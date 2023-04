"É uma regra fiscal frágil, baseada em projeções que só se concretizarão com aumento de impostos, como se o brasileiro estivesse disposto a pagar mais pela irresponsabilidade do governo",

de EDUARDO RIBEIRO // presidente do Novo, opinando sobre o novo arcabouço fiscal.

Dez anos depois da chamada PEC das Domésticas, a informalidade ainda domina o mercado de trabalho no setor. Hoje, de cada 4 trabalhadores dedicados a afazeres domésticos no Brasil, 3 atuam sem carteira assinada.

Mais: são dados da Pesquisa Nacional do IBGE. Os analistas dizem que o problema é que, de lá para cá, o Brasil passou por um período de baixo desempenho econômico, marcado pela recessão encerrada em 2016 e a pandemia do coronavírus.

In - Casa de campo: moveis em madeira

Out - Casa de campo: moveis em aço

Outro "Plano Real"

O presidente Lula tem uma verdadeira obsessão na nova política monetária: chama-se André Lara Resende no comando do Banco Central. O petista sonha com um "Plano Real para os juros". Já Roberto Campos Neto, no comando do BC, segue a cartilha ortodoxa avalizada pelo mercado, que é sua segurança. Cada um enxerga o que quer ver. A redução dos juros não está isolada na pauta. O argumento que Campo Neto não toma decisões sozinho, mas junto com um colegiado de nove técnicos, não cola. Ele tem grande influência sobre o veredito em relação à Selic. A questão é saber se a cabeça da autoridade monetária vai rolar ou não.

"BOAS NOTÍCIAS"

Dia desses, depois de uma reunião do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento com líderes sindicais, os participantes viram Geraldo Alckmin abrir uma pasta onde podia-se ler o título "boas notícias". Aí, ele tirou alguns papéis e começou a falar sobre as medidas do governo com impacto positivo sobre a indústria e preservação de empregos no setor. E citou também a mudança de alíquotas de uma série de produtos. No final, avisou os sindicalistas: "Na semana que vem, tem mais".

Super ponte

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, deverá se reunir, em Pequim, com representantes do China Development Bank: quer conseguir um financiamento para uma super obra em seu estado, a construção da ponte Salvador-Itaparica, orçada em R$ 9 bilhões. As obras deveriam ter começado em 2020, mas o consórcio formando por China Communications Construction Company, South America Regional Company e China Railwqy 20 Bureau Group Corporation, não levantou nem um pilar. Quer revisão do contrato porque os custos dispararam.

Último discípulo

Há dias, Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, organizou grupo de economistas heterodoxos para falar de juros e da necessidade de fazer superavit. Estava presente até um prêmio Nobel, Joseph Stiglitz. Detalhe: o último discípulo de Stiglitz que comandou uma economia latino-americana, Martin Guzmán, da Argentina, previu derrubar a inflação de 53,8% quando assumiu, em cinco pontos percentuais ao ano, mas acabou deixando o cargo com a taxa de 71%.

Nova rotina

Poderoso e detestado, como parlamentares costumam se referir a Rui Costa, da Casa Civil, está tentando mudar a rotina de seu gabinete para tentar evitar que autoridades esperem muito tempo na antessala para serem atendidas. As secretárias da área até já fizeram uma pesquisa: a média de espera para quem vai falar com Costa é de mais de 40 minutos. O próprio ministro Fernando Haddad (Fazenda) tinha uma reunião marcada e depois de 45 minutos de chá de cadeira, levantou-se e foi embora, deixando um diretor de seu ministério no lugar.

Momento de ebulição

A atriz e empresária Flávia Alessandra, 48 anos, garante que está muito bem com sua idade, mas que não tem a mesma vitalidade de quando tinha 20 anos.

"Sempre me preocupei com o meu bem-estar, para eu estar bem com o meu corpo, para eu conseguir realizar as minhas coisas. Eu tento praticar a atividade física pelo menos três vezes por semana, busco ter uma boa noite de sono, tento fazer coisas que fazem bem para minha alma, para eu combater o estresse, porque todo mundo tem estresse hoje. hoje eu me sinto muito bem com 48 anos".

Cotada para duas novelas, diz que o contrato com a Globo limita alguns sonhos, mas também lhe dá muitos benefícios, como se sentir segura. Enquanto não estreia ela garante que está "E em um momento de ebulição", recentemente lançou a Utreino (plataforma de treinos e conhecimento com foco em saúde e bem-estar) ao lado do marido Otaviano Costa e do seu personal trainer Rafael Lund.

E ainda é sócia da Agência Family (também ao lado do marido), é socia do Royal Face Estética Facial (clínica de harmonização facial), do Salão de beleza Marcos Proença. E também acaba de se associar ao Hard Rock Hotel Brasil que está chegando ao país, no quadro como acionista-sócios.

Duas forças de segurança

Secretário estaduais de segurança pública levaram ao ministro da Justiça a proposta de manutenção da Força Nacional de Segurança (FNS), mesmo com a eventual criação da Guarda Nacional, já anunciada pelo ministro. O projeto original de Flávio Dino previa a extinção da FNS para dar lugar à nova corporação, de caráter permanente. Os governos estaduais defendem a coexistência das duas corporações. Há um receio de que a Guarda Nacional deixe lacunas na segurança pública devido ao excesso de atribuições previstas. Uma das ideias dos secretários levada a Dino é que a nova força se concentre no combate a crimes federais, atuando em terras indígenas, nas fronteiras e em unidades de conservação ambiental. A FNS seria mantida com sua principal função: apoiar as polícias civil e militar na segurança pública dos estados. Até agora, Dino tem se mostrado disposto a acolher a proposta dos estados. Só que há um problema: como encaixar duas forças nacionais de segurança no orçamento. A Guarda Nacional custará mais de R$ 100 milhões. A FNS tem um orçamento previsto para 2023 de R$ 186 milhões. A cifra é 23% inferior ao valor do orçamento no ano passado, R$ 244 milhões (apenas R$ 107 milhões foram executados).

Gênero neutro

Completando um ano de existência a marca de shapewear Yitty, da cantora Lizzo, expandirá sua linha de produto. Em breve lançará roupas íntimas de gênero neutro batizada de Your Skin by Yitty, que é uma coleção que abrangerá um grupo que não é atendida atualmente, que se identificam como transgêneros, não binários e não conformes com o gênero, que incluirá calcinhas e tops entre outros.

"Não estamos apenas fazendo roupas neutras em termos de gênero. Estamos criando um produto que atende a uma necessidade real. Estamos muito atrasados em relação a isso. Finalmente estou em posição de fazer algo a respeito".

Outro barco

Não foi apenas a Marcha dos Prefeitos que levou o governador Romeu Zema (Novo) a Brasília. Ele queria seduzir mais parlamentares para se transferirem para seu partido. E conversou com o senador Sérgio Moro, que já está com um pé fora do União Brasil.

A reunião entre Zema e Moro foi a sós, sem presença de quaisquer assessores. O Novo adotou estratégia agressiva para não desaparecer. Liberou o uso do fundo partidário para ganhar mais adesão de parlamentares e prefeitos.

Novo salário

A partir de amanhã o salário do governador Romeu Zema, de Minas Gerais, hoje em R$ 10.500, ganha aumento de 258%, devidamente aprovado pela Assembleia Legislativa e valendo também para o vice-governador e secretários. O aumento será escalonado em três anos e a partir de 18 de fevereiro de 2025, estará em R$ 41.845,49. Foi Zema que apresentou pedido de aumento aos deputados estaduais.

Memorial da Anistia

O governo quer retomar as obras do Memorial da Anistia em Belo Horizonte. A construção do monumento, idealizado para homenagear os perseguidos pela ditadura militar, foi interrompida em 2019, logo no primeiro ano da gestão Bolsonaro. Retirando o projeto da gaveta, Lula vai avançar num terreno mais que delicado: trata-se de uma iniciativa com potencial de despertar sensibilidades, especialmente entre militares (onde já existe resistência do presidente). As obras já consumiram R$ 28 milhões, quase seis vezes o valor originalmente previsto de R$ 5 milhões.

TUDO TRADUZIDO

Dilma Rousseff já tomou posse como presidente do New Development Bank, o banco do Brics, criado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul para financiar projetos de infraestrutura e sustentabilidade em nações amigas. Lula deveria saudá-la no primeiro dia, porque deveria estar na China, mas uma pneumonia adiou sua visita oficial ao país. A base do NDB é em Xangai e a primeira providência de Dilma foi instituir um boletim diário com notícias de economia e finanças de todo o mundo e tudo muito bem traduzido para o português.

MISTURA FINA

A EX-primeira-dama Michelle Bolsonaro não foi receber o marido no aeroporto de Brasília. Ficou à espera dele na nova mansão que a família está ocupando na capital brasileira e que tem aluguel e encargos pagos pelo PL. e Michelle havia produzido um especial café da manhã para o ex-presidente, onde não faltava o doce de leite, favorito dele (produzido no Brasil). na mesa, também estavam waffles com Maple Syrup, que começou a gostar no breakfast de Orlando.

O AJUSTE fiscal de Fernando Haddad (Fazenda) não está totalmente finalizado. O ministro ainda deve ajustar alguns pontos em reunião com Simone Tebet (Planejamento) e Rui Costa (Casa Civil). Haddad gostaria de manter Costa à distância, mas foi o próprio Lula que recomendou ao chefe da Casa Civil que lesse atentamente o plano e fizesse mudanças que achasse ser necessárias.

NO Dia Internacional da Mulher, a Petrobras divulgou "um compromisso com a promoção da diversidade". No texto, garantia que "quer liderar pelo exemplo". Não é bem assim: o presidente Jean Paul Prates indicou apenas uma mulher entre os novos diretores da estatal. No Conselho, o governo repetiu a dose: uma única presença feminina entre os oito nomes indicados.

A HEALTH Meds conversa com laboratórios internacionais para receber novo aporte de capital. Os valores giram em torno de R$ 60 milhões. Será a segunda rodada de capitalização da labtech carioca, especializada em produtos à base de cannabis. No ano passado, o Grupo Profarma (drogarias Drogasmil e Marmalife) comprou 10% da companhia. A Health Meds quer se expandir internacionalmente: já mantém um laboratório próprio em Coral Springs na Florida.

UM aliado do presidente Lula garante que ele não está nenhum pouco preocupado com a volta de Jair Bolsonaro. E disse que o Chefe do Governo até brincou: "Tem vaga no circo?". O aliado fala que o presidente considera o ex-comandante do Brasil um palhaço. "Lula não está com um pingo de temor. Ele sabe que o Bolsonaro vai tentar tumultuar, mas sem a máquina e com o STF na cola, é só um palhaço que não causa estrago algum. Se fizer gracinha acaba em cana".

A AREZZO estudo a abertura de mais duas lojas próprias da marca Schutz nos Estados Unidos. Hoje, são duas unidades, uma em Nova York, outra em Los Angeles. Novos pontos na Itália e França estão sendo analisados. No início de março Alexandre Birman movimentou o mercado italiano comprando 65% da fabricante de calçados femininos Paris Texas por 25 milhões de euros. É um passaporte para 400 lojas multimarcas que já vendem produtos da marca italiana.

