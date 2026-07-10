"Eu tenho certeza de que a Michelle pensa igual a mim"

Giba Um

...que essa proposta de delação seja validada, porque muitas das coisas que estão sendo contadas já são de nosso conhecimento"

Em 2025, o IBGE reportou a menor taxa de analfabetismo da história. O país investiga o letramento da população desde o Censo de 1940, quando parte dos habitantes (44%) não era capaz de ler nem escrever um bilhete simples. Em 2010, a proporção caiu para 9,6%.

Mais: em 2022 caiu para 7%, num total de 11,4 milhões de analfabetos. No ano passado, eram 8,4 milhões, taxa de 4,9%. Ainda assim, na população com 60 anos ou mais, 13,8% permaneciam analfabetos — são 4,9 milhões de idosos brasileiros sem saber ler ou escrever.

Aposentadoria... só da nave

Antes de aposentar sua famosa nave, Xuxa Meneghel garante que não pensa em parar. Preparada para a turnê O Último Voo da Nave, ela admite ansiedade.

Há três anos, Xuxa pensa em aposentar sua nave, símbolo dos anos 80 e 90, e não a artista. Com uma rotina intensa de exercícios, aposta em tecnologia, inteligência artificial e uma nave em 360 graus para emocionar os fãs.

A eterna Rainha dos Baixinhos relembra que começou sua trajetória aos 23 anos, movida pelo sonho de dar uma vida melhor à mãe, e se orgulha do sucesso conquistado dentro e fora do Brasil.

Ela destaca a inclusão em seus programas infantis e o legado do Xuxa Só para Baixinhos, projeto que lhe rendeu dois Grammys. Sobre a menopausa, passou por ela sem grandes dificuldades e mantém muitos planos, incluindo o desejo de ser avó.

“Quero muito ter um neto ou uma neta”. Após 13 anos com Junno Andrade, relembra uma frase atribuída a ela, mas que, segundo explicou, foi dita por Ayrton Senna: “No Brasil não tem homem para você”. E respondeu, na época, em tom de brincadeira: “Isso é o quê? É uma praga ou é um pedido de casamento?”.

Xuxa se imagina aos 83 anos cercada pela família, pelos animais e por Junno, considerando sucesso estar ao lado de quem ama.

Ajuste fiscal já engatilhado

Caso seja reconduzido ao Palácio do Planalto, Lula poderá ser acusado de tudo, menos de promover um estelionato eleitoral contra os seus, notadamente o próprio PT. Há um rigoroso ajuste fiscal já engatilhado e devidamente sinalizado para 2027.

A guinada em um eventual Lula 4 não está sendo urdida debaixo dos panos. Muito pelo contrário. Desta vez, nem será necessária uma Carta ao Povo Brasileiro, como em 2002, divulgada de supetão pelo então candidato petista com compromissos solenes de preservação da estabilidade econômica, a contragosto do PT.

O governo já começou a preparar o terreno, às claras, para um inevitável corte de despesas a partir de 2027, diante do reconhecimento de que o atual desenho das contas públicas simplesmente não fecha. Os economistas do PT terão dois trabalhos: se descabelar e depois tirar o pente do bolso.

A situação de Lula nunca foi tão cômoda para contrariar o partido, se não do ponto de vista das contas públicas, ao menos no aspecto político.

Seu principal álibi é o Tesouro Nacional. Se ainda havia um véu sobre o desatino fiscal, ele foi retirado pelo Tesouro Nacional em relatório divulgado na semana passada. O trabalho tem som de alarme — e é para ter mesmo.

Nuvens negras

E mais: o Tesouro mostra, por A mais B, que, mantidas as regras atuais e a legislação em vigor, o governo não conseguirá cumprir nem mesmo o piso da banda da meta do resultado primário entre 2028 e 2030, ou seja, praticamente todo o mandato presidencial.

Trata-se de uma mudança relevante. Até então, o discurso oficial concentrava-se na defesa do arcabouço fiscal e na expectativa de que o crescimento econômico e o reforço da arrecadação seriam suficientes para sustentar a trajetória das contas públicas. Agora, o próprio Tesouro reconhece que isso não basta.

Inspirando gerações

Na segunda (6), a atriz Bella Campos e a empresária Bárbara Brito organizaram um encontro que reuniu cerca de 40 mulheres negras no Fasano Jardins, em São Paulo, para uma edição especial do Jantar Preto.

O evento foi dedicado a celebrar histórias inspiradoras e a força das mulheres que estão abrindo caminhos para as próximas gerações.

Em entrevista à imprensa, Bella ressaltou que essa foi uma das primeiras vezes em que se sentiu verdadeiramente à vontade e acolhida em um ambiente de luxo. Para a atriz, o verdadeiro significado está na solidariedade, na troca de experiências e na celebração coletiva das conquistas.

Ela também enfatizou a importância da liberdade financeira, que empodera mulheres negras a ocuparem novos espaços e a escolherem onde desejam estar. "Isso permite que você acesse espaços, mas também que deixe de estar em lugares que te façam mal".

Bella agradeceu a Bárbara Brito pelo convite e ressaltou que aquela noite representou uma ocasião especial para fortalecer laços, celebrar trajetórias de vida. Entre as convidadas estavam Kenya Sade, Thelma Assis, Valéria Almeida, Duquesa e Luedji Luna.

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"Michelle Firmo"

Alguns analistas mais veteranos - e lúcidos - conversam e já apostam no que aconteceria no futuro depois da dinamite jogada por Michelle Bolsonaro nos pés do clã Bolsonaro.

Por isso, o "marido" odiou o conteúdo do vídeo de 27 minutos. Ela está com os olhos voltados para 2030 e, já rompida com os enteados, prepara-se para arrancar dos Bolsonaros a liderança da direita nacional.

Extremistas da direita, como Paulo Figueiredo, já chamam a ex-primeira-dama de Michelle Firmo, seu nome de solteira, para desvinculá-la da família e esvaziar seus planos eleitorais. Por isso, Bolsonaro pai não quis apoiá-la, nem a Tarcísio de Freitas. Olho vivo.

Caçando mulheres

O pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro, continua à procura de um poderoso nome feminino para ser candidata a vice-presidente em sua chapa. Daniella Marques é uma das primeiras da lista, que agora ganhou Julia Zanatta e Simone Marquetto, vista como um elo com prefeitos do interior paulista e muito católica.

Ele também gosta de Bia Kicis, que transita entre o bloco de Michelle e a campanha de Flávio, embora ela prefira o Senado. Flávio procura uma mulher que amplie seu eleitorado feminino, reorganize o campo bolsonarista e seja respeitada pelos evangélicos. Repetiu a descrição, e Valdemar Costa Neto não resistiu: "Então, é a Michelle!".

Pérola

"Não há interesse técnico, não há elementos jurídicos que autorizem que essa proposta de delação seja validada, porque muitas das coisas que estão sendo contadas já são de nosso conhecimento",

de Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, sobre a delação de Daniel Vorcaro.

Quase marca bilionária

Aproximam-se da marca bilionária os gastos do governo Lula com viagens, apenas em 2026. Nas duas últimas semanas, o total disparou para R$ 844,8 milhões.

As diárias representam a maior despesa, R$ 469,8 milhões, enquanto as passagens aéreas custaram R$ 372,7 milhões. Em meados de junho, o total era de R$ 675 milhões.

De lá para cá, aumentou R$ 170 milhões. No último mês, a média era de R$ 12 milhões por dia com viagens (passagens e diárias). As viagens internacionais ultrapassaram R$ 106 milhões, e esse valor não inclui Lula, Janja e assessores do casal.

Choque de realidade

Analistas de plantão dizem que a oposição não bolsonarista vive um choque de realidade. Depois de um primeiro quadrimestre ruim, Lula assumiu o favoritismo para as eleições de outubro.

A campanha de Flávio Bolsonaro vive em crise há mais de 50 dias, sendo a mais recente a guerra contra Michelle, que dá como certa a derrota do enteado e disputa a herança da extrema direita sob um eventual governo Lula 4.

As demais candidaturas apresentam fragilidade comovente a pouco mais de três meses do primeiro turno. Thomas Traumann, um dos analistas, garante que a direita não bolsonarista está sem força para enfrentar Lula.

Dedo nas feridas

Mesmo considerando contingenciamentos de R$ 66,6 bilhões em 2028, R$ 68,4 bilhões em 2029 e R$ 59,6 bilhões em 2030, o governo continuaria abaixo da meta.

Para atingir apenas o limite inferior da banda, seriam necessárias medidas adicionais equivalentes a R$ 10 bilhões em 2028, R$ 80,6 bilhões em 2029 e R$ 136,4 bilhões em 2030.

O relatório do Tesouro coloca o dedo na ferida. As despesas obrigatórias, especialmente Previdência, Benefício de Prestação Continuada (BPC), seguro-desemprego e os pisos constitucionais de saúde e educação, continuarão crescendo acima do espaço permitido pelo regime fiscal.

Sobra cada vez menos dinheiro para investimentos, manutenção da máquina pública e políticas discricionárias. Quem viver, verá.

Candidatura mantida

O colunista e presidente da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, é um dos primeiros a revelar o que seria o "Projeto 2030" de Michelle Bolsonaro. Bia Kicis, deputada federal e presidente do diretório do PL no Distrito Federal, além de herdeira do PL Mulher, afirma que a ex-primeira-dama está dando um tempo, mas manterá sua candidatura ao Senado. Bia Kicis estará a seu lado: existem duas vagas para o Senado no DF.

Rumores de sua desistência seriam apenas um "pano de fundo". Bia não recua, especialmente porque sabe que Michelle será a mais votada.

Combate precoce

O ainda influencer Paulo Figueiredo, também chamado de "secretário nº 1" de Eduardo Bolsonaro, já vem atirando contra qualquer voo de Michelle.

E está partindo para o combate precoce de supostos planos secretos, já detectados pelo "marido". E faz declarações de guerra: "Quando você olha para Michelle, a razão para tal sucesso que ela tem advém de um fato curioso, que é justamente o fato de Michelle nunca ter aberto a boca para falar sobre nada. Ela segue um papel. Com isso, é construída uma imagem de Amélia, mulher doce, recatada e religiosa. Nas raras ocasiões em que ela consegue falar, a impressão fica prejudicada".

Mistura Fina

Desde que o casal Lula e Janja assumiu o controle dos palácios da Alvorada e do Planalto, o número de terceirizados para atender aos caprichos dos petistas disparou, chegando perto de 20%.

Em dezembro de 2022, último mês antes de Lula assumir, a Presidência da República contava com 895 servidores terceirizados. Em maio deste ano, data dos dados mais recentes, o contingente somava 1.064 trabalhadores.

Lula tem à disposição uma tropa de 75 motoristas, e o número de copeiros também impressiona: são 52 profissionais. Há também 81 garçons para abastecer o presidente com água e cafezinho.

Apesar de contar com a Polícia Federal, o GSI e as Forças Armadas, Lula ainda mantém 38 vigilantes sob a tutela da Presidência. De quebra, conta ainda com 26 recepcionistas, seis gesseiros, quatro piscineiros e até um chaveiro de plantão, além de arquitetos e engenheiros.

Depois de filiar o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, o presidente do DC (Democracia Cristã), João Caldas, avisa que vai lançar o ator Humberto Martins e Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, na disputa pelo cargo de deputado federal no Rio. Caldas já se reuniu com Martins e Cristina, que já foi vereadora e deputada federal.

O partido já filiou Marlene Mattos, a polêmica ex-empresária de Xuxa Meneghel.

In – Livro: À Deriva com Você

Out – Livro: Até que a Morte nos Separe