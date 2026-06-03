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CLAÚDIO HUMBERTO

"Essa tarifa é do Lula"

Flávio Bolsonaro (PL), sobre novo tarifaço anunciado por Donald Trump contra o Brasil

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

03/06/2026 - 07h00
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Lula apela à desinformação contra novas tarifas

Lula e seus marqueteiros perderam a linha recorrendo à desinformação eleitoreira contra a decisão dos EUA de impor ao Brasil novas sanções tarifárias por “práticas abusivas”. Lula tentou atribuir a decisão a Flávio e ao irmão Eduardo, os “traidores”, pregando a morte de ambos, mas mentiu: as sanções decorrem de investigação iniciada há quase um ano no âmbito da seção 301 do USTR (espécie de ministério do comércio dos EUA), cujo resultado saiu ontem. Nada a ver com a família Bolsonaro, tudo a ver com a expectativa de melhorar nas pesquisas, como em 2025.

Corre com os panos

Após a nota oficial na qual o governo ameaça retaliar contra os EUA, o vice-presidente Geraldo Alckmin foi às redes sociais defender o diálogo.

Palavra do vice

“Diálogos entre os presidentes Lula e Trump prosseguirão em busca de melhor relação comercial para ambos os países”, afirmou Alckmin.

Esquece a ameaça

Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad também foi rápido na defesa do diálogo entre Brasil e EUA.

Distensiona

“Antes de qualquer escalada, o Brasil deve esgotar os caminhos do diálogo”, defendeu Trad, que não quer usar a lei para aumentar tensões.

Já usando colete, Flávio deve reforçar segurança

Flavio Bolsonaro (PL), que já usa colete à prova de bala quando sai às ruas no Brasil, foi aconselhado a reforçar sua segurança após Lula (PT) indicar que deseja sua morte ao mencionar o enforcamento como opção. Declarações de ódio de líderes políticos, ao longo da História, tem estimulado assassinatos e tentativas de homicídio como a facada que quase tirou a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2018. Tem sido recorrente na América Latina o assassinato de políticos de direita.

Uribe assassinado

Na Colômbia, senador Miguel Uribe, forte candidato a presidente, foi morto a tiros em 2025. Era opositor de Gustavo Petro, amigo de Lula.

Assassinato em Quito

Em 2023, o candidato de direita à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, foi assassinado em Quito, logo após um comício.

Facções contra direita

Daniel Noboa, de direita, acabaria eleito presidente do Equador, mas ele teve o carro metralhado por facções terroristas. Escapou ileso.

Tudo só depois

Pré-candidato do PSD a presidente, Ronaldo Caiado admite chapa com Romeu Zema (Novo), mas diz que a definição será perto da convenção, em julho. Para Zema, no momento, “qualquer coisa é muito prematuro”.

Ficha Limpa, 16

É amanhã (4) o aniversário de 16 anos da Lei da Ficha Limpa, resiliente durante igual período em que sofre ataques do Congresso e até do Judiciário. Foram mais de 1,6 milhão de assinaturas de apoio ao texto.

Duplamente punidos

Para o deputado príncipe Luiz Philippe Orleans e Bragança (PL-SP), o tarifaço dos Estados Unidos é duplamente prejudicial aos brasileiros, que, além da taxa, já é penalizado pela gestão do atual governo.

Arraso nos gaúchos

Pode chegar aos US$334 milhões o impacto do tarifaço nas exportações gaúchas, estima a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. A Farsul diz que a sobretaxa de 25% afetaria 81% das vendas aos EUA.

Alto risco

Há um ano, o governo dos EUA atualizou a recomendação de viagens para americanos no Brasil. Além de exercer “precaução elevada”, o risco de sequestro foi incluído no aviso oficial e até hoje permanece.

Herança

A canetada do ministro Dias Toffoli (STF), que anulou provas contra a Odebrecht, corrupta confessa, foi citada pelo governo dos Estados Unidos para mostrar a fragilidade do Brasil no combate à corrupção.

Governo apressado

Apesar de o governo dizer, em nota oficial, que pode usar a Lei de Reciprocidade contra a decisão dos EUA de aplicar novas tarifas contra o Brasil, tanto o vice Geraldo Alckmin (PSB), quanto outros governistas no Congresso se apressaram para dizer que, antes, vai haver “diálogo”.

Estranho processo

Aposentados do INSS têm só até 20 de junho para contestar descontos associativos fraudulentos em seus benefícios. O governo Lula obriga a contestação para que quem foi roubado receba seu dinheiro de volta.

Pensando bem...

...na Praça dos Três Poderes só sobrou uma prioridade: a eleição.

PODER SEM PUDOR

Pontaria ruim

Nos anos 40, o deputado Otávio Mangabeira (UDN) foi representar a Câmara em uma demonstração de tiro da Marinha, em alto mar. Não gostou da missão porque detestava exibições militares. Durante o exercício, era visível o seu desinteresse. O comandante resolveu se vingar quando percebeu que o absorto Mangabeira tomou um susto com um dos tiros: “Ora, deputado, não vá me dizer que está com medo...”. Mangabeira foi rápido no gatilho: “Estou sim, almirante. É que o único lugar seguro, por aqui, é o alvo”.

Cláudio Humberto

"É essa força que vai mudar o Brasil!"

Flávio Bolsonaro (PL) ao celebrar recepção calorosa no aeroporto de Brasília

31/05/2026 07h00

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Ainda pode sobrar vaguinha no TCU para Pacheco

A desistência de Rodrigo Pacheco (PSB-MG) de concorrer ao governo de Minas Gerais e anunciada saída da política, não fecha outra porta: o Tribunal de Contas da União (TCU). Há inclusive articulações, que envolvem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para que arrumar uma cadeira em antecipada aposentadoria de Bruno Dantas, alçado ao posto de ministro em uma das vagas destinadas a indicação do Senado. Dantas é cria do MDB, que já sinalizou topar a substituição.

 

Pulo do gato

O Palácio do Planalto monitora a movimentação de olho em empurrar, outra vez, Jorge Messias no bolo para vaga no Supremo Tribunal Federal

 

Lula quer trucar

Eventual indicação de Pacheco começa a tramitar na lulista Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, além de votação no plenário.

 

Duas casas

Outro ponto que aumenta o poder de barganha do governo é que a Câmara também tem que aprovar a indicação.

 

Lugar ao sol

Pacheco fala em sair da vida política, mas evita fechar a porta do TCU, onde pode até dar muita dor de cabeça para Lula.

 

Esquerda vive Síndrome de Estocolmo com PCC e CV

Vem dos ativistas de esquerda, alinhados ao governo, o espetáculo mais patético, justificando o fato de o governo Lula (PT) não agir contra organizações criminosas. Parecem viver uma Síndrome de Estocolmo: defendem, justificam ou minimizam as mesmas gangues que aterrorizam a população. Mal disfarçam fascínio pelos que, nas periferias e favelas, exercem o poder com eficiência brutal. Para eles, o criminoso é vítima da “desigualdade”, nunca o algoz. E o cidadão refém nem merece menção.

 

Soberania é isto

Soberania não é discurso contra os EUA, é a capacidade de controlar território, proteger o povo, impedir o crime de substituir o poder público.

 

Bandidos organizados

Facções controlam rotas de drogas, impõem toque de recolher, recrutam crianças, dominam penitenciárias e até financiam campanhas eleitorais.

 

Ideologia do atraso

O governo Lula não age porque não quer. Prefere narrativas e rejeitar ajuda externa não por patriotismo, mas por ideologia e conveniência.

 

Poder a todo custo

Para o líder da oposição, senador Rogério Marinho (PL-RN), “o PT não tem projeto de País, tem projeto de perpetuação de poder. E a vítima é o Brasil. Ou o Brasil derrota o PT ou o PT derrota o Brasil”, diz.

 

Sob análise

Está no jurídico do Senado análise sobre os decretos que regula as Big Techs. Parlamentares entendem que Lula extrapolou prerrogativas. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, avalia suspender a norma.

 

Elogios ao atraso

Com estatais apresentando rombos atrás de rombos sob a gestão petista, Lula diz que sonha em fazer com que Eletrobras volte a ser estatal; e ainda criticou a privatização da BR Distribuidora.

 

Máquina quebrada

Sob o governo Lula, o rombo das estatais federais já chegou a R$5,9 bilhões até abril, recorde para o período e maior que todo o déficit de 2025. Os dados foram apresentados pelo Banco Central.

 

Amor eterno

Jandira Feghali (PCdoB-RJ), que é contra penas duras para bandidos, mas usa carro blindado bancado pelo pagador de impostos, esbravejou contra a classificação do PCC e CV como terroristas.

 

Um mico

Foi constrangedora a gafe da Câmara Municipal de Fortaleza, que prestou homenagem a Alceu Valença e tocou a música “Jacarepaguá Blues”. Só que a canção é de outro, Zé Ramalho.

 

Pra já

Saiu a data do julgamento dos embargos de declaração do enrolado Cláudio Castro (PL) no Tribunal Superior Eleitoral. O fim da agonia do ex-governador do Rio de Janeiro ficou para 2 de junho.

 

Sem acordo

Está um rolo a chapa do petista Fernando Haddad em São Paulo. Márcio França (PSB), Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) não se entendem sobre quem fica com Senado, suplência e vice de Haddad.

 

Pensando bem...

…”nossos criminosos” se repetem.

 

PODER SEM PUDOR

Já morreu tarde

Em 1955, um ano após a morte de Evita e pouco antes de cair, o general argentino Juan Domingo Perón demitiu o poeta maior Jorge Luis Borges de uma sinecura na Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Pura pirraça. “Perón es un miserable!”, reagiu o poeta. Em 1973, Perón retornou ao poder e faleceria em seguida. Um jornalista procurou Borges e tentou induzi-lo a uma resposta generosa sobre o morto. Ele repousou as mãos sobre o cabo da bengala e exclamou: “Ahora, Perón es un miserable muerto!”

CLAÚDIO HUMBERTO

"Lula e a esquerda defendem soberania do domínio da bandidagem"

Deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), sobre facções serem tratadas como terroristas

30/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Brasileiro trabalhou até hoje só para pagar tributos

Termina neste sábado (30) os 150 dias de trabalho que o esfolado brasileiro tem que trabalhar exclusivamente para pagar tributos. Os números são do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). A última vez que o percentual de dias trabalhados no ano ficou abaixo de 40% foi em 2006. Desde que Lula assumiu e Fernando Haddad, que até ficou conhecido como “Taxxad”, controlava a Fazenda, a quantidade de dias trabalhados para bancar o obeso estado brasileiro só aumentou.

Só subindo

Em 2023, o brasileiro passava 40,27% do ano ralando para bancar impostos. Passou para 40,71% (2024), 40,82%, aos atuais 41,10%.

Tudo em vão

O presidente do IBPT, João Eloi Olenike, diz que a carga é alta, mas a população não percebe um retorno proporcional em serviços públicos.

Labuta dobrada

Em 1986, início da série histórica, eram 82 dias trabalhados, número que chegou a cair para 74 (1987) e até 73 (1988). Hoje, são 150 dias.

Herança de Haddad

O instituto destaca alguns dos vilões que turbinaram a arrecadação, como aumento de tributação sobre fintechs e a taxa das blusinhas.

Para Lula, guerra é contra os EUA, não PCC e CV

Em sua paralisia deliberada diante da escalada do crime, o governo Lula (PT), recusou cooperação internacional contra facções que dominam favelas, fronteiras e presídios. E insiste em proteger PCC e o Comando Vermelho da classificação de organizações terroristas. Em nota, atacou opositores, rotulando-os de “traidores da pátria”, como se o Brasil estivesse em guerra contra Washington, e não contra PCC, Comando Vermelho ou qualquer outra estrutura que sequestra a soberania popular.

Ajuda recusada

O antiamericanismo fora de moda de Lula recusou a oferta dos EUA de inteligência compartilhada, bloqueio de recursos e ações coordenadas.

Inimigo é outro

Em vez de combater os bandidos, tentando tomar dos opositores a poderosa bandeira do combate ao crime, Lula ataca quem cobra atitude.

O fuzil virou lei

Lula finge ignorar que o governo perdeu o controle sobre extensas áreas do território nacional, onde quem manda não é a lei e sim o fuzil.

Espantalho petista

O advogado americano Martin de Lucca, que processa Alexandre de Moraes e acompanha a vida brasileira, disse que a designação de PCC e CV como terroristas não torna o Brasil alvo, nem prevê intervenção militar no País. É uma invencionice petista que ele chama de espantalho.

Imprevisível

O Instituto Não Aceito Corrupção manifestou “forte preocupação” com pedido de vista de Gilmar Mendes (STF) na ação que julga mudanças na Ficha Limpa. Diz que a interrupção traz grave insegurança jurídica.

Nada por acaso

Para o senador Sergio Moro (PL-PR), a nota de Lula põe o governo ao lado do CV e PCC, a pretexto de fantasiosa intervenção externa: “Não é à toa que o crime organizado prosperou nos anos de governos do PT”.

Prioridades

“Soberana” foi a sexta palavra na nota oficial de Lula (PT) condenando a classificação das facções criminosas como grupo terroristas. “Terrorismo” ficou para a terceira linha do texto. “Democracia” nem apareceu.

No relógio

A designação dos EUA das facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs) começa a valer a partir da próxima sexta-feira (5).

Organizações globais

Segundo o comunicado do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, os “milhares de membros, a influência e redes ilícitas das facções criminosas brasileiras se estendem “muito além das fronteiras do Brasil”.

Salto alto

Foi um banho de água fria na pré-campanha de João Campos (PSB) ao governo de Pernambuco a virada de Raquel Lyra (PSD), registrada pelo Datafolha. Os socialistas já estavam no maior clima de já ganhou.

Plano B

Consolidada a desistência de Rodrigo Pacheco (PSB) ao governo de Minas Gerais, o PT corre para se alinhar a Alexandre Kalil (PDT), outrora preterido. Edinho Silva, presidente petista, chega hoje (30) em Minas.

Pensando bem...

...o pesadelo de projetos de ditador no continente é imaginar o presidiário Maduro avisando: “eu sou você amanhã”.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Férias merecidas

Culto e de raciocínio muito rápido, o ex-ministro Rafael Greca era deputado no Paraná quando passou parte das férias no Himalaia, região pela qual tinha curiosidade. De volta, um adversário – que era baixinho – provocou: “Vossa excelência gozou férias na África. Eu prefiro as belezas da minha terra...” Greca explicou que a mais alta cordilheira do mundo fica na Ásia e fulminou: “As pessoas têm o direito de escolher o local das férias, e geralmente o fazem de acordo com sua altura. Eu fui ao Himalaia. Vossa Excelência deve ter escolhido a baixada litorânea...”

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