"É o governo que promove a mediocridade"

‘Fator Lula’ custa R$104 bilhões à Petrobras e Vale

Expressão brasileira define bem o calote no pagamento de dividendos a acionistas da Petrobras e as tentativas de interferência do governo na Vale: Lula “passou a perna” nos investidores. Desde os ataques, as duas maiores empresas do Brasil perderam mais de R$104 bilhões de valor de mercado. E o petista ainda conspira contra as contas públicas, reduzindo na estatal a maior parte de dividendos, a ser paga ao próprio governo, que passou a mão em tudo e ainda xinga investidores de “gananciosos”.

Lula, o incendiário

Após o assédio de Lula no comando da Vale, a empresa perdeu R$48,3 bilhões de valor desde janeiro. A Petrobras derreteu quase R$56 bilhões.

Conto do vigário

A imensa maioria dos enganados são de trabalhadores, inclusive os que Lula 2 estimulou que comprassem ações da Petrobras com seu FGTS.

Pequenos são alvo

Estudo recente da bolsa de valores B3 mostrou que dois terços dos investidores alocam até um máximo de cem reais por mês em ações.

Caminho do brejo

O golpe petista, a pretexto de “investir os dividendos”, provocará fuga de investidores, encolherá o caixa e a Petrobras entrará na rota do brejo.

Derretimento da Petrobras vira ‘vitória’ de Haddad

A crise na Petrobras, que perdeu quase R$56 bilhões de valor de mercado em poucos dias, se transformou em “vitória” para Fernando Haddad (Fazenda), que ganha espaço na administração petista e o poder de indicar conselheiro para a administração da maior empresa do Brasil. A Secretaria-Executiva do ministério de Haddad se transformou num verdadeiro trampolim do Lula 3: após Gabriel Galípolo virar diretor do Banco Central, Rafael Dubeux vai para o Conselho da Petrobras.

Dois gumes

Apesar de ganhar espaço no governo, Haddad coleciona cascas de banana: crise na economia, e agora na estatal, terão “pai”.

Poder de fato

O poder de Haddad sobre cargos chaves do governo tem gerado ciúmes dentro do PT, que já vive disputa pelo espólio eleitoral de Lula.

Doce ilusão

Além de candidato a sucessor de Lula, Haddad tem sido apontado por aliados como “ponte” entre o governo e a iniciativa privada.

Esfarrapadas

De saída do comando do União Brasil, Luciano Bivar chamou de "traição" o acordo para sair do cargo, em 29 de fevereiro. E falhou na tentativa de usar denúncia esfarrapada para ofuscar a grave suspeita de que seria culpado pelo incêndio da casa de Antônio Rueda, que o derrotou.

Política incendiária

Luciano Bivar insiste nas ameaças que o podem complicar na Justiça, após ser apontado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, entre outros, como suspeito de incendiar a casa do presidente do União Brasil.

Alô, MPF e CVM

Ministério Público Federal e Comissão de Valores Mobiliários fazem falta na polêmica sobre o golpe lulista nos investidores da Petrobras, apesar de a lei vedar interferência política nas estatais. Assim surgiu o petrolão.

Candidatos a otário

O golpe do governo Lula nos acionistas da Petrobras provoca medo em investidores de outras estatais, como Banco do Brasil, BB Seguridade, Caixa Seguridade etc, prestes a serem tratados também como otários.

A lei? Ora, a lei

Sem o menor pudor, Lula chamou a Brasília o seu preposto, Jean Paul Prates, anunciando que o faria, para dar ordens sobre gestão interna da Petrobras. Em qualquer país sério, alguém iria parar na cadeia.

Caçado com Ç

O ministro aposentado do STF Marco Aurélio Mello se impressionou com a “caça” ao ex-deputado Deltan Dallagnol: “Foi caçado com cê cedilha, e não com dois ss”, afirmou ao podcast do Diário do Poder desta semana.

Realidade x negócio

Novo canal de TV a ser lançado (pelo fundador da CNN Brasil), o CNBC Brasil anunciou a primeira grande contratação do grupo de comunicação: um executivo especialista em venda de anúncios, claro.

Tunga não

Está prevista para hoje (13), pelas ruas de Brasília, manifestação de entregadores de aplicativos contra a regulação que quer o governo Lula, para garfar dinheiro dos profissionais via “contribuição” previdenciária.

Pergunta no órgão

Gabinete anti-ódio faz ódio ao contrário?

PODER SEM PUDOR

Bin Laden em Cumbica

Aconteceu há mais de uma década, na visita ao Brasil do presidente da República Dominicana, Leonel Fernández: em temporada junina, alguém soltava fogos quando o avião fretado de Fernández aterrissava no aeroporto de Cumbica, São Paulo. Estoura um rojão, o céu se ilumina. Apavorado, o piloto americano do jatinho desce reclamando que "podia ser um míssil". O presidente dominicano também desiste da viagem. A FAB teve que enviar um avião a São Paulo para buscar o "possível alvo" e levá-lo ao encontro de Lula.