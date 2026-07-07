"Teto constitucional não pode virar piso para privilegiado

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Farra dos cursos: Planalto banca viagens na gringa

Servidores da Presidência da República deitam e rolam com “cursos” caríssimos bancados pelo pagador de impostos. No oba-oba, belos valores em diárias e até passagens aéreas entram na farra.

No mês passado, 11 servidores participaram de curso de “Gestal de Cerimonial” com mensalidade a R$3,9 mil cada. Até curso de “Preparação para a Aposentadoria” entra na lista.

Cursos de idiomas, em uma das escolas mais tradicionais da capital, fazem sucesso: 522 alunos palacianos.

E o compliance?

A Presidência ainda desembolsou mais de R$6,2 mil em curso sobre “Governança, Riscos e Compliance”.

Bicharada

Em maio, um congresso sobre zoológicos e aquários para um servidor custou R$1,2 mil. Soma R$843 de passagem e R$3,3 mil em diárias.

Fortuna

Em abril, uma servidora foi ao exterior para curso entre os dias 13 e 17. Só com passagens, lá se vão R$14,8 mil. Com diárias, mais R$16,1 mil.

Dólar nas alturas

Outra também escolheu a mesma instituição para cursinho na gringa. A viagem, tida como “urgente”, saiu por R$32,8 mil em passagens e diárias

Itamaraty replica mentira oficial que protege facções

O Itamaraty desrespeita a própria história, deixando de ser órgão de Estado pela politicagem eleitoral. Em resposta à Câmara, avalizou a mentira de que a classificação das facções criminosas PCC e CV como terroristas pode gerar “uso da força militar dos EUA em território brasileiro”.

Não há nada que autorize a fantasia e nem a lorota de “risco concreto à soberania”. O que há é o conhecido medo de Lula (PT) de destino idêntico do dileto amigo Nicolás Maduro, ex-ditador venezuelano.

Pesadelo petista

Em seu ativismo eleitoral fantasioso, o Itamaraty só falta deixar escapar o medo de Lula, improcedente, de ter o mesmo destino de Nicolás Maduro.

Lei forte demais

O Itamaraty inventa “discricionariedade” da lei americana e “implicações” nos “planos financeiro, migratório e penal” para justificar sua fantasia.

PCC inofensivo?

Para piorar, o documento assinado pelo chanceler Mauro Vieira diz que a designação de facções como terroristas “não trará benefícios”.

Conta outra, Datafolha

Alguém aí conhece ou ao menos já ouviu falar em Vera Lúcia, Carlos Machado e Vivian Mendes? Pelo visto, só o Datafolha. Em sua mais recente pesquisa para o governo de São Paulo, o instituto dá ao trio de extrema-esquerda um total de 13% das intenções de voto. Inacreditável.

Culpa do pé-frio?

Na caçada a culpados pela derrota do Brasil para a Noruega, um meme lembrou a reputação de pé-frio de Lula (PT). Faz sentido: o Brasil nunca foi campeão do Mundo com o petista na presidência.

À revelia

Nos Estados Unidos para defender os interesses do Brasil contra o tarifaço, Flávio Bolsonaro (PL) diz que preparou uma defesa técnica e faz o alerta: “Lula não mandou ninguém pra cá, nem uma única pessoa”.

Na agenda

PL e PT já preparam suas respectivas convenções partidárias. A dos liberais será realizada primeiro, em 25 de julho. No fim de semana seguinte será a dos petistas, em 2 de agosto.

Caso de polícia

Carlos Jordy (PL-RJ) acusa Lula de tentar interferir nas investigações da Polícia Federal mudando os delegados. O deputado diz que o petista quer proteger o filho Lulinha, citado por ligação ao “Careca do INSS”.

Churrasco de abóbora

Foi mirrado o “churrasco” de Flávio Bolsonaro ao topar o desafio de montar um “kit churrasco” com R$100. Só saiu com alguma coisa porque deixou a picanha de lado e levou menos de 1kg de carne.

Pode esquecer

É perto de zero a chance de avançar, mas o senador Cleitinho (Rep-MG) diz que, com o fim da Copa do Mundo para o Brasil, está na hora de acabar com o plano de saúde vitalício para senadores.

Parceria

Acaba nesta sexta-feira (10), o prazo para o TSE realizar audiência com entidades que divulgarão resultados da eleição e apresentar a definição do modelo de distribuição e padrões de tecnologia e segurança exigidos.

Pensando bem...

...é difícil “explicar penduricalho”, como mandou o STF.

PODER SEM PUDOR

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Confissão a jato

Joaquim Felizardo era um velho militante e foi logo preso, no golpe de 1964. Aguardava a vez de ser interrogado no corredor do Dops, ao lado de outro suspeito de ser comunista, um advogado gay, quando o delegado gritou: “Tragam o pederasta e o comuna!”. Progressista, mas nem um pouco politicamente correto, Felizardo deu um salto à frente para confessar rapidinho: “Doutor, o comunista sou eu, hein?”.