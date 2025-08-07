Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Enem abre porta, mas a chave está na equidade

Até 2023, um dos principais desafios apontados pelo Ministério da Educação (MEC) era o desinteresse de jovens da rede pública em se inscrever

fred melo Especialista em Direito Público e mestre em Administração

07/08/2025 - 08h26
Mesmo após mais de duas décadas de existência, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ainda expõe uma contradição central da educação brasileira: para além de avaliar o desempenho dos estudantes ao fim da Educação Básica, o exame se tornou um instrumento de democratização do acesso ao Ensino Superior e, como tal, escancara a persistência das desigualdades sociais no País.

Até 2023, um dos principais desafios apontados pelo Ministério da Educação (MEC) era o desinteresse de jovens da rede pública em se inscrever.

Naquele ano, segundo recente declaração do ministro da Educação, dos 4,3 milhões de estudantes que concluíram o 3º ano do Ensino Médio na rede pública, apenas 1,18 milhão de alunos da rede pública participaram do exame, ou seja, 58% dos potenciais concluintes.

Diante disso, o governo federal reformulou o programa Pé-de-Meia em 2024, oferecendo uma bonificação de R$ 200 para os estudantes que comparecessem aos dois dias de prova.

O resultado, possivelmente alcançado com a ajuda dessa bonificação, foi um salto significativo e importante na adesão: 1,66 milhão de inscritos da rede pública, representando 94% dos concluintes (ainda segundo recente declaração do ministro da Educação). 

Mas a pergunta que permanece é: participação significa engajamento real, igualdade de oportunidade? Para muitos estudantes em situação de vulnerabilidade, é possível que a motivação não tenha sido acadêmica, mas financeira.

O pagamento do incentivo serviu como alívio momentâneo para dificuldades concretas, mas não necessariamente como ferramenta de projeto de vida. Participar da prova não é o mesmo que prepará-la com a intenção de disputar uma vaga no Ensino Superior.

Esse descompasso aparece claramente nos dados de desempenho. Em 2024, a média dos estudantes da rede privada no Enem foi de 605 pontos, enquanto os da rede pública foi de 514 – uma diferença de 19,65%, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Entre as 50 melhores escolas no ranking do Enem, apenas três são públicas – todas federais.

Uma das raízes do problema é o fenômeno que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) chama de “barreira de horizonte”: a dificuldade que jovens periféricos têm de se imaginar ocupando espaços universitários. A ausência de referências familiares ou comunitárias no Ensino Superior reforça a percepção de que “não é para eles”.

A desigualdade também se manifesta na infraestrutura escolar. Segundo relatório da Unesco (maio/2025) e do último Censo Escolar, muitas escolas públicas ainda carecem de bibliotecas, laboratórios e professores especializados – elementos considerados fundamentais para desenvolver as habilidades avaliadas pelo Enem. 

Estamos diante de um paradoxo: as melhores vagas nas universidades públicas – gratuitas – continuam sendo ocupadas, em grande parte, por alunos que puderam pagar pelo Ensino Médio. E a desigualdade se perpetua.

Nesse contexto, qual deve ser o papel da escola pública? Mais do que ensinar conteúdos, ela precisa ajudar a construir projetos de vida. Isso implica despertar no aluno o interesse em planejar o futuro e ser protagonista da sua própria história.

É crucial também oferecer orientação acadêmica consistente, explicar as etapas do Enem, divulgar oportunidades reais, criar grupos de estudo, articular parceriasww com universidades.

Mas, sobretudo, precisamos cultivar nos estudantes a crença de que é possível sonhar com o Ensino Superior.

Segundo o Censo da Educação Superior de 2022, apenas 20% dos jovens de 18 a 24 anos frequentavam uma universidade. Por isso, tornar os estudantes da rede pública mais preparados para disputar vagas no Ensino Superior não é apenas uma meta educacional, é uma exigência democrática.

O Enem pode ser, sim, uma poderosa ferramenta de transformação social. Mas, para que isso se concretize, é necessário ir além da bonificação emergencial, por melhor intencionada que seja.

É preciso investir no simbólico e no estrutural: começando por mostrar que a universidade é um caminho viável – e desejável – para todos.

 

Cláudio Humberto

"Por que o presidente insiste nessa ideia de jerico?"

Governador mineiro Romeu Zema (Novo), após Lula defender "desdolarizar" o País

05/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Prisão tenta esconder vaza-toga 2, afirma Nikolas

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou na noite desta segunda-feira (4) que a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem o objetivo de “cortina de fumaça” para reduzir os impactos da divulgação da parte 2 do relatório da Vaza-Toga, com revelações inéditas sobre os métodos do ministro do STF Alexandre de Moraes contra a oposição ao governo Lula (PT), como a criação de uma força-tarefa secreta para incriminar bolsonaristas.

 

Certidões produzidas’

O relatório “Arquivos do 8 de Janeiro” aponta que um grupo secreto no WhatsApp produziu “certidões de inteligência” para incriminar pessoas.

 

Pedido de prisão

O deputado mineiro, que ligou para Bolsonaro enquanto discursava na Avenida Paulista, voltou a pedir ontem a prisão de Moraes.

 

Cobrança pública

Nikolas cobrou atitude dos presidentes da Câmara e do Senado e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB): “cadê vocês?”

 

Jornalismo investigativo

A Vaza-Toga 2 é uma investigação de David Ágape, Eli Vieira e Alex Gutentag e divulgada pelo jornalista americano Michael Shellenberger.

 

Morde-assopra: Motta irá segurar anistia e cassação

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Rep-PB), não deve andar com o pedido de cassação contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos. Desde que foi eleito para comandar a Câmara, Motta se equilibra em duas canoas e, para não desagradar apenas governistas, o projeto que anistia presos pelo 8 de janeiro de 2023 também não deve andar. No caso do “zero três”, há ainda o temor de ser alvejado pela severa Lei Global Magnitsky.

 

Com a barriga

Com Eduardo, Motta deve deixar a coisa correr naturalmente e ser resolvido só em 2026, com a contagem das faltas do deputado.

 

Na pressão

A ordem no PL, direto de Valdemar Costa Neto, é, com a retomada dos trabalhos, pressionar por uma resposta após ação contra Bolsonaro.

 

Ofensiva

Além da anistia, a oposição quer votar o fim do foro privilegiado, que só precisa ser pautado para votação no plenário.

 

Apelo à segurança

O jornalista David Ágape, um dos autores da corajosa investigação do escândalo da Vaza Toga 2, admitiu em vídeo que está arriscando tudo: “Minha segurança e da minha família está nas mãos de vocês”.

 

Isso não pode

Carlos Portinho (PL-RJ) reagiu à “Lava-Toga 2”, que mostra a atuação enviesada de juízes do TSE no 8/jan: “o problema do juiz ser juiz e ao mesmo tempo vítima e persecutor é justamente esse, não pode”.

 

O Real sou eu

Lula voltou a defender a “desdolarização” no domingo, mesmo diante da crise com os EUA, que já impôs 50% de tarifas ao Brasil, e reiterou a bobagem: “eu (sic) não preciso ficar subordinado ao dólar”.

 

Novo presidente

Tem mudança no Tribunal Superior do Trabalho. O presidente Aloysio Corrêa da Veiga se aposenta em 1º de outubro. Vieira de Mello Filho foi eleito ontem para comandar o TST pelos próximos dois anos.

 

Sem utilidade

Ainda sem mostrar qualquer utilidade, o “conselhão” de Lula se reúne nesta terça (5) no Itamaraty. A pauta é o tarifaço e a Cop30, com tudo para ser um vexame mundial. O petista deve participar da reunião.

 

O crime de Bolsonaro

Ordem de prisão domiciliar de Bolsonaro, segundo a própria decisão: porque o ex-presidente, que apareceu em imagens, “produziu conteúdo para publicação em redes sociais de filhos e apoiadores”. Ah, bom.

 

Disputa é dura

Argentinos conhecem a agressividade do Brasil no comércio de carne bovina. Em maio, venderam 16% de 1 milhão de toneladas vendidas a China e Brasil 46%, Um anos antes eram 26% e 42%, respectivamente.

 

No atraso

Não que fosse mudar alguma coisa, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), só foi informado da tornozeleira em Marcos do Val (Pode-ES), colocada por volta das 7h, horas depois, às 11h.

 

Pergunta no código

Qual o artigo da lei que pune o crime de figurar em imagem de terceiros?

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Só japonês dá jeito

O ex-presidente Jânio Quadros não botava muita fé na força de trabalho dos agricultores brasileiros. Certa vez, num encontro com o ex-presidente Juscelino Kubitscheck, promovido no Rio pelo amigo Augusto Marzagão, ele interrompeu assim o discurso do interlocutor sobre a “reforma agrária ideal”: “...e o Instituto de Imigração proporcionaria a cada beneficiado uma família de japoneses para trabalhar!!

CLÁUDIO HUMBERTO

"Eu posso usar cartão, rede social e pente. Já outros..."

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) ironiza o caso do ministro Alexandre de Moraes

04/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Milei dá um baile em Lula e passa rodo no Brasil

Se no Brasil a economia é chefiada por um ministro da Fazenda que já confessou ser ignorante no assunto, na Argentina, o economista Javier Milei lidera uma transformação quase impossível em tempo recorde. Ele derrubou a inflação, diminuiu o peso do estado, privatizou estatais beberronas, derrubou a inflação, fez crescer o PIB etc. Milei dá um baile no governo Lula, e passa o rodo no Brasil, capturando ao menos US$1 bilhão do fabuloso comércio de carne bovina com os EUA.

No lado certo

Milei ficou no lado certo, os interesses nacionais, e saiu da crise do tarifaço com tarifa zero nos EUA para 80% do que a Argentina exporta.

Argentina em 1º lugar

Enquanto Lula chamava Trump de “nazista”, Milei estabelecia relação de simpatia que rendeu frutos ao futuro da economia argentina.

Rosário eufórica

Em contraste com a atormentada bolsa brasileira, a Bolsa de Comércio de Rosário vive a euforia das boas notícias para os argentinos.

Brasil para trás

O tarifaço dos EUA sobre a carne brasileira anima ainda mais o país de Javier Milei, mas os mais beneficiados serão Austrália e Nova Zelândia.

No Pará, 82 delegacias têm apenas um policial

Além do apagão de hospedagem que ameaça melar a COP30, o Pará vive crise na segurança, com 82 delegacias, dos 144 municípios, com apenas um policial civil trabalhando 24 horas, sozinho. Relatório do foi encaminhado ao governador Helder Barbalho (MDB), Ministério Público, OAB e OIT. Altamira, 130 mil habitantes, já registrou a morte de policial solitário cujo trabalho protegia o município. Solicitado a se manifestar, o governo optou pelo silêncio, mas o espaço segue aberto.

Pode demolir

Em Pacajá falta tudo. A delegacia está um caco, sem munições para armas de grosso calibre e tem até coliforme fecal na água da caixa.

Calhambeque

Em Anapú, com os mesmos problemas de Pacajá, a viatura, em péssima condição, nem tem xadrez para separar agentes dos presos.

Juntou tudo

Em Rondon do Pará, duas menores presas pernoitaram na delegacia com dois presos. Há denuncia de abuso sexual contra investigador.

Taxxad por ele mesmo

Está marcada para esta quarta (6) a explicação de Fernando Haddad no Congresso sobre a medida provisória de Lula que taxando quem ainda investe no Brasil. Petista acha lindo sufocar investidores.

Futuro sombrio

O Goldman Sachs, um dos maiores bancos do mundo, prevê que as contas do governo brasileiro “permanecerão no vermelho no futuro previsível”. Também espera que a dívida cresça “pelos próximos anos”.

Bancos ameaçados

Ações do Banco do Brasil despencaram 6,9% só na sexta (1º), após notícia de que o STF vai ordenar que bancos brasileiros não obedeçam à determinação de bloquear Alexandre de Moraes. O Itaú caiu 0,6%.

Discurso de ódio

Para Flávio Bolsonaro (PL-RJ), “o discurso de ódio de Alexandre de Moraes, mentiras, calúnias e antecipação de julgamento, retratam o nível da cegueira quanto a destruir a democracia a título de salvá-la”.

Próprio veneno

Marcel van Hattem (Novo-RS) não tem um pingo de dó de Alexandre de Moraes, sancionado pelos Estados Unidos, “É exatamente o que ele impôs ilegalmente a muitos brasileiros”, afirma o deputado.

Vida que segue

Após abertura politizada dos trabalhos do semestre, o Supremo Tribunal Federal retoma as sessões de julgamento a partir desta terça-feira (5), com ação de sindicatos de funcionários dos Correios.

Duas realidades

A Câmara dos Deputados volta ao trabalho nesta terça (5), após quase um mês de recesso. O sonho do governo é votar o projeto de isenção do imposto de renda. A oposição aposta na anistia.

Só uma pauta

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou sessão deliberativa para amanhã (5). A única pauta que importa é o Orçamento 2026, que já está atrasado. O Orçamento 2025 atrasou quase 4 meses.

Pergunta na memória

Xingar de nazista conta como “diálogo”? 

PODER SEM PUDOR
Despacho único

Cláudio Humberto

Hélio Garcia era governador de Minas e tinha um jeito especial de trabalhar. Ou de não trabalhar: delegava tudo. Certa vez, o atual deputado Saraiva Felipe (MDB-MG), secretário de Saúde, tomou medidas que se chocavam com a corrente progressista em Saúde Pública. Hélio mandou desfazê-las: “Nomeei você porque eu não queria um conservador, queria um comunista!” Foi o único despacho de chefe e chefiado em dois anos no cargo.

