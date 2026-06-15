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CLAÚDIO HUMBERTO

"Expõe a ditadura do judiciário no Brasil"

Carlos Jordy (PL-RJ), após Justiça da Itália declarar parcialidade no caso Carla Zambelli

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

15/06/2026 - 07h00
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PT avalia liberar bancada na redução da maioridade

No improvável cenário de votação em plenário da Câmara da redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos, antes das eleições deste ano, petistas pressionam o partido para que a bancada seja liberada para votar como quiser. A movimentação ainda é incipiente e, por ora, com pouca chance de sucesso, mas existe. A conta é simples: alto desgaste em ano eleitoral. Petistas ouvidos pela coluna contam que, apesar de ser uma bandeira do partido, a sigla precisa do eleitor de centro e indeciso.

Morrer na praia

No PT, a conta é que a proposta, se chegar ao Plenário, deve ser aprovada. O partido não deve ter 100% do apoio da base governista.

Base dividida

Mesmo no projeto da anistia, com apoio do PSB, PCdoB, Psol, PDT, PV e Rede; o governo tomou uma sova e a proposta foi aprovada.

Queima o filme

A pressão maior vem daqueles que querem disputar chapa majoritária, ou seja, governos estaduais e uma cadeira no Senado.

Amigo Supremo

O partido quer segurar a votação e ameaça apelar, mais uma vez, ao Supremo Tribunal Federal. Diz que a proposta é inconstitucional.

Arrecadação com IPVA sobe e supera R$90 bilhões

Governadores riem atoa com tabelas que mostram a arrecadação estadual com o pagamento do IPVA, que cresceu em 2025 e ultrapassou a inescrupulosa marca de R$90,6 bilhões. Estado governado pelo PT há décadas, a Bahia lidera o ranking com maior crescimento real da arrecadação com o imposto, a gestão do governador Jerônimo Rodrigues (PT) engordou os cofres em 19,69% a mais do que em 2024. O levantamento é do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação.

Sobe

Seguem a Bahia no ranking, Amazonas (alta de 9,61%), Maranhão (alta de 9,68%) e Acre (alta de 6,23%).

Desce

Nove estados registraram queda na arrecadação real, as maiores foram em Pernambuco (-5,20%), Espírito Santo (-3,81%) e Paraíba (-2,82%).

Ficou mais caro

O estudo aponta ainda que a média nacional do valor do imposto por habitante subiu. Passou de R$698,79 (2024) para R$702,42 (2025).

Haja bolso

Tem reclamação de sobra sobre o “preço dinâmico” que a Fifa inventou para precificar os ingressos da Copa. A ferramenta pode catapultar o valor de um bilhete para a final a impressionantes R$169 mil.

Compor e crescer

A campanha de Flávio Bolsonaro busca um nome fora do PL para a vaga de vice-presidente na chapa que vai disputar o Planalto. Quer agregar tempo e inserções na TV, além de aumentar a capilaridade eleitoral.

Um vexame

A Coca-Cola precisou alterar as garrafas do refrigerante. Com o sucesso da ação promocional que colocou figurinhas do álbum da Copa no rótulo, a bebida virou alvo de marginais que violavam e furtavam o produto.

Objetivo: manchetes

O senador Hamilton Mourão (Rep-RS) criticou a decisão de Lula (PT) de bloquear R$800 milhões do programa de compra do caças suecos, após anunciar novos investimentos e compras de novos jatos. “o plano nunca foi fortalecer a Defesa Nacional, mas apenas produzir manchetes”.

Nova comissão

O Tribunal Superior Eleitoral quer blindar eleições da Inteligência Artificial. Comissão criada por Nunes Marques vai combater a desinformação e as fake news, especialmente no contexto eleitoral.

Pode falar?

Nikolas Ferreira (PL-MG) emplacou a sexta vitória seguida na Justiça na ação movida pelo PT que pedia sua condenação por ter afirmado que Domingos Brazão, condenado no caso Marielle, era aliado petista.

Pode isso?

Ao publicar a decisão de absolvição da ex-deputada Carla Zambelli, a Justiça da Itália afirmou que o ministro do STF Alexandre de Moraes foi vítima e juiz, violando os princípios da imparcialidade e independência.

Sem regalia

Rodrigo Valadares (PL-SE) propõe vetar benefícios penais a condenados por crimes contra menores de 12 anos. Segundo o deputado, a proposta “abrange deliberadamente os crimes culposos e não apenas os dolosos”.

Pensando bem...

...o calaboca já morreu, mas vira zumbi durante as eleições.

PODER SEM PUDOR

Livros em alta

Após a última reunião do Conselho de Ética do Senado, quando Demóstenes Torres (DEM-TO) garantiu mais alguns minutos de fama também às custas do corregedor, senador Romeu Tuma (DEM-SP), o ex-deputado Robson Tuma não se conteve e ironizou o parlamentar:

- Vou presentear o senhor com um livro de Direito...

Torres respondeu:

- E eu vou presentear o senhor com uma biblioteca inteira.

CLAÚDIO HUMBERTO

"[A magistratura] passa por dificuldade financeiras"

Nunes Marques (STF), fala em "momento difícil" em evento sobre remuneração de juízes

12/06/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Carrões para Lula em Paris já custaram R$480 mil

Enquanto o governo sabota projetos para socorrer produtores rurais e até chama a renegociação das dívidas de “pauta-bomba”, Lula deu sinais de que vai manter o opulento padrão na viagem que inventou, diz que de última hora, a Paris (França) para participar do G7. O pagador de impostos vai bancar fatura de R$480.542,20, isso só com carrões para a comitiva do petista zanzar por lá. Se por aqui a ANAC até parou atividades por falta de dinheiro, por lá, as limusines já estão até pagas.

Frota estrelada

O Itamaraty contratou a V&D Luxury, que só trabalha com modelos top de linha da Mercedes, sedans ou vans. Além do chofer, claro.

Pra quem pode

No site, a empresa oferece limusines para clientes de alto padrão com a mensagem “Torne sua viagem tão luxuosa quanto seu destino”.

Faz o pix

O Itamaraty também já mandou alugar “salas” de apoio para Lula, que ainda está a quase 9 mil quilômetros de Paris,

No precinho

São dois espaços, a “Salle du Conseil”, para 10 pessoas, e a “Salle des Arcardes”, para 30 pessoas. A fatura é nossa: R$38.687,35.

Lula acusado de tentar melar socorro a produtores

Produtores, entidades rurais e parlamentares contestam a versão de Lula (PT) e cia. de que a negociação das dívidas do campo seria uma “pauta-bomba”. Zucco (PL-RS) é direto: “bomba é o descontrole fiscal que o governo construiu nos últimos anos”. O deputado argumenta que não é perdão de dívida, não distribui dinheiro, nem cria privilégio, apenas dá prazo para que produtores atingidos por crises climáticas possam pagar o que devem sem parar a produção: “O agro é solução, não problema”.

Avançou

O PL 5122/2023 foi aprovado no Senado na quarta-feira (10) e retorna à Câmara para análise final após alterações feitas pelos senadores.

Gestão explosiva

“Se existe uma bomba para a economia, ela está em Brasília, na má gestão dos recursos públicos pela gestão petista”, dispara Zucco.

Impulso necessário

Sanderson (PL-RS) destaca que o setor produtivo precisa de condições para seguir produzindo, gerando empregos e movimentando a economia.

Dilema petista

O PT pode ter candidato próprio em Minas Gerais, mesmo sem chance de vitória. O partido não quer “sacrificar” Marília Campos, priorizada para o Senado, mas o problema pode sobrar para a ex-prefeita de Contagem.

Prioridades claras

Diretor-presidente do instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo confirma que a corrupção voltou a liderar entre os principais problemas na visão dos eleitores brasileiros, seguido por segurança pública e saúde.

Fora do governo

Ex-ministro da Casa Civil e pré-candidato a deputado este ano, José Dirceu disse ao Jornal Gente, da Bandeirantes, que não tem “nenhuma intenção” de voltar a ocupar cargo no governo Lula. Em vez disso, quer ajudar o presidente a partir da Câmara, se eleito, afirmou.

Sem conexão?

Nem um dia após afirmar que gostaria de tomar a ilha de Kharg, por onde passam 90% das exportações de petróleo do Irã, o presidente dos EUA, Donald Trump, informou que autoridades iranianas aceitaram o acordo com os americanos e suspendeu ataques que havia anunciado.

Lula rejeitado

Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) venceriam Lula (PT) em um eventual segundo turno, em Santa Catarina. O resultado está na pesquisa Futura/Apex (BR-08398/2026), de ontem.

Gayer internado

Gustavo Gayer (PL-GO) está internado e precisou passar por uma cirurgia para desobstruir o intestino. O procedimento foi nessa quinta-feira (11). Hoje, o deputado ainda segue sob observação.

Como está

Hugo Motta (Rep-PB) não mudou o relator e designou o deputado Leo Prates (Rep-BA) para relatar a versão governista da proposta sobre o fim da escala 6x1. O presidente da Câmara quer destravar a pauta da Casa.

Inquérito contra Lula

Flávio Bolsonaro (PL) não deixou barato as falas de Lula instigando o enforcamento de adversários. O senador protocolou notícia crime contra o petista no Supremo Tribunal Federal. Deve dar em nada.

Pensando bem...

…a maior ”pauta bomba” é a eleição.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Fonte do planeta

Certa vez, ao ouvir do alagoano Geraldo Bentes, seu ex-secretário de Turismo, a piada de que os rios Capiberibe e Beberibe, do Recife, formam o oceano Atlântico, para ilustrar a suposta “mania de grandeza” dos pernambucanos, o recifense Cristovam Buarque, ex-ministro da Educação e então governador do Distrito Federal, protestou imediatamente: “E quem disse que esses rios formam só o Atlântico?...”

Giba Um

"Quero saber quais são os direitos que os trabalhadores (dos EUA) têm...

...para vir um tal de diretor financeiro impor multa por conta de desmatamento. Não percebem que já estão carecas?", de Lula, sobre novas medidas do governo Trump ao Brasil

12/06/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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Virou quase tradição: em junho, Congresso e Judiciário se reúnem no Fórum Jurídico de Lisboa, comandado pelo ministro Gilmar Mendes, o que inspirou o apelido “Gilmarpalooza” para o evento. É considerado o maior encontro de lobby judicial do mundo, apoiado pela FGV e pelo IDP.

Mais: neste ano, alguns participantes tradicionais não compareceram, apesar das tentativas de Gilmar de atraí-los. O único ministro do STF presente foi Alexandre de Moraes, um dos protagonistas do caso Master, destaque do evento e amigo de Mendes. Outra novidade: Moraes e o banqueiro André Esteves fizeram as pazes.

Giba Um

Tapete azul... da música

O encanto da música brasileira brilhou intensamente no Theatro Municipal do Rio de Janeiro durante a 33ª edição do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, comandada por Débora Bloch e Alice Wegmann. A cerimônia prestou uma emocionante homenagem a Cazuza, um dos maiores ícones da música nacional, que foi escolhido por unanimidade pelo Conselho do Prêmio. Seus sucessos marcaram a noite e foram interpretados por artistas de diferentes gerações. Entre as apresentações estiveram Zizi Possi, com “Preciso Dizer Que Te Amo”; Marina Sena (O Nosso Amor a Gente Inventa); Luísa Sonza(Faz Parte do Meu Show) Ludmilla (“Exagerado; Seu Jorge (Brasil); e Simone, que interpretou “Quando Eu Estiver Cantando” e “Codinome Beija-Flor”. Ney Matogrosso, que viveu um romance com Cazuza, cantou os clássicos “Por Que a Gente É Assim?” e “Pro Dia Nascer Feliz”. O destaque da noite foi João Gomes, grande vencedor com três prêmios: Melhor Artista, Melhor Lançamento em Canção Popular e Melhor Lançamento na categoria Projeto Especial, pelo trabalho “Dominguinho”, realizado em parceria com Mestrinho e Jota Pê. Outros artistas também foram premiados, entre eles Luedji Luna, Djavan e Chitãozinho & Xororó. A noite reuniu ainda convidados como Lucinha Araújo, Joana, Zélia Duncan, Fátima Bernardes e Bia Bonemer, Daniela Mercury, Gabi Amarantos, Nanda Costa, Lucy Alves e Emanuelle Araújo.

Subsídio indireto para seguro rural

O Plano Safra, que será anunciado ainda este mês, vai trazer uma "bondade" adicional para os agricultores. O governo pretende conceder um desconto nos juros do crédito para os produtores que contratarem seguro rural. Falta definir o alcance do benefício, o que, inclusive, tem sido motivo de divergência entre os Ministérios da Agricultura e da Fazenda. O primeiro defende um abatimento de até 1,5 ponto percentual, ao passo que a equipe econômica tenta limitar o benefício a, no máximo, um ponto percentual, como forma de conter o impacto fiscal da iniciativa. De toda forma, a lógica por trás da proposta é aproveitar o Plano Safra para reduzir uma anomalia enraizada no agronegócio brasileiro: o país despeja mais de meio trilhão de reais em financiamento agrícola, mas mantém a maior parte das lavouras exposta a riscos, sejam eles de ordem climática ou conjuntural. Apenas 5% da área cultivada no Brasil está coberta por seguro rural. Para efeito de comparação, nos Estados Unidos, esse guarda-chuva alcança mais de 80% do plantio.

Subsídio indireto 2

Mais: trata-se de um descompasso que acaba provocando um circuito nefasto para as próprias contas públicas. No fim do dia, a conta cai no colo do Tesouro, vide os custos recorrentes para compensar os crescentes efeitos de catástrofes climáticas, a exemplo das enchentes do Rio Grande do Sul, em 2024. O que o governo está tentando fazer é deslocar parte desse risco para o mercado segurador, reduzindo a necessidade de socorro público em caso de quebra de safra. O abatimento nos juros do Plano Safra funcionará como um subsídio indireto para estimular os agricultores a contratarem seguro rural, um afago de Lula às vésperas da eleição.

Giba Um

No ritmo da música

A C&A entrou no ritmo da música brasileira com uma coleção cápsula especial inspirada em Alcione. A parceria lança seis camisetas exclusivas que prestam homenagem à trajetória da cantora, reforçando o compromisso da marca em conectar moda, cultura e grandes nomes do entretenimento. Disponível desde o início de junho nas lojas físicas e plataformas digitais da rede, a coleção apresenta estampas com imagens e frases emblemáticas da artista, como “Rainha do Samba”, “Lobas escutam música brasileira” e “Eu lá sou mulher de francesinha”. As peças misturam elementos afetivos da carreira de Alcione com um toque contemporâneo inspirado no streetwear. Com essa iniciativa, a C&A reafirma sua estratégia de criar coleções licenciadas e colaborações com figuras conhecidas e produções icônicas. Ao longo dos anos, a marca trouxe parcerias com Márcia Sensitiva, a série Tapas & Beijos e a cantora Lady Gaga. A nova coleção, que incorpora estéticas inspiradas em capas de discos e pôsteres clássicos, celebra a brasilidade e oferece uma releitura moderna da obra de Alcione, uma das artistas mais queridas e influentes do país.

Giba Um

Datena candidato

O apresentador José Luiz Datena acaba de pedir a rescisão de seu contrato com a EBC (Empresa Brasil de Comunicação) e vai deixar a TV Brasil. Datena deve tentar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PSB nas eleições de outubro. Ficará no ar até o próximo dia 30, data-limite para que candidatos ao pleito deste ano continuem no ar com projetos na televisão e no rádio. O convite para a volta de Datena à política foi feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ex-governador Márcio França.

Responsável pelo golpe

O presidente Lula afirma que o governo dos Estados Unidos atuou no golpe militar de 1964 por meio dos embaixadores que estavam em solo brasileiro. A declaração veio em forma de protesto após a decisão dos EUA de taxar produtos brasileiros em até 25%. “Trump não sabe que nós já sabemos que, antes da jogada deles, este país foi vítima do golpe de 1964, naquele tempo articulado por embaixadores americanos no Brasil”, afirmou durante reunião ministerial. O encontro teve como pauta a busca de alternativas para contornar a recente crise com o governo americano no período pré-eleitoral.

Pérola

"Quero saber quais são os direitos que os trabalhadores (dos EUA) têm para vir um tal de diretor financeiro impor multa por conta de desmatamento. Não percebem que já estão carecas?”,

de Lula, sobre novas medidas do governo Trump ao Brasil.

Precedente perigoso

O núcleo mais influente do PT demonstra preocupação com a decisão do presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, que suspendeu uma pesquisa da Atlas/Bloomberg que apontava queda nas intenções de voto de Flávio Bolsonaro. A avaliação é que a medida pode abrir um precedente perigoso. Nunes, indicado para a Corte por Jair Bolsonaro quando era presidente, poderá adotar novas posturas intervencionistas durante o processo eleitoral. A suspensão da pesquisa não é um fato inédito. Em fevereiro, Cármen Lúcia, então presidente do TSE, também suspendeu uma pesquisa que teria sido divulgada sem o registro obrigatório da Justiça Eleitoral.

"Bombas" fiscais

Davi Alcolumbre prometeu e três pautas-bomba avançaram no Senado com impacto nas contas públicas. A principal é um projeto aprovado pelo plenário que prevê o uso de receitas do pré-sal para financiar dívidas do setor rural, com custo estimado em R$ 140 bilhões ao longo de dez anos. Lula pretende contestar a medida no STF. Outro projeto, em tramitação na Câmara, propõe elevar o piso salarial de médicos e dentistas dos atuais R$ 3.636 para R$ 13.662 por 20 horas semanais de trabalho. E há mais propostas a caminho: Alcolumbre quer ampliar a pressão fiscal sobre o governo atual e também sobre o próximo governante.

Menos de 10%

O embaixador Maurício Lyrio participou da negociação do Brasil contra as tarifas do ano passado e agora considera injusto que o país seja penalizado novamente. Lyrio lembra que o intercâmbio entre Brasil e Estados Unidos já representou 25% de todo o comércio brasileiro. Esse percentual foi caindo e chegou a 12%. No ano passado, pela primeira vez em décadas, o comércio com os norte-americanos representou menos de 10% do total negociado pelo Brasil com o mundo. Nas pesquisas, 47% acham que Flávio Bolsonaro teve influência na medida, enquanto 53% acreditam que ela prejudicará bancos e empresas brasileiras.g

Sem rumo e sem dono 1

Claudio Castro é o ex-governador que caiu do caminhão de mudança e perdido, procurando seu ‘dono’. Nas últimas semanas, vem tentando uma reaproximação com Bolsonaro, especialmente com Flávio Bolsonaro, sem sucesso. Sua candidatura ao Senado, que nunca foi consenso dentro do PL, perdeu força após as revelações sobre suas relações aparentemente pouco republicanas com Daniel Vorcaro. Sem alternativas, já considera disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Sem rumo e sem dono 2

Ainda na Câmara, ao menos, caso conseguisse se eleger, teria o conforto do foro privilegiado. A essa altura, o ex-governador já não alimenta grandes esperanças de receber apoio dos Bolsonaro para seu projeto político. Além disso, se há alguém que precisa se distanciar do caso Master, esse alguém é o próprio Flávio. Castro já se dará por satisfeito se o senador não atuar dentro do PL para barrar sua eventual candidatura à Câmara. E tem mais: para levar seu plano adiante, ainda terá de “combinar” com a Justiça.

Mistura Fina

Na semana passada, durante reunião ministerial, Lula provocou Alcolumbre na frente de todo o governo. “Eu não tenho nenhum problema com ele. Alcolumbre é que criou um problema para ele mesmo”, disse. Eles estão rompidos e não há sinal de pacificação da relação. Alcolumbre, aliás, diz o mesmo de Lula: “Lula é quem cria problemas para si mesmo. Não tenho problema com o presidente”.

No primeiro turno da pesquisa Genial/Quaest, Lula abriu distância de 10 pontos sobre Flávio Bolsonaro e, no segundo turno, de seis pontos. O encolhimento dos pré-candidatos da direita foi praticamente geral: Ronaldo Caiado caiu de 4% para 3%; Romeu Zema, de 4% para 2%; e houve a inclusão de Aécio Neves, que não tem candidatura confirmada, mas pontuou 2%. Apenas Renan Santos oscilou de 2% para 3%.

Para bolsonaristas, a pesquisa Genial/Quaest para a Presidência, que mostra Lula à frente de Flávio Bolsonaro, não altera o cenário. A avaliação é de que a eleição ainda está distante e de que o senador acumulou um crescimento muito rápido no início do ano, o que lhe garante uma “margem confortável” para oscilações negativas. Já integrantes do PL reconhecem as dificuldades e avaliam que será necessário um novo esforço para recolocar Flávio na liderança das pesquisas.

A Ultrafarma patrocina agora o Jornal do Boris, programa comandado pelo jornalista Boris Casoy no SBT News. A marca reforça sua estratégia de associação a conteúdos de grande alcance e credibilidade no cenário jornalístico brasileiro. O Jornal do Boris é transmitido de segunda a sexta-feira, das 8h às 9h, no canal do SBT no YouTube. Boris retornou ao SBT para integrar a equipe da emissora como comentarista e âncora da atração exibida no ambiente digital. Durante sua primeira passagem pelo SBT, de 1988 a 1997, foi pioneiro no modelo de âncora do jornalismo televisivo nacional.

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