial passa pela eleição de São Paulo, que Kassab admite concorrer caso Tarcísio se lance ao Planalto.

Ela é um terror

A ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) aposta no terror para tentar melar a CPMI do INSS. Diz que a comissão pode atrapalhar a Polícia Federal e até atrasar o ressarcimento das vítimas. Aham...

Dona Esbanja

Lula sempre enfia Janja em compromissos reservados a autoridades. Sem cargo, como o governo diz para esconder a agenda e os gastos da extravagante primeira-dama, ela será “enviada especial” a COP30.

Retardo na Câmara

Parece piada de mau gosto, mas já são quatro os projetos retardados que tramitam na Câmara dos Deputados, todos dedicados aos bebês reborn, que não passam de bonecos com aspecto hiper-realista.

Apenas um tarado

O promotor chefe do Tribunal Penal Internacional de Haia, Karim Kahn, caiu sob acusações de assédio sexual. Foi ele quem tentou prender o primeiro-ministro de Israel, em iniciativa tipo “cortina de fumaça”. Foi o primeiro alvo de sanções econômicas impostas por Donald Trump.

Cadeia nele

A ministra Margareth Menezes terá de explicar à Câmara denúncias contra servidor que gravou vídeos de mulheres em banheiros do Ministério da Cultura por 7 anos. E vendia os vídeos a sites pornôs.

Sempre foram

Maior telecom dos EUA, a Verizon anunciou desistência das políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) e admitiu, em comunicado oficial, que essas políticas são, na verdade, discriminatórias.

Sai a 291ª frente

Agora são 291 as frentes parlamentares, nesta legislatura. A novidade é a “frente mista” pela Valorização do Serviço Social”, que não serve para nada, exceto gerar cargos. É “mista”, mas só tem deputados, 44, do PT.

Arrumem alguém decente

Ficou para o próximo domingo (25) a eleição do novo presidente da CBF, cuja história é marcada por denúncias de ladroagem. O anúncio foi de Fernando Sarney, interventor que substitui Ednaldo Rodrigues.

Pergunta na jurisprudência

Assalto bilionário a aposentadoria velhinhos não atenta contra a democracia?

PODER SEM PUDOR

Canelada médica

Político sem papas na língua, o senador piauiense Mão Santa (PMDB) fez profissão de fé pela medicina, durante visita ao Senado do colega e ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci. O que era para ser uma sincera autocrítica como um alerta a Palocci, teve o efeito de uma canelada: “Ministro, o senhor é médico, eu sou médico, nós entendemos tudo de pressão alta e triglicerídeos. Mas de economia, vamos ser francos, nós não entendemos é nada!” Palocci ficou pálido e emudeceu.