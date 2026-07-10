Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

CLAÚDIO HUMBERTO

"Eu tenho certeza de que a Michelle pensa igual a mim"

Flávio Bolsonaro (PL), ao amenizar desentendimento com a ex-primeira-dama

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

10/07/2026 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Vaga no Senado azeda o clima entre Motta e Lula

O Planalto estranhou a súbita disposição do presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), em andar com a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a maioridade penal. Bombeiros entraram em cena para descobrir qual era o desconforto do parlamentar, já que o governo não tem intenção de fazer o assunto andar. O problema é o apoio de Lula aos candidatos ao Senado pela Paraíba. O petista sinalizou apoio a dois nomes, nenhum deles conta com apoio de Motta.

Casos de família

Motta pedirá votos para Nabor Wanderley (Rep), seu pai, que acabou preterido por Lula apesar da submissão do presidente da Câmara.

Lula volátil

O PT estadual até fechou com Motta e vai apoiar as indicações do deputado. O problema é Lula, que escanteou Wanderley.

MDB levou

Lula apoiará Veneziano Vital do Rêgo, para prender o rabo do MDB. O senador precisa renovar o mandato em outubro.

Sem espaço

O outro nome é o de João Azevedo, do PSB, atual governador do Estado. O partido, da chapa de Lula, também terá apoio do petista.

EUA não entendem por que o tarifaço ajuda Lula

Apesar de o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ter sido recebido com deferência especial na audiência do USTR (Ministério do Comércio de lá), os representantes do governo dos Estados Unidos – que têm o papel de julgar a aplicação de tarifas – deixaram claro que não conseguem entender como sanção dessa magnitude pode ajudar politicamente o atual presidente Lula (PT), como alega o pré-candidato de oposição a presidente. A informação é de brasileiros presentes à audiência.

Punição benéfica

Na cabeça dos burocratas americanos, aumentar tarifas prejudica o país e a economia, por isso o “benefício político” tem sido difícil de entender.

Caso recente

Eles ignoram que o PT aposta o tarifaço para vociferar contra os EUA e a oposição, no palanque. No tarifaço de 2025, Lula subiu nas pesquisas.

Ótica e tática

Ao confrontar Trump, líder da maior economia do mundo (e um dos mais rejeitados), Lula tenta se vender como grande adversário dos EUA.

Encalacrou

Voltou ao STJ o arrastado processo dos respiradores comprados de uma empresa de derivados de maconha pelo governo de Rui Costa (PT) na Bahia, durante a Covid. Foram pagos R$48 milhões, R$12 milhões antes da assinatura do contrato. O material nunca foi entregue.

Trabalho continua

A Copa fez a mídia “esquecer” por uns dias o caso do Banco Master, mas a operação de ontem contra o publicitário Thiago Miranda, contratado de Daniel Vorcaro, mostrou que a Polícia Federal não parou de trabalhar.

Uma saída para Vieira

Para Evair de Melo (Rep-ES), autor da convocação de Mauro Vieira para depor na Câmara sobre a lorota de “risco de ação militar” do EUA, “a única chance de o chanceler não comparecer é ser exonerado antes. Depois da vergonha que fez o Brasil passar, seria a melhor solução”.

Lá, não agradam

Tarcísio errou sobre Marina e Tebet serem “forasteiras”, como Haddad alegou contra ele. Não ofereceria a cara a tapa lembrando que as duas tentam se eleger em São Paulo por não terem chance em seus Estados.

Controle estatal

O Senado aprovou acordo entre Brasil e China que determina que filmes produzidos em parceria entre os dois países sejam considerados “obras nacionais”. Quem vai dar o carimbo é a Ancine... brasileira e chinesa.

Filme queimado

O PT está em vias de desistir de candidatura própria em Minas Gerais e reconhece que a gestão de Fernando Pimentel afundou as chances do partido de ter um nome competitivo. Marília Campos já chutou o balde.

Chega de humilhação

A desistir de disputar o Planalto, o tucano Aécio Neves (MG) sinalizou para que doravante seu nome seja retirado das pesquisas. Além de baixíssima intenção de votos, era o pré-candidato de maior rejeição.

Não empolgou

Não que muita gente tenha colocado fé, mas o Aécio Neves não vai levar adiante a candidatura à Presidência pelo PSDB. Diz o tucano que o foco vai ser estruturar o partido para 2030 e deve adotar a neutralidade.

Pensando bem...

...o ninho dos tucanos fica em cima do muro.

PODER SEM PUDOR

ACM era dureza

Foi numa greve de motoristas de ônibus em Salvador, que o falecido senador baiano ACM apelidou de “Waldir Moleza” ou “Waldir Lerdeza” o então governador da Bahia e depois ministro Waldir Pires (Defesa) no governo Lula. Chamado de “Toninho Ternura” ou “Toninho Malvadeza”, dependendo do humor popular ou dos fatos políticos, ACM viveu dias de glória naquela greve, com o povo revoltado gritando nas ruas: “Chega de Moleza, queremos Malvadeza!” Tudo o que faltou a Waldir Pires na crise aérea, que ele enfrentaria quando foi ministro.

Giba Um

"Não há interesse técnico, não há elementos jurídicos que autorizem...

...que essa proposta de delação seja validada, porque muitas das coisas que estão sendo contadas já são de nosso conhecimento"

08/07/2026 06h00

Compartilhar
Giba UM

Giba UM Divulgação

Continue Lendo...

Em 2025, o IBGE reportou a menor taxa de analfabetismo da história. O país investiga o letramento da população desde o Censo de 1940, quando parte dos habitantes (44%) não era capaz de ler nem escrever um bilhete simples. Em 2010, a proporção caiu para 9,6%.

Mais: em 2022 caiu para 7%, num total de 11,4 milhões de analfabetos. No ano passado, eram 8,4 milhões, taxa de 4,9%. Ainda assim, na população com 60 anos ou mais, 13,8% permaneciam analfabetos — são 4,9 milhões de idosos brasileiros sem saber ler ou escrever.

Giba UM

Aposentadoria... só da nave

Antes de aposentar sua famosa nave, Xuxa Meneghel garante que não pensa em parar. Preparada para a turnê O Último Voo da Nave, ela admite ansiedade.

Há três anos, Xuxa pensa em aposentar sua nave, símbolo dos anos 80 e 90, e não a artista. Com uma rotina intensa de exercícios, aposta em tecnologia, inteligência artificial e uma nave em 360 graus para emocionar os fãs.

A eterna Rainha dos Baixinhos relembra que começou sua trajetória aos 23 anos, movida pelo sonho de dar uma vida melhor à mãe, e se orgulha do sucesso conquistado dentro e fora do Brasil.

Ela destaca a inclusão em seus programas infantis e o legado do Xuxa Só para Baixinhos, projeto que lhe rendeu dois Grammys. Sobre a menopausa, passou por ela sem grandes dificuldades e mantém muitos planos, incluindo o desejo de ser avó.

“Quero muito ter um neto ou uma neta”. Após 13 anos com Junno Andrade, relembra uma frase atribuída a ela, mas que, segundo explicou, foi dita por Ayrton Senna: “No Brasil não tem homem para você”. E respondeu, na época, em tom de brincadeira: “Isso é o quê? É uma praga ou é um pedido de casamento?”.

Xuxa se imagina aos 83 anos cercada pela família, pelos animais e por Junno, considerando sucesso estar ao lado de quem ama.

Ajuste fiscal já engatilhado

Caso seja reconduzido ao Palácio do Planalto, Lula poderá ser acusado de tudo, menos de promover um estelionato eleitoral contra os seus, notadamente o próprio PT. Há um rigoroso ajuste fiscal já engatilhado e devidamente sinalizado para 2027.

A guinada em um eventual Lula 4 não está sendo urdida debaixo dos panos. Muito pelo contrário. Desta vez, nem será necessária uma Carta ao Povo Brasileiro, como em 2002, divulgada de supetão pelo então candidato petista com compromissos solenes de preservação da estabilidade econômica, a contragosto do PT.

O governo já começou a preparar o terreno, às claras, para um inevitável corte de despesas a partir de 2027, diante do reconhecimento de que o atual desenho das contas públicas simplesmente não fecha. Os economistas do PT terão dois trabalhos: se descabelar e depois tirar o pente do bolso.

A situação de Lula nunca foi tão cômoda para contrariar o partido, se não do ponto de vista das contas públicas, ao menos no aspecto político.

Seu principal álibi é o Tesouro Nacional. Se ainda havia um véu sobre o desatino fiscal, ele foi retirado pelo Tesouro Nacional em relatório divulgado na semana passada. O trabalho tem som de alarme — e é para ter mesmo.

Nuvens negras

E mais: o Tesouro mostra, por A mais B, que, mantidas as regras atuais e a legislação em vigor, o governo não conseguirá cumprir nem mesmo o piso da banda da meta do resultado primário entre 2028 e 2030, ou seja, praticamente todo o mandato presidencial.

Trata-se de uma mudança relevante. Até então, o discurso oficial concentrava-se na defesa do arcabouço fiscal e na expectativa de que o crescimento econômico e o reforço da arrecadação seriam suficientes para sustentar a trajetória das contas públicas. Agora, o próprio Tesouro reconhece que isso não basta.

Giba UM

Inspirando gerações

Na segunda (6), a atriz Bella Campos e a empresária Bárbara Brito organizaram um encontro que reuniu cerca de 40 mulheres negras no Fasano Jardins, em São Paulo, para uma edição especial do Jantar Preto.

O evento foi dedicado a celebrar histórias inspiradoras e a força das mulheres que estão abrindo caminhos para as próximas gerações.

Em entrevista à imprensa, Bella ressaltou que essa foi uma das primeiras vezes em que se sentiu verdadeiramente à vontade e acolhida em um ambiente de luxo. Para a atriz, o verdadeiro significado está na solidariedade, na troca de experiências e na celebração coletiva das conquistas.

Ela também enfatizou a importância da liberdade financeira, que empodera mulheres negras a ocuparem novos espaços e a escolherem onde desejam estar. "Isso permite que você acesse espaços, mas também que deixe de estar em lugares que te façam mal".

Bella agradeceu a Bárbara Brito pelo convite e ressaltou que aquela noite representou uma ocasião especial para fortalecer laços, celebrar trajetórias de vida. Entre as convidadas estavam Kenya Sade, Thelma Assis, Valéria Almeida, Duquesa e Luedji Luna.

 

Giba UMEscreva a legenda aqui

"Michelle Firmo"

Alguns analistas mais veteranos - e lúcidos - conversam e já apostam no que aconteceria no futuro depois da dinamite jogada por Michelle Bolsonaro nos pés do clã Bolsonaro.

Por isso, o "marido" odiou o conteúdo do vídeo de 27 minutos. Ela está com os olhos voltados para 2030 e, já rompida com os enteados, prepara-se para arrancar dos Bolsonaros a liderança da direita nacional.

Extremistas da direita, como Paulo Figueiredo, já chamam a ex-primeira-dama de Michelle Firmo, seu nome de solteira, para desvinculá-la da família e esvaziar seus planos eleitorais. Por isso, Bolsonaro pai não quis apoiá-la, nem a Tarcísio de Freitas. Olho vivo.

Caçando mulheres

O pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro, continua à procura de um poderoso nome feminino para ser candidata a vice-presidente em sua chapa. Daniella Marques é uma das primeiras da lista, que agora ganhou Julia Zanatta e Simone Marquetto, vista como um elo com prefeitos do interior paulista e muito católica.

Ele também gosta de Bia Kicis, que transita entre o bloco de Michelle e a campanha de Flávio, embora ela prefira o Senado. Flávio procura uma mulher que amplie seu eleitorado feminino, reorganize o campo bolsonarista e seja respeitada pelos evangélicos. Repetiu a descrição, e Valdemar Costa Neto não resistiu: "Então, é a Michelle!".

Pérola

"Não há interesse técnico, não há elementos jurídicos que autorizem que essa proposta de delação seja validada, porque muitas das coisas que estão sendo contadas já são de nosso conhecimento",

 

de Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, sobre a delação de Daniel Vorcaro.

Quase marca bilionária

Aproximam-se da marca bilionária os gastos do governo Lula com viagens, apenas em 2026. Nas duas últimas semanas, o total disparou para R$ 844,8 milhões.

As diárias representam a maior despesa, R$ 469,8 milhões, enquanto as passagens aéreas custaram R$ 372,7 milhões. Em meados de junho, o total era de R$ 675 milhões.

De lá para cá, aumentou R$ 170 milhões. No último mês, a média era de R$ 12 milhões por dia com viagens (passagens e diárias). As viagens internacionais ultrapassaram R$ 106 milhões, e esse valor não inclui Lula, Janja e assessores do casal.

Choque de realidade

Analistas de plantão dizem que a oposição não bolsonarista vive um choque de realidade. Depois de um primeiro quadrimestre ruim, Lula assumiu o favoritismo para as eleições de outubro.

A campanha de Flávio Bolsonaro vive em crise há mais de 50 dias, sendo a mais recente a guerra contra Michelle, que dá como certa a derrota do enteado e disputa a herança da extrema direita sob um eventual governo Lula 4.

As demais candidaturas apresentam fragilidade comovente a pouco mais de três meses do primeiro turno. Thomas Traumann, um dos analistas, garante que a direita não bolsonarista está sem força para enfrentar Lula.

Dedo nas feridas

Mesmo considerando contingenciamentos de R$ 66,6 bilhões em 2028, R$ 68,4 bilhões em 2029 e R$ 59,6 bilhões em 2030, o governo continuaria abaixo da meta.

Para atingir apenas o limite inferior da banda, seriam necessárias medidas adicionais equivalentes a R$ 10 bilhões em 2028, R$ 80,6 bilhões em 2029 e R$ 136,4 bilhões em 2030.

O relatório do Tesouro coloca o dedo na ferida. As despesas obrigatórias, especialmente Previdência, Benefício de Prestação Continuada (BPC), seguro-desemprego e os pisos constitucionais de saúde e educação, continuarão crescendo acima do espaço permitido pelo regime fiscal.

Sobra cada vez menos dinheiro para investimentos, manutenção da máquina pública e políticas discricionárias. Quem viver, verá.

Candidatura mantida

O colunista e presidente da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, é um dos primeiros a revelar o que seria o "Projeto 2030" de Michelle Bolsonaro. Bia Kicis, deputada federal e presidente do diretório do PL no Distrito Federal, além de herdeira do PL Mulher, afirma que a ex-primeira-dama está dando um tempo, mas manterá sua candidatura ao Senado. Bia Kicis estará a seu lado: existem duas vagas para o Senado no DF.

Rumores de sua desistência seriam apenas um "pano de fundo". Bia não recua, especialmente porque sabe que Michelle será a mais votada.

Combate precoce

O ainda influencer Paulo Figueiredo, também chamado de "secretário nº 1" de Eduardo Bolsonaro, já vem atirando contra qualquer voo de Michelle.

E está partindo para o combate precoce de supostos planos secretos, já detectados pelo "marido". E faz declarações de guerra: "Quando você olha para Michelle, a razão para tal sucesso que ela tem advém de um fato curioso, que é justamente o fato de Michelle nunca ter aberto a boca para falar sobre nada. Ela segue um papel. Com isso, é construída uma imagem de Amélia, mulher doce, recatada e religiosa. Nas raras ocasiões em que ela consegue falar, a impressão fica prejudicada".

Mistura Fina

Desde que o casal Lula e Janja assumiu o controle dos palácios da Alvorada e do Planalto, o número de terceirizados para atender aos caprichos dos petistas disparou, chegando perto de 20%.

Em dezembro de 2022, último mês antes de Lula assumir, a Presidência da República contava com 895 servidores terceirizados. Em maio deste ano, data dos dados mais recentes, o contingente somava 1.064 trabalhadores.

Lula tem à disposição uma tropa de 75 motoristas, e o número de copeiros também impressiona: são 52 profissionais. Há também 81 garçons para abastecer o presidente com água e cafezinho.

Apesar de contar com a Polícia Federal, o GSI e as Forças Armadas, Lula ainda mantém 38 vigilantes sob a tutela da Presidência. De quebra, conta ainda com 26 recepcionistas, seis gesseiros, quatro piscineiros e até um chaveiro de plantão, além de arquitetos e engenheiros.

Depois de filiar o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, o presidente do DC (Democracia Cristã), João Caldas, avisa que vai lançar o ator Humberto Martins e Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, na disputa pelo cargo de deputado federal no Rio. Caldas já se reuniu com Martins e Cristina, que já foi vereadora e deputada federal.

O partido já filiou Marlene Mattos, a polêmica ex-empresária de Xuxa Meneghel.

Giba UM

In – Livro: À Deriva com Você
Out – Livro: Até que a Morte nos Separe

CLAÚDIO HUMBERTO

"Teto constitucional não pode virar piso para privilegiado

Deputada Adriana Ventura (Novo-SP) sobre penduricalhos pagos no Judiciário 

07/07/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Farra dos cursos: Planalto banca viagens na gringa

Servidores da Presidência da República deitam e rolam com “cursos” caríssimos bancados pelo pagador de impostos. No oba-oba, belos valores em diárias e até passagens aéreas entram na farra.

No mês passado, 11 servidores participaram de curso de “Gestal de Cerimonial” com mensalidade a R$3,9 mil cada. Até curso de “Preparação para a Aposentadoria” entra na lista.

Cursos de idiomas, em uma das escolas mais tradicionais da capital, fazem sucesso: 522 alunos palacianos.

E o compliance?

A Presidência ainda desembolsou mais de R$6,2 mil em curso sobre “Governança, Riscos e Compliance”.

Bicharada

Em maio, um congresso sobre zoológicos e aquários para um servidor custou R$1,2 mil. Soma R$843 de passagem e R$3,3 mil em diárias.

Fortuna

Em abril, uma servidora foi ao exterior para curso entre os dias 13 e 17. Só com passagens, lá se vão R$14,8 mil. Com diárias, mais R$16,1 mil.

Dólar nas alturas

Outra também escolheu a mesma instituição para cursinho na gringa. A viagem, tida como “urgente”, saiu por R$32,8 mil em passagens e diárias

Itamaraty replica mentira oficial que protege facções

O Itamaraty desrespeita a própria história, deixando de ser órgão de Estado pela politicagem eleitoral. Em resposta à Câmara, avalizou a mentira de que a classificação das facções criminosas PCC e CV como terroristas pode gerar “uso da força militar dos EUA em território brasileiro”.

Não há nada que autorize a fantasia e nem a lorota de “risco concreto à soberania”. O que há é o conhecido medo de Lula (PT) de destino idêntico do dileto amigo Nicolás Maduro, ex-ditador venezuelano.

Pesadelo petista

Em seu ativismo eleitoral fantasioso, o Itamaraty só falta deixar escapar o medo de Lula, improcedente, de ter o mesmo destino de Nicolás Maduro.

Lei forte demais

O Itamaraty inventa “discricionariedade” da lei americana e “implicações” nos “planos financeiro, migratório e penal” para justificar sua fantasia.

PCC inofensivo?

Para piorar, o documento assinado pelo chanceler Mauro Vieira diz que a designação de facções como terroristas “não trará benefícios”.

Conta outra, Datafolha

Alguém aí conhece ou ao menos já ouviu falar em Vera Lúcia, Carlos Machado e Vivian Mendes? Pelo visto, só o Datafolha. Em sua mais recente pesquisa para o governo de São Paulo, o instituto dá ao trio de extrema-esquerda um total de 13% das intenções de voto. Inacreditável.

Culpa do pé-frio?

Na caçada a culpados pela derrota do Brasil para a Noruega, um meme lembrou a reputação de pé-frio de Lula (PT). Faz sentido: o Brasil nunca foi campeão do Mundo com o petista na presidência.

À revelia

Nos Estados Unidos para defender os interesses do Brasil contra o tarifaço, Flávio Bolsonaro (PL) diz que preparou uma defesa técnica e faz o alerta: “Lula não mandou ninguém pra cá, nem uma única pessoa”.

Na agenda

PL e PT já preparam suas respectivas convenções partidárias. A dos liberais será realizada primeiro, em 25 de julho. No fim de semana seguinte será a dos petistas, em 2 de agosto.

Caso de polícia

Carlos Jordy (PL-RJ) acusa Lula de tentar interferir nas investigações da Polícia Federal mudando os delegados. O deputado diz que o petista quer proteger o filho Lulinha, citado por ligação ao “Careca do INSS”.

Churrasco de abóbora

Foi mirrado o “churrasco” de Flávio Bolsonaro ao topar o desafio de montar um “kit churrasco” com R$100. Só saiu com alguma coisa porque deixou a picanha de lado e levou menos de 1kg de carne.

Pode esquecer

É perto de zero a chance de avançar, mas o senador Cleitinho (Rep-MG) diz que, com o fim da Copa do Mundo para o Brasil, está na hora de acabar com o plano de saúde vitalício para senadores.

Parceria

Acaba nesta sexta-feira (10), o prazo para o TSE realizar audiência com entidades que divulgarão resultados da eleição e apresentar a definição do modelo de distribuição e padrões de tecnologia e segurança exigidos.

Pensando bem...
...é difícil “explicar penduricalho”, como mandou o STF.

PODER SEM PUDOR

Cláudio HumbertoEscreva a legenda aqui

Confissão a jato

Joaquim Felizardo era um velho militante e foi logo preso, no golpe de 1964. Aguardava a vez de ser interrogado no corredor do Dops, ao lado de outro suspeito de ser comunista, um advogado gay, quando o delegado gritou: “Tragam o pederasta e o comuna!”. Progressista, mas nem um pouco politicamente correto, Felizardo deu um salto à frente para confessar rapidinho: “Doutor, o comunista sou eu, hein?”.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7061, quinta-feira (09/07)
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7061, quinta-feira (09/07)

2

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3029, quinta-feira (09/07)
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3029, quinta-feira (09/07)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3731, quinta-feira (09/07)
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3731, quinta-feira (09/07)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3730, de quarta-feira (08/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3730, de quarta-feira (08/07): veja o rateio

5

Gigante da celulose pede à Justiça despejo de ex-funcionários
Mato Grosso do Sul

/ 20 horas

Gigante da celulose pede à Justiça despejo de ex-funcionários

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Juliane Penteado

/ 13 horas

Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica
Provenzano

/ 1 dia

Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica
Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
Juliane Penteado

/ 1 semana

Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
O contrato "temporário" que durou onze anos
Provenzano

/ 02/07/2026

O contrato "temporário" que durou onze anos