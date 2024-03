"É um cidadão que sabe que fez caca, que sabe que fez uma burrice, que sabe que tentou dar um golpe"

Há uma nova tendência registrada nos estúdios de tatuadores do Rio de Janeiro: está sendo utilizada especialmente por turistas em visita ao Rio e que não querem deixar a cidade sem levar um souvenir. E nesse caso, um souvenir é na própria pele – e ninguém sabe como começou.

MAIS: os turistas pedem que lhes sejam tatuados “retratos do Rio”. Entenda-se; trechos da calçada de ondas de Copacabana, Corcovado e o Cristo Redentor e outros tantos em tamanho de 5 centímetros ou ligeiramente maior. O local da tatoo fica à escolha do cliente.

Reunião familiar

Apesar da grande campanha de promoção para a estreia da nova novela das 19h da Globo Família é tudo, escrita por Daniel Ortiz, com direito a trens de Metrô de São Paulo, envelopados com os protagonistas da novela e uma ação especial na estação Tatuapé, o primeiro capítulo não foi muito bem na audiência, com 25 pontos no Rio de Janeiro e 20 pontos em São Paulo. A trama antecessora Fuzuê havia marcado 29 no Rio e 24 em São Paulo. O que mais chamou atenção foi a audiência registrada no estado paulista, já que o cenário da novela é em São Paulo. Apesar de iniciar com o pé esquerdo, muitos especialistas acreditam que haverá muitos capítulos para trama crescer e fazer jus a marca de 100ª novela das 19h. Grande parte do elenco se reuniu para assistir o primeiro capítulo junto, na Barra da Tijuca, no Rio. Entre tantas que estavam por lá, da esquerda para à direita, as protagonistas Nathalia Dill (Vênus), Ramille (Andrômeda) Juliana Paiva (Electra), além das vilãs Rafa Kalimann (Jéssica), Ana Hikari (Mila) e Lucy Ramos (Paulina). Arlete Salles infelizmente não compareceu, afinal uma de suas personagens Frida) está desaparecida. Mais: uma curiosidade uma das fotos feitas para divulgação foi inspirada na série Friends.



Piora a situação de Bolsonaro



Chamado de “cagão” pelo ex-ministro e general da reserva Walter Braga Netto por não topar se envolver numa tentativa de golpe, o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército no governo Bolsonaro, deu seu depoimento de oito horas, na semana passada, na sede da Polícia Federal, em Brasília, reforçando a participação do ex-presidente na empreitada. Freire Gomes confirmou reuniões no Planalto quando foram discutidos detalhes da “minuta do golpe” onde o então presidente Jair Bolsonaro alterou trecho que, segundo a PF “embasaria a consumação do golpe de Estado em andamento”. O relato de Freire Gomes apresentou um peso especial da palavra de um ex-comandante do Exército. O general respondeu todas as perguntas, certo de que a condição de subordinado do presidente descaracteriza o crime de omissão que querem lhe atribuir. A questão hierárquica vale mais. Ou seja: confirmando o que Mauro Cid já disse, o depoimento do general complica ainda mais a situação de Bolsonaro.



Mais dois

O brigadeiro Baptista Junior, da Aeronáutica, também deu seu depoimento há poucas semanas, trazendo informações similares as que foram consideradas relevantes para a Operação Tempus Veritatis. Único dos três chefes das Forças que teria aceitado participar do golpe, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier ficou em silêncio quando compareceu à Polícia Federal – e faz parte do bloco dos investigados. A “minuta do golpe” nas mãos de Jair Bolsonaro derruba a tese da defesa, segundo a qual, o Capitão só teria tido acesso somente “para ver do que se tratava”.



Além de esportista



A “fadinha do skate” e grande esperança brasileira de medalha nas Olimpíadas de Paris, Rayssa Leal, acaba de mergulhar num mundo que jamais imaginou. Depois de ganhar o título de 'fidèle' da Louis Vuitton, agora se tornou a primeira brasileira a ser embaixadora global da grife de luxo francesa. Rayssa fala do seu relacionamento com a moda: "O skate tem relação com a moda. O modelo do tênis e a composição que você faz com as roupas, cada skatista tem seu estilo de vestir, e eu sempre quero estar com um look legal na pista. Em cada final de campeonato que eu participo, eu já penso na roupa e procuro uma peça diferenciada e, de preferência, assinada por algum estilista”. E completou: “Eu estou em um momento muito feliz da minha carreira como Skatista e, ter uma parceria com a grife mostra um outro lado meu além de ser skatista, porque eu realmente gosto muito do universo fashion”. Mais: a skatista foi convidada pessoalmente pelo diretor artístico da marca, Nicolas Ghesquière, para estar na primeira fila no Paris Fashion Week.



Puro-sangue

O marqueteiro argentino Pablo Nobel está sendo cotado para comandar a campanha do prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição em São Paulo. É mais uma prova de forte influência de Jair Bolsonaro, a quem caberá também indicar o vice da chapa. Nobel trabalhou para as vitoriosas candidaturas de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo e – surpresa – também de Javier Milei à presidência da Argentina. Nunes, à propósito, dono de um penteado arrumadíssimo, com direito a topete, tem horror a cabeleira de Milei e suas costeletas.

Conquista do Agro

Lula prepara uma série de iniciativas, nos próximos meses, para tentar vencer as resistências do agronegócio. Terá encontros com empresários da área na Granja do Torto e estão previstas viagens para Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul para lançamento de obras do novo PAC. Um plano está em estudo na Fazenda e no BNDES para ajudar quem sofreu com os problemas climáticos e falta de renda. O Crédito Rural terá sua linha de financiamento em dólar e o Plano Safra terá R$ 400 milhões para financiar atividades agrícolas.

PÉROLA

“É um cidadão que sabe que fez caca, que sabe que fez uma burrice, que sabe que tentou dar um golpe e que sabe que ele vai para a Justiça e que sabe que ele vai ser julgado”,

de LULA// na abertura da 4ª Conferência Nacional da Cultura em Brasília.

OLHO NO PIB

Mesmo que a implicância com o presidente da República seja a mesma, já existe na Faria Lima quem esteja comemorando a gestão da política econômica de Fernando Haddad (Fazenda) até o final do governo Lula. Muitos consideram que é cada vez mais provável o crescimento do PIB até 2026 superar os 3%. É um percentual que vem sendo considerado pelas instituições financeiras inatingível pela maioria dos profetas do mercado. Estaria pelo menos um ponto percentual acima do PIB potencial do Brasil calculado pelas instituições financeiras entre 1,5% e 2%. E Haddad aumenta a aposta para 2,5%.

"Interventor"

O vice-presidente Geraldo Alckmin está se revelando um enxadrista da retomada da indústria nacional. A decisão de colocar Ricardo Cappelli na presidência da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial faz parte de uma jogada maior do que a checagem do cumprimento das metas da Nova Indústria de R$ 300 bilhões lançada pelo governo em janeiro. Caberá a ele o papel de evitar má alocação de recursos e desperdício de munição financeira em segmentos pouco estratégicos. Alckmin enxerga Cappelli como uma espécie de “interventor” do Nova Indústria Brasil”.

ATÉ CONVIDADOS

Novo balanço revela que apenas nos dois primeiros meses de 2024, o governo de Lula torrou R$ 83 milhões em viagens “à serviço” de servidores que seguem o exemplo do chefe. De janeiro a fevereiro deste ano já foram 36.176 viagens de servidores, incluindo terceirizados e até “convidados eventuais”. Mais despesas: o governo acaba de abrir licitação de R$ 20 milhões para “reformar imóveis” da Presidência, especialmente o Palácio da Alvorada, residência do casal presidencial. Os projetos estão sendo acompanhados (e criados também) por Janja.



De volta ao topo

Jeff Bezos, fundador da Amazon é o homem mais rico do mundo, segundo cálculos feitos pelo índice de bilionários da Bloomberg. Ele voltou a superar Elon Musk, fundador da Tesla e dono da rede social X (antigo Twitter). Em direções opostas as ações da Amazon subiram fazendo com que a fortuna de Bezos chegasse a US$ 200 bilhões; já as ações da Tesla tiveram uma desvalorização de 50% e com isso, seu patrimônio que estava avaliado em US$ 229 bilhões no ano passado, caiu para US$ 197,7 bilhões. Completando o pódio dos mais ricos do mundo e colado à Musk, está Bernard Arnault, presidente do grupo de luxo LVMH, com patrimônio de cerca de US$ 197 bilhões.

OUTROS BILIONÁRIOS

Ainda sobre a lista dos homens mais ricos do mundo segundo a Bloomberg estão, por ordem, do quarto ao décimo lugar: Mark Zuckerberg, dono do grupo meta (Instagram, Facebook e outros) com um patrimônio avaliado em US$ 179 bilhões; Bill Gates, dono da Microsoft (US$ 150 bilhões); Steve Ballmer, maior acionista da Microsoft (US$ 143 bilhões); Warren Buffett, dono da holding Berkshire Hathaway, que congrega ações de 49 empresas (US$ 133 bilhões); Larry Ellison, fundador e diretor executivo da Oracle Corporation (US$ 129 bilhões); Larry Page, fundador do Google (US$ 122 bilhões); e Sergey Brin, também fundador do Google com patrimônio avaliado em US$ 116 bilhões.

MISTURA FINA

DEPENDENDO do ritmo dos julgamentos no STF envolvendo militares (e se condenações ocorrerem), casos como o de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, podem ser julgados pela Justiça Militar por uma ministra civil – e não militar. Em março chega ao final o mandato do brigadeiro Francisco Joseli como presidente do STM e sua sucessora mais provável é Maria Elizabeth Guimarães. Será a única mulher a ocupar uma cadeira no STM. E ela é advogada.

O MINISTÉRIO Público do Rio Grande do Sul vai solicitar à Aneel abertura de processo e punição financeira contra a CEEE Equatorial por seguidas falhas de fornecimento de energia ao estado do Rio Grande do Sul. O MP-RS já ajuizou ação civil pública contra a companhia, exigindo indenização superior a R$ 200 milhões para cobrir prejuízos causados por apagões no estado. Na semana passada, a Aneel confirmou multas de mais de R$ 100 milhões contra a Enel por interrupções na distribuição de energia em São Paulo entre 2019 e 2021.

O PRESIDENTE da Petros, Henrique Jager, tem feito uma peregrinação junto a lideranças petroleiras. Tenta aparar as arestas por conta do equacionamento do fundo de pensão, anunciado em dezembro. Para cobrir o déficit, será necessária uma contribuição extra de R$ 1,5 bilhão. Metade desse valor terá de sair do bolso dos funcionários e aposentados da Petrobras.

SÃO Paulo disputou com o México um investimento de R$ 11 bilhões da Toyota para produção de novos veículos. O anúncio oficial de uma expansão da fábrica de Sorocaba deverá ser feito ainda este mês. Serão produzidos lá um novo modelo de um compacto hibrido e outro de um SUV da montadora.

BTG e Pátria Investimentos vem mantendo conversas para uma possível fusão entre seus negócios de telecomunicações. De um lado, está a V.tal, dona de uma rede com mais de 400 mil km de fibra ótica e cerca de 26 mil km de cabos subterrâneos; de outro, a Winity Telecom, focada na construção e compartilhamento de infraestrutura da comunicação, notadamente 4G e 5G. No ano passado, a V.tal teve receita líquida de R$ 5,5 bilhões; a Winity, ainda tenta se encontrar no mercado de telecomunicação.

