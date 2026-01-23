Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"É um direito que já decidiram negar"

Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Lava Jato, sobre prisão domiciliar a Jair Bolsonaro

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

23/01/2026 - 06h00
Manutenção de palácios de Lula custa R$8,4 milhões

Para manter os palácios presidenciais sempre tinindo para receber Lula (PT) e Janja, o pagador de impostos, que banca toda essa fartura, desembolsou mais de R$8,4 milhões desde 2023, quando Lula subiu a rampa do Planalto (palácio de manutenção mais cara, inclusive). Levantamento da coluna, com dados da Casa Civil, considerou o Planalto, Alvorada, Jaburu e a Granja do Torto, espécie de casa de campo da presidência, como palácios utilizados pelo casal de petistas.

 

Escritório de ouro

Nos três longos anos de Lula, a manutenção do Planalto custou ao pagador de impostos mais de R$3,6 milhões. Em 2025, R$1,06 milhão.

 

Palacete caro

Com emas, viveiros e até piscina olímpica, o Alvorada consumiu mais de R$2,5 milhões no Lula 3. A fatura do ano passado bateu os R$937 mil.

 

Casa esquecida

Usada em cinco eventos em 3 anos, a Granja do Torto também custou uma fortuna, superou R$1,5 milhão. Foram R$633 mil só em 2025.

 

Vai piorar

A fatura vai ficar pior, os dados de dezembro ainda não foram lançados. O gasto mensal dos palacetes chega até aos R$593 mil (setembro/25).

 

Alas do PT preferem Camilo no duelo com Ciro

Tem motivo para que Camilo Santana fique com a coordenação da campanha de Lula no Nordeste: o risco de humilhante derrota do PT em dois Estados, mesmo com a máquina na mão. No Ceará, Santana conseguiu eleger o sucessor Elmano de Freitas, mas cresce as os sinais de que o raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar. Pesquisas que circulam entre petistas mostram o amplo favoritismo do principal adversário Ciro Gomes (PSDB), segundo apurou a Paraná Pesquisas.

 

Botão de pânico

O afastamento permite, por exemplo, que Santana dispute o governo cearense e empurre Freitas para o Senado na última hora.

 

Risco de vexame

A Bahia é outro Estado que preocupa o PT. O opositor ACM Neto tem dado canseira para o governador petista Jerônimo Rodrigues.

 

Estepe

Sem muita adesão ainda, mas já há defesa de testar o nome do ministro e ex-governador Rui Costa (Casa Civil) na Bahia. E não é ao Senado.

 

Com a barriga

Lula não irá aceitar o convite de Donald Trump para compor o Conselho da Paz, organizado pelo presidente dos Estados Unidos. A irritação da esquerda, no Brasil e mundo afora, é que iniciativas pela paz têm sido de Trump. Antes de negar o convite, o petista vai enrolar para responder.

 

Nikolas e a implosão

A chegada a Brasília da caminhada de Nikolas Ferreira (PL-MG) coincidirá com a implosão do prédio do velho Torre Palace. A chegada será na Praça do Cruzeiro, 3km da implosão e a 6km do Congresso.

 

Tá difícil

“A capivara deles está tão gorda que vai ser difícil segurarem por muito tempo”, diz o deputado Sanderson (PL-RS) sobre a suspeitíssima relação entre ministros do STF e o Banco Master.

 

Dá em nada

Caminha para dar em nada pedido de deputada petista para que Jair Bolsonaro perca a patente militar. O procurador-geral da Justiça Militar, Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se pelo arquivamento do caso.

 

Home Office

A denúncia é do jornalista Otávio Neto (com vídeo e tudo): o advogado Fábio Trad, com boquinha na Embratur, não bate o ponto em Brasília. Fica em casa, em Campo Grande (MS), também gasta o tempo gravando vídeos pró-Lula. Trad já teria recebido mais de R$ 1 milhão em salários.

 

Caso de polícia

Guto Zacarias (União-SP) procurou a Polícia e o Ministério Público, nesta quinta (22). O deputado tem recebido, até via email, ameaças de tortura e morte, além de ofensas racistas. Coisa de nazifascistas de esquerda.

 

Sem regalia

Delegado Palumbo (MDB-SP) lamentou recentes casos criminosos que tem como autor bandidões reincidentes. O deputado lembra que é autor de projeto para acabar com a progressão de regime.

 

Município no vermelho

Sobre o reajuste de professores, o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Ziulkoski, lembra que pequenas cidades terão que arcar com os custos. “mais uma vez bondade com chapéu alheio”.

 

Pensando bem...

...tem deputado caminhando por Justiça e ministro correndo dela.

 

PODER SEM PUDOR

Comigo mesmo

Convidada pelo colega Ney Suassuna (PMDB-PB) para acompanhá-lo a jantar oferecido ao príncipe Philippe, na embaixada da Bélgica em Brasília, a senadora Íris Araújo (PMDB-GO) fez piada: “Só se for para entrar de mão dada com o senhor. É para dar o que falar!” Ney Suassuna topou na hora: “Dar o que falar é comigo mesmo!”

GIBA UM

"Vocês, mulheres, tomem cuidado com essa tal de inteligência artificial. Eles são capazes de...

... tirar uma foto sua, sentada do jeito que você está aqui e colocar você pelada (em edição) no celular. isso que é a inteligência artificial", de Lula, em evento na Casa da Moeda

22/01/2026 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

O Sesc, que completa 80 anos em 2026, lança nova orquestra nacional, a Orquestra Sesc Jovem Brasil, formada por jovens músicos de todas as regiões do país. O grupo reúne 51 instrumentistas de 11 estados, com idades entre 18 e 29 anos. Todos foram selecionados a partir das orquestras mantidas pelo Sesc pelo Brasil.

MAIS: projeto do Sesc que combina formação musical e inclusão social. A estreia acontece no Festival Internacional Sesc de Música em Pelotas (RS). A apresentação está marcada para o dia 29 de janeiro, no Theatro Guarany. O repertório inclui obras brasileiras e internacionais, além de arranjos inspirados em trilhas sonoras conhecidas.

Giba Um

Em terras portuguesas

A atriz Vanessa Giácomo engrossou a lista de atores que fazem novelas em outros países, no  caso da atriz ela vive uma vilã na novela portuguesa ‘Vitória’ produzida pela SP Televisão e em parceria com a Disney que é exibida pela SIC em simultâneo no Disney+. Em entrevista a revista Mensch Vanessa conta que o ritmo de gravação é bem diferente da brasileira. “O ritmo de gravação é diferente do Brasil, sim, mas não menos intenso. Existe uma outra organização, um tempo de escuta maior, e isso tem sido muito enriquecedor para mim como atriz”. Com pouco mais de 20 anos de carreira ela conta que aprendeu a filtrar a fama, onde só guarda o carinho e o reconhecimento. “A fama pode ser uma ferramenta bonita quando vem acompanhada de respeito. Eu fico com o carinho, com o reconhecimento, e descarto o excesso, o ruído, aquilo que não me pertence”. Sobre sua carreira ela contou o que faz ela aceitar convites para cada trabalho: “Gosto de personagens que me tiram da zona de conforto, que me provocam, que me obrigam a olhar para mim e para o mundo de outro jeito, independentemente do formato. O desafio é o que me move”. Sobre a experiência de estar morando “temporariamente” em Portugal, ela contou que está sendo uma boa experiência. “Portugal é um país que acolhe com delicadeza, com afeto. A língua, a história, a cultura…tudo isso cria uma sensação de pertencimento. Me sinto respeitada, bem recebida e muito inspirada a viver esse novo momento”. E contou também seus planos para este ano: “2026 vêm com muitos desejos e alguns projetos já encaminhados, tanto no audiovisual quanto no teatro. Quero continuar transitando entre formatos, países e narrativas que façam sentido para mim neste momento da vida”.

"É a maior fraude bancária do país"

Na lista de pagamentos, alguns gloriosamente altos, do Banco Master, no entorno do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, já foram encontradas figuras de todos os naipes, empresários, políticos, ministros, advogados, tem para todos os gostos e habilidades. Vorcaro conseguiu armar um grande volume de amigos com poder no eixo Rio-São Paulo. O único que desde o começo dessa novela se recusou a ter um encontro com ele foi o ainda ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Resistiu por não conhecer o banco, depois por ter opiniões de outros amigos sobre a situação da instituição (todos diziam que iria "explodir" no curto prazo) e a distância permitiu a Haddad o direito de decretar hoje, com muita certeza, que "é a maior fraude bancária do país". Agora, o rombo já é estimado em R$ 50 bilhões. Enquanto isso, multiplicavam-se os mais chegados, de Rui Costa a Alexandre de Moraes, através de sua mulher advogada Viviane. E até mesmo quem diria - o ex-ministro Guido Mantega, o "homem das mil utilidades" do circo petista, que nesses dias até foi cogitado para o lugar de Haddad, que está arrumando as malas. estufando o peito: o tempo provou que ele estava certo ao evitar contato e menos ainda uma foto ao lado de Vorcaro.

Lula nas big techs

Lula demoniza as big techs, mas a Secom despejou R$ 537mil e R$ 632,6 mil em propaganda na plataforma Meta, controladora das redes sociais no Brasil como Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger e Threads. A dinheirama bancou propaganda entre dois dias (11 e 16). O anúncio mais caro foi divulgar, entre os dias 9 e 16, balões de Lula no Rio Grande do Sul. Custou entre R$ 90 mil e R$ 280 mil. No Ceará, gastos da Secom para propagandear o governo Lula custou entre R$ 119,2 mil e R$ 135,3 mil.

Giba Um

Um novo desafio

Acostumado a grandes cobertura como  as Diretas Já, a visita do Papa João Paulo II , a greve dos metalúrgicos em São Bernardo do Campo, coordenada pelo então líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, o jornalista Ernesto Paglia tem agora um novo desafio: a partir de fevereiro, logo após o Carnaval assumirá a apresentação do programa Roda Viva, transmitido pela Cultura. Ao anunciar sua nova função Ernesto, um dos jornalistas que inspira muitos a ingressarem na carreira falou: “É a chance de encarar um novo desafio na carreira. Prova de que é possível fazer coisas novas, mesmo depois de tanto tempo de profissão”. Paglia dedicou 44 anos de sua carreira à Globo, de onde deixou de ter contrato fixo em 2023. Em relação ao programa, é a atração mais antiga da Cultura e, ao longo de seus 40 anos, teve 14 apresentadores entre tantos Rodolpho Gamberini, Rodolfo Konder, Heródoto Barbeiro, Paulo Markun, Lillian Witte Fibe, Marília Gabriela e Vera Magalhães.

Giba Um

Com casca

O governador de Minas Gerais e pré-candidato ao Planalto, Romeu Zema (Novo) está circulando pelo país, participando de eventos e reuniões com representantes de áreas estratégicas. Na saúde, participa amanhã, em São Paulo, de encontro do SindHosp, que reúne hospitais e clínicas privadas e continuará mantendo agendas do tipo para se viabilizar nacionalmente. Detalhe: em muitas ocasiões, Zema é conhecido como "aquele que gosta de comer banana com casca", devido a um vídeo que ele exibiu nas redes sociais, que motivou diversos entendimentos.

"Puro sangue", não

Um pouco de memória: a pior derrota do PT na história das eleições presidenciais foi responsabilidade da única chapa "puro sangue" do partido desde a redemocratização. Em 1994, a dupla Lula/Aloizio Mercadante levou a pior surra, perdeu no primeiro turno para Fernando Henrique Cardoso (54% dos eleitores) com menos da metade dos votos (27%). Desde então, o PT foge do "puro sangue”. Para piorar, na primeira vitória de Lula, em 2002, o PT formou chapa com o PL, hoje partido de Bolsonaro. Já na reeleição, o vice era José Alencar do então PRB, atual Republicanos (vendido por José Dirceu), que depois integrou a coligação de Bolsonaro e hoje é partido de Tarcísio de Freitas.

Pérola

"Vocês, mulheres, tomem cuidado com essa tal de inteligência artificial. Eles são capazes de tirar uma foto sua, sentada do jeito que você está aqui e colocar você pelada (em edição) no celular. isso que é a inteligência artificial", 

de Lula, em evento na Casa da Moeda.

Olho em 2030

Facções do PT começam a pensar num nome que poderia suceder Lula, caso seja eleito (ou mesmo que perca) em 2030, quando terá avançados 85 anos. Os entusiastas da ideia citam dois ministros: Camilo Santana (Educação) e Fernando Haddad (Fazenda). Geraldo Alckmin segue como favorito para repetir a dobradinha, mas o vice precisa bater o martelo se fica ou disputa a majoritária em São Paulo. E o PT deixa claro ao PSB que a preferência não é do partido, mas de Alckmin. O MDB já está de olho  até na cadeira de vice.

Tiro no pé

Aliados de Tarcísio de Freitas apostam que a atuação dele ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pela prisão domiciliar do ex-presidente e para reabilitar a candidatura presidencial do governador de São Paulo. Acha que o quadro atual ainda  pode mudar, apesar até de mais percentuais de votos dedicados a Flávio Bolsonaro nas últimas pesquisas. Entusiasta da candidatura do "01" afirmam que nem a prisão domiciliar poderia demover Bolsonaro de apoiar o filho. Apostem que não há nenhuma chance do senador desistir e que a articulação de Tarcísio pode ser um "tiro no pé" caso sugira que está conspirando contra a escola do Capitão.

"Unânime"

Bolsonaro, agora na Papudinha, queria livros para diminuir a pena, banhos de sol a qualquer hora e orientação religiosa. Foi autorizado o bispo Robson Rodovalho e a Smart TV também pedida, foi negada: ele já tem uma televisão com canais de TV aberta. Com referência a "orientação religiosa", a ideia era que o bispo autorizado se aproximasse do filho e candidato Flávio Bolsonaro e o levasse aos líderes evangélicos para que apoiassem sua candidatura. Rodovalho jogou um "balde d'água fria" nessa história: já avisou que as lideranças evangélicas têm "preferência unânime" por Tarcísio de Freitas.

PSD sem chance

O plano de Gilberto Kassab, dono do PSD, de lançar candidatura própria para disputar a Presidência, não vai dar certo: hoje, cinco estados (e poderão vir mais) tem resistência de pesselistas que tem vínculo total com o PT de Lula. No Piauí, o PSD já trocou juras de fidelidade ao governador Rafael Fonteles e dificilmente caciques irão pedir votos para Ratinho Jr e menos ainda para o gaúcho Eduardo Leite. Alas do PSD mineiro, também nutrem simpatia ao PT e igualmente há dissidentes na Bahia, onde Otto Alencar emplacou o filho no TCE.

Memórias de Dirceu

José Dirceu já terminou de escrever seu segundo livro de memórias (primeiro saiu em 2018), que tem o título provisório "Escritos da prisão". O lançamento será apenas no ano que vem porque ele prefere não publicar em ano eleitoral. O segundo livro de memórias abordará os três períodos em que ficou preso no século passado, entre 2013 e 2019.  E o livro terá uma avaliação do governo Dilma Rousseff.

Pregando união

O candidato Flávio Bolsonaro publicou vídeo pregando união em seu campo político. "Como unir o Brasil se a gente não consegue unir a direita antes?". E elogiou governadores pré-candidatos ao Planalto pedindo que ataquem o governo Lula nas redes sociais (alguns ironizaram achando que Flávio "já está se considerando eleito"). Depois, disse que um palanque conjunto dele com a madrasta Michelle e Tarcísio de Freitas "acontecerá no momento certo". E emendou:" Tarcísio é um aliado fundamental e Michelle tem um papel importantíssimo".

Mistura Fina

Na última reunião de 2025 com seus ministros, o presidente Lula deixou uma lição de casa para seus 38 auxiliares: fazer um pente fino em suas equipes para exonerar quem não estiver totalmente engajado com o governo. Neste ano eleitoral, ele não quer saber de manter nos ministérios quem, daqui a alguns meses, estará pedindo votos para seus adversários na disputa pelo Palácio do Planalto.

Ganha força no Congresso movimentações para apresentar propostas que disciplinam a conduta de ministros do STF. Um fator propulsor é a ligação de magistrados e familiares com Daniel Vorcaro, figura central da megafraude. Há grande bloco, o esforço é andar com o projeto que cria o "código de conduta" para ministros do Supremo. A oposição considera o "código" proposto pelo Psol, pano de fundo para ajudar na criação de um "código" próprio, gestado pelo STF.

A ofensiva quer avançar com textos como os que ampliam  as hipóteses de crimes de responsabilidade e suspeição de ministros. Já para o primeiro semestre, a pressão deve ser em cima do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) para criar a CPI do Banco Master. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que já avisou que não quer saber de CPI "em ano eleitoral". As investigações em curso garantem que ele também tinha relações com Vorcaro.

Não será apenas Antônio Fagundes que estará de volta à Rede Globo na próxima novela das nove "Quem ama cuida": também Alexandre Borges acaba de assinar contrato com a emissora e estará no mesmo elenco. Viverão dois irmãos. A Globo, à propósito, capitulou diante de condições especiais de contrato de Fagundes, que chegou a recusar o primeiro contato e a emissora tratou de correr atrás dele. Também Flávia Alessandra deverá estar na mesma novela.

A CNBC Brasil está completando pouco mais de um ano no ar, sem menor impacto, com audiência irrisória e nenhuma repercussão. No YouTube, os números são simbólicos: 75 espectadores em um dia, 130 no dia seguinte. Motivos: programação poluída, mudança de marca (nem foi lançada com alguma pompa e por isso, nem foi percebida) e uso ostensivo de IA. É tão invisível quanto a CNT. Por outro lado, a recém-lançada SBT News já tem 6 mil espectadores ao vivo, a CNN Brasil, cerca de  10 mil  e a Record News, 8 mil.

In – Livro: A mulher em silêncio
Out – Livro: O último voo

CLAÚDIO HUMBERTO

"O ministro [Dias Toffoli] não é burro, ele sabe o que está fazendo"

Senador Alessandro Vieira (MDB-SE) diz que Dias Toffoli quer a nulidade do caso Master

21/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Ministras estão entre as menos recebidas por Lula

Não bastasse ignorar a tal paridade de gênero na hora de escolher ministros de Estado ou indicações para tribunais superiores, Lula (PT) também coloca no fim das prioridades as agendas privadas com as mulheres que ocupam alguma pasta na Esplanada dos Ministérios. Dos 10 ministros com menor número de agenda reservada com o petista, sete são mulheres, todas com no máximo duas reuniões com o chefe.

Oi e tchau

Márcia Lopes (Mulheres), Margareth Menezes (Cultura) e Cida Gonçalves (Mulheres), tiveram apenas um despacho com Lula, em 2025.

Passe no RH

As três ministras empatam em reunião com Paulo Pimenta (ex-Secom), só que ele ficou apenas uma semana de 2025 no cargo até ser demitido.

Até repetiu

Sônia Guajajara (Povos Indígenas), Anielle Franco (Igualdade Racial), Luciana Santos (Ciência) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos) têm dois.

Porta aberta

Rui Costa (Casa Civil) parece mesmo ter prestígio com o chefe, foi o mais recebido pelo segundo ano consecutivo, 36 despachos.

PT espera Tarcísio para definir estratégia em SP

A saída de Fernando Haddad do Ministério da Fazenda, sob justificativa de ajudar na coordenação da campanha de reeleição de Lula, deu tempo ao PT de esperar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), se decidir se vai enfrentar Lula pela Presidência da República ou se, bem avaliado, partirá para a reeleição. Caso Tarcísio escolha tentar renovar o mandato, o PT não deve ter candidato próprio ao governo paulista ou se opor a apoiar um nome do PSB, que vai dar palanque a Lula no Estado.

Cenário 2

Se Tarcísio partir para voos mais altos, como o Planalto, aí sim o ministro da Fazenda deverá entrar na jogada e lançar candidatura ao governo.

Aos leões

No PSB, por enquanto, o escolhido deve mesmo ser Márcio França, ex-governador interino e ministro de Lula. Geraldo Alckmin não se animou.

Perto de zero

Simone Tebet, ainda no MDB, mas namorando o PSB, é apontada como nome ao Senado e com camisa socialista. O MDB-SP apoia Tarcísio.

Visita solidária

A deputada Júlia Zanatta (PL-SC) aproveitou o recesso parlamentar e, durante viagem aos Estados Unidos, visitou o colega Eduardo Bolsonaro, que mora no país desde julho do ano passado.

Mais um

A caminhada por “liberdade e justiça” puxada por Nikolas Ferreira (PL-MG) ganhou mais um integrante: o deputado Carlos Jordy (PL-RJ). O ato começou em Paracatu (MG) e segue 240km até chegar em Brasília. Apoiadores de Alagoas e de outros estados estão a caminho.

Na bagagem

Ao antecipar o retorno a Brasília, Edson Fachin, presidente do STF, que assiste seus membros em ligações estranhíssimas com o enrolado Banco Master, vai tentar andar com o tal código de conduta de ministros.

Visita autorizada

O governador Tarcísio de Freitas (Rep-SP) ficou com o primeiro horário de visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira (21). O encontro deve ocorrer entre 8h e 10h.

Tá um sufoco

Preocupa o PT o cenário no Ceará, que anda bem adverso para o governador Elmano de Freitas. Mesmo com a máquina na mão, o petista não consegue sair do empate com Ciro Gomes (PSDB) nas pesquisas.

Petista raiz

Com tudo para assumir a Casa Civil quando Rui Costa sair para disputar o Senado, Miriam Belchior está no PT desde 1981. Em 1986, casou-se com Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André (SP), morto em 2002.

Memória

Hélio Lopes (PL-RJ) lembra quando o STF impediu Jair Bolsonaro de nomear o diretor da Polícia Federal, atribuição do presidente. O deputado comparou com decisão de Dias Toffoli (STF) de nomear peritos da PF para analisar provas do Banco Master, sem previsão constitucional.

Segue a briga

Nem de longe está pacificada a relação PT-PSD na Bahia. Famints por poder, petistas querem chapa puro sangue ao Senado, com Jaques Wagner e Rui Costa. Só que Angelo Coronel quer renovar o mandato.

Pergunta no Master

O enrolado banqueiro Daniel Vorcaro tem resort em Brasília?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Vaia silenciosa

Tancredo Neves queria popularizar sua candidatura a presidente no Colégio Eleitoral e foi a um comício em Goiânia (GO). Diante da rejeição ao vice, por suas ligações à ditadura, Tancredo pediu ao governador Íris Rezende para evitar vaias a José Sarney. Íris negociou e conseguiu que a esquerda não o vaiasse, mas no dia do comício, praça lotada, apareceram faixas tipo “Fora, Sarney!”. Ante o olhar de reprovação de Tancredo, Íris deu de ombros: “Vaiar, ninguém vaiou...

