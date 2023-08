“Eu não acho que o empresário que tem lugar para praticar tiro é um empresário. Temos de fechar quase todos. Nós não estamos preparando uma revolução”,

Líderes do setor audiovisual estão considerando o filme Barbie um fenômeno, só lamentam que uma produção dessas quase liquide os independentes (do Brasil e de outros países. O filme norte-americano ocupa 80% do circuito.

Mais: foram lançadas 100 produções brasileiras de janeiro a junho e tem apenas 1,2% do mercado. Integrantes do setor defendem que “isso não pode ser atribuído à qualidade dos nossos filmes, mas a programação inadequada deles”, embora não seja exatamente assim.

Passa sufoco

Mesmo com a montanha de emendas que Lula despeja no Congresso a cada votação de interesse, o governo vem passando sufoco para aprovar pautas na Câmara. Analisadas 117 votações no primeiro semestre deste ano, chega a 85 o número de deputados que votaram com o governo em apenas 25% das vezes. São dez os partidos da lista: PL, Podemos, Novo, Patriota, PSD, PSDB, Republicanos, MDB, União Brasil e Progressistas. A maioria dos menos aliados é do PL: são 70 (é onde Bolsonaro mais tem força). O PP tem três deputados não alinhados e MDB, Novo, União Brasil, cada um com dois parlamentares.

Bom retorno

O acerto de Lula com Arthur Lira, presidente da Câmara, custa caro para o governo federal, mas deverá render bons frutos para o presidente. Ele diz que não quer conversa com o Centrão, mas com todos os partidos.

Na prática, a conversa firme é com Lira, que é quem fala com os partidos. A palavra Centrão significa uma espécie de “holding de partidos, cujo objetivos é retirar o máximo de recursos, verbas e cargos’. Lula vai retribuir os serviços da “holding” em número superior ao de Jair Bolsonaro. Orçamento e arcabouço balizarão montantes: eles dão os limites.

Questão de origem

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deixou a carreira militar em 2008 com posto de capitão (Artilharia) quando entrou para o serviço público federal (o primeiro emprego foi analista de finanças). É bacharel em Ciências Militares formado pela Academia Militar de Agulhas Negras.

Por isso, não esconde sinais de sua origem verde-oliva. Traduzindo: todas as vezes que encontra com o capitão da reserva Jair Bolsonaro bate continência – e o ex-presidente devolve o cumprimento militar. O quadro era quase rotineiro quando Tarcísio era ministro do governo de Bolsonaro.

Indicação

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e seu secretário de Governo, Gilberto Kassab (PSD) receberam ligação do ministro do STF, André Mendonça, há poucos dias.

Ele queria defender a indicação do advogado Maxwell Borges de Moura Vieira para a vaga no Tribunal de Contas do Estado, que será aberta em setembro com a saída do conselheiro Edgard Camargo Rodrigues. Ele completa 75 anos e se aposenta. Jair Bolsonaro pediu a Tarcísio que o pedido fosse atendido. Tarcísio não topou sob o argumento que a nomeação cabe à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).



Entrando no Fuzuê

No próximo dia 14 vai estrear nova trama das 19h na Globo, escrita por Gustavo Reiz, que irá substituir a Vai na fé.

Fuzuê contará a história de uma jovem batalhadora Luna que será interpretada por Giovana Cordeiro (primeira foto à esquerda), que busca sua mãe, uma ex-cantora de pagode que está desaparecida e que foi vista pela última vez na loja Fuzuê.

O dono da loja Nero, um antigo feirante vivido por Edson Celulari (segunda foto) que se propõe a ajudar a moça, que acaba se apaixonando um dos herdeiros da loja, Miguel (Nicolas Prattes, terceira foto).

Além de Miguel, Nero também tem uma filha chamada Alicia, que será vivido por Fernanda Rodrigues (quarta foto), que faz de tudo para chamar a atenção de Preciosa, dona de uma joalheria, que marcará a volta de Marina Ruy Barbosa as novelas e o reencontro com Lilia Cabral (última foto), que viverá sua mãe (Bebel).que descobrirá que tem uma meia-irmã (Luna).

Na reunião do elenco Giovana brincou: “Ser a protagonista dá trabalho”, e completa: “Estruturei toda minha vida para receber esse momento”. Já Marina vibra com sua primeira vilã: “Estava querendo há muito tempo uma personagem assim capaz de vilanias terríveis. Adoro fazer mocinhas, adoro fazer novelas, mas, eu estava querendo mostrar o meu outro lado”.



Campanha tem até dancinha

Nas viagens que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tem feito pelo país são, oficialmente, para divulgar o PL Mulher e tentar conseguir mais filiadas ao partido presidido por Valdemar Costa Neto. Só que, ao mesmo tempo, são produzidos mini vídeos espalhados pelas redes sociais e especialmente pelo YouTube. Neles, aparecem sempre duas mensagens alternadas: nelas, pode-se ler “senadora Michelle” ou “presidente Michelle”. É ideia de Valdemar que quer marcar as duas possibilidades da mulher de Jair Bolsonaro para 2026. Nos vídeos, Michelle aparece nas mais diversas situações: passando roupas, lavando louça, cortando os cabelos, com vários vestidos (como num comercial de uma loja de moda) e – surpresa – até ensinando as mulheres presentes dancinhas animadas, com muito jeito e ritmo por sinal. De vez em quando, Bolsonaro entra na dança, só que seu ritmo não é lá essas coisas.

De volta aos palcos

Com uma formação bem diferente dos anos 90, composto por Sidney, Celinho, Celinha, Simone, Suzete, Kátia e Deise, o grupo Fat Family está de volta as estradas, em comemoração dos 25 anos da banda. Para comemorar a data, Suzete, Katia e Simone estão fazendo uma turnê pelo Brasil, sendo aplaudidas pelo resto da família. De 1998 (quando o grupo fez grande sucesso) a Família Cipriano teve duas perdas: em 2011, aos 46 anos, Sidney o mais velho dos irmãos, teve um AVC e em 2019 Deise com apenas 39 anos perdeu a batalha contra um câncer, que deixou sua filha Talita (hoje com 19 anos) também apaixonada pela carreira musical e que também está fazendo parte da turnê. Celinho e Celinha, optaram por deixarem a carreira artística. Os planos da turnê já vinham sendo planejado desde 2017 e com a presença de Deise. “A gente ainda tem a sensação de propósito a ser cumprido. Tem uma missão, algo que precisamos fazer. Hoje, nós somos três, mas o grupo já teve oito. Queremos trazer ao palco a importância de cada um deles. O Fat Family só chegou até aqui porque oito pessoas deram a voz”.



Conhece o jogo

A ministra Simone Tebet (Planejamento) não gostou de Lula ter dito no “Conversa com o Presidente” que ela já sabia, há muito tempo, que Márcio Pochmann, o polêmico economista, iria assumir a presidência do IBGE. Ele próprio teria comunicado pessoalmente a informação a Tebet. A ministra não passou recibo: conhece o jogo político, está nesse campo há muitos anos. Só não entendeu qual foi a intenção de Lula. Fica pensando, contudo, quando lhe comunicou pessoalmente “há muito tempo”, se, da posse para cá, só a recebeu em audiência uma única vez, na semana passada.

Contra o FMI

Se dependesse de sua autoconfiança, Lula deveria ser um super economista, ironizam nomes famosos e respeitados da área. Ele está atacando Roberto Campos Netto, do Banco Central, há meses, transformando-o em bode expiatório. Agora, em sua live semanal, resolveu atacar o Fundo Monetário Internacional. “As pessoas vão se surpreender com o Brasil. O FMI vai errar todas as afirmações sobre o PIB, não vão dar certo. Porque o Brasil vai crescer de forma sólida, de forma confiável. Vamos fazer um crescimento distributivo”.

Outro ‘Desenrola’

O governo parece estar mesmo empenhado em ajudar os brasileiros a limparem seu nome. O Ministério da Justiça deverá liberar uma nova tranche, em torno de R$ 20 milhões, para os Procons estaduais e municipais com objetivo de ampliar o atendimento a consumidores super endividados. Em março, a Pasta já repassou a esses órgãos cerca de R$ 15 milhões.

Os recursos se destinam à contratação de funcionários, compra de equipamentos e instalação de unidades temporárias dos Procons para atender aos pedidos de renegociação de dívidas. É um ‘Desenrola pocket’.



Potencial turístico

A Socicam disputará o leilão de privatização do terminal de passageiros no Porto de Fortaleza, no próximo dia 11, na B3, em São Paulo.

Mira, sobretudo, no potencial turístico do negócio: a capital cearense é o quarto maior destino do turismo doméstico do país.

A Socicam está em avaliação da viabilidade do projeto. É um grupo de grande fôlego no setor de infraestrutura de transportes: detém concessões da Rodoviária do Tietê, em São Paulo e Novo Rio, no Rio de Janeiro, além de 30 outros terminais rodoviários no país. Os ativos da Socicam somam cerca de R$ 10 bilhões em investimentos.

Greve com o papa



A pelegada dos movimentos sindicais do Brasil e de Portugal tem muito em comum. Antes da chegada do Papa Francisco a Lisboa, quatro sindicatos do PSP, a Polícia de Segurança Pública, ameaçavam greve geral.

O oportunismo também foi registrado nos aeroportos lotados da capital e da cidade de Porto, com a chegada de um milhão de peregrinos para ver o Papa participando da Jornada Mundial da Juventude. Sindicalistas da área médica também aderiram à greve.



MISTURA FINA

O PRESIDENTE Lula já escreveu em seu caderninho de “possíveis afastamentos” (não agora, daqui a algum tempo), o nome de Jean Paul Prates do comando da Petrobras. Não está gostando de sua gestão, especialmente porque está em rota de colisão com o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia). Rumores de eventuais trocas na Petrobras já mexeu com o mercado. As ações da estatal já caíram mais de 5%.

REPRESENTANTES do Brics deverão se reunir este mês. Petistas acham que a presidente Dilma Rousseff terá algum papel em moeda do Brics como “alternativa do dólar”. A decisão caberá apenas aos ex-presidentes que são contra. Dilma, contudo, passará adiante o recado de Lula. Por outro lado, a Bloomberg, uma das maiores agências do mundo, distribuiu a informação sobre o fracasso da China de emplacar novos membros no Brics, grupo que também inclui Rússia e África do Sul. Brasil e Índia foram contra.

RITA Serrano não quer deixar a presidência da Caixa Econômica, embora esteja na lista de Lula. Nas últimas semanas, reuniu-se com Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Márcio Macedo (Secretaria Geral da Presidência) e Maria Fernanda Ramos Coelho, ex-presidente do Banco e secretária-executiva da Secretaria Geral da Presidência. Ela procura mostrar resultados do próprio trabalho, não fala sobre sua substituição, mas assume que está “cansada da pressão”. Serrano é funcionária de carreira da Caixa.

HOJE, há um nome em alta no Planalto: a ex-presidente da Caixa, Maria Fernanda Coelho, número 2 da Secretaria Geral da presidência, é uma das assessoras de maior prestígio junto ao presidente Lula. Tem colaborado na formulação de propostas que vão do PAC, na Casa Civil, ao Minha Casa Minha Vida, a postos de gerar desconfortos em entrar em jurisdições alheias, como na esfera da secretária civil da Casa Civil, Miriam Belchior. Maria Fernanda presidia a Caixa na época da salvação do Banco Panamericano, de Silvio Santos.

A POLÍCIA Federal investiga um crossover entre um esquema de pirâmide com criptomoedas e a manipulação de apostas esportivas. Recursos aplicados na compra de bitcoins estariam alimentando fraudes contra plataformas de apostas. A dobradinha atua, principalmente, no Rio e em Minas Gerais. A PF já estaria preparando uma operação de busca e apreensão, abrindo o que promete ser a terceira fase da Operação Penalidade Máxima, que apura a armação de resultados de partidas de futebol, com a participação dos atletas.

GRANDE banco de investimentos brasileiro tem mantido conversações com Kapital Football Group do norte-americano Joseph Dragosa. O objetivo é atrair a gestora para a compra de SAFs (Sociedade Anônimas de Futebol). Dragosa é dono de um patrimônio pessoal da ordem de US$ 3 bilhões. Fez fortuna com negócios na área de fast food. Entre outros negócios, a Kapital já foi proprietária do clube francês Bordeaux.

