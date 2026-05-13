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CLAÚDIO HUMBERTO

"O Brasil real é bem diferente do discurso oficial!"

Deputado Bibo Nunes (PL-RS) ao afirmar que Lula quebrou o Brasil

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

13/05/2026 - 07h00
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Custo de factoide de Lula é 0,73% do lucro do crime

O “Programa Brasil contra o Crime Organizado”, que Lula lançou ontem (12) para ter o que dizer nas eleições de outubro, não deve produzir nem mesmo cócegas nas organizações criminosas. O investimento prometido por Lula para o “combate a facções”, no valor de R$1,065 bilhão, é uma enganação. Essa quantia, a ser aplicada em inteligência e capacidade operacional das forças policiais, é uma gota no oceano dos bandidos: o lucro anual das organizações criminosas é estimado em R$146,8 bilhões.

Dados

O lucro anual foi apontado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no documento “Follow the Products”, de fevereiro de 2025.

Ponta o iceberg

A grana dos bandidões é muito maior. Os R$146,8 bilhões somam só quatro pilares de produtos explorados e não inclui tráfico de drogas.

Quase agiotagem

Se estados e municípios quiserem uma fatia dos R$10 bilhões a mais do programa, aí terão de pagar financiamento a cargo do BNDES.

Juntando poeira

A desconexão de Lula com o tema é tão grave que a PEC da Segurança está na gaveta de Davi Alcolumbre há dois meses. Nem relator tem.

Governo já conseguiu torrar mais de R$2 trilhões

O governo brasileiro já conseguiu torrar mais de R$2 trilhões, este ano, segundo a plataforma Ga$to Brasil, ferramenta da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e da Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB), que contabiliza os gastos das esferas dos governos municipais, estaduais e federal. A administração federal de Lula (PT) é, de longe, o maior gastão: torrou mais de R$912 bilhões, até o momento.

Executivo federal

Só o Poder Executivo federal, sob responsabilidade direta do governo petista, gastou R$117 bilhões com pessoal e encargos, este ano.

Comparação

O Legislativo federal, que inclui o Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União, gastou pouco mais de R$2 bilhões no mesmo período.

Quase metade

As 27 administrações estaduais gastaram somadas R$531 bilhões e os mais de 5,5 mil governos municipais, R$542 bilhões.

Antes só

No evento dos 200 Anos da Câmara dos Deputados, Michel Temer, filiado histórico do MDB, foi visto acompanhado de um único emedebista ilustre, o ex-deputado Darcisio Perondi. Nenhum outro correligionário se apresentou para ciceronear o ex-presidente. Ele achou ótimo.

Sempre eles

Exala os piores odores a ação contra o detergente Ypê em presumível retaliação aos diretores que fizeram doação à campanha de Bolsonaro. Felizes mesmo ficaram os irmãos Batista, donos do rival Minuano.

É só vale-tudo

Soou como confissão de culpa a Anvisa retirar a proibição de venda do detergente Ypê já no primeiro recurso da empresa. Afinal, se houvesse ameaça real a consumidores, não havia por que liberar a venda.

Digam que morri

Uma ausência no factoide da segurança mostrou bem o azedume entre Lula e o Parlamento. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não deu as caras no evento do petista no Planalto.

Chá de sumiço

Jorge Messias (AGU) também não apareceu no factóide de Lula. Rejeitado para o STF, ele não tem agenda pública desde 6 de abril, na homenagem ao ministro do STF André Mendonça, em São Paulo.

Poste no cachorro

Sem pesquisas mostrando ser um candidato efetivamente competitivo, Romeu Zema (Novo) falou sobre a chapa para Presidência da República. Disse que convidou Flávio Bolsonaro (PL) para ser seu vice.

Tudo em família

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) não foi muito longe para achar o novo advogado que substituiu Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay. Conrado Gontijo, que assumiu a defesa, é sobrinho do antigo advogado.

Tudo a ver

Após a escolha do deputado Leo Prates (Rep-BA) como relator do projeto que acaba com a escala 6x1, o partido Republicanos anunciou que apoia o projeto do governo Lula (PT).

Pensando bem...

...nada como o calor das pesquisas na nuca para um governo falar em “combater o crime” após mais de 20 anos no poder.

PODER SEM PUDOR

Fratura exposta

Foi acalorada a discussão na Assembleia Legislativa do Rio sobre a “ponte Rosinha Garotinho”, em Campos, anos atrás. O deputado tucano Luiz Paulo alertava para o “erro” do então governador do Rio Sérgio Cabral batizando logradouros públicos com nome de pessoas vivas, e o da ex-governadora por aceitar a homenagem. O deputado Paulo Melo (MDB-RJ) reagiu: “Em Saquarema todos conhecem a avenida da praia como Avenida Luiz Paulo, porque foi V. Exa. quem me ajudou a fazer”.

Giba Um

"Eu falei: 'Espero que você não anule o visto dos jogadores da Seleção Brasileira, pois a gente...

...vai vir para ganhar a Copa do Mundo'. Ele riu. Agora, ele vai rir sempre. Ele aprendeu que rir é bom", de Lula, contando parte de sua conversa com Trump

12/05/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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O PL se prepara para lançar, nas próximas semanas, a candidatura do empresário Flávio Roscoe ao governo de Minas Gerais para formar palanque com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O partido tenta tirar da disputa a candidatura do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), que está em primeiro lugar e bem distante dos demais nas pesquisas.

MAIS: ele já vai avisando: “Vou desistir e ser vice de quem tem 2%? Não preciso de palanque, tenho o povo”. Aliados de Flávio ainda tentarão defender a candidatura de Roscoe, presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais e dono da empresa Colortextil. Sabem que ele é pouco conhecido dos mineiros, mas contam com o apoio de Jair Bolsonaro.

Giba Um

Um lugar inseguro

A atriz Taís Araújo pode afirmar que está exausta, mas jamais considerou a possibilidade de parar. Entre suas atividades em novelas, no teatro e em campanhas, a atriz continua a conquistar posições significativas e a abrir portas para muitos. No entanto, após se tornar mãe, começou a perceber tudo sob uma nova perspectiva. Com seus filhos, Maria Antônia e João Vicente, compreendeu tanto o significado quanto a beleza de ser uma referência. Atualmente, ela se orgulha de ser “a primeira mulher negra” em diversos espaços da televisão brasileira. Ela assegura que seus filhos transformaram sua visão sobre o mundo, seu trabalho e até mesmo suas próprias inseguranças. “A maternidade é o lugar que mais deixa a gente insegura, justamente porque é onde nós mais temos expectativa de acertar, mas também mais chances de errar. A gente tem dificuldade em entender que os filhos não são uma extensão nossa. São outros indivíduos, mas precisamos conduzi-los”. No teatro, retorna aos palcos após uma pausa de cinco anos com a peça Mudando de Pele, em que interpreta uma mulher que busca autoconhecimento e liberdade para existir sem tantas pressões. A personagem reflete diretamente o momento vivido pela atriz: mais madura, mais consciente e menos disposta a se encaixar em padrões. Apesar da agenda cheia, encontrou tempo para uma participação especial em A Nobreza do Amor. Na produção, atuará como uma guia na trajetória da protagonista, simbolizando uma transferência de legado entre gerações. Um papel pequeno em duração, mas imenso em significado, algo que ressoa profundamente com a trajetória de Taís.

Alcolumbre pediu blindagem a Lula

avi Alcolumbre, presidente do Senado, que estufava o peito com a rejeição de Jorge Messias na votação para uma vaga no Supremo e até jogou o microfone sobre a mesa do plenário quando se confirmava o que ele espalhou (diferença de oito votos contra o candidato de Lula), não era o mesmo Alcolumbre que, duas semanas antes, se queixou ao presidente petista de estar sendo perseguido pela Polícia Federal, que conduz diferentes inquéritos relacionados a ele e a aliados. E pediu a Lula que o ajudasse a se blindar do que chamou de “injustiças”. A maior delas, segundo Alcolumbre, que agora mandou avisar ao chefe do governo que tem uma “bala de prata” à espera dele na campanha eleitoral, seria a delação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que entregou, na semana passada, sua proposta para análise dos investigadores. Eles não gostaram muito e acharam que era “coisa requentada” do que já se sabe. A conversa ocorreu na posse de José Guimarães na Secretaria de Relações Institucionais, e o presidente do Senado disse que a delação de Vorcaro viria com “muitas mentiras e injustiças”, apelando a Lula para que o ajudasse a ficar de fora.

Não tinha como segurar

Lula respondeu, conforme contou a aliados, que não tinha como segurar o delegado da PF, o Ministério Público Federal e, menos ainda, o Supremo. Alegou ainda que o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, já vinha agindo com responsabilidade para evitar injustiças, repetindo o termo usado pelo senador, que não gostou da resposta do presidente. Dias depois, quando Alcolumbre comandou a articulação da derrota de Messias, o círculo próximo a Lula atribuiu o movimento a um revide. Nas últimas horas, a grande mídia e as redes sociais publicaram a “vingança” do presidente do Senado, que já avisou que, por enquanto, não quer reaproximação com o presidente.

Giba Um

Exemplo de vida

Benedita Casé Zerbini cresceu cercada de arte e comunicação. Bisneta de um pioneiro do rádio, filha de Regina Casé e do artista plástico Luiz Zerbini, passou anos acreditando que jamais pisaria nos palcos. A surdez parecia uma barreira intransponível para seguir carreira na área da comunicação. Hoje, aos 36 anos, Benedita transforma suas vivências em fonte de inspiração artística. Após trabalhar como roteirista e diretora, faz sua estreia no monólogo Surda e também protagoniza o filme 90 Decibéis. Com uma mistura de humor e emoção, as produções discutem inclusão, preconceito e descoberta da identidade pessoal. A experiência da maternidade também alterou sua visão de mundo. Mãe de Brás, de 8 anos, ela recorda a apreensão que sentiu durante a gravidez: questionava se seria capaz de ouvir o choro do filho, se conseguiria cuidar dele sozinha e compreender suas necessidades. Contudo, mãe e filho aprenderam a se comunicar desde os primeiros anos. Brás, de maneira instintiva, sempre se expressou visualmente e se aproximava enquanto conversava. Na interseção entre teatro, cinema e maternidade, Benedita prova que sua jornada vai além de ser apenas “filha de Regina”. Agora, está decidida a evidenciar sua capacidade de atuar em qualquer papel e focada em atuar em novelas. “Estou doida para fazer novela. E estou pronta. Vou me jogando e experimentando. Minha próxima etapa é provar que posso fazer qualquer papel, não somente o de uma mulher surda”.

Giba Um

Memória

Para compor os fatos: no ano passado, a gestão de Davi Alcolumbre decretou sigilo de 100 anos sobre registros do lobista conhecido como “Careca do INSS” e sobre entradas e saídas do acusado pela PF de comandar o esquema de descontos indevidos nas aposentadorias (roubalheira pura, segundo os mais lúcidos). O Senado também se recusou a informar os registros de entrada de Vorcaro na Casa, em resposta a um pedido do blog de Malu Gaspar, via Lei de Acesso à Informação. E Alcolumbre se negou ainda a prorrogar a CPI do Master e decidiu arquivar o requerimento de instalação da CPI do Banco Master.

Mais 40 dias

O Ministério da Fazenda vai apresentar, em até 40 dias, uma nova fase do programa “Desenrola 2”, já anunciado por Lula na semana passada. A ideia agora é contemplar pessoas com os pagamentos de suas dívidas em dia, mas apertadas pelo alto valor das prestações. A medida atende a um pedido direto do presidente, feito ainda na fase de elaboração do projeto. Para não assustar, o governo decidiu anunciar o “Desenrola 2” em etapas. Na próxima, deverá haver um pacote de estímulos que leve os bancos a reduzir juros e alongar os prazos das dívidas dos bons pagadores.

Pérola

“Eu falei: ‘Espero que você não anule o visto dos jogadores da Seleção Brasileira, pois a gente vai vir para ganhar a Copa do Mundo’. Ele riu. Agora, ele vai rir sempre. Ele aprendeu que rir é bom”,

de Lula, contando parte de sua conversa com Trump.

Ciro quase vice

Aliados do governo Lula procuram explorar a relação dos integrantes do Centrão com Daniel Vorcaro para enfraquecer a candidatura de Flávio Bolsonaro. O grupo considerou “graves” as informações divulgadas sobre a operação da PF envolvendo o senador Ciro Nogueira, que já foi citado como possível vice na chapa de Flávio. A relação entre Ciro e Vorcaro traz ganhos eleitorais a Lula e, ao mesmo tempo, inibe alianças entre a Federação União Brasil-PP e a campanha de Flávio. Havia a chance, ainda neste mês, de anunciar apoio da federação à candidatura de Flávio, mas, nas últimas horas, houve recuo.

Currículo

O senador Ciro Nogueira, que ganhou páginas de jornais acusado de receber entre R$ 300 mil e R$ 500 mil mensais de Vorcaro, já foi conhecido como “o príncipe do baixo clero”. Virou presidente do PP e se projetou como um dos maiores articuladores do Centrão. Nos bastidores, costurou uma aliança com o bolsonarismo e virou chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro. Para a bancada do Master, a operação da semana passada foi o início de um pesadelo. A PF ainda não havia encostado em políticos que alugaram seus mandatos ao “trambiqueiro” — expressão usada por Bernardo Mello Franco — da Faria Lima. O novo alvo serão governadores que despejaram dinheiro de aposentados nos fundos de Vorcaro.

Mulheres de Vorcaro

Enquanto as investigações da fraude bancária do Master avançam, a Polícia Federal quer ouvir as mulheres que participavam das festas de Daniel Vorcaro. Mensagens obtidas nas investigações indicam que os eventos eram usados pelo banqueiro para se aproximar de autoridades. E, para animar — e cada um imagine qual seria o tipo de animação —, o anfitrião contratava mulheres jovens, bonitas e agradáveis, especialmente de diversos países. A PF quer saber quem as recrutava e onde isso ocorria. Entre os países citados estão Rússia, Ucrânia, Lituânia, Holanda, México e Venezuela. A intenção é verificar se havia uma rede estruturada de exploração sexual.

Descontrolados”

Os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro, que também estavam nos Estados Unidos e acompanharam as três horas que Lula passou na Casa Branca ao lado de Donald Trump, ficaram surpresos. Trump foi receber o presidente brasileiro quase na descida do carro que o levou até lá — e não na porta, como acontece em outras visitas de chefes de Estado. Um pouco mais tarde, teriam ficado até “descontrolados” com as bajulações e até mesmo certa intimidade demonstrada por Trump ao presidente brasileiro. Jornais e emissoras de TV estamparam os dois apertando as mãos e sorrindo. E, de quebra, não engoliram quando Trump o chamou de “um bom homem, um cara inteligente, um homem muito dinâmico”.

Positivo”

Mais tarde, tanto Trump quanto Lula consideraram o encontro e a reunião “um resultado bem positivo”. Veteranos analistas de política internacional do Brasil e dos Estados Unidos também consideraram as três horas em que permaneceram juntos, conversando sobre diversos assuntos, um estreitamento maior nas relações entre os dois países — e entre os dois presidentes. Muitos lembraram que, no Salão Oval, os encontros de Trump com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com o sul-africano, Cyril Ramaphosa, tiveram constrangimentos transmitidos ao vivo. Ao mudar o protocolo (a imprensa só pôde entrar no Salão após a conversa com Trump), Lula evitou passar pela mesma situação. E Trump atendeu ao pedido sem nenhum problema.

Mistura Fina

Dentro do Planalto, incluindo Casa Civil, Secretaria de Relações Institucionais, Secretaria de Comunicação e o próprio Lula, existe a certeza de que MDB e PSD são “traidores”, que impuseram ao governo uma semana de humilhação e derrotas, com a rejeição de Jorge Messias e a derrubada do veto ao “PL da Dosimetria”. Como a votação de indicados ao STF é secreta, o Palácio só esperou um dia para puxar os votos do veto.

No MDB, o senador governista Eduardo Braga (AM) surpreendeu os lulistas ao derrubar o veto. Ele precisa renovar o mandato e anda insatisfeito com o PT amazonense, que pretende lançar Marcelo Ramos ao Senado. Ainda no Amazonas, mas no PSD, o lulista Omar Aziz também engrossou a derrota do governo. A expectativa é que as exonerações de indicados dos dois partidos no governo Lula tenham início ainda nesta semana.

É do senador Plínio Valério (PSDB-AM) o relatório da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que rejeitou a emenda do colega Ciro Nogueira (PP-PI), que propôs aumentar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito para R$ 1 milhão e ganhou o apelido de “Emenda Master”. Até hoje, o documento não foi votado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), comandada pelo lulista Otto Alencar (PSD-BA), mesmo com a primeira versão do relatório apresentada há quase dois anos, em junho de 2024.

A emenda apresentada por Ciro Nogueira — que recebia de Vorcaro de R$ 300 mil a R$ 500 mil por mês e era chamado pelo então banqueiro de “amigo da vida” — foi elaborada pela assessoria do Banco Master ao senador. A PEC trata da autonomia do Banco Central e nada tinha a ver com a emenda de Ciro Nogueira, que acabou rejeitada pelo relator. O relatório entrou na pauta da CCJ na véspera da operação da PF, mas a reunião foi misteriosamente cancelada. A PF bateu à porta de Ciro na quinta-feira passada (9).

In – Pão de queijo
Out – Empanada frita

Cláudio Humberto

"Você vai embora no final deste ano"

Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência, manda recado para Lula

11/05/2026 06h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Taxa das Blusinhas divide Lula, Alckmin e Câmara

O comando da Câmara dos Deputados prevê que tem mais uma derrota acachapante de Lula se avizinhando. Para estancar a sangria na popularidade, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência vê no fim da chamada “taxa das blusinhas” a boia de salvação para as eleições deste ano. O problema é que o assunto já começou a andar no Executivo, inclusive com estudos no Ministério da Fazenda, mas, até agora, ninguém procurou o presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB).

 

Filme queimado

A avaliação de membros da Secom é de que a taxação piorou a relação de Lula com dois grupos que adoram comprar online: jovens e mulheres.

 

Lobby

Ex-ministro da Indústria e Comércio, posto que pode voltar a assumir, o vice-presidente Geraldo Alckmin se posiciona contra o fim da taxação.

 

Serviço cartorial

A escanteada na Câmara não caiu bem entre deputados, que não querem funcionar como chanceladores da manobra eleitoral de Lula.

 

Munição eleitoral

Há, inclusive, planos para relembrar que quem trabalhou pela taxação foi a dobradinha Lula/Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda.

 

2024, ano em que Vorcaro arrebentou as contas

Os gastos milionários de Daniel Vorcaro com cartões de crédito atingiram o ápice em 2024, R$34 milhões, o dobro dos R$17,2 milhões em 2023, segundo a CPMI do INSS. A suspeita é que ele distribuiu cartões em seu nome para pessoas de “interesse” a título de propina. O ano de 2024 parece ter sido o que o Master passou a “investir” na sua aproximação do poder. Uma das suas maiores ousadias foi contratar, em fevereiro de 2024, a banca de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes.

 

Mantega integrado

Também em 2024, Vorcaro atendeu a “pedido do Planalto” para contratar a “consultoria” do ex-ministro Guido Mantega por R$1 milhão mensais.

 

Boleto milionário

Em 2025, com o início dos “ruídos”, os gastos com cartões reduziram bastante, para R$11,3 milhões, mas ainda assim impressionantes.

 

Quem gasta assim?

A CPMI apurou que Vorcaro torrou em cartões R$5,2 milhões em 2019, R$4,7 mi em 2020, R$17,8 mi em 2021 e R$13,8 milhões em 2022.

 

Tesourada

Entre promessas de Flávio Bolsonaro (PL), caso vença a corrida presidencial, o senador diz que vai reduzir o tamanho da Esplanada, inchada na gestão petista, para 27 ministérios.

 

China livre

A partir desta segunda-feira (11), chineses estão isentos de visto para turismo, negócios, trânsito, atividades culturais e esportivas no Brasil, desde que tenha permanência de até 30 dias. Vale até 31 de dezembro.

 

Transparência opaca

O Portal da Transparência parou de atualizar despesas do governo Lula (PT) com viagens em 27 de março. Até então, a administração petista havia torrado R$233,7 milhões com passagens e, especialmente, diárias.

 

Descompasso

Ainda nos EUA, o presidente Lula (PT) previu que o Senado analisaria semana passada, após aprovação na Câmara, o projeto de lei que cria a política nacional de minerais críticos, as “terras raras”. Não aconteceu.

 

Tá valendo

Defesas de apenados pelo 8 de janeiro já podem acionar o STF para revisar penas, agora que o PL da Dosimetria foi promulgado. Sem surpresa, o PT já anunciou que vai questionar a medida na Justiça.

 

Calendário

Termina nesta semana o prazo de cinco dias para que Sergio Moro (PL-PR) se defenda na ação penal por suposta calúnia contra Gilmar Mendes (STF). A determinação é da ministra Carmen Lúcia, colega de Gilmar.

 

Coincidência?

Enquanto Lula se encontrava com Donald Trump na Casa Branca, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciava novas sanções contra o “regime comunista” da ditadura de Cuba.

 

Prejuízo só aumenta

O Comando Central dos EUA (Centcom) calcula que os 70 navios-tanque impedidos de passar no Estreito de Ormuz pelas forças americanas em um dia carregavam cerca de US$13 bilhões em petróleo iraniano.

 

Pensando bem...

...anos atrás, mesada para parlamentar era mensalão.

 

PODER SEM PUDOR

Decoro desnudo

No Carnaval do Rio, em 1994, criaram um factoide para fazer o então presidente Itamar Franco passar por “garanhão”: fizeram a modelo Lílian Ramos posar a seu lado sem calcinha. As fotos causaram espanto. Em Montes Claros (MG), o vereador Benedito Said (PTB) criticou a atitude do presidente maluquete, mas foi repreendido pelo presidente da sessão, que considerou “falta de decoro” citar a palavra “calcinha” naquela sacrossanta casa. Retomando a palavra, o vereador Said ironizou: “Então, sr. presidente, retiremos as calcinhas e fiquemos com o decoro!”

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