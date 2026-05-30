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CLAÚDIO HUMBERTO

"Lula e a esquerda defendem soberania do domínio da bandidagem"

Deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), sobre facções serem tratadas como terroristas

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

30/05/2026 - 07h00
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Brasileiro trabalhou até hoje só para pagar tributos

Termina neste sábado (30) os 150 dias de trabalho que o esfolado brasileiro tem que trabalhar exclusivamente para pagar tributos. Os números são do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). A última vez que o percentual de dias trabalhados no ano ficou abaixo de 40% foi em 2006. Desde que Lula assumiu e Fernando Haddad, que até ficou conhecido como “Taxxad”, controlava a Fazenda, a quantidade de dias trabalhados para bancar o obeso estado brasileiro só aumentou.

Só subindo

Em 2023, o brasileiro passava 40,27% do ano ralando para bancar impostos. Passou para 40,71% (2024), 40,82%, aos atuais 41,10%.

Tudo em vão

O presidente do IBPT, João Eloi Olenike, diz que a carga é alta, mas a população não percebe um retorno proporcional em serviços públicos.

Labuta dobrada

Em 1986, início da série histórica, eram 82 dias trabalhados, número que chegou a cair para 74 (1987) e até 73 (1988). Hoje, são 150 dias.

Herança de Haddad

O instituto destaca alguns dos vilões que turbinaram a arrecadação, como aumento de tributação sobre fintechs e a taxa das blusinhas.

Para Lula, guerra é contra os EUA, não PCC e CV

Em sua paralisia deliberada diante da escalada do crime, o governo Lula (PT), recusou cooperação internacional contra facções que dominam favelas, fronteiras e presídios. E insiste em proteger PCC e o Comando Vermelho da classificação de organizações terroristas. Em nota, atacou opositores, rotulando-os de “traidores da pátria”, como se o Brasil estivesse em guerra contra Washington, e não contra PCC, Comando Vermelho ou qualquer outra estrutura que sequestra a soberania popular.

Ajuda recusada

O antiamericanismo fora de moda de Lula recusou a oferta dos EUA de inteligência compartilhada, bloqueio de recursos e ações coordenadas.

Inimigo é outro

Em vez de combater os bandidos, tentando tomar dos opositores a poderosa bandeira do combate ao crime, Lula ataca quem cobra atitude.

O fuzil virou lei

Lula finge ignorar que o governo perdeu o controle sobre extensas áreas do território nacional, onde quem manda não é a lei e sim o fuzil.

Espantalho petista

O advogado americano Martin de Lucca, que processa Alexandre de Moraes e acompanha a vida brasileira, disse que a designação de PCC e CV como terroristas não torna o Brasil alvo, nem prevê intervenção militar no País. É uma invencionice petista que ele chama de espantalho.

Imprevisível

O Instituto Não Aceito Corrupção manifestou “forte preocupação” com pedido de vista de Gilmar Mendes (STF) na ação que julga mudanças na Ficha Limpa. Diz que a interrupção traz grave insegurança jurídica.

Nada por acaso

Para o senador Sergio Moro (PL-PR), a nota de Lula põe o governo ao lado do CV e PCC, a pretexto de fantasiosa intervenção externa: “Não é à toa que o crime organizado prosperou nos anos de governos do PT”.

Prioridades

“Soberana” foi a sexta palavra na nota oficial de Lula (PT) condenando a classificação das facções criminosas como grupo terroristas. “Terrorismo” ficou para a terceira linha do texto. “Democracia” nem apareceu.

No relógio

A designação dos EUA das facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs) começa a valer a partir da próxima sexta-feira (5).

Organizações globais

Segundo o comunicado do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, os “milhares de membros, a influência e redes ilícitas das facções criminosas brasileiras se estendem “muito além das fronteiras do Brasil”.

Salto alto

Foi um banho de água fria na pré-campanha de João Campos (PSB) ao governo de Pernambuco a virada de Raquel Lyra (PSD), registrada pelo Datafolha. Os socialistas já estavam no maior clima de já ganhou.

Plano B

Consolidada a desistência de Rodrigo Pacheco (PSB) ao governo de Minas Gerais, o PT corre para se alinhar a Alexandre Kalil (PDT), outrora preterido. Edinho Silva, presidente petista, chega hoje (30) em Minas.

Pensando bem...

...o pesadelo de projetos de ditador no continente é imaginar o presidiário Maduro avisando: “eu sou você amanhã”.

PODER SEM PUDOR

Férias merecidas

Culto e de raciocínio muito rápido, o ex-ministro Rafael Greca era deputado no Paraná quando passou parte das férias no Himalaia, região pela qual tinha curiosidade. De volta, um adversário – que era baixinho – provocou: “Vossa excelência gozou férias na África. Eu prefiro as belezas da minha terra...” Greca explicou que a mais alta cordilheira do mundo fica na Ásia e fulminou: “As pessoas têm o direito de escolher o local das férias, e geralmente o fazem de acordo com sua altura. Eu fui ao Himalaia. Vossa Excelência deve ter escolhido a baixada litorânea...”

CLAÚDIO HUMBERTO

"Obviamente, vocês gostam de bandido"

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), após esquerda atrasar revisão da maioridade penal

28/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Lulistas e petistas governam estados mais violentos

Estados governados por petistas ou por apoiadores de Lula (PT) figuram no topo do ranking de homicídios do Atlas da Violência, elaborado pelo IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os números foram atualizados esta semana e colocam o Amapá, governado por Clécio Luís (União Brasil), que pediu votos para Lula, como a unidade com maior taxa de homicídios registrados por 100 mil habitantes, espantosos 45,7. A lista segue com a Bahia, há 19 anos dominada pelo PT, com 40,9 pontos.

Segue a lista

O perigoso ranking segue com Pernambuco (37,3); Alagoas (35,9) e Ceará. Só a pernambucana Raquel Lyra (PSD) manteve neutralidade.

A outra ponta

No outro topo do ranking, os estados com os menores níveis de violência letal são todos governados pela oposição.

Oposição linha dura

São Paulo tem taxa de 6,6. É seguido por Santa Catarina, com 8,1; Distrito Federal, com 10,3; Minas Gerais, 12,8; e Rio Grande do Sul, 15,2

Petista outra vez

Enquanto a média nacional caiu 8,6%, entre 2019 e 2024, o Ceará, também de histórico petista, subiu o índice em 28%, maior piora do País.

TCU ignora Aneel, faz acordo e salva MEZ Energia

O Tribunal de Contas da União aprovou por unanimidade o acordo do Ministério de Minas e Energia com a MEZ Energia, apesar da resistência da Aneel, que pediu a caducidade de cinco concessões da empresa. O “consenso” salva o contrato de uma linha subterrânea na Grande São Paulo, eleva sua receita em 142,6% e reduz multas de R$186 milhões para R$38 milhões. Antes da sessão, o MPF informou ao TCU que não teve acesso aos autos e pediu todos os documentos sigilosos.

Acordo sem consenso

Benjamin Zymler acompanhou Nardes, mas registrou o óbvio: a Aneel não participou das negociações e havia decidido pela caducidade.

Risco de blackout

Em nota, a MEZ citou sua expertise e a entrega da linha no menor prazo: “Qualquer outra solução significaria risco de blackout para São Paulo.”

Ativismo regulatório

Na prática, TCU e MME neutralizaram a Aneel ao recalcular a RAP, contornar caducidade e salvar a empresa que não fez as obras.

Tempo dobrado

O ministro do STF Nunes Marques dobrou o tempo para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido de revisão da defesa sobre a condenação de Jair Bolsonaro. O normal são dez dias, mas o ministro, gentil, deu 20.

Visita em breve

Relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar (PL-AL) quer saber quando a PF vai bater à porta da “senadora de esquerda delatada por Maurício Camisotti”, que teria recebido R$7 milhões no esquema bilionário.

Era fake news

O governo tentou tirar uma casquinha, mas o próprio ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, desmentiu a lorota: nem o governo e nem a Polícia Federal tiveram algo com a prisão de Alexandre Ramagem.

Vanguarda

Pré-candidato ao governo do Paraná, Sérgio Moro (PL) promete manter linha dura contra ladroagem. Diz que, se eleito, vai criar a primeira agência anticorrupção, parceria com Ministério Público e Judiciário.

Outra volta

Após o encontro com Donald Trump, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) retornou à Casa Branca para encontros com outras autoridades, incluindo o secretário de Estado, Marco Rubio, e o vice, Christopher Landau.

Excelência parlamentar

Na premiação dos melhores no Ranking dos Políticos, o PT quase não deu as caras: Tereza Leitão (PE) aparece apenas na 154ª posição. Adriana Ventura (Novo-SP) lidera as avaliações.

Só irresponsabilidade

“No aniversário de 10 anos do impeachment de Dilma, Lula entrega ao Brasil a volta da inflação”, observa o líder da oposição, Rogério Marinho (PL-RN), “sem pandemia, sem crise hídrica, sem Brumadinho”.

DNA

O vereador Rubinho nunes (União-SP) ironizou mensagens de Lulinha com investigados pela falcatrua no INSS, “quanto tempo até aparecer alguém dizem que o filho do Lula, na verdade, é filho do Bolsonaro?”.

Pensando bem...

...foto que “não importa” não provoca tanta reações.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Sob a mira de Serra

Ao ler nesta coluna que o então senador Aloizio Mercadante (PT-SP) criticou José Serra, na época o governador de São Paulo, por ter posado para fotógrafos com um rifle na mão, o deputado Arnaldo Madeira (PSDB-SP) cutucou: “Será por Serra estar mirando nos aloprados do PT, apanhados com R$1,7 milhão, de que não se sabe a origem?”.

Giba Um

"O Haddad está na frente na capital e na região metropolitana. Simone Tebet, Marina Silva e...

...Márcio França têm que estar bem encaixados na chapa. O que eu defendo? Dois para o Senado e um para vice. Será uma chapa potente", de José Guimarães (Relações Institucionais), feliz com os 47% de intenções de voto para Lula na pesquisa

28/05/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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O Planalto decidiu abrir mão da disputa pela relatoria do projeto que estabelece o marco legal dos minerais críticos. Mesmo tratando-se de um tema dos mais sensíveis, que está no centro da mesa de negociações com a Casa Branca, a articulação política do governo recuou para evitar mais uma derrota no Senado.

Mais: entre os candidatos à relatoria do projeto, há um único nome próximo do Planalto: o senador Eduardo Braga (MDB-AM). Só que sua escolha está longe de ser contabilizada como articulação do governo. Outros nomes são Nelsinho Trad (PSD-MS), Wilder Moraes (PL-GO) e Esperidião Amin (PP-SC).

Giba Um

Premiação musical

O American Music Awards de 2026 foi um evento repleto de emoções numa cerimônia que ocorreu na segunda (25), na MGM Grand Garden Arena, Paradise, Nevada, consolidando-se como um dos maiores festivais musicais do mundo. Ao contrário de outras premiações, Taylor Swift, apesar de ter sido indicada em oito categorias, saiu sem conquistar nenhum prêmio. Os reencontros roubaram a cena. O BTS retornou aos palcos após uma ausência de quatro anos e se destacou como um dos grandes vencedores, levando para casa os prêmios de Artista do Ano e Música do Verão. Fergie, por sua vez, reuniu-se com o Black Eyed Peas em um momento nostálgico, celebrando o prêmio de Throwback do Ano com “Rock That Body”. Outro destaque foi o retorno das The Pussycat Dolls, com três integrantes — Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt e Ashley Roberts — que animaram a plateia com suas músicas icônicas e muita energia. Queen Latifah também foi uma figura marcante ao apresentar a cerimônia, após três décadas longe do palco do AMA. Dentre os vencedores, Sombr impressionou com uma apresentação repleta de efeitos visuais e conquistou três prêmios significativos: Melhor Álbum, Música e Revelação de Rock/Alternativo. Katseye provou seu valor como uma das bandas femininas mais promissoras da atualidade, enquanto Karol G recebeu uma homenagem merecida por sua notável trajetória, e Billy Idol foi celebrado por sua longa carreira, fazendo todos cantarem juntos suas clássicas canções.Entre tantas no tapete vermelho estavam, Hillary Duff e Paula Abdul.

Devolução de R$ 60 bi na delação de Vorcaro

Se o Banco Master é “terceira divisão do sistema financeiro”, como disse Gabriel Galípolo, presidente do BC, a dinheirama que o dono do enrolado banco, Daniel Vorcaro, pode ter de devolver segue o “padrão Fifa”. Confirmada a devolução do montante de R$ 60 bilhões no acordo entre o banqueiro e a Procuradoria-Geral da República, o valor é maior que o orçamento de quase todas as capitais brasileiras. Só não consegue superar São Paulo (R$ 137 bilhões) e Brasília (R$ 74,4 bilhões). Rio de Janeiro (R$ 52 bilhões) e Belo Horizonte (R$ 24,1 bilhões) seguem no ranking dos maiores orçamentos, mas menores do que o cofre de Vorcaro. Listando as capitais pelo tamanho do orçamento, a delação supera a somatória da receita de 14 capitais. Para comparar, o lucro líquido do Itaú Unibanco em 2025, com 70 milhões de clientes, foi de R$ 46,8 bilhões. A delação é mais da metade do que faturou a Petrobras em 2025: R$ 110,1 bilhões. E mais do que o lucro de 2024: R$ 36,6 bilhões.

Hidrovias ameaçadas

Entre investidores do setor, há uma descrença generalizada de que o governo conseguirá colocar de pé, ainda neste ano, os editais de concessões hidrodoviárias prometidos pelo Ministério de Portos e Aeroportos. A descrença aumentou depois do adiamento da hidrovia do Rio Paraguai para 2027 e já contaminou projetos do Arco Norte. O calendário regulatório não fecha. Some-se o alto potencial de judicialização e os conflitos com comunidades indígenas e ambientalistas em trechos sensíveis da Amazônia. Olho vivo.

Giba Um

De volta às novelas

A atriz Alinne Moraes voltou a movimentar as redes sociais com fotos repletas de estilo e um toque de mistério, divulgando imagens vestindo apenas um elegante sobretudo vermelho. Há cerca de dois meses, ela vem publicando fotos sensuais sem dar detalhes. Enquanto encanta seus seguidores com essas imagens, Alinne está vivendo um intenso retorno às novelas. Atualmente, ela aparece na reprise de Além do Tempo, exibida nas tardes da Globo, e também integra o elenco de Guerreiros do Sol, disponível no Globoplay. Após sua participação em Um Lugar ao Sol (2021), ela não havia atuado em novelas da Globo, mas já se prepara para um novo desafio: dará vida à vilã Vanessa em Por Você, a futura novela das 19h. Para se preparar para essa personagem, Alinne até mudou o visual, clareando os cabelos para interpretar a poderosa médica que dirige um hospital. Anteriormente, ela havia sido considerada para o papel de Violeta, mãe de Juquinha (Gabriela Medvedovsky), na novela “Três Graças”.

Giba Um

Olho vivo

O ministro André Mendonça (STF) está convencido de que a defesa de Daniel Vorcaro atua para tumultuar as investigações do caso Master, alinhada a interesses de forças dentro do próprio Supremo. Paulo Henrique Costa, ex-chefe do BRB preso por receber propina de Vorcaro, não tem elementos que sustentem uma proposta de colaboração. As histórias que ele quer contar os investigadores já conhecem há tempos.

Para anotar

O eleitor do centro se apresenta de modo fragmentado na pesquisa Datafolha, com leve preferência por Lula. Numa escala ideológica de 1 (extrema esquerda) a 7 (extrema direita), os pesquisados que estão no nível 4 (centro) dão ao presidente 29% das intenções de voto, contra 20% para Flávio Bolsonaro. O senador vem tentando se colocar como “moderado”, diferente do pai, mas não tem dado certo. Os que se apresentam como “terceira via” patinam entre os moderados. Ronaldo Caiado (PSD) obtém 6% no grupo e Romeu Zema (4% também) consegue índices modestos. O resto é o resto.

Pérola

“O Haddad está na frente na capital e na região metropolitana. Simone Tebet, Marina Silva e Márcio França têm que estar bem encaixados na chapa. O que eu defendo? Dois para o Senado e um para vice. Será uma chapa potente”,

de José Guimarães (Relações Institucionais), feliz com os 47% de intenções de voto para Lula na pesquisa.

Michelle na vice

O escândalo que abalou a candidatura de Flávio Bolsonaro não convenceu, até agora, o ex-presidente preso a permitir que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se prepare para entrar no páreo. Ele veta qualquer possibilidade de Michelle disputar a Presidência da República neste ano. Contudo, sob inspiração de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, um grupo de aliados acha que ela “cairia como uma luva” na vice de Flávio Bolsonaro. Detalhe: os três enteados, Carlucho, Eduardo e o próprio Flávio, não gostam dessa ideia do pai. Preferem vê-la eleita senadora pelo Distrito Federal.

Resistência a Flávio 1

O olhar perdido e a distância que Sergio Moro manteve de Flávio Bolsonaro durante um pronunciamento dele na Câmara são mais que reveladores. Aos poucos, a candidatura do “01” começa a enfrentar focos de resistência dentro do próprio PL, e Moro é um deles. Flávio tem uma viagem a Curitiba marcada para a próxima sexta-feira, dia 29, quando se encontrará com Moro e Filipe Barros, aliado do ex-ministro da Justiça e candidato ao Senado pelo PL. A princípio, o roteiro traçado previa uma declaração de ambos em apoio a Flávio. No entanto, a revelação das relações promíscuas com Daniel Vorcaro deverá provocar rasuras no script.

Resistência a Flávio 2

Moro está reticente em se manifestar formalmente a favor da candidatura de Flávio à Presidência. O ex-juiz já confidenciou que, à luz dos novos fatos, não está disposto a entrar na batalha sanguinolenta entre Lula e os Bolsonaro. Ele pode até bater no presidente da República — afinal, para os seus, sempre terá capital político para dizer “eu coloquei o Lula na cadeia” —, mas não pretende fazê-lo na posição de backing vocal para o clã Bolsonaro. Moro está numa posição confortável no Paraná. Lidera com folga todos os cenários para o governo estadual e já consolidou apoio do eleitor bolsonarista.

Investidor assediado 1

Em negociações para comprar a SAF do Vasco, Marcos Lamacchia virou o dono do cheque mais assediado do futebol brasileiro. Além de Botafogo e Fluminense, que o procuraram nos últimos meses, Santos e Santa Cruz também fizeram sondagens junto a Lamacchia. Paulistas e pernambucanos estão na fase de garimpar investidores. O clube paulista ainda joga no primeiro tempo: ainda não aprovou seu novo estatuto. O Santa Cruz quase vendeu 90% da SAF ao consórcio Cobra Coral, mas as tratativas foram encerradas. Tanto no Santos quanto no Santa Cruz, os milhões de Lamacchia viriam a calhar.

Investidor assediado 2

Marcos Lamacchia é filho de José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e de Júnia, uma das herdeiras de Aloysio Faria, fundador do Banco Real. Seu avô, um dos banqueiros mais míticos do país, figurou entre as 20 maiores fortunas do Brasil. Além da linhagem, não há muita clareza sobre os negócios de Marcos Lamacchia. Pesquisa realizada sobre os 40 maiores veículos jornalísticos não fez nenhuma menção a ele ou à sua gestora, a Blue Star. Há quem aposte, contudo, que ele estaria comprando a SAF do Vasco como front de seu pai e de sua madrasta, Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

Mistura Fina

A semana começou no governo com a certeza de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), vai pisar no freio na PEC que pode acabar com a jornada de trabalho de 44 horas semanais, a escala 6x1. Como as festas juninas esvaziam o Congresso, a aposta é que, entre o recesso de meio de ano e as eleições, o senador só coloque o item para votação após o período eleitoral, ou seja, com sorte, em novembro ou dezembro.

Lula parece ter esquecido que o Congresso é bicameral e ignorou a reunião no Planalto. Alcolumbre não deve atuar ativamente contra a PEC, mas o texto deve seguir o fluxo normal e sem pressa para o relator. O texto deve sofrer alterações no Senado, e o prazo de transição para a mudança é ponto de divergência entre os parlamentares. Na Câmara, Hugo Motta aceitou o projeto e marcou sessões deliberativas às sextas-feiras, o que é mais do que raro.

Decretos de Lula fixando controle do seu governo sobre conteúdos das redes sociais, roubando prerrogativas do Congresso, reforçam a omissão dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Motta. Eles poderiam reagir à iniciativa autoritária de Lula com instrumentos democráticos em defesa das instituições, anulando a norma, mas mantêm silêncio. Advogados advertem que o decreto é grave risco à liberdade de expressão.

Tem sido recorrente no regime (Lula e aliados no STF) desqualificar e neutralizar o Legislativo, como se houvesse a ideia de torná-lo dispensável. Essa suposta paralisia esvazia o papel do Legislativo, reduzindo-o a coadjuvante do Planalto e do Supremo. O decreto autoritário obriga as plataformas a estabelecer a autocensura, ferindo a internet livre.

In - Exercício: Burpee
Out - Exercício: Jump Squat 

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