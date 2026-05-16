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Cláudio Humberto

"Era mais elegante do que você"

Ministro Gilmar Mendes (STF) compara a presidência de Fachin a de Barroso na Corte

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

16/05/2026 - 07h00
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Fico’ de Ciro preocupa campanha do PT no Ceará

O PT no Ceará espera contar com a participação mais ativa de Lula nas eleições no estado, este ano. A leitura do partido é que a decisão de Ciro Gomes (PSDB) de disputar o executivo cearense piorou o cenário para Elmano de Freitas, que tenta a reeleição. Com Ciro no pleito, o partido espera que a eleição tenha caráter mais emocional, fugindo da esfera administrativa tradicional. E aí Elmano aparece em desvantagem. Nos bastidores, os arranjos seguem sob orientação de Camilo Santana.

Mundo perfeito

O sonho petista era Ciro Gomes na corrida presidencial, como aventado pelo presidente tucano Aécio Neves. Ciro não topou.

No aquecimento

Ex-governador, Camilo segue como “plano B” se a campanha de Elmano não engrenar de vez. O governador, inclusive, acelerou entregas.

Ajudinha

O PT conta ainda com Cid Gomes para garantir a musculatura do PSB na chapa. O senador precisa renovar o mandato este ano.

Aprova, mas não vota

Pesquisas de governistas desenham um perfil para Elmano menos defensivo para tentar transformar aprovação em votos.

Bilionário quer anular leilão de energia que perdeu

O deputado Danilo Forte (PP-CE) tem insistido na suspensão do Leilão de Reserva de Capacidade, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Ministério de Minas e Energia. Ele é presidente da Frente Parlamentar de Energias Renováveis, espécie de lobby oficial do setor, e amigo do bilionário Mário Araripe, das renováveis, que perderam. Só a Petrobras obteve contratos para 8 usinas. Forte alega “risco de prejuízo” bizarro de R$500 bilhões.

Dano reverso

A Advocacia Geral da União defendeu a legalidade do leilão, alertando que a suspensão traria risco de dano reverso à segurança energética.

Segurança

O leilão objetivou segurança energética nos próximos dez anos, aumentando a capacidade instalada para suprir os picos de demanda.

Extras

Forte é alvo de críticas no setor pela criação de subsídios extras de R$33 bilhões para eólicas e solares do Nordeste, ao relatar MP de 2022.

A luz à espera

Petistas divulgam Lucas (8:17): “não há nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz”, sobre Flavio Bolsonaro omitir as relações com Vorcaro. Serve também para Lula, que ainda não contou o que tanto conversou com o banqueiro em dezembro de 2024 por uma hora e meia.

Vai piorar

Presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), Jorge Gonçalvez Filho prevê um 2026 desafiador para o setor, que já começou o ano morno. Para piorar, há riscos ainda com eventual fim da escala 6x1

Vacas gordas

Bateu os R$50 mil já nas primeiras horas de lançamento a vaquinha da pré-campanha de Marcel van Hattem (Novo-RS), que vai disputar uma vaga no Senado. A grana veio de doações de 330 colaboradores.

Sessão miojo

Sexta-feira (15) foi mais um dia de excepcionalidade na Câmara dos Deputados: teve sessão deliberativa. Como ninguém é de ferro, ainda mais numa sexta-feira, a sessão durou apenas três minutos.

Boca de sacola

Deu ruim pra Matheus Simões (PSD), apoiado por Romeu Zema (Novo) na disputa pelo governo de Minas Gerais. Depois que Zema falou de Flávio Bolsonaro, o PL deve apoiar Cleitinho, do Republicanos.

Divórcio

Se no plano nacional a coisa entre PT e PSB tem até um bom andamento, no Maranhão o negócio desanda. Petistas vão rifar os socialistas no estado e terão até candidatura própria ao governo.

Troca suspeita

A bancada no Novo na Câmara quer que o Ministério da Justiça explique a substituição do delegado da Polícia Federal Guilherme Figueiredo Silva. Ele investigava possíveis desvios de Lulinha no escândalo do INSS

Só o filme

Flávio Bolsonaro (PL) admitiu que pode vazar algum vídeo dele com o enrolado banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Mas o senador garante que é tudo sobre o filme “Dark Horse”, sem “surpresinha”.

Pensando bem...

…agora a promessa não é só picanha; tem filé, maminha, alcatra…

PODER SEM PUDOR

Pegadinha do malandro

Lula, deputado, e Jair Meneghelli, presidente da CUT, seguiam para Brasília no mesmo avião, quando havia serviço de bordo decente, com talheres inox e taças. Jair almoçou e dormiu. Lula meteu os talheres no bolso do amigo. Chamou a comissária e entregou. Ela o cutucou, pediu os talheres e Meneghelli voltou a dormir. No desembarque, a aeromoça-cúmplice encarou o sindicalista: “O senhor poderia devolver a taça, por favor?” Ele estranhou: “Que taça?” A comissária apontou: “Esta que está no bolso de seu paletó.” Lula havia colocado a taça no bolso de Meneghelli, que só percebeu a pegadinha quando era tarde.

CLAÚDIO HUMBERTO

"É de um descaramento muito grande"

Deputado Kim Kataguiri (Missão-SP) sobre Lula zerar taxa das blusinhas em ano eleitoral

14/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Corruptores na Lava Jato bancaram filme de Lula

O atônito PT parece, também, esquecido ao ignorar que o filme “Lula, o filho do Brasil” foi bancado por ao menos quatro empresas que, tempos depois, foram reveladas como corruptoras e protagonistas de um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil: a Lava Jato. O pastelão, de 2009, recebeu caminhões de dinheiro das empreiteiras Odebrecht, Camargo Correa e OAS, que mais tarde viram seus controladores atrás das grades. Outra que colocou grana no filme de Lula foi a manjada JBS.

Era o presidente

Diferente de Jair e Flávio Bolsonaro, Lula estava na Presidência da República quando as empresas bancaram o filme.

Passa no caixa

Em dezembro de 2009, empreiteiras patrocinadoras do filme assinaram ao menos cinco contratos com a Petrobras. No total: R$8,9 bilhões.

Antro conhecido

Os contratos envolviam a refinaria Abreu e Lima, antro de corrupção. Em janeiro de 2024, Lula achou uma boa ideia retomar as obras paralisadas.

Telefone vermelho

A JBS, de Wesley e Joesley Batista, até fez delação premiada. Hoje, com livre trânsito no governo, Lula até usa telefone dos irmãos para ligações.

Gravações fazem sangrar pré-candidatura de Flávio

É devastador para Flávio Bolsonaro (PL-RJ) o impacto dos áudios em que ele cobra do banqueiro Daniel Vorcaro dinheiro para a produção de filme sobre seu pai, estrelado pelo ator Jim Caviezel. Representa um golpe arrasador. O total de R$ 61 milhões virou munição letal. Os áudios fazem “sangrar” a pré-candidatura de Flávio e podem até mesmo inviabilizar o projeto. Cobrar dinheiro de um tipo como Vorcaro pode fazer dele um fardo tóxico quando se aproximava do eleitorado moderado.

Acesso ao inferno

Nos diálogos, Flávio cobra o cumprimento do contrato de financiamento de um banco de má fama para um projeto familiar de alto custo.

Imagem que cola

Os áudios transformam a rejeição ao senador, herdada do ex-presidente, em indignação. Pedir dinheiro a Vorcaro é o tipo de imagem que cola.

Não tem volta

Em um país ansioso por ética pública, senador cobrando R$ 61 milhões de um banqueiro envolvido em corrupção pode ser o fim do caminho.

Transparência é a chave

Flávio Bolsonaro demorou a se manifestar sobre Daniel Vorcaro e até a apoiar a CPI do Banco Master. E, ao esconder o contrato de patrocínio do filme, virou alvo fácil dos adversários. Não será fácil se safar.

Flávio não negou

Flávio Bolsonaro confirmou as mensagens a Vorcaro e explicou que era iniciativa de um filho lutando para viabilizar filme sobre o pai “sem um centavo de verba pública ou Lei Rouanet”, era financiamento privado.

Seria sensato

Se a direita tivesse juízo, teria feito greve de fome na porta do Palácio dos Bandeirantes até Tarcísio de Freitas topar a candidatura presidencial. Mas juízo anda escasso e agora o governador já não pode ser candidato.

Vai melhorar

O deputado príncipe Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) celebrou a troca de comando no TSE, agora presidido por Kássio Nunes Marques, “abre uma lacuna de esperança” de eleições sem intromissão.

Tô fora

Rodrigo Pacheco (PSB-MG) deve mesmo ficar fora da disputa pelo governo de Minas Gerais, como era desejo de Lula. A desconfiança após rejeição de Jorge Messias para o STF terminou de enterrar o plano.

Recorte

Chama atenção o perfil do eleitor que registrou aumento na reprovação de Lula, na Quaest de ontem (13): é do Nordeste, recebe até 2 salários mínimos e é beneficiário do Bolsa Família.

Me erra

A oposição se animou após a posse de Kássio Nunes Marques como presidente do TSE. Não pelo ministro, mas pelo afastamento de Lula e Davi Alcolumbre, que não trocaram palavras durante a cerimônia.

Amor e ódio

Levantamento da ESPM-SP mostra que Neymar mexe com o torcedor brasileiro. Segundo a pesquisa, 56% da torcida quer o camisa 10 de volta à Seleção. Os que não convocariam “de jeito nenhum” somam 3,5%.

Pensando bem...

...Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro a Vorcaro expõe o bolsonarismo virando refém de práticas que o eleitorado repudia.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Sai uma gelada!

Lucídio Portella Nunes era governador do Piauí, em 1982, quando participou da inauguração de uma fábrica da Antarctica. Ele carregava a fama de mal falar o português corretamente, o que, aliás, nunca dificultou a eleição, nem mesmo a presidente. Lucídio saudou, em seu discurso: “Agora temos uma fábrica da Antarctica para tomar Brahma a valer”. O que na época foi gafe, hoje certamente seria recebido como uma sacada inteligente pela Ambev, empresa que depois adquiriu as duas marcas.

CLAÚDIO HUMBERTO

"O Brasil real é bem diferente do discurso oficial!"

Deputado Bibo Nunes (PL-RS) ao afirmar que Lula quebrou o Brasil

13/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Custo de factoide de Lula é 0,73% do lucro do crime

O “Programa Brasil contra o Crime Organizado”, que Lula lançou ontem (12) para ter o que dizer nas eleições de outubro, não deve produzir nem mesmo cócegas nas organizações criminosas. O investimento prometido por Lula para o “combate a facções”, no valor de R$1,065 bilhão, é uma enganação. Essa quantia, a ser aplicada em inteligência e capacidade operacional das forças policiais, é uma gota no oceano dos bandidos: o lucro anual das organizações criminosas é estimado em R$146,8 bilhões.

Dados

O lucro anual foi apontado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no documento “Follow the Products”, de fevereiro de 2025.

Ponta o iceberg

A grana dos bandidões é muito maior. Os R$146,8 bilhões somam só quatro pilares de produtos explorados e não inclui tráfico de drogas.

Quase agiotagem

Se estados e municípios quiserem uma fatia dos R$10 bilhões a mais do programa, aí terão de pagar financiamento a cargo do BNDES.

Juntando poeira

A desconexão de Lula com o tema é tão grave que a PEC da Segurança está na gaveta de Davi Alcolumbre há dois meses. Nem relator tem.

Governo já conseguiu torrar mais de R$2 trilhões

O governo brasileiro já conseguiu torrar mais de R$2 trilhões, este ano, segundo a plataforma Ga$to Brasil, ferramenta da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e da Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB), que contabiliza os gastos das esferas dos governos municipais, estaduais e federal. A administração federal de Lula (PT) é, de longe, o maior gastão: torrou mais de R$912 bilhões, até o momento.

Executivo federal

Só o Poder Executivo federal, sob responsabilidade direta do governo petista, gastou R$117 bilhões com pessoal e encargos, este ano.

Comparação

O Legislativo federal, que inclui o Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União, gastou pouco mais de R$2 bilhões no mesmo período.

Quase metade

As 27 administrações estaduais gastaram somadas R$531 bilhões e os mais de 5,5 mil governos municipais, R$542 bilhões.

Antes só

No evento dos 200 Anos da Câmara dos Deputados, Michel Temer, filiado histórico do MDB, foi visto acompanhado de um único emedebista ilustre, o ex-deputado Darcisio Perondi. Nenhum outro correligionário se apresentou para ciceronear o ex-presidente. Ele achou ótimo.

Sempre eles

Exala os piores odores a ação contra o detergente Ypê em presumível retaliação aos diretores que fizeram doação à campanha de Bolsonaro. Felizes mesmo ficaram os irmãos Batista, donos do rival Minuano.

É só vale-tudo

Soou como confissão de culpa a Anvisa retirar a proibição de venda do detergente Ypê já no primeiro recurso da empresa. Afinal, se houvesse ameaça real a consumidores, não havia por que liberar a venda.

Digam que morri

Uma ausência no factoide da segurança mostrou bem o azedume entre Lula e o Parlamento. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não deu as caras no evento do petista no Planalto.

Chá de sumiço

Jorge Messias (AGU) também não apareceu no factóide de Lula. Rejeitado para o STF, ele não tem agenda pública desde 6 de abril, na homenagem ao ministro do STF André Mendonça, em São Paulo.

Poste no cachorro

Sem pesquisas mostrando ser um candidato efetivamente competitivo, Romeu Zema (Novo) falou sobre a chapa para Presidência da República. Disse que convidou Flávio Bolsonaro (PL) para ser seu vice.

Tudo em família

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) não foi muito longe para achar o novo advogado que substituiu Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay. Conrado Gontijo, que assumiu a defesa, é sobrinho do antigo advogado.

Tudo a ver

Após a escolha do deputado Leo Prates (Rep-BA) como relator do projeto que acaba com a escala 6x1, o partido Republicanos anunciou que apoia o projeto do governo Lula (PT).

Pensando bem...

...nada como o calor das pesquisas na nuca para um governo falar em “combater o crime” após mais de 20 anos no poder.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Fratura exposta

Foi acalorada a discussão na Assembleia Legislativa do Rio sobre a “ponte Rosinha Garotinho”, em Campos, anos atrás. O deputado tucano Luiz Paulo alertava para o “erro” do então governador do Rio Sérgio Cabral batizando logradouros públicos com nome de pessoas vivas, e o da ex-governadora por aceitar a homenagem. O deputado Paulo Melo (MDB-RJ) reagiu: “Em Saquarema todos conhecem a avenida da praia como Avenida Luiz Paulo, porque foi V. Exa. quem me ajudou a fazer”.

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