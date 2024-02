"Ele nunca valeu nada. A ambição derrota o caráter dos fracos",

Lula chegou ao Cairo no dia seguinte à reunião multilateral do qual não foi convidado oficialmente e que discutiu a guerra em Gaza. Sem ter o que fazer, o presidente e a primeira-dama, Janja aproveitaram para fazer turismo nas pirâmides, onde tiraram fotos.

MAIS: e aprenderam que as três pirâmides foram construídas pelos faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos (pai, filho e neto) e são homônimas de seus reis. Lá, recomenda-se que se use roupas que cubram os ombros, pernas e evite roupas apertadas e decotes.

10 anos de folia

O Nas últimas horas do carnaval de terça-feira (13), que, claro, adentrou a madrugada do dia 14, o Baile da Arara, que é um dos mais disputados completou 10 anos de existência. Idealizado por Malu Barretto e Pedro Igor, que são sócios da Arara Inc, (agência criativa de conteúdo e produtora cultural), o evento desta vez aconteceu na Casa França-Brasil, contando com shows de Seu Jorge, Simone (Bittencourt), DJ Gaspar Muniz, Roberta Sá, Cordão da Bola Preta. A diferença deste baile para outros também tradicionais, é que todos os presentes são personalidades (do entretenimento ou da alta sociedade) convidados, não existe venda de ingresso.

Entre os 600 convidados estavam Sophie Charlote, Rafa Kalimann e Bruna Marquezine (primeira foto); a veterana atriz Maria Padilha (segunda foto) e que foi acompanhada de seu ‘namorido’ (juntos desde 2014) Brenno Souza; a também atriz Débora Bloch (terceira foto) que levou o marido o produtor português João Nuno Martins; a cantora Jojo Todynho (quarta foto), exibindo sua nova silhueta 50 quilos mais magra e Nathalia Dill (última foto) que aproveitou a folga das gravações da novela Família É Tudo! onde viverá Vênus que estreia dia 4 de março (depois de 5 anos fora da TV) e já está reservada para outra produção que estreará em 2025, Guerreiros do Sol (título provisório).



Grandes nomes



Uma das marcas mais queridas dos anos 80 lançada em 1985 com nome homônimo ao de sua design Donna Karan está sendo relançado. A marca que hoje pertence ao G-III Apparel Group (vendido pelo grupo LVMH em 2016 por US$ 650 milhões, que havia sido comprado em 2001 por US$ 243 milhões) sofreu uma lacuna de produção. E para o ‘relançamento’ da marca foi encomendada uma super campanha para movimentar o mundo fashion. Em cliques feitos por Annie Leibovitz. E para estar à altura da gigantesca publicidade, supermulheres e supermodelos acima dos 40 que já participaram de outras campanhas ou desfiles da grife: Liya Kebede (45 anos), Linda Evangelista (58), Carolyn Murphy (49), Shalom Harlow (50), Cindy Crawford (57), Amber Valletta (50); e duas das modelos mais requisitadas do momento Karlie Kloss (31) e Imaan Hammam (27).



Gasto legitimo e “ilegítimo”

O regime previdenciário do Brasil ocupa a 65ª posição em um ranking de 70 países. Em 2023, os gastos da Previdência foram de R$ 395 bilhões, o que pode ser chamado de gasto legitimo. Os que podem ser chamados de “gastos ilegítimos” são subsídios e incentivos, entre outras generosidades, concedidas a quem não precisa ou não tem fundamento justificável. Em 2022, o governo Bolsonaro deixou compromissos com essas rubricas de R$ 581 bilhões. Incentivos e Previdência, somados, são superiores a 9% do PIB. É mais do que a despesa dos juros da dívida pública de 7,9% do PIB, que nem amortiza o principal. Sem sustentação de apoio, nos “gastos ilegítimos”, está o setor rural. O agronegócio, possivelmente o segmento mais capitalizado do país, recebe subsídios. Se bem que é o que o país tem de mais elogiável, mas é injusto e descalibrado.



Até jatinhos

Ainda o setor rural: o benefício é concentrador de renda e não se enquadra no padrão internacional. Pior são os penduricalhos, considerados vergonhosos, tais como a linha de financiamento de crédito incentivador do BNDES para a compra de jatinhos, usufruída por um leque de endinheirados, que vai de Luciano Huck a doleiros. Nos Estados Unidos, existe uma taxa de 3% a 10% sobre a aquisição dessas aeronaves. Jair Bolsonaro isentou de tributos a compra de veleiros para competição e lazer.



Em segundo lugar



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) aparece à frente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na disputa presidencial de 2026, quando o marido permanecerá inelegível. Os nomes de Michelle e Tarcísio foram testados pelo Instituto Paraná, numa pesquisa encomendada pelo PL. Numa sondagem estimulada com Michelle como candidata, Lula (PT) lidera a corrida ao Planalto com 37,6% de intenções de votos. A ex-primeira-dama aparece em segundo lugar com 23%, seguida por Ciro Gomes com 9,3%; Romeu Zema com 6,5%; Ratinho Junior (5,1%), Ronaldo Caiado (1,9%) e Helder Barbalho (0,9%).

Chinelos de dedo

Aparentemente alheio às suspeitas que rondam sua ficha criminal, o general Walter Braga Netto passeava, na maior, na tarde de Quarta-Feira de Cinzas, em Copacabana, no Rio, levando seu buldogue francês para dar uma volta. Ele segue se revezando entre Brasília e Rio, onde chegou a traçar planos eleitorais. Nesses dias, esteve nos jornais, rádios e emissoras de TV incluído como personagem de confiança de Jair Bolsonaro numa suposta tentativa de golpe. No passeio, ele recolhia, educadamente, o que seu buldogue deixava para trás. O ex-ministro usava, na ocasião, chinelos de dedo.



SABIA DE TUDO



Analistas que acompanham as investigações da PF sobre a tentativa de golpe de Estado tratam de lembrar que a postura dos militares como instituição diante da tentativa do movimento não é nada exemplar de um comportamento republicano. Mesmo sem aderir a obrigação de qualquer uma daquelas autoridades presentes na reunião ministerial em que se discutiu “virar a mesa” era denunciar – ou renunciar ao cargo. Traduzindo: o Alto Comando não aderiu, mas sabia o que estava acontecendo. E nem tratou de se posicionar oficialmente contra.

Prevenido

Jair Bolsonaro viajou para Orlando, nos Estados Unidos, em 30 de dezembro de 2022, onde permaneceu praticamente três meses. Achava que ainda poderia ter uma reviravolta na eleição de Lula ou poderia se precaver contra uma prisão caso acontecessem episódios contra ele. Não quis levar sua mulher Michelle junto (ela foi até lá mais de um mês depois). Agora, a Polícia Federal encontrou elementos que indicam que ele enviou 800 mil reais, numa operação de câmbio, para um banco com sede nos Estados Unidos. A PF diz que outros investigados também se evadiram, transferindo recursos aplicados para os Estados Unidos.

ATRÁS DE BLINDAGEM

Romero Jucá, um dos mais influentes nomes da política nos governos do PT e de Michel Temer, está procurando apoio de Lula para disputar a prefeitura de Boa Vista, capital de Roraima. Em 2022, Jucá (ele é do MDB e já teve três mandatos de senador por Roraima) concorreu, de novo, ao Senado, mas não se elegeu. Está sem proteção de cargo com foro privilegiado no momento em que a água começa a subir: ele é investigado pela PF por supostamente participar de um esquema de desvio de recursos de obras públicas em Roraima.



"Demônios"

O ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, terá de explicar sua participação no desfile da escola de samba Vai-Vai, de São Paulo, investigada por supostas ligações a facções como o PCC. Na investigação, um diretor foi preso. Almeida é o mesmo ministro que patrocinou a participação da “Dama do Tráfico” em um evento em Brasília. Ala da escola retratou policiais como “demônios” e exibiu outros adereços, como mestre-sala e porta-bandeira vestido de presidiários.

QUEM LUCROU

Maceió, capital de Alagoas, patrocinou o desfile da escola de samba Beija-Flor, no Rio: pagou R$ 8 milhões. Muitos acham que a cidade até se beneficiou com turismo e negócios, classificando a verba de “investimento”. Até agora, duas pessoas lucraram: o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC e seu padrinho político Arthur Lira, presidente da Câmara e líder do Centrão. Eles se esbaldaram no desfile da escola – sem samba no pé – colando suas imagens à cidade onde têm base política. JHC vai tentar a reeleição este ano.

MISTURA FINA

APESAR das operações da Polícia Federal que miraram ex-integrantes do governo Bolsonaro, incluindo o próprio ex-presidente, parlamentares da oposição decidiram esticar o carnaval para a semana toda. Mesmo com a “corda no pescoço”, deputados e senadores deixaram qualquer ação concreta para próxima terça-feira (20), quando também começa oficialmente o ano legislativo no Congresso Nacional.

ANTIGAS benesses do Exército, Marinha e Aeronáutica, notadamente em Washington, que garantem grandes salários em dólares desde 1937, as comissões de compras também oferecem remuneração invejável a funcionários civis, os recrutados entre civis brasileiros ou não, residentes na capital dos Estados Unidos. Um auxiliar administrativo ganha US$ 64.901 anuais. Totaliza R$ 321,5 mil anuais ou R$ 26,7 mil mensais, lotado na comissão do Exército brasileiro em Washington.

RELATÓRIO da PF sobre a tentativa de golpe de Estado mostra que o ex-ministro da Defesa, Walter Braga Netto estimulou bolsonaristas a atacarem, em dezembro de 2022, o general Tomás Paiva, hoje comandante do Exército. No mesmo documento, revela-se que também o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, hoje deputado federal tinha participação na trama golpista. Há dados que comprovam que o ex-presidente Jair Bolsonaro “analisou e alterou” uma minuta de decreto que determinava o rompimento constitucional.

ERA tanta a certeza no entorno de Jair Bolsonaro de que um golpe arquitetado poderia ter êxito, que entre novembro e dezembro, após a derrota nas eleições, André Costa, o coronel da PM que chefiava a Secom, agendou reuniões para tratar da propaganda governamental com representantes de empresas para – surpresa – janeiro de 2023. Na linguagem popular, “ficou com a brocha na mão”.

HÁ um movimento no PT, que teria o apoio de governadores do Nordeste, para fazer do deputado federal José Guimarães, do Ceará, o novo ministro da Articulação Política. De certa forma, Guimarães já tem um pé na função como líder do governo na Câmara. Detalhe: não há a menor chance dessa “candidatura” dar certo. Padilha pode até cair, mas não agora. Lula não vai colocar essa azeitona na empada de Arthur Lira.

