"Era mais elegante do que você"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

‘Fico’ de Ciro preocupa campanha do PT no Ceará

O PT no Ceará espera contar com a participação mais ativa de Lula nas eleições no estado, este ano. A leitura do partido é que a decisão de Ciro Gomes (PSDB) de disputar o executivo cearense piorou o cenário para Elmano de Freitas, que tenta a reeleição. Com Ciro no pleito, o partido espera que a eleição tenha caráter mais emocional, fugindo da esfera administrativa tradicional. E aí Elmano aparece em desvantagem. Nos bastidores, os arranjos seguem sob orientação de Camilo Santana.

Mundo perfeito

O sonho petista era Ciro Gomes na corrida presidencial, como aventado pelo presidente tucano Aécio Neves. Ciro não topou.

No aquecimento

Ex-governador, Camilo segue como “plano B” se a campanha de Elmano não engrenar de vez. O governador, inclusive, acelerou entregas.

Ajudinha

O PT conta ainda com Cid Gomes para garantir a musculatura do PSB na chapa. O senador precisa renovar o mandato este ano.

Aprova, mas não vota

Pesquisas de governistas desenham um perfil para Elmano menos defensivo para tentar transformar aprovação em votos.

Bilionário quer anular leilão de energia que perdeu

O deputado Danilo Forte (PP-CE) tem insistido na suspensão do Leilão de Reserva de Capacidade, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Ministério de Minas e Energia. Ele é presidente da Frente Parlamentar de Energias Renováveis, espécie de lobby oficial do setor, e amigo do bilionário Mário Araripe, das renováveis, que perderam. Só a Petrobras obteve contratos para 8 usinas. Forte alega “risco de prejuízo” bizarro de R$500 bilhões.

Dano reverso

A Advocacia Geral da União defendeu a legalidade do leilão, alertando que a suspensão traria risco de dano reverso à segurança energética.

Segurança

O leilão objetivou segurança energética nos próximos dez anos, aumentando a capacidade instalada para suprir os picos de demanda.

Extras

Forte é alvo de críticas no setor pela criação de subsídios extras de R$33 bilhões para eólicas e solares do Nordeste, ao relatar MP de 2022.

A luz à espera

Petistas divulgam Lucas (8:17): “não há nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz”, sobre Flavio Bolsonaro omitir as relações com Vorcaro. Serve também para Lula, que ainda não contou o que tanto conversou com o banqueiro em dezembro de 2024 por uma hora e meia.

Vai piorar

Presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), Jorge Gonçalvez Filho prevê um 2026 desafiador para o setor, que já começou o ano morno. Para piorar, há riscos ainda com eventual fim da escala 6x1

Vacas gordas

Bateu os R$50 mil já nas primeiras horas de lançamento a vaquinha da pré-campanha de Marcel van Hattem (Novo-RS), que vai disputar uma vaga no Senado. A grana veio de doações de 330 colaboradores.

Sessão miojo

Sexta-feira (15) foi mais um dia de excepcionalidade na Câmara dos Deputados: teve sessão deliberativa. Como ninguém é de ferro, ainda mais numa sexta-feira, a sessão durou apenas três minutos.

Boca de sacola

Deu ruim pra Matheus Simões (PSD), apoiado por Romeu Zema (Novo) na disputa pelo governo de Minas Gerais. Depois que Zema falou de Flávio Bolsonaro, o PL deve apoiar Cleitinho, do Republicanos.

Divórcio

Se no plano nacional a coisa entre PT e PSB tem até um bom andamento, no Maranhão o negócio desanda. Petistas vão rifar os socialistas no estado e terão até candidatura própria ao governo.

Troca suspeita

A bancada no Novo na Câmara quer que o Ministério da Justiça explique a substituição do delegado da Polícia Federal Guilherme Figueiredo Silva. Ele investigava possíveis desvios de Lulinha no escândalo do INSS

Só o filme

Flávio Bolsonaro (PL) admitiu que pode vazar algum vídeo dele com o enrolado banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Mas o senador garante que é tudo sobre o filme “Dark Horse”, sem “surpresinha”.

Pensando bem...

…agora a promessa não é só picanha; tem filé, maminha, alcatra…

PODER SEM PUDOR

Pegadinha do malandro

Lula, deputado, e Jair Meneghelli, presidente da CUT, seguiam para Brasília no mesmo avião, quando havia serviço de bordo decente, com talheres inox e taças. Jair almoçou e dormiu. Lula meteu os talheres no bolso do amigo. Chamou a comissária e entregou. Ela o cutucou, pediu os talheres e Meneghelli voltou a dormir. No desembarque, a aeromoça-cúmplice encarou o sindicalista: “O senhor poderia devolver a taça, por favor?” Ele estranhou: “Que taça?” A comissária apontou: “Esta que está no bolso de seu paletó.” Lula havia colocado a taça no bolso de Meneghelli, que só percebeu a pegadinha quando era tarde.