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"Eu disse para o companheiro Alexandre de Moraes: 'Você fez uma biografia histórica neste país,...

...construída no julgamento da tentativa de golpe de Estado. Não permita que o caso do Vorcaro jogue fora tua biografia'", de Lula para o ministro do Supremo Tribunal Federal

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13/04/2026 - 06h00
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O ex-jogador Denilson está realizando um sonho de apresentar seu próprio programa. A Globo escalou o pentacampeão pela seleção brasileira para comandar o Hexa Neles!, uma referência ao bordão criado por Galvão Bueno.

MAIS: Denilson neles!, era assim que o apresentador o saudava em suas aparições nas partidas da seleção brasileira. A estreia já conteceu: o programa já entrou no ar no GE TV, novo canal de esportes gratuito da Globo.

Passando o bastão

A artista plástica Mana Bernardes foi a responsável pela “ponte” entre Dadá Coelho e Paulo Betti. Naquele momento, ela estava passando por sua separação do ator. Dadá contou, em entrevista ao podcast Desculpa Alguma Coisa, que a situação foi discutida de forma sincera e até com um toque de humor. "Ela virou para mim e disse que ela e Paulo estavam se separando. 'Acabou e eu queria que você ficasse com ele', ela me disse. Eu estava sem fazer nada mesmo e aceitei. Mana passou meu telefone para ele. Foi uma passada de bastão mesmo. Ela não queria mais. Acho que ela foi grandiosa. Achei que seria uma indelicadeza não aceitar. Antes, porém, ela me alertou sobre tudo". Mana também compartilhou o número de Paulo com a atriz. Movida pela curiosidade, Dadá resolveu assistir a uma peça de teatro de Paulo. "Fui ver a peça dele e fiquei doida com aquele homem no palco. Fomos jantar e ele me deu um beijo na gengiva. Paulo tem uma história linda de vida como a minha. Ele também veio de uma família grande, de 15 filhos. A gente se conecta muito. Temos uma tagarelice amorosa, uma troca que é incrível". E a história deu certo: Dadá e Paulo já estão há quase 10 anos juntos. Vale lembrar que o ator Paulo Betti foi casado com as atrizes Eliane Giardini (1973 a 1997) e Maria Ribeiro (2001 a 2005). Mais: a relação das ex-esposas com Dadá é a mais amigável possível; elas têm até um grupo de WhatsApp.

E-commerce ou fintech: Mercado Pago em campo

O Mercado Livre é uma plataforma de e-commerce que controla uma fintech, ou o Mercado Pago é uma fintech que controla uma plataforma de e-commerce? O megaplano de investimento de R$ 57 bilhões coloca a instituição financeira numa posição de centralidade e protagonismo no tabuleiro do grupo no Brasil. Agora, várias medidas serão colocadas em marcha para impulsionar a operação do Mercado Pago. A estratégia mais agressiva prevê volume maior de oferta de crédito aos consumidores. A pretensão é transformar o Mercado Pago na conta principal do usuário. A velocidade de expansão do Mercado Pago no Brasil não encontra paralelo em outros países em que o grupo atua. Os números ajudam a colocar o Mercado Pago em perspectiva: a operação já soma 72 milhões de usuários ativos mensais na América Latina, sendo 60 milhões apenas no Brasil. A carteira de crédito já se encontra entre US$ 11 bilhões e US$ 12,5 bilhões. É uma máquina de alta frequência: mais de 4,5 bilhões de transações por trimestre. O cartão de crédito responde por algo entre US$ 5 bilhões e US$ 5,7 bilhões. Em paralelo, a receita da fintech já alcança US$ 12,6 bilhões anuais, crescendo a taxas próximas de 50%.

Não vai dar

A direção do PL deu dois meses para que o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Roscoe, percorra o estado, torne-se mais conhecido e mostre que tem condições de disputar eleições para governador. Ele se filiou na semana passada para ser uma alternativa de palanque para Flávio Bolsonaro no estado. A cúpula do PL já sabe que não vai dar certo e tem outras opções: o senador Cleitinho (Republicanos) e até mesmo o governador Mateus Simões (PSD).

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Elegância fora das passarelas

O desfile da designer Lethicia Bronstein ocorreu na noite de quarta-feira, no Shopping JK Iguatemi, reunindo várias personalidades do mundo dos famosos, que mostraram elegância também fora da passarela. A influenciadora Thais Carla surpreendeu ao exibir sua nova forma, consequência de uma redução de mais de 90 kg após a cirurgia bariátrica realizada em abril de 2025. Ela optou por um look moderno e urbano, vestindo um trench coat cropped em tom cáqui que, apesar do design com lapelas largas e fivelas, ressaltou sua nova silhueta. Marisa Orth, por sua vez, adotou um estilo ousado, com um jogo de sobreposições em estampa animal, elaborado com um tecido leve e semitransparente, acrescido de detalhes em renda preta. Já Cátia Fonseca escolheu um conjunto notável e elegante, composto por um blusa branca com mangas bufantes e uma saia de renda preta.

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Fim da ‘novela’

O Carf caminha para derrubar um processo de omissão de rendimentos contra Luiz Cláudio Lula da Silva, um dos filhos do presidente Lula, que recebeu milhões de um investigado pela PF por corrupção no mesmo Carf. O caso envolve a requalificação tributária de valores recebidos pela LFT Marketing Esportivo, empresa de Luiz Cláudio, que a Receita pretendia tributar na pessoa física sob alegação de serem valores ilícitos. O Carf deve acatar recurso do filho de Lula sobre o caso, já arquivado na Justiça.

"Flávio por Flávio"

O PT já começou uma ofensiva em seus canais digitais direcionada a Flávio Bolsonaro. O objetivo é mostrar quem ele é, já que a avaliação do partido é que o eleitorado sabe basicamente que ele é filho de Jair Bolsonaro,pouco mais. Internamente, a estratégia ganhou o apelido de "Flávio por Flávio". Vídeos e cards devem relembrar aspectos polêmicos, como o caso das "rachadinhas", acusação de ligações com milicianos e suspeitas sobre a compra de sua mansão em Brasília, hoje estimada em quase R$ 7 milhões.

Pérola

"Eu disse para o companheiro Alexandre de Moraes: 'Você fez uma biografia histórica neste país, construída no julgamento da tentativa de golpe de Estado. Não permita que o caso do Vorcaro jogue fora tua biografia'",

de Lula para o ministro do Supremo Tribunal Federal.

Coleção 1

Para os colecionadores de frases de Lula, as recomendações dele sobre o comportamento que o ministro Alexandre de Moraes deve assumir são, segundo analistas, "preciosidades". Trecho de uma: "Tem de prestar depoimento como testemunha. Tem gente que fala que Vorcaro não pode fazer delação. Ele pode. Delação é sempre complicada. Tem que ter mais gente acompanhando porque pode ser uma delação comprada. Temos que pegar a bandidagem de Vorcaro. Está preso, mas ainda tem muita coisa para ser descoberta. São 12 bilhões que a gente não sabe de onde saiu".

Coleção 2

Em outro trecho da conversa com Alexandre de Moraes, Lula mistura a posição da mulher do ministro, Viviane Barci, que declarou que o Master pagou R$ 80,2 milhões a seu escritório: "Primeiro, você não estava advogando em seu escritório há quase 15 anos. Mas sua mulher estava. Diga que sua mulher estava advogando e não tem que pedir licença para fazer as coisas. E prometa que, na Suprema Corte, dirá que está impedido de votar em caso que envolva sua mulher".

Coleção 3

E sobre imagem: "O companheiro Alexandre de Moraes sabe que tudo isso prejudica a imagem. Você pode ter uma coisa simples, uma coisa que é legal, mas, nas circunstâncias que acontecem e aos olhos do povo, o povo trata como se fosse uma coisa imoral. E, em um ano político, as pessoas vão tratar de dar muito destaque para isso".

"Hulk", não "Huck"

O apresentador Luciano Huck não gostou de ver nos jornais que o nome do pastor-belga considerado peça-chave para encontrar 45 toneladas de maconha no complexo da área tinha como nome "Huck". Achou que muitos policiais fizeram mesmo uma gozação. E Luciano logo tratou de espalhar pela mídia que se tratava de "um engano" (proposital ou coincidência). O nome do cão, afinal, é mesmo "Hulk", o homem verde quase gigantesco que aparecia nas histórias em quadrinhos. A série se chamava "O Incrível Hulk" e teve até reforço no cinema, com filmes de grande renda.

18 indicações seguras 1

Estão prontas para serem apreciadas no Senado 18 indicações de embaixadores para representações diplomáticas brasileiras mundo afora, que seguem acéfalas. As indicações estão na gaveta do senador Davi Alcolumbre desde setembro, como nos casos dos diplomatas indicados para as embaixadas na Finlândia, Tailândia/Laos e Barbados. Do total, 14 estão na "espera" desde 2025, quando Alcolumbre ficou mal-humorado com Lula, que não atendeu sua indicação para o STF.

18 indicações seguras 2

Também dormem na gaveta de Alcolumbre indicações de embaixadores do Brasil na Austrália, Quênia, Coreia do Norte e Nova Zelândia. E também estão na "espera" os indicados para Polônia, Coreia do Sul, Síria, Jamaica, Grécia, Togo, Congo, Namíbia, Iraque, Nepal e Sri Lanka. Muitos cargos, como o de embaixador no Quênia, acumulam a representação brasileira em outros países; no caso, Uganda, Burundi e Somália. Os embaixadores indicados pelo presidente da República passam pela Comissão de Relações Exteriores e são votados no plenário.

Mistura Fina

Autoridades do governo Lula já realizaram 279 voos em jatinhos da FAB, regalia concedida apenas a ministros de Estado, do Supremo Tribunal Federal, chefes das Forças Armadas e presidentes dos Três Poderes. Camilo Santana parece ter levado ao pé da letra a opinião do chefe Lula de que precisa aparecer em todo o país: tornou-se, de longe, a autoridade que mais viajou de jatinhos este ano, com 52 voos. Apenas em março, foram 29 viagens.

Presidente da Câmara, Hugo Motta, que até o mês passado era o maior viajante da Esplanada, caiu para a segunda colocação: 33 voos. Quando ministros do STF pedem para usar aviões da FAB, eles são requeridos a pedido (em nome) do ministro da Defesa, que soma 32 voos. Presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin não requereu jatinhos. Março representou o mês com mais viagens em jatinhos da FAB: 111. Em janeiro foram 87 deslocamentos e, em fevereiro, 81.

A indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal gerou resistência imediata por reforçar o perfil de militância de esquerda que já marca outras indicações de Lula. O advogado-geral da União é visto por esses políticos como operador jurídico do PT desde os governos Dilma Rousseff, que o chamava de "Bessias", e pela defesa de pautas identitárias e comportamentais no Judiciário, incluindo tentativas de controle do que a esquerda não controla: conteúdos de redes sociais.

Messias é o homem que representou o governo em ações contra supostas ameaças às instituições, em embates com o bolsonarismo. Para críticos, Messias tem no DNA "teses lacradoras", o ativismo judicial que leva o STF para batalhas culturais, de censura e narrativas ideológicas. Lula desapontou, sem contestações, quem esperava juristas mulheres ou negros no Supremo. Ele só queria pessoas confiáveis. Tinha outras prioridades.

In – Decoração: enfeites de madeira (mais duráveis)
Out – Decoração: enfeites em cerâmica (mais frágeis)

Giba Um

"Nós não vamos ficar nessa polarização entre Lula e Flávio. Tenho certeza, como médico...

e cirurgião, de que vou estourar essa bolha. Se amanhã vai ser 15% ou mais, eu só tenho uma certeza: vou para o segundo turno, vou ganhar do Lula e governar o Brasil", de Ronaldo Caiado (PSD), apostando na vitória

10/04/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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Gracyanne Barbosa, Edmundo, Silvia Abravanel e Rico Melquiades, entre outros, poderiam estar em uma escalação para um reality show, mas compõem uma lista de famosos que estarão disputando cargos nas urnas em outubro. Gracyanne, que já esteve no BBB25, anunciou sua filiação ao Republicanos, mas ainda não sabe qual cargo disputará.

MAIS: Val Marchiori, que anunciou candidatura a deputada federal em São Paulo pelo mesmo Republicanos. Silvia Abravanel está no PSD, também concorrendo a uma vaga de deputada federal em São Paulo. Rico Melquiades está no PSDB e sua bandeira é “cirurgia plástica pelo SUS”. Edmundo, no PSDB, disse querer “representar o Vasco nessa aventura”.

Giba Um

Semelhante ao brinquedo

Construir, errar, desmontar e recomeçar. Pode parecer um guia de usuário, mas, na verdade, é simplesmente o novo passatempo de Iza: montar miniaturas. A confissão foi feita pela cantora em entrevista à revista Vogue Brasil, da qual é capa. Para a artista, essa atividade proporciona relaxamento e também possui um significado simbólico. Afinal, sua trajetória nos últimos dez anos tem sido semelhante: construindo pedaço por pedaço, tentando e aprendendo. Hoje, aos 35 anos, Iza reflete sobre sua jornada e observa o quanto tudo evoluiu. Em 2016, a carioca de Olaria fez a escolha de deixar a carreira na publicidade para se dedicar integralmente à música. Antes disso, já postava covers no YouTube, acumulando milhões de visualizações e recebendo comentários de admiradores que reconheciam seu talento. E eles estavam corretos. A cantora obteve indicações ao Grammy Latino, ganhou reconhecimento internacional e se estabeleceu como uma das grandes figuras da música brasileira. Contudo, essa trajetória também trouxe desafios pessoais, expostos ao olhar do público. Em 2024, enquanto esperava sua filha Nala, lidou com uma traição que se tornou tema de discussão nas redes sociais. Esse episódio desencadeou um período de introspecção sobre quem ela era antes de viver sob constante vigilância. Entre maternidade, carreira e recomeços, Iza optou por realizar algo simples: reencontrar a si mesma. Ela decidiu diminuir a agitação das redes, reorganizar seu cotidiano e relembrar da Isabela que existia antes da fama. Hoje, afirma viver com mais liberdade para fazer escolhas, cometer erros e tentar novamente. Assim como nas miniaturas que monta pacientemente, Iza continua a reconstruir seu próprio caminho — peça por peça.

Nível de endividamento suspende "bet da Caixa"

plano da Caixa Econômica de criar sua própria plataforma de bets já tomou chá de sumiço. A direção do banco estatal colocou o projeto na geladeira. Os trabalhos foram suspensos e a equipe que se dedicava ao assunto foi praticamente desmobilizada. As gestões com possíveis parceiros tecnológicos também foram interrompidas. O recuo se deu por pressão política do próprio Planalto. Basta lembrar a reação de Lula, em outubro do ano passado, quando a instituição financeira anunciou o lançamento da "bet da Caixa". O presidente petista cobrou explicações do nº 1 da Caixa, Carlos Vieira, que quase perdeu o cargo. Lula não foi uma voz isolada. O agora ex-ministro Fernando Haddad também fez carga dentro do governo contra o projeto. Seria um contrassenso estimular a jogatina por meio de um banco estatal no momento em que o governo faz uma cruzada pré-eleitoral para reduzir o elevado nível de endividamento das famílias brasileiras.

Três marcas

Ainda a "bet da Caixa": seja no Lula 4, seja no Flávio 1, se, por acaso, o próximo governo quiser a plataforma de bets da Caixa, encontrará um projeto praticamente pronto. O banco chegou até a definir três marcas para atuar no segmento das apostas online: BetCaixa, MegaBet e XBet Caixa. Entre outros pontos, o plano formatado previa a possibilidade de parceria com players do mercado. Estabeleceria ainda operação simultânea com canais digitais e físicos, incluindo as próprias casas lotéricas. Isso aumentaria a capilaridade do serviço e aplacaria a resistência na rede de loterias da Caixa, que considerava a plataforma de bets uma ameaça ao próprio negócio.

Giba Um

Sem qualquer envolvimento

Na quarta-feira (8), a modelo e influenciadora Martha Graeff divulgou um vídeo em suas redes sociais para compartilhar sua versão sobre o relacionamento com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master (detido por suspeitas de envolvimento em um esquema de gestão fraudulenta, corrupção e lavagem de dinheiro). Embora não tenha qualquer conexão com as irregularidades investigadas, Martha se tornou um dos nomes mais mencionados no caso após a divulgação de conversas que teve com seu ex-noivo, nas quais ele fazia referência a compromissos diários e encontros com autoridades. A influenciadora relatou que foi alvo de ataques e se sentiu humilhada e desrespeitada, afirmando ter enfrentado uma violência incalculável. Ela também contou que conheceu Vorcaro após o término de um relacionamento de 13 anos, em um período em que ainda buscava se recuperar emocionalmente. Martha disse ter ficado surpresa com o escândalo financeiro, afirmando que soube de tudo através da mídia, assim como qualquer outra pessoa. Destacou ainda que não está sendo investigada e negou ter recebido bens valiosos do ex-noivo, assegurando que seu patrimônio permanece inalterado nos últimos dois anos. “Não comprei mansão, carro ou barco”, afirmou. Ao final, Martha criticou o vazamento de suas mensagens privadas, dizendo que se tornou parte de uma narrativa que, segundo ela, não lhe diz respeito.

Giba Um

Prudência maior

Durante evento em que recebeu o Colar de Honra ao Mérito Legislativo na Assembleia Legislativa de São Paulo, o ministro André Mendonça (STF) defendeu que magistrados precisam ter um grau elevado de contenção em suas relações para preservar a credibilidade da Justiça. “O magistrado precisa ter um grau de contenção a mais, um grau de prudência maior. O bom magistrado precisa ser prudente e íntegro. Precisamos estar imunes a ações que comprometam, de forma substancial, de forma voluntária, de forma consciente, a credibilidade que a sociedade espera de um bom magistrado".

Temas de segurança em campo

As eleições de outubro devem ter como um dos temas centrais a violência. Responsáveis por coordenar o combate à criminalidade deixaram seus cargos nas últimas semanas com o objetivo de alçar voos políticos. Pelo menos 15 secretários de Segurança ou chefes das polícias Militar e Civil anunciaram suas candidaturas. Um deles é Guilherme Derrite (PL), ex-secretário de Segurança de São Paulo, que tem a bênção de Jair Bolsonaro. Os candidatos estão espalhados por 12 estados, quase metade das 27 unidades da federação.

Pérola

"Nós não vamos ficar nessa polarização entre Lula e Flávio. Tenho certeza, como médico e cirurgião, de que vou estourar essa bolha. Se amanhã vai ser 15% ou mais, eu só tenho uma certeza: vou para o segundo turno, vou ganhar do Lula e governar o Brasil",

de Ronaldo Caiado (PSD), apostando na vitória.

Substituição de Lula 1

Perder a eleição é um dos maiores medos de Lula. - e não só dele. Assessores petistas em geral também temem pesquisas que o colocam empatado ou atrás do principal adversário pela primeira vez desde a primeira vitória, em 2002. De lá para cá, Lula liderou pesquisas meses antes da disputa, mesmo quando não poderia concorrer. Mas seu desempenho hoje faz lembrar o de Jair Bolsonaro em 2022 — o primeiro presidente a perder a reeleição.

Substituição de Lula 2

Lula liderou pesquisas em 2002, 2006 e até em 2010, quando não poderia concorrer ao terceiro mandato, e em 2018, quando estava preso. A taxa de rejeição do governo Lula gira em torno de 52%. A de Bolsonaro, em 2022, era de 54%, a mais de seis meses da eleição. Os resultados alimentam a expectativa de desistência de Lula, que poderia ser substituído por petistas como Fernando Haddad e Camilo Santana. Nos EUA, Joe Biden foi substituído por Kamala Harris em 2024. Alberto Fernández, na Argentina, cedeu lugar a Sergio Massa.

Carlucho vs. Esperidião 1

Está difícil para o bolsonarismo fechar uma equação eleitoral em Santa Catarina, especialmente no que diz respeito à disputa no Senado. A ordem da campanha de Carlos Bolsonaro é bombardear Esperidião Amin, adversário direto na corrida à Casa Alta do Congresso. Agora circulam, em grupos de WhatsApp e canais de Telegram ligados ao bolsonarismo, ataques a Amin. A maior parte tenta colar no ex-governador a pecha de “traidor”, sob a narrativa de que, na eleição de 2022, apesar de declarar apoio à reeleição de Jair Bolsonaro, ele não se envolveu na campanha.

Carlucho vs. Esperidião 2

O problema é como sincronizar a estratégia de "Carlucho" com a campanha de Flávio Bolsonaro. O senador já disse que apoia a campanha do "01" e que palanque não se nega a adversário do irmão nas urnas. São encaixes que Flávio terá de fazer em Santa Catarina, onde há três nomes fortes da direita na disputa pelo Senado, além de Carlos e Amin: a líder nas pesquisas, Carol de Toni. A descoordenação e as rusgas familiares ficaram ainda mais evidentes quando Michelle Bolsonaro repostou um vídeo favorável a Amin, gesto interpretado como uma provocação ao enteado — notório desafeto — Carlos Bolsonaro.

Paca no prato 1

Enquanto Lula discursa sobre teses que nem compreende, como “transição ecológica”, o vídeo de domingo (5) expõe o abismo entre a fala e a prática. Janja preparou e serviu carne de paca, roedor silvestre cuja caça é proibida pela Lei de Proteção à Fauna, de 1967, e pela Lei de Crimes Ambientais (1998). Lula saboreou o prato e não aguentou: “Divina”, disse, depois de prová-la. Ele também faz discursos sobre “biodiversidade”, que igualmente não sabe direito o que é, e põe no prato um animal cuja captura configura crime ambiental.

Paca no prato 2

Há ainda outros contrastes protagonizados por Lula — e por sua mulher, Janja — diante da negligência com a exploração racional de riquezas como bilhões de barris de petróleo na Margem Equatorial. O Brasil importa cerca de 80% do que precisa para fertilizantes, mesmo tendo reservas de grande escala de fosfato e potássio na Amazônia e no Mato Grosso. O governo fala - e nem sabe exatamente o que está falando - sobre o agronegócio “devastar” a Amazônia e dificulta produzir insumos que reduziriam a pressão por novas áreas de cultivo. No domingo, quem pagou o pato foi a paca.

Mistura Fina

Apesar de ainda não haver nenhuma definição para ele na chapa de Fernando Haddad em São Paulo, o ex-governador e ex-ministro do Empreendedorismo, que até hoje luta por mesas e cadeiras em seu gabinete, Márcio França (PSB) acaba de anunciar sua candidatura ao Senado por São Paulo. A primeira vaga na chapa de Haddad já foi acertada: será de Simone Tebet, ex-ministra do Planejamento, bem colocada nas pesquisas. De quebra, Márcio gravou um vídeo ao lado de Rubens Furlan, ex-prefeito de Barueri, que seria seu suplente.

O MPF enviou ao Ministério Público Militar uma investigação sobre corrupção, fraude e direcionamento de licitação contra militares do Exército, envolvendo contrato do Batalhão da Guarda Presidencial do Planalto — ou seja, bem perto do presidente da República. Por outro lado, em três meses, o governo Lula puniu 203 servidores envolvidos em irregularidades na máquina federal. Segundo dados da CGU, nesse universo, 79 servidores investigados foram expulsos e 97 acabaram suspensos.

A montadora chinesa (é a terceira) XPeng está conversando com os governos de São Paulo e Goiás em torno do projeto de instalação de uma fábrica no Brasil. O movimento ocorre em paralelo à instalação de sua operação comercial no país. A partir do segundo semestre, deve começar a vender seus automóveis, importados da China. Listada nas bolsas de Nova York e Hong Kong, a XPeng tem a Volkswagen como um de seus acionistas minoritários. Em 2025, vendeu 429 mil veículos em todo o mundo, crescimento de 126% na comparação com o ano anterior.

A abertura de uma fábrica no Brasil é considerada uma peça-chave para competir com outras chinesas instaladas no país, como BYD e GWM, notadamente no segmento de veículos elétricos. A XPeng só produz veículos eletrificados. E agora avança para carros sem motorista. Em março, conseguiu autorização na China para testar táxis com a chamada autonomia nível 4, ou seja, automóveis que se deslocam sem qualquer interferência humana.

In — Mojito de Maracujá
Out — Mojito de Coco

CLAÚDIO HUMBERTO

"Alguém ganha eleição ou é nomeado pra cargo e acha que é imperador"

Ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema sobre a 'farra dos intocáveis' em Brasília

09/04/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Lula expõe o colapso da separação dos poderes

Lula (PT) revelou, com a naturalidade de quem comenta o tempo, haver aconselhado o ministro do STF Alexandre de Moraes a “não permitir” que o escândalo de Daniel Vorcaro e do Banco Master “jogue fora sua biografia”. O episódio é ainda mais grave porque envolve o contrato de R$129 milhões firmado pelo Master com a banca de advocacia da esposa do ministro, e o autor do conselho é um ex-condenado que cumpriu pena em regime fechado por corrupção e lavagem de dinheiro.

Passando batido

Em qualquer democracia saudável, isso seria escândalo ou no mínimo provocaria o constrangimento na suprema corte. No Brasil, passa batido.

Sem limites

O tom paternalista de Lula sugere uma proximidade pessoal que ultrapassa e até ofenderia, para muitos, os limites constitucionais.

Juiz implacável

Tudo porque, afinal, Moraes é exatamente o ministro que tem aplicado penas que juristas julgam desproporcionais contra opositores de Lula.

Credibilidade

A verborragia do conselheiro de toga cobra um preço elevado, e quem paga essa conta é a credibilidade do Supremo Tribunal Federal.

Zambelli: Messias esteve com parente de ex-premiê

A Embaixada do Brasil em Roma (Itália) monitorou com dedicação a repercussão da ida e até a prisão da ex-deputada Carla Zambelli no país europeu. Troca de telegramas da representação brasileira com o Ministério das Relações Exteriores, no entanto, revela que o advogado-geral da União, Jorge Messias, omitiu na agenda oficial um encontro que teve com Alessandro Silveri, advogado que atua para deportar Zambelli e sobrinho do ex-premiê italiano Paolo Gentiloni, que é fã de Lula.

Data bloqueada

A reunião foi em 2 de setembro de 2025, o único dia útil daquele mês no qual a agenda do ministro não está disponível para consulta online.

Pauta revelada

O telegrama revela o teor da reunião: avaliação jurídica sobre o processo de extradição e eventuais estratégias da defesa da então deputada.

Fatura salgada

O trabalho do advogado não é “por amor”: já recebeu do governo brasileiro dois pagamentos: R$112,7 mil (nov/25) e R$115,2 mil (jan/26).

Pesquisa muda tudo?

Em viagem à Indonésia há seis meses, Lula definiu: “Vou disputar um quarto mandato no Brasil”, anunciou em coletiva com Prabowo Subianto, presidente indonésio. Agora diz que a candidatura é incerta.

Falseia quem pode

A declaração de Lula de que sua candidatura à reeleição depende de aprovação em convenção do PT, em junho, soa tão autêntica quanto uma nota de 3 reais. Ele é o PT. O partido não decide, obedece.

Interesse agudo

O termo “Alexandre de Moraes” entrou para o Top 20 assuntos mais procurados da internet no Brasil, ontem (8), segundo informações do Google Trends. Foram mais de 50 mil buscas em poucas horas.

Manifestação solo

Ex-noiva de Daniel Vorcaro, Martha Graeff reapareceu nas redes sociais para se pronunciar sobre o escândalo do Master, que disse desconhecer. Afirmou ter sofrido “violência” com mensagens e vazamentos, mas não mencionou o nome do banqueiro, nem qualquer outro envolvido no caso.

Indesejada

É péssimo o clima entre Marina Silva e o Rede, que ela ajudou a fundar. A permanência dela no partido provocou nota de “indignação” do Rede e até acusação de que a ex-ministra tem obrigações partidárias pendentes.

Flávio agiu

A escolha da deputada Soraya Santos (RJ) como nome do PL para vaga no TCU mostra o poder de articulação de Flávio Bolsonaro, que esvaziou candidatura de Hélio Lopes (RJ), ex-prioridade do partido.

Covil goiano

Más línguas goianas descem o sarrafo em Ronaldo Caiado (PSD), que teve regulamentada, um dia após deixar o governo, portaria que libera para o ex-governador e parentes uma estrutura de segurança pessoal.

Vazamento colossal

Hackers dizem ter roubado 10 petabytes de informações sigilosas do Centro Nacional de Supercomputação da China, responsável pelo serviço de infraestrutura de informação de milhares de clientes, a maioria do governo chinês. Um petabyte equivale a um milhão de gigabytes.

Pensando bem...

...o fim da escala 3x4 na Praça dos Três Poderes tem amplo apoio.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Evo quer Funai

Durante encontro de magistrados federais no Rio de Janeiro, o então senador Demóstenes Torres (DEM-GO) revelou sua ‘confiança’ sobre tantas visitas à época ao Brasil do ex-presidente da Bolívia, o cocaleiro Evo Morales, aquele que promoveu o afano dos investimentos brasileiros em seu país: “Vem tanto, fala tanto do Brasil, é tão obcecado pelo Brasil, que desconfio que ele está querendo trocar a presidência da Bolívia pela da Funai".

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