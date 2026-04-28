Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Giba Um

"A mim me parece que a imprensa trouxe o caso Vorcaro para a Praça dos Três Poderes. Eu, se fosse...

...buscar um endereço do caso Vorcaro ou Master, veria ele na Faria Lima. E o inquérito das fake news vai acabar quando terminar. O tribunal tem sido vilipendiado", de Gilmar Mendes, decano do STF, em entrevista à Globo

Giba Um

Giba Um

28/04/2026 - 06h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Globo está tentando aumentar a participação de Ana Castela em "Coração Acelerado", novela que ocupa a faixa das sete da emissora. A presença da cantora, que vem aparecendo com mais frequência há duas semanas na história, fez o folhetim bater seu recorde.

MAIS: um recorde de audiência desde que estreou, em janeiro. Inicialmente, estava prevista a participação em dois pacotes de cenas. Agora, a Globo quer dobrar esse número. O problema é a agenda apertada dos compromissos da carreira musical de Ana.

Ensaio misterioso

A atriz Paolla Oliveira, com seus recém-completados 44 anos, mais uma vez mostrou seu domínio nas plataformas sociais. Em uma nova série de fotografias compartilhadas no Instagram, ela apareceu com uma estética de praia, exibindo cabelos ondulados e um estilo marcante. Neste ensaio, decidiu adotar uma expressão séria, evitando exibir um sorriso. O cenário, repleto de edificações históricas, proporcionou um charme adicional às fotografias. Nos seus looks, Paolla exibiu uma mistura de sofisticação e diversidade: ela usou um conjunto de crochê na cor creme, complementado por um véu, um vestido marrom com um detalhe na cintura e um cinto em evidência, além de um corset preto combinado com uma saia vibrante. Um burburinho tomou conta das redes sociais, como é de costume. Apesar da exposição das fotos Paolla não dá detalhes sobre o ensaio. E as novidades não pararam por aí. A atriz também celebrou seu aniversário em uma festa no Rio de Janeiro, cheia de samba, feijoada e na presença de muitos convidados famosos. No palco, artistas como Ludmilla e Jorge Aragão garantiram um clima de Carnaval. Um momento marcante da festa que chamou a atenção foi a dança de Paolla próxima a Bella Campos. Isso foi suficiente para que surgissem rumores sobre um possível romance, que logo se espalharam pela internet. Apesar das especulações, nada foi confirmado oficialmente. Ambas estão solteiras. Paolla desde sua separação de Diogo Nogueira e Bella após o término com MC Cabelinho

Lula tem histórico: "criar caso" com EUA

A promessa de Lula de aplicar "reciprocidade" no caso do delegado brasileiro expulso dos Estados Unidos por tentar burlar regras de imigração contra o ex-deputado Alexandre Ramagem é apenas mais uma tentativa, entre várias do petista ao longo dos anos, de "criar caso" e desestabilizar a relação entre os dois países. Em 2004, quando Lula ameaçou expulsar o jornalista Larry Rohter, do New York Times, por reportagem sobre sua bebedeira, acabou recuando. Em 2010, tentou "mediar" em favor de um programa nuclear do Irã. Foi enxotado dos EUA, que iniciavam sanções contra a ditadura dos aiatolás. Na guerra da Ucrânia, Lula passou pano para invasores russos. E apoiou terroristas do Hamas contra Israel, onde virou persona non grata. Em 2023, no atual mandato, Lula passou a criticar a "hegemonia do dólar" e colecionar provocações aos EUA, país que mais investe no Brasil.

Baixa a bola

Depois da ameaça de "reciprocidade" contra a expulsão de seu agente, Lula baixou a bola. A "retaliação" será retirar credenciais de acesso de um policial americano à Polícia Federal. Não é nada: o americano perde apenas o crachá de acesso ao prédio. Sem ter como reagir ao flagrante de manipulação do ICE para deportar Alexandre Ramagem, Lula listou opções de agentes de inteligência a serem expulsos do país e recuou mais uma vez. A Polícia Federal credenciou nova agente para o lugar do policial expulso. Pessoal do Itamaraty lembra que expulsar funcionário americano sem ter cometido violações não é "reciprocidade": é "retaliação".

5 280426_1

Carne vermelha de volta

Por muitos anos, Gisele Bündchen adotou uma alimentação completamente vegetal, evitando carne, laticínios e ovos. Sua escolha era fortemente emocional, demonstrando sua preocupação com os animais. Contudo, com o tempo, seu organismo começou a indicar que algo estava errado. Mesmo consumindo uma grande quantidade de vegetais de folhas verdes, nozes e suplementos de ferro, Gisele acabou desenvolvendo anemia. Além disso, o consumo excessivo de feijão causou desconfortos, como inchaço e gases, problemas que não são ideais para alguém que frequentemente atua nas áreas de moda e fotografia. Diante dessa realidade, ela fez uma alteração significativa em sua dieta: optou por reintroduzir carne vermelha. Essa decisão não foi motivada por questões de princípios, mas sim por necessidade. Atualmente, sua alimentação é composta por cerca de 80% de produtos vegetais e 20% de origem animal, uma mudança que a auxiliou na recuperação de sua energia e bem-estar. Gisele continua focada em alimentos naturais e compartilha que aprendeu muito durante sua fase vegana. A lição mais importante que ela extraiu: cada corpo é único. Embora as dietas, incluindo a vegana, possam ser saudáveis, é essencial um planejamento cuidadoso e a orientação de um especialista para evitar deficiências nutricionais. No fim, Gisele encontrou seu próprio caminho: ouvir seu corpo, atender suas necessidades e viver de forma consciente, sem extremos, mas com propósito.

3 280426_2_1

Romeu Zema na mira

Concorrentes e aliados do ex-governador Romeu Zema avaliam que a notícia-crime feita pelo ministro Gilmar Mendes é "um gás a mais" para a campanha dele à Presidência. O entorno de Zema diz que os argumentos de Gilmar carecem de embasamento técnico. Contudo, pondera que as consequências jurídicas de uma notícia-crime são imprevisíveis. Zema ganhou manifestações, entre elas, do senador Rogério Marinho (PL-RN) e do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). Há quem aposte, a propósito, que Ronaldo Caiado pensa em Zema para ser seu vice na candidatura ao Planalto.

R$ 7 milhões no Facebook

Apenas nos últimos 30 dias, o governo Lula elevou para quase R$ 7 milhões os gastos de propaganda no Facebook e Instagram. Entre 22 de março e 22 de abril, a administração federal torrou R$ 6,86 milhões com 97 anúncios no Facebook no país, à frente do Partido dos Trabalhadores, que atualmente é o segundo anunciante da Meta no Brasil: R$ 936 mil. Em cinco dias, apenas um anúncio do governo Lula sobre a carteira de motorista (CNH) custou US$ 125 mil (R$ 628 mil) aos pagadores de impostos. O PT gastou R$ 936 mil em oito anúncios no Facebook apenas desde 22 de março. Quase todos tratam da escala 6 x 1.

Pérola

"A mim me parece que a imprensa trouxe o caso Vorcaro para a Praça dos Três Poderes. Eu, se fosse buscar um endereço do caso Vorcaro ou Master, veria ele na Faria Lima. E o inquérito das fake news vai acabar quando terminar. O tribunal tem sido vilipendiado",

de Gilmar Mendes, decano do STF, em entrevista à Globo.

Super-rombo admitido 1

O próprio governo Lula já admite que gastou muito mais do que arrecadou este ano. Segundo dados da Transparência da Controladoria-Geral da União, as despesas da administração petista já superaram R$ 1,76 trilhão, enquanto foram arrecadados da população apenas R$ 1,65 trilhão em impostos. Segundo a previsão do orçamento, até o final do ano o quadro deveria ser o contrário, e o governo petista promete arrecadar cerca de R$ 90 bilhões a mais do que vai gastar.

Super-rombo admitido 2

O Orçamento Geral da União prevê despesas de R$ 6,25 trilhões em 2026, enquanto a arrecadação prevista é de R$ 6,34 trilhões. A "gestão e manutenção" do Poder Executivo custou mais de R$ 87,3 bilhões até agora; são salários e aposentadorias civis e militares. Só o refinanciamento da dívida interna custou R$ 688,5 bilhões até agora neste ano, e os juros da dívida custaram R$ 351,2 bilhões.

"Careca do INSS", não! 1

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios rejeitou pedido de Antonio Carlos Antunes, o "Careca do INSS", para impedir que ele seja chamado pelo apelido por portais de notícias. O empresário figura entre os alvos da Operação Sem Desconto, deflagrada pela PF para desarticular um esquema de cobranças indevidas de taxas associativas diretamente nas folhas de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS. A decisão foi estabelecida pela Terceira Turma da Corte, que avaliou recurso impetrado por advogados de Antunes.

"Careca do INSS", não! 2

O colegiado dos magistrados destacou que a "expressão mencionada" nas reportagens corresponde ao apelido usado intensamente pelas mídias, "sem demonstração de finalidade ofensiva". O processo teve origem em uma queixa-crime movida pela defesa de Antunes contra um portal de notícias de Brasília. Os advogados sustentavam que "Careca do INSS" carregava um sentido depreciativo, prejudicando a imagem do reclamante, tese que acabou descartada pelo tribunal.

Quem gosta de moeda podre 1

Entre as tantas formulações que pululam nos tubos de ensaio do BTG, surge um projeto ousado: os Correios. O banco vem estudando com vagar os números da estatal e do negócio de logística como um todo. Há uma conjugação de fatores que justificam essa iniciativa aparentemente sui generis. Primeiro, a conjuntura político-eleitoral. A ascensão de Flávio Bolsonaro traz a reboque a expectativa de uma futura rodada de privatizações. Mais do que isso: hipótese de operações que exigiriam uma engenharia financeira não convencional.

Quem gosta de moeda podre 2

Mais: acertou quem pensou em moedas podres. Talvez seja puro feeling, talvez os radares do BTG já tenham captado algum sinal vindo de 2027. O fato é que o banco de André Esteves vislumbra a possibilidade de usar seu enorme manancial de títulos em "special situation" para comprar os Correios e, eventualmente, outras estatais que venham a ser colocadas sobre o balcão. O indicativo é que há uma única premissa: a venda da empresa só poderá se dar em um modelo "elas por elas", ou seja, ativos podres em troca de "ativo podre". Quer dizer, "ativo podre" dependendo das mãos em que estiver.

Mistura Fina

As mudanças de gestão do Grupo Pão de Açúcar (GPA), anunciadas há dias, soaram como sinal de esvaziamento do CEO da companhia, Alexandre Santoro, que está no cargo há apenas quatro meses. A interpretação dos investidores se dá, sobretudo, pela contratação dos executivos José Rafael Vasquez e Jones Laurindvicius, que assumirão áreas comerciais e de supply chain. Os dois já passaram por grandes redes de varejo — o primeiro foi CEO do Sam's Club; o segundo, da Drogaria Pacheco, em São Paulo.

Ainda sobre os novos executivos: não é exatamente o currículo de alguém chamado para ocupar funções hierárquicas inferiores ou atuar como mero cumpridor de diretrizes. Entre os investidores, a leitura é que os dois entram no Pão de Açúcar para dividir poderes com Alexandre Santoro e serem polos de decisão dentro da companhia. É bom lembrar que estabilidade no comando não tem sido o forte da rede varejista. O GPA tornou-se um triturador de CEOs: Santoro é o quinto ocupante do cargo nos últimos sete anos.

Varrer a casa, arrumar as camas, fazer o café da manhã, alimentar os filhos, ajudar pais idosos, auxiliar crianças no dever de casa, jantar, lavar a louça e, finalmente, dormir para, no dia seguinte, começar tudo de novo. O gênero de quem realizou todas essas tarefas, embora não se tenha mencionado, é provável que a imagem formada tenha sido de uma mulher. Não é por acaso: em 2022, as mulheres dedicaram, em média, 21,3 horas semanais aos afazeres domésticos e ao cuidado de outras pessoas, enquanto homens dedicaram 11,7 horas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ou seja: são elas que passam a maior parte do tempo cuidando.

Pesquisadoras nacionais avaliam que o Brasil atravessa uma transição demográfica profunda e inevitável. De um lado, a taxa de fecundidade vem caindo rapidamente; de outro, a população envelhece em ritmo acelerado. Dados do Censo 2022 mostram que o país atingiu a menor taxa de fecundidade já registrada: em média, 1,6 filho por mulher.

In – Tênis minimalista (design limpo)
Out – Tênis robustos (chunky sneakers)

CLAÚDIO HUMBERTO

"O PT prometeu avanço e entregou colapso"

Líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (RN), ironiza o 'padrão PT'

24/04/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

MCs Poze e Ryan SP receberam auxílio emergencial

Alvos de operação da Polícia Federal que apura lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas e apostas ilegais, que teria “lavado” mais de R$1,6 bilhão, os funkeiros MC Poze do Rodo e MC Ryan SP aparecem como beneficiários do auxílio emergencial. MC Ryan, que a PF suspeita ser o líder da organização, tem o início dos auxílios registrado em abril de 2020. O último foi em outubro de 2021, totalizando R$5.250. No período, o funkeiro já tinha músicas de sucesso. Não devolveu nada.

Faturou

No caso de Poze do Rodo, foram ao todo dez pagamentos do auxílio emergencial, entre julho de 2020 e setembro de 2020.

Tá devendo

Poze recebeu pagamentos entre R$150 e R$600. Houve devolução de R$3,3 mil, mas quatro parcelas de R$150 não constam o registro.

Bolso cheio

No período, Poze também já ganhava uma boa grana como MC, teve, em 2019, hit por semanas nas paradas musicais do Brasil.

Queridinho petista

Além da dupla, o criador do “Choquei” foi preso na operação. O perfil é aquele com o qual Janja interagiu para negar a taxa das blusinhas.

Governo torra R$7 milhões no Facebook em 1 mês

Apenas nos últimos 30 dias, o governo Lula (PT) elevou para quase R$7 milhões os gastos com propaganda no Facebook e Instagram. Entre 22 de março e 20 de abril a administração federal petista torrou R$6,86 milhões com 97 anúncios que ainda estão ativos nas redes sociais de Mark Zuckerberg. O Governo do Brasil é, de longe, o maior anunciante do Facebook no País, à frente do Partido dos Trabalhadores (PT), que é atualmente o segundo maior anunciante da Meta no Brasil: R$936 mil.

Nosso dinheirinho

Em cinco dias, apenas um anúncio do governo Lula sobre a carteira de motorista (CNH) custou US$125 (R$628) mil aos pagadores de impostos.

Aposta eleitoreira

O PT torrou R$936 mil em oito anúncios no Facebook, apenas desde 22 de março. Quase todos tratam do fim da escala 6x1.

Números oficiais

O levantamento foi feito na plataforma da própria Meta, que divulga todos os pagamentos feitos por anunciantes de cunho político, social etc.

Fazendo o diabo

O governo brasileiro baixou a bola porque errou, orientando seu agente nos EUA a fazer o diabo para provocar a prisão e deportar o ex-deputado Ramagem. O delegado da PF cumpriu a tarefa. Deu no que deu.

Nada a reclamar

Servidores efetivos da Câmara dos Deputados, que representam menos de 20% dos empregados da Casa, somam boas quantias no holerite: a menor remuneração é de R$19,6 mil e a maior supera os R$37,5 mil.

Indefinição

As duas principais plataformas de previsões e apostas do mundo, Kalshi (que tem brasileira entre os fundadores) e Polymarket agora preveem chances iguais de Flávio Bolsonaro e Lula na eleição para presidente.

Voto não

O senador Rogério Marinho (PL-RN) declarou que vai votar contra o advogado-geral da União, Jorge Messias, para vaga no STF, e explica “ajudou a transformar a AGU em instrumento de controle e censura”.

Sarney, 96 hoje

Um dos brasileiros mais admirados do nosso tempo faz aniversário nesta sexta (24): José Sarney, escritor e jornalista, que foi deputado federal, governador, presidente do Senado e presidente da República, completa 96 anos de idade ao lado de D. Marly, filhos, 13 netos e 14 bisnetos.

Baixaria petista

Alfredo Gaspar (PL-AL) realizou exame de DNA para desmentir acusação de suposto estupro, feita por petista e aliada. A história surgiu após o deputado, relator da CPMI do INSS, pedir a prisão de Lulinha.

Passou o prazo

A PGR tem cinco dias para se manifestar sobre pedido da defesa de Jair Bolsonaro para cirurgia no ombro, pretendida para hoje (24), ou amanhã. Como Alexandre de Moraes (STF) só mandou a procuradoria se manifestar ontem, o período solicitado pela defesa não vai ser cumprido.

Top aborrecimento

Saiu o listão do Banco Central com as instituições financeiras com mais reclamações no 1º trimestre do ano. No topo e em ordem: Banco C6, Bradesco, BTG/Pactual/Banco Pan, PicPay e Inter.

Pensando bem...

...infelizmente jabuticaba não acalma fome por impostos, nem baixa a conta de luz.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Só podia dar nisso

Logo após o golpe de 1964, o ex-chefe da Casa Civil de João Goulart, Darcy Ribeiro, encontrou na casa do poeta Pablo Neruda, no Chile, outros brasileiros exilados, entre os quais Fernando Henrique Cardoso, Fernando Gasparian e Celso Furtado. Darcy lembrou um momento grave, quando, durante o governo deposto, teve de assumir atribuições dos ministros da Guerra, da Casa Militar e da Marinha – respectivamente doente, viajando e demissionário. Furtado brincou, arrancando gargalhadas gerais:

- Então é por isso que estamos aqui...

CLAÚDIO HUMBERTO

"Ninguém aguenta mais o Lula, dentro ou fora do Brasil"

Pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro reage ao protesto anti-Lula em Portugal

23/04/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Governo revisa projeção de votos pró-Messias

Tem explicação a mudança na sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado por Lula para ocupar a vaga do ministro aposentado Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). O cenário mudou e piorou muito a intenção do “Bessias” de ocupar a suprema cadeira, na última semana. A sutil mudança, apenas um dia, de 28 para 29 de abril, garante a votação após a reunião de líderes, quando deve sair a “aferição final” da pressão para a sabatina de Messias.

Esvaziou

Há uma semana, otimistas falavam até em 52 votos pró-Messias. Esta semana, tabelas indicam que não bate nos 50, com contas até em 43.

Não colabora

Governistas e oposicionistas contam que o clima azedou mais por “culpa” do Supremo do que pelas derrapadas do inábil governo do PT.

Supremo governismo

Nas “barbeiragens” do STF, diz uma fonte, aparece o inquérito aberto contra o Flávio Bolsonaro (PL), principal adversário de Lula em outubro.

Pé atrás

Há ainda a inclusão de Romeu Zema (Novo), outro nome da oposição, no interminável “inquérito das fake news”, e a eleição do Rio de Janeiro.

Lula tem histórico de tentar ‘criar caso’ com EUA

A promessa de Lula (PT) de aplicar “reciprocidade” no caso do delegado brasileiro expulso dos Estados Unidos por tentar burlar regras de imigração contra o ex-deputado Alexandre Ramagem, é apenas mais uma das várias tentativas do petista, ao longo dos anos, de “criar caso” e desestabilizar a relação entre os dois países. Começou em 2004, quando Lula ameaçou expulsar o jornalista Larry Rohter, do New York Times, por reportagem sobre sua bebedeira. Lula acabou recuando. Sempre recua.

Amigo de tiranias

Em 2010, tentou “mediar” em favor do programa nuclear do Irã. Foi enxotado pelos EUA, que iniciava sanções contra a ditadura dos aiatolás.

No lado errado

Na guerra da Ucrânia, Lula passou pano para invasores russos. E apoiou os terroristas do Hamas contra Israel, onde virou persona non grata.

Ranço contra EUA

Em 2023, atual mandato, Lula passou a criticar a “hegemonia do dólar” e a colecionar provocações aos EUA, país que mais investe no Brasil.

Crachá retaliado

Após bravatas de “reciprocidade” contra a expulsão do seu agente, Lula (PT) baixou a bola. A “retaliação” será retirar credenciais de acesso de um policial americano à Polícia Federal. Não é nada, não é nada, não é nada mesmo: o americano apenas perde o crachá de acesso ao prédio.

Lista arquivada

Sem ter como reagir ao flagrante de manipulação do ICE para deportar o Alexandre Ramagem, o governo Lula listou opções de oficiais de inteligência a serem expulsos do País. Recuarem. Sempre recuam.

Ao dicionário

Adulto entrou na sala, no Itamaraty, e lembrou que expulsando um funcionário americano sem haver cometido violações semelhantes às do delegado, o Brasil estaria praticando retaliação e não reciprocidade.

Lulatour

A deputada Carol de Toni (PL-SC) cobrou explicações da Casa Civil e do Itamaraty acerca da gastança de Lula no tour pela Europa. A coluna revelou que na Alemanha, só com hospedagem, passou dos R$812 mil.

Mão na carteira

A Aneel, agência reguladora que parece trabalhar contra o consumidor, bateu mais um prego no caixão do combalido bolso do brasileiro: liberou reajuste que chega a 20% para mais de 20 milhões de consumidores.

Ineditismo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lembra: desde que entrou em vigor a Constituição de 1988, nenhum parlamentar foi condenado por calúnia no STF, acusação pela qual ele agora é investigado na Corte.

Psicopatas fora

Pré-candidato a senador no Amazonas, Capitão Alberto Neto (PL) criticou ações do Ibama no estado, que acusa de atear fogo a casas de produtores rurais. O deputado disse que o governo federal do PT maltrata o povo e prometeu “enfrentar os psicopatas ambientalistas”.

União

Ao citar Flávio e Michelle Bolsonaro, a governadora do DF, Celina Leão (PP), está convicta na união da direita nas eleições: “Temos valores em comum, um projeto para o Brasil e nomes preparados para liderar”.

Pensando bem...

...credencial não é visto.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Pior que na ditadura

O advogado Técio Lins e Silva, que defendeu presos políticos por mais décadas anos, denunciou certa ao ministro ao então ministro da Justiça, Tarso Genro, que o tratamento da Polícia Federal ao exercício da advocacia no governo petista ficou “muito pior” que na ditadura. Lembrou que ouvia presos sem cerceamentos, até no temido Regimento Sampaio, do Rio de Janeiro, nos anos de chumbo: “Certa vez, no fundo da sala, havia um coronel orelhudo e, diante daquelas orelhas enormes, pedi ao general para retirá-lo, no que fui atendido.” Para Lins e Silva, a PF da era petista, na ocasião, não reconhecia o direito dos presos e nem as prerrogativas dos advogados.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Domingo será de calorão, mas frente fria traz tempestade na segunda-feira
PREVISÃO

/ 1 dia

Domingo será de calorão, mas frente fria traz tempestade na segunda-feira

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7011, segunda-feira (27/04)
LOTERIAS

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7011, segunda-feira (27/04)

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 7010, sábado (25/04); veja o rateio
loteria

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 7010, sábado (25/04); veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3671, segunda-feira (27/04)
LOTERIAS

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3671, segunda-feira (27/04)

5

Alvo da PF, advogado da JBS recebia valores acima do mercado
Ultima Ratio

/ 1 dia

Alvo da PF, advogado da JBS recebia valores acima do mercado

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Constantino

/ 9 horas

Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Leandro Provenzano

/ 5 dias

Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Ceratocone dá direito à aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/04/2026

Ceratocone dá direito à aposentadoria?