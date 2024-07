"Este senhor só fala asneiras"

Deputados preparam CPI dos ‘amigos de Lula’

As suspeitíssimas benesses conferidas aos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da J&F, JBS etc., entraram na mira de deputados federais, que correm para coletar assinaturas, instalar a CPI e investigar a edição da Medida Provisória 1232/24 e a relação dos irmãos com o alto escalão do governo Lula (PT). “Fazer ‘esquema’ está no DNA dos governos do PT. Foi assim no passado e os maus exemplos, como esse, estão se repetindo no presente”, conclui Ricardo Salles (PL-SP), autor do pedido.

Sem risco de calote

A MP reforçou caixa da Amazonas Energia permitindo pagamento para termoelétricas recém-compradas pela Âmbar Energia, dos dois irmãos.

Amigos do rei

“Não é possível admitir que uma MP seja editada para o exclusivo benefício de amigos do presidente Lula”, destaca o pedido de CPI.

Escondido

As 17 reuniões com membros do Ministério de Minas e Energia, incluindo o ministro, e omitidas da agenda, também entraram na mira da CPI.

Tic tac

O autor lembra a prisão dos Batistas, suspeitos de gatunagem na Lava Jato, “É questão de tempo para voltarem todos para a cadeia”, diz Salles.

Gastos de Lula com cartões superam R$8,7 milhões

A Presidência da República de Lula (PT) conseguiu torrar R$8,7 milhões até meados de julho, com apenas 36 cartões corporativos. Cada vez que um cartão do Palácio do Planalto foi usado este ano, o pagador de impostos perdeu mais de R$1,8 mil. Os dados são do Portal da Transparência, que aponta: a conta total desses cartões, que custeiam qualquer despesa das autoridades do governo federal, da tapioca ao hotel, é de R$33,7 milhões até o momento em 2024.

Nunca antes

Em 2023, o governo Lula bateu o recorde de gastos com Cartões de Pagamento do Governo Federal, o cartão corporativo: R$90,6 milhões.

Outro tipo

Para custos com emergências reais, autoridades têm o cartão de pagamento da defesa civil, cuja conta está em R$272 milhões este ano.

Outro ritmo

Entre 2017 e 2021, gastos com cartões corporativos ficaram entre R$50 e R$57 milhões. Em 2022 foram a R$90 milhões e 2023 bateu o recorde.

Nem assim

A decisão do STF de ampliar o prazo para um acordo entre Executivo e Legislativo sobre a desoneração da folha partiu de pedido de advocacias da União e do Senado. Outra solução seria Lula desistir da ação.

É ameaça?

Alexandre Silveira (Minas e Energia) avisou ao TCU que adiou o início do acordo do governo Lula com a Âmbar Energia, dos irmãos Batista, para que o tribunal avalie o caso. E pediu: se o TCU decidir pela suspensão, anule também todos os contratos semelhantes de outras energéticas.

Caçada

Presidente da CCJ da Câmara, Carolina de Toni (PL-SC) aponta perigo no precedente de a Justiça gaúcha cassar Maurício Marcon (Pode-RS): “Perseguição contra parlamentares de destaque da direita é evidente”.

Cenário adverso

Tá feia a coisa para o prefeito de Belém (PA), Edmilson Rodrigues (Psol). O Paraná Pesquisas (PA-05357/2024) aponta gestão desaprovada por 74,9%. A rejeição ao psolista também é alta: 56,3%.

Só promessa

O governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou que vai colocar recursos próprios do Rio Grande do Sul para socorrer o setor privado. O motivo: a ajuda prometida pelo governo Lula não chegou. “Cansamos de esperar”.

No aquecimento

A fritura de Alexandre Ramagem pode jogar no colo do ex-ministro Eduardo Pazuello a indicação do PL para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro. Ramagem tem se enrolado no caso da suposta “Abin paralela”.

Biden da Silva

A admissão de Lula de que leu o discurso sobre pessoas com deficiência após aquiescer a pedido de Janja para “tomar cuidado” com as palavras porque “essa gente tem a sensibilidade aguçada” teve efeito imediato. De comparações com Biden à dúvida: “essa gente?”.

Pirata prejudica

Pesquisa realizada pela CNI aponta que 69% dos brasileiros acreditam que a pirataria e o contrabando afetam negativamente a criação de emprego e 72% reconhecem que prejudicam a economia brasileira.

Pensando bem...

...taxar partidos políticos, nem com multa.

PODER SEM PUDOR

Gasolina capitalista

O deputado Henrique Lima Santos era líder estudantil na Faculdade de Direito de Salvador quando sua carteira de motorista foi indeferida, sob a alegação de que “o proprietário do automóvel é fichado como comunista”, segundo documento do Detran. O secretário de Segurança, deputado Lafaiete Coutinho (UDN), despachou o papel ao governador Antonio Balbino (PSD) “para decidir se o automóvel é do centro, da direita ou da esquerda”. Balbino respondeu, por escrito: “Conceda-se. O automóvel pode ser comunista, mas a gasolina, com certeza, é americana”.