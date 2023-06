"Ele [papa] está bem, acordado e vigilante. Responde bem tanto à cirurgia quando à anestesia geral"

O governo quer colocar uma trava de segurança para a classe média para a compra de veículos com desconto (o rótulo populares é para poucos).

Deverá fixar um limite para a aquisição de carros por pessoas jurídicas (e ninguém até agora havia pensado nisso).

Mais: o objetivo é evitar que empresas transportadoras e locadoras de automóveis compre grandes lotes de veículos, reduzindo a oferta para consumidores comuns.

Por ora, o governo determinou que, nos primeiros 15 dias, apenas pessoas físicas poderão comprar carros com desconto.

“Ele está bem, acordado e vigilante. Responde bem tanto à cirurgia quando à anestesia geral. Até caçoou de mim, perguntando: ‘Quando faremos a próxima operação?’”,

de SERGIO ALFIERI //cirurgião italiano que operou o Papa Francisco.

In - Bota western

Out - Bota coturno

Transformar em grande evento

A apresentadora, atriz, influenciadora digital, youtuber e embaixadora da Unicef, Thaynara Oliveira Gomes, ou melhor Thaynara OG (primeira foto), promoveu mais uma vez o ‘São João da Thay’ no estacionamento do São Luís Shopping, que levou uma multidão para apreciar os shows de vários artistas como Ivete Sangalo, Alcione, Leo Santana, Thiago Pantaleão, Lucy Alves, entre outros.

E entre os apoiadores estavam a Disney , que serviu como inspiração para o tema da festa com filme Elementos e foi dividido em quatro setores: Fogo, Ar, Água e Terra, Devassa, Garoto, Bic e 99.

“A minha meta é transformar o São João da Thay em um festival para fazer com que São Luis do Maranhão entre para o roteiro turístico de grandes eventos do Nordeste”.

O evento acontece desde 2017 (com um intervalo de dois anos 2020 e 2021 por causa da pandemia) e Thaynara diz que a madrinha de tudo foi Preta Gil.

Entre tantas celebridades e vários ex-BBBs estavam, (da segunda foto à esquerda para à direita) as cantoras Ivete Sangalo e Alcione, a jornalista Maria Cândida; a cantora e atriz Lucy Alves e a atriz Fabiana Karla.

Não queria ser vaiado

Lula recebeu convite da Renascer, assinado por Estevam Hernandez, para participar da Marcha para Jesus “com muita alegria” e, na carta onde avisava que não poderia comparecer, tratou de cantar glória aos “valores cristãos” da mega passeata em São Paulo.

Depois, assessores avisaram que, na concentração evangélica, quando Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União, mencionou seu nome foi interrompido por vaias. O presidente petista sabia que, se ele estivesse lá, as vaias poderiam ser muito mais retumbantes: preferiu ficar longe.

As relações de Lula com os evangélicos não são cordiais, como também com os jornalistas que, agora, resolveu mantê-los à distância num cercadinho às portas do Palácio, como fazia Jair Bolsonaro. Só que não fala com eles e tampouco em finais de eventos quando protege também seus convidados importantes.

Lula não quer perguntas: só quer falar o que quer – e nenhum repórter quer saber disso.

Diálogo e respeito

Um dos casais mais queridos da atualidade Agatha Moreira e Rodrigo Simas, foi escolhido para estrelar duas campanhas do Dia dos Namorados. A primeira é da grife brasileira de roupas e acessórios Jeanslosophy e outra é a Redley (vestuário, tênis e mochilas).

“O diálogo e o respeito, sempre. Acreditamos que esse é melhor caminho para um relacionamento saudável” é o lema do casal. Agatha está no ar como Graça da novela Terra e Paixão, e Rodrigo poderá ser visto em breve no papel de Chitãozinho, na série As Aventuras de José & Durval, na Globoplay que conta a história da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó.

A sintonia do casal é tanta que eles têm entrosamento no estilo e brincam: “Temos gostos muito similares e adoramos dividir nosso closet. Usamos muitas calças e casacos um do outro. Isso facilita muito as nossas malas na hora de viajar”.

“Controle social”

333 Não é de hoje que Lula quer controlar (força de expressão) a imprensa. Já queria emplacar uma certa regulamentação dos órgãos da mídia, considerada censura. No segundo governo de Lula, o então ministro Franklin Martins, da Comunicação, tinha um plano pronto.

Na campanha que o levou de volta ao Planalto, o mesmo Franklin rondava o bloco principal, Lula chegou a falar sobre o assunto, mas depois, bem avisado, resolveu encolher. O chefe do Governo só gosta de grande café com representantes das redes sociais – e desde que sejam a seu favor, o que logo deverá acontecer.

Mais: nos tempos de Lula 2, o nome usado para esconder a censura era “controle social” da mídia.

Eike na Amazônia

Eike Batista prepara nova empreitada. Agora, quer ingressar no mercado de livros. Quer ser investidor, editor, distribuidor e escritor. O primeiro livro já tem título: Selva. O livro conta as peripécias de Eike na Amazônia, notadamente suas aventuras como atravessador do garimpo de ouro.

Na época, Eike tomou um tiro em desavenças na região. Outra aventura foi o uso de parapente (semelhante ao para quedas, de voo livre) para descer dos céus no meio da Amazônia.

“AeroJanja”

333 O assessor para assuntos internacionais da Presidência, Celso Amorim, já chegou à Noruega para participar de debates no Fórum de Oslo.

Em seu site de apresentação, o Fórum se lembra de ter, entre seus membros, diversos ganhadores do Nobel da Paz, como o norte-americano Jimmy Carter e o colombiano Juan Manuel Santos. Há quem ironize dizendo que Amorim foi para lá para tentar pavimentar o caminho de Lula também ao Nobel da Paz.

À propósito: a reforma de um dos jatos A330 da FAB, que será transformado para uso pessoal do presidente (com salão, chuveiro e cama de casal), já ganhou um apelido: AeroJanja.

REESTATIZAÇÃO

O governo está quebrando a cabeça para achar uma solução para satisfazer Lula em seu desejo de romper o estatuto da Eletrobras e comprar ações compatíveis com a participação da União na empresa. O Estado detém 10,18%, mas seu poder de voto está restrito a 10%.

Na visão de Lula, a União ficou na empresa como boi de piranha, para ser espoliada e contribuir com parcela maior dos investimentos. Mais: a parte excedente aos 10% das ações ninguém sabe se continuarão recebendo dividendos similares ou queda da remuneração atingirá os acionistas.

Não queria

Na semana passada, o baiano Rui Costa (Casa Civil) classificou o Distrito Federal como “ilha da fantasia” e afirmando que “aquele negócio de colocar a capital longe da vida das pessoas fez muito mal ao Brasil”, o que provocou grande reação de muitos políticos e líderes comunitários da Capital.

Um deles disse que Rui Costa “é um poeta quando está de boca fechada”. Aí, Lula recomendou a ele, a quem cita sempre como “minha Dilma de calças”, que pedisse publicamente desculpas.

Costa disse que “seria melhor aguardar a poeira abaixar”, mas o presidente insistiu. Ele disse que “foi um desabafo e que não tem nada contra quem mora na cidade” – e Lula não gostou.

INGRATIDÃO

O marido de Daniela Carneiro, ministra do Turismo, Waguinho, prefeito de Belford Roxo, quando soube que ela poderia ser fritada em nome da articulação política, acusou o governo de “ingratidão” (ele apoiou e batalhou pela eleição de Lula no segundo turno em sua cidade).

O mais cotado para substituí-la é o deputado Celso Sabino (União-PA), aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira, que quer trocar os três ministros desse partido. O outro é Juscelino Filho (União-MA), ministro das Comunicações.

Frigideira

A base governista está aumentando a fritura do ministro Rui Costa (Casa Civil) e até fomentando sua troca, depois de seus comentários sobre Brasília. Lula até ouviu Arthur Lira (Câmara) que também se queixou do homem da Casa Civil e aliviou a barra do ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

Costa é apontado como trava das nomeações e liberações de emendas parlamentares e tem até uma aliada: Gleisi Hoffmann. Ela analisa todos os indicados.

Planejado

Se o nome de Lula foi vaiado na Marcha para Jesus, o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cotado pela direita para disputar o Planalto em 2026, foi muito festejado, com palmas e gritos.

Bem orientado por Gilberto Kassab, secretário-geral do governo, Tarcísio fez um discurso estritamente religioso, ajoelhou-se, levantou as mãos aos céus e pediu proteção para o Brasil e para São Paulo. E citou versículos bíblicos.

André Mendonça (STF), o “terrivelmente evangélico” falou que “busca a Deus antes de tomar suas decisões no tribunal”.

CADÊ BOLSONARO?

Depois do discurso (ou oração) de Tarcísio de Feitas, muitos participantes da Marcha gritavam “Cadê Bolsonaro?”. Ele e Michelle Bolsonaro estavam lá no ano passado, mas desta vez, o ex-presidente preferiu não aceitar o convite.

No meio da grande massa deste ano, não havia bandeiras ou faixas a favor e contra diversas figuras públicas. Também nos discursos, pastores e líderes religiosos optaram por não fazer menção a Bolsonaro. Há quem aposte que, por enquanto, Lula não quer se aproximar (e nem depender) de evangélicos.

Na contramão, Cristiano Zanin, indicado para o STF, tem se aproximado deles – quer seu apoio, mesmo sabendo que não votam.

MISTURA FINA