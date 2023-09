O MDB de Ulysses Guimarães não existe mais, mas desde que ele morreu, em 1992, ao menos nas sedes do partido sua imagem era fartamente reverenciada com fotografias espalhadas pelas salas. Elas sumiram.

Mais: havia oito fotos espalhadas na atual sede, no Lago Sul, em Brasília, restaram apenas duas. As outras estão largadas na entrada dos carros dos parlamentares que visitam a casa, que serve também de sede à Fundação Ulysses Guimarães.

“Em que lugar do mundo ainda se fala e se dá golpe militar? Coisa mais fora de época”,

de TOMÁZ PAIVA // comandante do Exército, sobre reunião de militares com Bolsonaro para discutir a chance de um golpe.

In - Tênis monocolor ou bicolor

Out - Tênis multicoloridos

O personagem não deixa

A cantora e apresentadora Anitta está na campanha global do jeans Levi’s, que comemora seus 150 anos onde foi fotografada com várias versões do modelo pioneiro 501.

Anitta declarou: “Eu amo minhas Levi’s 501 pela versatilidade. Eu posso usá-la para criar muitos looks diferentes, do casual ao elegante. Ainda assim, eu me sinto mais confiante nas minhas Levi’s 501 quando eu as combino com uma regata básica ou tênis e camiseta. Eu vejo que a Levi’s, como marca, carrega atemporalidade, um ponto em comum com todo ícone global, antigo ou novo. Estou orgulhosa de representar a herança da Levi’s, que quebrou barreiras globais, com laços fortes com a minha própria cultura”.

Anitta ainda está na capa da revista Instyle oonde conta que Anitta foi um personagem que criou: “Anitta faz tudo e fala tudo, não tem medo de ninguém, transa com todo mundo e sexo é tudo para ela. Eu só pensei que se minha personalidade fosse assim, talvez (uma agressão sexual) não acontecesse comigo.

Mais tarde, ela esclareceu: “Mas sou mulher e sei que isso não é possível na vida real. Naquele momento, pensei que era a melhor maneira de superar meu trauma. Chamo a atenção com as danças sexuais e as letras sexuais, mas depois quero que olhem para o outro lado e foi isso que aconteceu”.

E completa brincando “Eu acho que Anitta é uma grande vadia. No momento eu quero ter família e outras coisas, mas esse personagem não deixa”.

Acobertador de Bolsonaro

Augusto Aras diz adeus amanhã ao cargo de Procurador-Geral da República. Na semana passada despedindo-se do plenário do Supremo, garantiu que ofereceu “sangue, suor e lágrimas” em seu trabalho, pegando emprestada (se é que se pode considerar dessa maneira) a famosa expressão de Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial.

Quem acompanhou os tempos de Aras na PGR diz que, mais do que um engavetador, ele foi um acobertador-geral das façanhas de Jair Bolsonaro, que o nomeou. Nunca se mexeu quando o ex-presidente sabotava as instituições e sonhava em dar um golpe para se perpetuar no poder. Bolsonaro gostava muito de Aras.

Já em sua posse, o Capitão resolveu definir sua relação com o PGR como “amor à primeira vista” – e o procurador tratou de corresponder. Até na pandemia Aras fez de conta que não tinha nada errado nos ataques às vacinas e tampouco se importou com a falta de oxigênio, que Bolsonaro ironizou, em Manaus. Só o ex-presidente terá saudade dele.

Exemplo de superação

A modelo Linda Evangelista, 58 anos, mostra que é um exemplo de superação, por vários episódios ruins que superou. Em entrevista ao programa The Super Models, da Apple TV+, conta que foi coagida e pressionada em seu primeiro ensaio fotográfico porque foi obrigada a ficar totalmente nua. Em 2016 ficou desfigurada após um procedimento de CoolSculpting (remoção de gordura).

Em 2018 foi diagnosticada com câncer de mama, se curou, mas em julho do ano passado, novo tumor foi detectado então ela optou por fazer mastectomia.

“Foi detectado na minha mamografia anual. As margens não eram boas, e por outros fatores de saúde, sem hesitar, porque queria deixar tudo para trás e não ter que lidar com isso, optei por uma mastectomia bilateral. Pensando que era boa e preparada para a vida. O câncer de mama não iria me matar”.

Mais: acaba de lançar um livro contando sua história: “Eu passei por alguns problemas de saúde horríveis. Estou em um lugar onde estou muito feliz celebrando meu livro, minha vida. Estou tão feliz por estar viva. Qualquer coisa que vier agora é bônus”.

Trocando as bolas

Ainda o adeus de Aras: depois das eleições, mas de duzentos procuradores cobraram medidas contra o bloqueio ilegal das rodovias. No discurso da semana passada, o que não faltaram foram elogios do procurador a si próprio.

Falou até que cumpriu seu “dever institucional e cívico” e, num tropeção que inspirou olhos arregalados e sorrisos contidos, afirmou que “as pessoas ficam e as instituições passam”. E não esqueceu dos militares, elogiando “o espírito iluminado e pacificador de Caxias”. Ciao!

Quem fala

O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, contradisse o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sobre a posição em relação ao governo Lula. “Quem fala pelos progressistas sou eu. Arthur Lira fala pela Câmara”.

Ciro Nogueira, que já chamou Lula de “o melhor presidente da história desse país”, prometeu que continuará a ser oposição ao governo até o final de seu mandato na presidência do partido, em três anos.

Energia mais cara

As tratativas diplomáticas entre Brasil e Paraguai em torno da renovação do Tratado de Itaipu acaba de ter uma reviravolta. O presidente paraguaio Santiago Peña voltou atrás na decisão de usar integralmente a cota de 50% da produção hidrelétrica a que o país tem direito.

Quer absorver apenas 20% da energia, vendendo o excedente para seu sócio na hidrelétrica binacional. Nenhum problema: o Brasil sempre consumiu mais da capacidade de Itaipu do que o país vizinho. O problema é que o fio desencapado é porque os paraguaios querem aumentar a tarifa para casa dos US$ 20 por quilowatt. Hoje, está em US$ 16,71.

ACENO

Depois de emplacar Silvio Costa filho no Ministério do Portos e Aeroportos, o Republicanos dá mais um sinal de alinhamento com o governo Lula.

Nesses dias, o presidente do partido, deputado federal e pastor Marcos Pereira contratou a advogada Ezikelly Barros para atuar em nome da legenda junto à Justiça Eleitoral. A escolha carrega um simbolismo político.

Como advogada do PDT, a Ezikelly foi uma das autoras da ação no TSE que culminou com a condenação e inelegibilidade de Jair Bolsonaro.

Quem mais reclama

Levantamento do CNJ – Conselho Nacional de Justiça – diz que os juízes do Trabalho são que reclamam mais da vida profissional. A magistratura ganha em média R$ 69,8 mil mensais segundo o mesmo CNJ, mas apenas 29,7% dos juízes do Trabalho se dizem “satisfeitos” ou “muito satisfeitos”.

Na Justiça Militar, 93,1% se declaram felizes e na Justiça do Trabalho, que custa R$ 20 bilhões por ano, 51,8% se dizem “infelizes”. E pior o próprio Conselho Nacional de Justiça levou um banho de água fria do pessoal do Trabalho: 59,4% não acham que o conselho contribua para melhorar o Judiciário.

SUSPEITAS NO AR

A CPI que apura falcatruas de ONGs que atuam na Amazônia vai ouvir o chanceler Mauro Vieira sobre organizações estrangeiras que mandam na floresta. Planilhas do BNDES foram enviadas escondendo detalhamento da movimentação do rico Fundo Amazônia. E Vieira mandou uma documentação em inglês.

O presidente da CPI, Plinio Valério (PSDB-AM) não aguentou: “Aqui é Senado e não uma colônia dos Estados Unidos”. Há suspeitas de que o Itamaraty estaria coletando informações sobre a entrada de verbas internacionais no Brasil.

Discórdia na PRF

Um oficio encaminhado pelo diretor da PRF Antônio Fernando Souza Oliveira ao ministro Alexandre de Moraes (STF), teria provocado grande desconforto na corporação. Oliveira solicitava audiência para tratar da possível reformulação da doutrina de uso de armamento letal pela PRF.

O gesto teria sido visto internamente como uma demonstração de fragilidade do próprio comando da Polícia Rodoviária em um momento crítico para o órgão. Aposta-se que Oliveira deu margem para que o Judiciário interfira na corporação, revendo a conduta e forma de atuação de seus agentes.

Milhões de interações

O fim do namoro de Luisa Sonza com o streamer (profissão que transmite conteúdo ao vivo) Chico Moedas, na semana passada, tomou literalmente as redes sociais e os sites de notícias. Quase instantaneamente, o rompimento do casal puxou uma onda de ativações de marcas e memes, além do cancelamento virtual de Chico – o término veio após traição cometida por ele.

Atrás dessa multiplicação de informações e postagens, estão os algoritmos das redes sociais, que levou o assunto a milhões de pessoas em poucas horas. Na reativação de seu perfil, Chico ganhou 36 mil seguidores; já Luisa no Instagram, aumentou o número de seguidores em 300 mil.

MAIS UMA

O Fortaleza vai entrar no jogo das SAFs (Sociedade Anônimas de Futebol), mas ao contrário do que já fizeram Vasco, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba, o clube cearense pretende captar recursos em mercado sem a venda de ações.

Uma das ideias é emitir títulos, as chamadas “debêntures fut”, operação prevista na lei das SAFs. O Fortaleza tem dívida pequena – R$ 63 milhões – e seu passivo representa cerca de 25% do faturamento anual. Para comparar: o Atlético-MG tem um endividamento três vezes superior à sua receita anual.

MISTURA FINA