A Lojas Marisa vai desativar gradualmente o MBank, sua financeira. A rede varejista chegou a ser procurada por empresas de recuperação de crédito interessadas em comprar a carteira da instituição, da ordem de R$ 420 milhões.



Mais: as ofertas foram recusadas: previa deságio de até 70% sobre o valor de face. A Marisa deverá esperar o vencimento de todos os empréstimos para encerrar as atividades do MBank porque o negócio perdeu o sentido depois do acordo firmado com a Credsytem.

Kim quase

irreconhecível



A modelo, socialite e empresária Kim Kardashian, surpreendeu muitos ao mostrar suas multifaces, em capas de revistas, séries de TV, campanhas nestes últimos tempos. Há começar por sua participação na série American Horror Story: Delicate, exibida no Brasil pela plataforma de streaming Star+, onde interpreta Siobhan Walsh, uma atriz madura que enfrenta alguns problemas de saúde, mas que decide ajudar sua amiga e protegida Anna Alcott (Emma Roberts) a engravidar e ainda envolve um misterioso envolvimento com aranha. Depois apareceu quase irreconhecível na capa da revista CR Fashion Book, onde revelou que se sente sexy depois de um bom treino, ou quando acorda com o cabelo bagunçado e sem maquiagem. Ainda revelou que adora ser mãe: “A maternidade é a experiência mais desafiadora e gratificante da vida. Os dias são tão longos, mas os anos são tão curtos”. E comentou que tem novos projetos para seus empreendimentos: “Estou animada com alguns novos projetos que lançarei neste outono. Parece que muito do trabalho árduo do ano que passou começará a aparecer nos próximos meses”. Nas redes sociais compartilhou que algumas das novidades serão uma Máscara de Enzima de Abóbora e uma Escova de Tratamento Ressurgente, onde aparece como seus longos cabelos negros. Aliás uma de suas empresas, a Skims (lingerie, modeladores, pijamas e roupas confortáveis) está na lista das empresas mais influentes do TIME100.



É o bonitão

do Planalto



Nem mesmo sobre sua delicada cirurgia no quadril (será amanhã no Sírio-Libanês, de Brasília), o presidente Lula consegue ficar sem cometer uma nova fala desastrada. Foi quando associou andador e muleta à feiura, evidenciando preconceito contra pessoas com deficiência. Associações e figuras nacionais portadoras de deficiência física já trataram de condenar a atitude dele que até acha que não disse nenhum disparate e que “foi apenas uma brincadeira”. Além do tropeção (mais um), quando Lula diz que as pessoas irão vê-lo “sempre bonito, como se não tivesse sido operado”, associa – quem diria – vaidade e culto ao ego. Afinal, o presidente não é nenhum Tom Cruise (embora empate em questão de altura). Quase careca e gordo, o presidente parece levar a sério quando a primeira-dama Janja o chama de “bonitão”, em momentos mais íntimos. Alguns adversários dizem que as orelhas são “um empecilho” – ou dois.

Diferente



Durante evento em São Paulo, nesses dias, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) tratou de marcar posição para se afastar de Jair Bolsonaro (até pouco tempo, tentava se colar no ex-presidente de olho em 2026), afirmando ser diferente dele e que prefere apoiar outro nome a ser candidato nas eleições presidenciais de 2026 (até lá, ele continuará inelegível). Diz também que não tem nenhum parente em cargo público. “Família para lá, negócios de carreiras para cá. São diferenças”.

Xenofóbico

A demissão da assessora especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Igualdade Social, Marcelle Decothé da Silva, é consequência do radicalismo de uma pessoa negra, que cursa doutorado na UFF, na área de Sociologia e nem por isso deixou de atacar brancos, num comentário áspero de cunho xenofóbico. Dada a repercussão do episódio, o ministério de Igualdade Racial de Anielle Franco anunciou o desligamento de Marcelle, mas não fez questão de mencionar que ela ocupava posto no Grupo de Trabalho de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol, da CBF. Anielle agora vai ver se nesse grupo existem outras Marcelles.

QUEM ORDENOU

Não foi a ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial, que demitiu, dada a repercussão negativa do episódio, a ex-assessora Marcelle Decothé da Silva por xenofobia. O desligamento foi ordenado por Rui Costa, chefe da Casa Civil. A ministra Anielle soube praticamente depois da demissão ser ordenada – e não foi consultada. Ela já estava em baixa por ter usado um jatinho da FAB para a capital paulista ver o jogo entre São Paulo e Flamengo de perto e participar de campanha ao lado da CBF.

O que falta

Lula voltou a realizar sua live semanal, batizada de “Conversa com o presidente”, depois de duas semanas sem fazer a transmissão e agora com formato mais parecido ainda ao das lives de Jair Bolsonaro. Apareceu ao lado dos ministros Camilo Santana, da Educação e Nísia Trindade, da Saúde, fórmula que Bolsonaro sempre repetia. Os mais irônicos, contudo, acharam que faltou o sanfoneiro Gilson Machado, na época de participação na conversa do ex-presidente, titular do Turismo. Ele sempre animava a ocasião e chegou até tocar Ave Maria, de Gounod.

BICO FECHADO



Ainda o depoimento do general da reserva Augusto Heleno, ex-GSI e conhecido pelo seu estilo truculento de dar murros na mesa, na CPMI de 8 de janeiro: ele teve dois momentos de bico fechado que, dado o silêncio como resposta, automaticamente apresentavam a resposta pelos parlamentares. Perguntaram se ele estava com Jair Bolsonaro quando o Capitão orientou um hacker para invadir as urnas eletrônicas, não abriu a boca. Depois, se ele estava quando comandantes militares foram testados para rasgar a Constituição numa reunião com Bolsonaro. Também não respondeu, mas uma foto exibida o colocava ao lado do ex-presidente.

Cumplices



Juristas de plantão estão analisando o comportamento de representantes das Forças Armadas (exceção feita ao então comandante da Marinha, Almir Garnier Santos) que se reuniram com Jair Bolsonaro, logo depois do primeiro turno em 2022, para discutir a possibilidade de um golpe – e não toparam – deveriam ter o dever constitucional de agir. Ou seja, deveriam relatar o que acontecera. Se não fizeram, precisam ser responsabilizados por sua cumplicidade com crimes e tramas criminosas. Esses juristas argumentam que também esconder tentativas de ação criminosa contra a democracia é também crime previsto na Constituição.



Correndo atrás



A direção da Casas Bahia está correndo atrás de uma proposta de negociação com os detentores de Certificados de Recebíveis Imobiliários, no valor de R$ 420 milhões. É uma bomba-relógio que precisa ser desativada até 3 de outubro, quando ocorrerá uma assembleia de detentores dos Certificados. A rede descumpriu regras do contrato de emissão, o que permite aos investidores anteciparem o vencimento dos papéis. A companhia quer repactuar os prazos de pagamentos, o que obrigará a aumentar as taxas de remuneração dos papéis.

BRASIL-IRÃ



O governo do Irã quer exportar serviços para a indústria petroquímica no Brasil. A operação seria conduzida pela estatal National Petrochemical Company, subsidiária do Ministério do Petróleo do Irã. Os caminhos diplomáticos e comerciais do Brasil e do Irã se entrelaçam cada vez mais. O país do Golfo Pérsico é uma das seis nações que estão prestes a entrar no bloco do BRICS, num redesenho que tem muito da assinatura de Lula e de sua política externa. Detalhe: o que o Brasil mais quer do Irã são os fertilizantes.

MISTURA FINA



LULA prestigiou Nísia Trindade, titular da Saúde, em sua última live, porque ela está debaixo de uma artilharia promovida da base de apoio social e também do próprio PT, cujos prefeitos enfrentam dificuldades em receber recursos da Saúde por causa da burocracia ministerial. Em março, ela prometeu liberar dinheiro às cidades – e até agora, nada.

A VIAGEM de Lula e Janja, mais comitiva, pelo continente africano, custou R$ 709 mil somente com o aluguel de carrões com motorista para o casal e demais integrantes do grupo circularem na África do Sul, Angola e São Tomé e Príncipe. Só na África do Sul foram US$ 78,2 mil (R$ 389,7 mil) pelo prazo de dois dias e meio. Já interpretes custaram R$ 35,8 mil. Entre 24 e 25 de agosto, o casal esteve em Angola, onde os carros alugados custaram US$ 46,2 mil (R$ 230,4 mil).

O NOME de Nelson Antônio de Souza tem sido citado por Arthur Lira nas conversas para a montagem de nova diretoria da Caixa Econômica (as mudanças lá estão temporariamente empacadas). É o nome do PP para a vice-presidência do Governo do banco, hoje ocupada por Marcelo de Paula Bomfim, ligado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O cargo é cobiçado pela gestão de programas públicos: são R$ 4 bilhões em recursos disponíveis neste ano.

O REPUBLICANOS de Marcos Pereira, está pressionando o governo para indicar o novo diretor-presidente da Codevasf. O nome mais cotado é do ex-deputado Gil Cutrim, do Maranhão. O Planalto quer criar uma nova diretoria da estatal para saciar o apetite do Republicanos e evitar a troca do comando. O número 1 da Codevasf é Marcelo Moreira, no cargo desde 2019. Dizem que Marcelo foi uma das indicações do União Brasil, mas quem, realmente, o segura lá é Arthur Lira.

A ANTAQ e o Ministério de Portos e Aeroportos deverão realizar estudo conjunto na tentativa de equacionar um dos maiores problemas do sistema portuário brasileiro. O objetivo é montar um plano e levantar o volume necessários de investimentos para adaptar os portos públicos a navios movidos a combustíveis alternativos. Os portos de Santos e de Paranaguá, que concentram a maior parte de exportações brasileiras de grãos estão no topo das prioridades. Hoje, o Brasil é uma pária da transição energética no setor.

CLEBER Machado acaba de estrear no SBT no jogo Corinthians vs. Fortaleza, como novo contratado da emissora e assumirá também o programa SBT Arena, às segundas-feiras. Téo José, ex-titular do jornalismo esportivo da casa, ganhará em outubro um programa dominical chamado SBT Sports, às 19h30. As relações entre os dois é muito cordial, aparecem juntos no programa de Patricia Abravanel e Téo desejou muito sucesso ao novo companheiro de emissora.

Colaboração: Paula Rodrigues