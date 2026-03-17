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Cláudio Humberto

"É lamentável"

Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI do INSS, sobre nova suspensão de oitiva

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

17/03/2026 - 06h00
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Partidos fora da cláusula levam R$14,4 milhões/mês

Partidos nanicos, que não sobreviveriam sozinhos às exigências da cláusula de barreira e precisaram apelar para as federações partidárias em 2022 para continuarem a ter acesso à propaganda gratuita no rádio e na TV e – especialmente – aos bilhões dos fundões da Justiça Eleitoral, ainda embolsam R$14,4 milhões por mês do Fundo Partidário. Avante, Cidadania, PCdoB, PRD, PV, Solidariedade e Rede não alcançaram os mínimos eleitorais em 2022, mas continuam a faturar via federações.

 

Valores desde 2022

Fusão do Patriota com PTB, o PRD tem agora só quatro deputados federais, mas recebe R$3 milhões/mês. Se uniu ao Solidariedade.

 

Todo mês

O Cidadania (em federação com o PSDB) recebe R$1,8 milhão/mês; o Rede (unido ao Psol), R$1,14 milhão; e o Solidariedade, R$2,93 milhões.

 

Nanicos na esquerda

O PCdoB, com nove deputados e R$1,8 milhão/mês do fundo, e o PV (quatro deputados), com R$1,14 milhão, viraram puxadinhos do PT.

 

Em extinção?

O Avante leva R$2,52 milhões do fundão por mês, apesar de ter apenas oito deputados federais. E ainda não fechou federação para 2026.

 

Tentativa de achaque de ministro ocorreu em Miami

Ocorreu em território americano a reunião em que importante ministro do governo Lula (PT) teria tentado achacar um empresário brasileiro. Por envolver crime de autoridade estrangeira, advogados do empresário o aconselharam a fazer denúncia ao Departamento de Justiça do governo dos EUA. Voltando de viagem ao continente asiático, o ministro fez “pit-stop” em Miami para abordar o empresário, na companhia de advogado ligado a grandes corporações, influente na OAB e próximo do Planalto.

 

Corre-corre

O caso foi revelado na revista Veja e provocou corre-corre no Planalto, mas ninguém entendia por que a denúncia havia sido feita nos EUA.

 

Jogo é bruto

O empresário se mostra assustado com o que lhe aconteceu, por isso ainda insiste no anonimato por não se sentir protegido de retaliações.

 

Mal pela raiz

Enquanto toma pé no assunto, o governo avalia “cortar o mal pela raiz” antes que o caso “exploda”, evitando impacto na campanha eleitoral.

 

Estimativa

Dirigentes partidários como o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, estimam que as novas regras eleitorais devem reduzir o campo político este ano para apenas “10 a 12 partidos” (ou federações), disse.

 

Eleição quente

A Polymarket recebeu US$277 mil (R$1,45 milhão) em apostas sobre a eleição presidencial brasileira, apenas na segunda-feira (16). No total, o cenário que prevê o vencedor tem US$27 (R$141) milhões apostados.

 

Camisa 10

Aproveitando os holofotes voltados à convocação da Seleção, o PL brincou sobre seu pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro: “segue como um dos titulares, convocado há muito tempo pelo povo brasileiro”.

 

Menos luxo

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) apresentou um projeto de lei que cria regras claras (e mais rígidas) para o uso de jatinhos da FAB por autoridades: “Essas vergonhosas mordomias hão de cessar”.

 

Gasolina nas alturas

A produção de petróleo dos Emirados Árabes Unidos caiu quase à metade, após o fechamento do Estreito de Hormuz, segundo a agência Bloomberg. O barril de petróleo Brent ficou ontem em torno dos US$100.

 

Reprovação capixaba

Pesquisa Real Time Big Data (BR-09011/26) aponta que, no Espírito Santo, Lula possui alta taxa de reprovação, maior que a média nacional: 56% e apenas 38% aprovam o trabalho do petista.

 

Boicote não dá

O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), criticou o cancelamento da sessão de ontem (16) da CPMI do INSS, ao citar blindagem ao chefe da Contag: “Entidade ligada ao PT que mais roubou dos aposentados”.

 

Caminho claro

Secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite resumiu, ao programa Pânico: “é impossível vencer uma eleição para o Senado” “sem o apoio do ex-presidente Bolsonaro e do governador Tarcísio de Freitas.

 

Pensando bem...

...delação “do fim do mundo” acaba com tudo, menos a corrupção.

 

PODER SEM PUDOR

Nem com mágica

Nos anos 1940, o mágico Petrovsky chegou a Araxá (MG) para um show e foi logo pedir patrocínio ao prefeito José Adolfo de Aguiar, conhecido pão duro. O prefeito chamou o tesoureiro e mandou abrir o cofre na frente do mágico: “Pode se servir à vontade.” O homem respondeu, intrigado: “Mas o cofre está vazio, prefeito...” O prefeito o desafiou: “Uai, o senhor não é mágico? Faça aparecer o dinheiro, ora essa!” O mágico foi embora sem fazer o show.

GIBA UM

"Os magistrados não podem deixar que o Poder Judiciário fique aprisionado em interesses...

...paroquiais, em conveniências econômicas ou em cálculos políticos. Importante é o saudável distanciamento das partes e dos interesses em jogo", de Edson Fachin, presidente do STF, a presidentes das cortes do país.

13/03/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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A startup irlandesa Oraion pretende usar o Brasil como plataforma para acelerar sua expansão na América Latina. No setor, circulam informações sobre seu interesse na aquisição de empresas no país, notadamente nos segmentos de dados corporativos, analytics e automação de processos financeiros.
MAIS:   A startup (já presente no Reino Unido, e nos Estados Unidos) desenvolve uma plataforma de inteligência empresarial baseada em agentes da IA, capaz de integrar dados estruturados, como ERPs e CRMs - com informações não estruturadas presentes nos contratos e documentos. E acha que o Brasil é um mercado estratégico.

Quem pagava tudo

Para ler e guardar: Vorcaro pagou em Londres, em 2024, uma degustação de uísque escocês Macallan no George Club, durante um fórum jurídico, que custou perto de US$ 640 mil, aproximadamente R$ 3,3 milhões em moeda da época. O encontro teve a presença de ministros do STF como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, Paulo Gonet (PGR) e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Já em Nova York, em 2022, Vorcaro organizou e pagou um jantar para ministros do STF e autoridades brasileiras no Fasano New York, durante a Brazil Conference do Lide. Resumo da ópera: em apenas um mês de 2024, Vorcaro gastou mais de R$ 9 milhões com eventos, festas, viagens e bandas.

Só oito dias

Prazo para pedir dinheiro de volta termina no próximo dia 20: cerca de R$ 400 milhões ainda estão disponíveis para ressarcimento de aposentados e pensionistas do INSS que foram literalmente roubados. É o retrato ameaçador que o governo está impondo aos que tiveram surrupiados de suas aposentadorias, durante anos, quantias de institutos e entidades não reconhecidas e que não foram autorizadas. Nas agências dos Correios, que vêm recolhendo protestos contra a roubalheira identificada, não conseguem resposta. A todos,  é repetida a informação "Sob análise" - e nada além disso. Esses R$ 400 milhões são parte dos R$ 3,3 bilhões liberados.

Olho em Ibaneis

O escritório de advocacia do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), pré-candidato ao Senado, fechou um contrato de R$ 38 milhões de venda de honorários de precatórios a um fundo ligado à Reag, gestora investigada pela Polícia Federal por fazer parte do esquema de desvio de recursos do Banco Master. O contrato foi fechado em maio de 2024, quando o Banco de Brasília (BRB) já vinha adquirindo carteiras da instituição de Daniel Vorcaro. A informação foi revelada pela jornalista Malu Gaspar. A PF e o Ministério Público Federal apontaram a Reag como uma estrutura central de esquema de fraudes do Master. 

Maranhão é problema 1

O Maranhão transformou-se num problema para Lula e o PT. A peça que atrapalha o jogo lulista é um aliado dos mais relevantes, o ministro do STF, Flávio Dino. Ex-mandatário do Maranhão, Dino trabalha pela candidatura do atual vice, Felipe Camarão (PT), ao governo do estado. É mais um capítulo da sua rixa política com quem foi um de seus mais importantes colaboradores, o governador Carlos Brandão, vice de Dino em seus dois mandatos. Ambos romperam e hoje têm uma relação das mais conturbadas.

Maranhão é problema 2

Brandão, sem partido, já deixou claro que não vai apoiar seu vice Camarão e quer lançar seu sobrinho Orleans Brandão (MDB). É um nó para o Planalto. De um lado, Dino; de outro, o MDB. Não dá para aferir quem pesa mais na balança de Lula. A questão é que o presidente almeja uma aliança com o MDB no plano nacional, o que significa engolir sapos nas coligações estaduais. O problema maior é convencer Dino a abrir mão de seu candidato no Maranhão.

Giba Um

"Conexão cerebral"

Conexão cerebral foram as palavras usadas pela aplaudidíssima Fernanda Montenegro em  entrevista para a revista Vogue, no qual é capa, para se referir ao momento em que pretende parar de trabalhar.  “Caminho para 100 anos. Será um milagre se eu ainda tiver fôlego para mais um filme. Terei fôlego? É claro que o corpo vai se desplugando com os anos, mas, muitas vezes, o cérebro do idoso aguenta até um pouquinho mais. O teatro é eterno. Enquanto eu tiver conexão cerebral, estarei, sim, lendo Nelson Rodrigues, Simone de Beauvoir. Também estou preparando a leitura de uma obra do filósofo romano Cícero, a propósito de envelhecer e morrer. Essa obra é um grande documento sobre a sobrevivência humana”.  Pronta para voltar às telonas no filme ‘Velhos Bandidos’ (estreia dia 26), uma comédia depois de vários papéis dramáticos, o longa é dirigido por seu filho Cláudio Torres. “Fazer rir é muito mais difícil do que o drama. A carga de humor já tem de fazer parte de nós. Ou se nasce com ela ou o ator tem de caçá-la. Nem sempre conseguimos encontrá-la. Na tradição do teatro, a tragédia, o drama e a comédia são comportamentos cênicos com a mesma importância criativa, cultural e existencial. Portanto, viva a comédia! Amo a comédia!”.

Ao lado de outros veteranos, como Ary Fontoura, Nathalia Timberg, Vera Fischer, Reginaldo Faria, Tony Tornado e Teca Pereira, ela brinca: “Nesse nosso filme, nós, os NOLTs (New Older Living Trend  ou Nova Tendência de Viver a Maturidade) somamos quase mil anos de vida”. Sobre a boa fase do cinema nacional, que estão sendo indicados, foi direta: “O nosso cinema sempre existiu. E existe. Por incrível que pareça, já fiz quase 40 filmes. Nenhum que não tivesse uma boa qualidade em sua feitura, mesmo com dificuldades de investimento. Damos conta, sempre, de uma linguagem muito criativa sobre o que somos como caráter de uma nação. Ainda mais sendo parte de uma América Latina e, acrescento, abaixo da linha do Equador”.

Interferência militar dos EUA ameaça Brasil

A pressão do governo dos Estados Unidos sobre o presidente Lula aumentou depois do Departamento de Estado, órgão comandado por Marco Rubio, afirmar que a gestão de Donald Trump considera facções criminosas brasileiras "uma ameaça significativa à segurança regional". A Casa Branca indica a possibilidade de enquadrar esses grupos como "terroristas", o que tira o sono de Lula, que não está conseguindo marcar um encontro com o presidente americano devido à guerra no Oriente Médio. Segundo formuladores da política externa brasileira, a denominação poderia servir como um aval para uma interferência militar direta no Brasil, atingindo a soberania nacional. A avaliação dos Estados Unidos é que o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) são organizações que preocupam os responsáveis pela segurança do hemisfério. Essa classificação de "terroristas" faria os EUA utilizarem sanções e instrumentos contra determinados grupos.

Contra o governo Lula

Nos últimos dias, a situação parece ter piorado com a chegada ao Brasil de Darren Beattie, assessor sênior do governo Trump, responsável, no Departamento de Estado, por propor políticas em Washington em relação a Brasília. Ele é contra o governo Lula e crítico da atuação de Alexandre de Moraes (STF) no processo que resultou na condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. No próximo dia 18, Beattie vai conversar com Bolsonaro na prisão, a pedido do ex-presidente, e Flávio, seu filho "01” trata de espalhar que Lula e seu governo são os responsáveis por essa "situação ameaçadora".

Giba Um

 De volta ao passado

Miley Cyrus está pronta para revisitar um dos momentos mais icônicos de sua trajetória profissional. A artista retornará ao universo de Hannah Montana para celebrar 20 anos da série que a impulsionou ao estrelato e a consagrou como um fenômeno global. O especial comemorativo, com lançamento marcado para 24 de março no Disney+, promete uma imersão profunda na produção que definiu uma geração e deixou sua marca na cultura pop dos anos 2000. Na última terça-feira (10), foi divulgado um teaser do especial com 15 segundos de duração, exibe Miley usando a lendária peruca loira da personagem enquanto percorre cenários marcantes da série, dando uma prévia da celebração que antecipa as duas décadas do programa, a serem completados oficialmente em 2026. Essa jornada nostálgica permitirá aos fãs revisitarem a icônica casa da família Stewart e explorarem materiais inéditos dos bastidores. Entre os destaques estão registros únicos, como interações entre Miley Cyrus e seus pais. Em uma cena, ela aparece folheando um álbum de fotos ao lado de sua mãe, Tish Cyrus-Purcell, no famoso closet de Hannah; em outra, é vista junto a Billy Ray Cyrus — que, além de ser seu pai na vida real, interpretou o mesmo papel na série — na sala de estar do cenário original. Gravado com uma audiência ao vivo, o especial também contará com uma entrevista exclusiva em que Miley reflete sobre o impacto cultural da série. No bate-papo, a cantora revisita os bastidores de canções que marcaram época e compartilha detalhes do processo criativo por trás da construção da inesquecível personagem que cativou o mundo.

Giba Um

Ainda a "valuation"

Sidônio Palmeira ainda quer saber quando a "valuation" de Lula pode render votos. Está convicto de que o Lula que aparece lá pode ser um bom cabo eleitoral do Lula que pedirá votos aqui dentro. Os tropeços serão usados pela oposição. A "química" com Donald Trump, patrimônio que o clã Bolsonaro evocava como seu, o consequente tarifaço sobre uma série de produtos brasileiros, o balão de ensaio para o Nobel da Paz, todos são ativos de Lula na agenda externa. O desafio é converter em voto. Uma das mensagens que já pululam na Secom é mostrar como a diversificação do comércio exterior contribuíram para a queda da inflação. Agora, contudo, tem problema de transformar "facção" em terroristas (vide abertura da coluna).

Tiro no pé coletivo

As mudanças na programação noturna do SBT foram um verdadeiro "tiro no pé" coletivo: atingiram apresentadores e seus programas e derrubaram a audiência. O programa "Galvão F.C.", sempre às segundas, passou para o terceiro lugar, abaixo da Record TV (sem merchandising e sem comerciais). O "SBT Brasil" mudou para as 20h30 (estão tentando trazê-lo de volta ao horário anterior), bateu de frente com o "Jornal Nacional" e levou um tombo. Ratinho, há 27 anos se mantendo como vice-líder do Ibope, passou para as 21h30 e perdeu mais de 60% da audiência. Agora, nenhuma das herdeiras de Silvio Santos sabe o que fazer.

Almanaque

A candidatura de Aldo Rebelo à Presidência da República pela Democracia Cristã pode figurar em qualquer almanaque de curiosidades, por assim dizer. Ele era do PCdoB e hoje é porta-voz de latifundiários, garimpeiros e desmatadores. Ataca o Supremo e Lula, e sua proposta de governo é aumentar o número de ministros no Supremo. Já tentou proibir o uso de palavras estrangeiras e criou o Dia Nacional do Saci. Fala fluentemente o idioma Tupi-Guarani. Bernardo Mello Franco acaba de lhe dedicar um rótulo: é o "candidato laranja", seu novo figurino porque só circula de paletó e chapéu panamá. 

Mistura Fina

O presidente Lula optou por não estar presente na cerimônia de posse do novo presidente do Chile, José Antonio Kast, que aconteceu na quarta-feira (11). Esta decisão surgiu após Kast estender convites a Flávio e Eduardo Bolsonaro, que são aliados próximos do novo chefe de Estado, frequentemente identificado como o "Bolsonaro chileno". Kast começa sua administração após vencer a esquerdista Jeannette Jara nas eleições de 2025, dando início a um mandato de quatro anos que sinaliza uma mudança à direita na região.
 
Durante o processo judicial em curso contra parlamentares suspeitos de manipulação de emendas, o ministro Flávio Dino apoiou as atuações do STF, destacando que as críticas feitas à Corte são desnecessárias e ignoram que a instituição possui mais acertos do que erros. Dino sublinhou a relevância da transparência na gestão dos recursos públicos como um fator essencial.  “Este Supremo que erra, e erra como instituição humana, acerta também”. O caso em questão menciona uma organização criminosa supostamente liderada pelos deputados Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil, que estariam envolvidos na prática de exigir propinas que chegariam a até 25%. 
 
Uma pesquisa conduzida pelo instituto Paraná Pesquisas em Minas Gerais, entre 4 e 7 de março, indica que, se as eleições presidenciais  fossem realizadas hoje no primeiro turno, Lula estaria à frente, com 36,7%, enquanto Flávio alcançaria 32,1%. No entanto, considerando a margem de erro, ambos os concorrentes se situam em patamares semelhantes. Em relação às projeções para um possível segundo turno, Lula registraria 45,1% e Flávio Bolsonaro, 42,7%, o que configura um empate técnico. 

O vice-presidente Geraldo Alckmin declarou, em entrevista concedida a José Luiz Datena, Fernando Haddad representa, em suas palavras, "o melhor candidato para tudo". A afirmação surge como uma resposta direta à indagação do apresentador, que questionou se Haddad seria a escolha mais adequada para disputar o cargo de governador de São Paulo nas próximas eleições,  “Ele foi prefeito de São Paulo, disputou a última eleição ao governo e foi para o 2º turno, Ele tem experiência e espírito público. Eu digo que o Haddad é o melhor candidato para tudo, não é só para governador”.

In - Groselha Spritz
Out - Bombeirinho

 

Cláudio Humberto

"Por que tanto medo, [Davi] Alcolumbre?"

Marcel van Hattem (Novo-RS), sobre o presidente do Congresso não abrir a CPMI do Master

12/03/2026 06h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Ascensão de Flávio desanima Lula e pressiona PSD

Ao menos para Lula (PT) não surpreendeu a nova pesquisa Quaest apontando empate com Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial, cada um com 41%. O desânimo se estabeleceu no terceiro andar do Planalto, onde fica seu gabinete, já na terça (10), com o tracking diário já colocando o filho do ex-presidente à sua frente. A ascensão de Flávio também forçou Gilberto Kassab, presidente do PSD, a apressar a definição do candidato do partido. Ele queria “cozinhar” isso até abril.

 

Haddad no banco

O desânimo confirma informações, entre banqueiros da Faria Lima pró-Lula, de que o presidente cederá sua candidatura a Fernando Haddad.

 

Posição destacada

O mais recente levantamento do Paraná Pesquisas aponta Haddad como o petista mais bem posicionado entre os que poderão substituir Lula.

 

Sem herdeiro político

Lula não quer passar a vergonha de encerrar a carreira derrotado pelo filho do maior inimigo. Sem ter um filho que possa chamar de herdeiro.

 

Ratinho favorito

Entre as opções do PSD, a escolha mais provável de Kassab é o governador do Paraná, Ratinho Jr., que tem mais tempo de “janela”.

 

Ideias de cidadãos mofam nas gavetas do Senado

Já são 77 as ideias legislativas apresentadas por cidadãos no site e-Cidadania, do Senado, que atingiram o requisito mínimo de 20 mil assinaturas para virar projeto de lei, mas até agora não foram analisadas pela Comissão de Direitos Humanos, como manda a lei. Sugestões como “Fixar novas regras tributárias em relação a compras feitas em e-commerce internacional” mofam na gaveta, sem análise dos senadores.

 

Por que parou?

A fixação de novas regras para compras no e-commerce internacional, por exemplo, está há quase dois anos e meio esperando análise.

 

Parou por quê?

Outras sugestões, como o fim de cursos de ensino a distância na área de Saúde, estão paradas na gave do Senado desde 2018.

 

Enrolation

A ideia de reduzir o número de deputados federais de 513 para 250 atingiu 20 mil assinaturas em 2021. Teve cinco relatores, mas não andou.

 

Melhor via?

Gilberto Kassab se esforça para evitar que a polarização esmague a “melhor via”, como ele prefere chamar a “terceira via” que o PSD pretende representar nas eleições presidenciais deste ano.

 

Meio cheio

Com três candidatos de baixa competitividade, o PSD defende o discurso da “menor rejeição”, para evitar saia justa ou jogar a toalha. Terá candidatura própria no 1º turno e valorizará o apoio do PSD no 2º turno.

 

Tendência

A pesquisa Quaest de agosto do ano passado apontava o presidente Lula (PT) 16 pontos à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A diferença caiu para 10 pontos em dezembro e foi a zero este mês.

 

Linhas cruzadas

O crescimento em flecha da candidatura de Flávio Bolsonaro, reduzindo a zero, em pouco mais de dois meses, uma diferença de dez pontos, sugere que em abril ele já pode estar à frente do petista.

 

Acusou o golpe

Lula acusou o golpe, cancelando sua presença na posse de José Antonio Kast, aborrecido com o convite do novo presidente do Chile a Flávio Bolsonaro (PL-RJ). É o petista reconhecendo que o senador o ameaça.

 

Homem de visão

O ministro aposentado Luis Roberto Barroso caiu fora do STF a tempo. Anos atrás seria candidatíssimo ao prêmio de “Homem de Visão do Ano”, que era conferido pela falecida revista mensal Visão, de Henry Maksoud.

 

Ladeira abaixo

Até entre beneficiários do Bolsa Família a aprovação de Lula derreteu. Passou de 65% (nov/25) para 57% (mar/25). Entre os que não recebem é ainda pior. A reprovação bate nos 55%, registra a Genial/Quaest.

 

Amiga de Lulinha

A CPMI do INSS vota hoje (12) convocação de Roberta Luchsinger, apontada como parte do núcleo político do esquema do Careca do INSS. Ela dava carteiradas por aí com o nome de Lulinha, filho do presidente.

 

Pensando bem...

...indecisos não estão apenas nas pesquisas, estão também no Planalto.

 

PODER SEM PUDOR

Apelo no avião

O saudoso Olavo Drummond, que foi ministro do TCU, era diretor da Vasp quando, em um voo, descobriu que o banqueiro Olavo Setúbal estava na classe econômica. Convidou-o a se transferir para a primeira classe.

– Paguei pela classe econômica – declinou Setúbal – e estou bem por aqui.

– Você tem que ir – apelou Drummond – Se o avião cair, todo mundo vai pensar que o Olavo que morreu na primeira classe era você e não eu...

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