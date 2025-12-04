Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Cláudio Humberto

"Gilmar advoga em causa própria e anula o Senado; verdadeiro golpe"

Senador Eduardo Girão (Novo-CE), após canetada blindar ministros do STF de impeachment

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

04/12/2025 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Gilmar proíbe cidadão de pedir seu impeachment

Gilmar Mendes legislou, como é recorrente no Supremo Tribunal Federal, para anular prerrogativa prevista em lei havia 75 anos, proibindo cidadão de pedir impeachment de ministros da Corte, inclusive o dele próprio. A decisão monocrática cria uma situação bizarra: impedido de representar contra ministros nomeados, o cidadão pode fazê-lo contra presidente da República, eleito. A blindagem indignou até o presidente do Senado, engavetador de dezenas de pedidos, sempre dócil em relação ao STF.

Vai fazer o quê?

Davi Alcolumbre fez um discurso em que pediu respeito às prerrogativas do Senado, mas não deixou claro como pretende enfrentar a situação.

Indignação geral

A reação política foi imediata, de PECs que pretendem constitucionalizar o direito do cidadão pedir impeachment a denúncia de ‘golpe de Estado’.

Aliado é aliado

A decisão foi considerada abusiva em uníssono pelos políticos, exceto os de esquerda, que sempre tratam ministros do STF como aliados a Lula.

Covardia militante

A omissão da OAB nacional sobre tema tão relevante é vergonhosa. Ao contrário de outros tempos, falta coragem a entidade até para apoiar.

Lula queria ajuda da CCJ para salvar Messias

Horas após receber o relator da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), Weverton Rocha (PDT-MA), Lula (PT) esteve com outro senador lulista, Otto Alencar (PSD-BA), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O petista sondou o clima na comissão e até tentou cooptar o baiano para não pautar a sabatina de Bessias na CCJ, mas ouviu uma invertida inesperada, descartando se indispor com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Veja bem

Otto tem reafirmado que deve apoiar Lula no próximo ano e que não pretende romper com o petista, mas, no “caso Bessias”, está fora.

Dobradinha

O presidente da CCJ tem jogado junto com Alcolumbre desde a votação do projeto do licenciamento ambiental, para irritação dos petistas.

TCE em jogo

Otto mantém a boa relação com o PT até para não atrapalhar o filho, indicado para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia.

Melhor fechar as portas

Eduardo Girão tirou chaves do bolso, enquanto denunciava da tribuna o “verdadeiro golpe” do STF, e sugeriu fechar as portas do Senado de uma vez, economizando para os brasileiros os R$6 bilhões que custa por ano.

Venezuela é aqui

Horas após canetada de Gilmar Mendes blindar ministros do STF de impeachment, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), desabafou: “A cada dia que acompanho notícias me sinto no Brazuela”.

Congresso para quê?

Certa vez, questionado no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, sobre julgamento do marco temporal das terras indígenas, que o Congresso analisava, Gilmar soltou um “decidam o que decidirem”, para deixar claro seu pouco apreço pelos que ainda não reconhecem o poder supremo.

Isso também mata

“Depois de enfrentar o Covid, o Brasil precisa enfrentar o Supremo Tribunal Federal”, é a conclusão de Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado após auto blindagem do STF.

O que se busca

Após Dias Toffoli mandar a PF vasculhar a 13ª Vara Federal de Curitiba, na oposição a certeza é de que a verdadeira busca é de uma maneira de impedir a candidatura favorita de Sergio Moro ao governo do Paraná.

Greve preocupa geral

A greve dos caminhoneiros marcada para esta quinta-feira (4) atraiu atenção dos brasileiros: virou ‘assunto do momento’ no X e entrou nos 15 assuntos mais buscados do dia, segundo o Google Trends.

Fora do teto

Sobre remunerações que passam os R$168 mil no mês, que a coluna revelou, o STF informa que “os servidores receberam parcelas não permanentes, indenizações e benefício assistenciais”.

Pé fora

A Câmara ainda não resolveu se cassa ou não Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti, enrolado na suposta tramoia com a deputada, tenta o semiaberto. Diz que já cumpriu 20% da pena de 8 anos e 3 meses.

Pensando bem...

...o STF mirou na blindagem dos seus ministros e acertou no coração da Democracia.

PODER SEM PUDOR

O código SQR

Então prefeito de Muriaé (MG), o peemedebista Odilon Carvalho (2004-2008) costumava receber com camaradagem vereadores com demandas dos bairros, e as encaminhava aos secretários com um bilhete, levado em mãos pelos interessados, inclusive de oposição, pedindo para “atender ao vereador”, e assinava. Todos ficavam agradecidos ao prefeito, mas reclamavam que as demandas não andavam. Foi quando um deles atentou para as letras SQR, abaixo da assinatura nos bilhetes. Era o recado secreto do prefeito aos secretários: “Sai Que é Rabo”.

Giba Um

"Comecei morto a semana e estou acabando na UTI"...

...de Jorge Messias, indicado para o Supremo (e contra Davi Alcolumbre), depois que Lula entrou em campo por sua defesa, começando pelos senadores Otto Alencar e Renan Calheiros

03/12/2025 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

O JP Morgan está sancionando a estratégia expansionista do empresário Marcos Molina no mercado. O banco voltou a comprar lotes expressivos de ações da MBRF. Em outubro, a instituição financeira ultrapassou a marca de 5% de participação. O avanço do JP Morgan é uma boa bússola.

MAIS: por conta da curva ascendente de preços da carne bovina no mercado internacional. O aumento da demanda é assegurado pela China e Oriente Médio. E o ciclo pecuário joga a favor do grupo: a menor oferta de gado dos EUA e Austrália afunila a produção global e aumenta a atratividade da proteína brasileira.

Giba Um

Já faz parte

A cantora e atriz Cynthia Erivo , viu seu nome explodir ao interpretar a Elphaba Thropp no dois filmes de Wicked, onde contracena com Ariana Grande. Em entrevista à revista Paper Magazine, quando foi questionada, se não teria medo de ficar marca pela personagem foi direta: "Não sei se há algo de que eu queira deixar ir, principalmente porque as coisas que surgiram disso foram muito especiais. Cheguei à conclusão de que esta obra fará parte da minha vida para sempre, e sempre fará parte da conversa sobre como é a minha carreira e o que ela representou. Eu simplesmente me entreguei a isso e é meio bonito que seja a isso que eu possa me entregar". Especula-se que existirá um terceiro filme, mas Cynthia, quer aproveitar o sucesso dos filmes para se dedicar à música. “Eu faço tudo isso porque é o que me faz sentir bem. Com certeza vou me concentrar na música. Lancei um álbum este ano [I Forgive You] e recebi uma indicação ao Grammy por causa dele , com a música Be Okay. Quero fazer mais disso, compor mais músicas, porque sinto que faz parte de mim. Mas eu adoro fazer filmes. Adoro poder interpretar esses personagens e contar essas histórias, então acho que, no geral, sou apenas uma artista que ama o que faz”. Apesar da correria, ela revela o que lhe mantem no foco: “É chá. É um banho quente. É minha corrida matinal, é uma sauna, se eu conseguir ir. É garantir que eu me alimente corretamente e me hidrate. Nem sempre sou muito boa nisso. Gosto de silêncio, então às vezes preciso de privação sonora, só para sentar e assistir a programas de TV sem sentido. Preciso dos meus Real Housewives, preciso de todas essas coisas para que, por um segundo, tudo pareça normal".

Lula entrega indicação nas mãos de Alcolumbre

A indicação oficial de Jorge Messias para o Supremo ainda não foi oficialmente entregue ao Senado, o que poderia impedir a sabatina do próximo dia 10 de dezembro, o que aumentaria o prazo para conversas e convencimento. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, disse ser "manobra do Executivo" que está entrando pessoalmente na campanha. E Lula resolveu entrar para valer: vai entregar pessoalmente a indicação de Messias nas mãos de Alcolumbre. Veteranos observadores políticos dizem que "não se trata de "Lula descer um degrau, mas sim elevar o presidente do Senado" Só que Lula vai esperar um pouco "para a poeira baixar". Com discrição, já se reuniu com os senadores Otto Alencar e Renan Calheiros. Alcolumbre, na semana passada, disse que estavam sendo feitas negociações no estilo "toma lá, dá cá" para ele e seus senadores aprovarem Messias. Reagiu e disse que não é adepto "dessas trocas". Contudo, está de olho na cadeira da presidência do Banco do Brasil, há anos ambicionada. O BB vai mal, mas o presidente do Senado já teria um nome no bolso. Quem viver, verá.

Diagnóstico em 2025

Paulo Gonet, procurador-geral da República, já recomendou que o general Augusto Heleno cumpra sua pena, por ser portador de Alzheimer, em prisão domiciliar humanitária (ele é condenado a 21 anos no processo da trama golpista). Contudo, o STF já apurou que o diagnóstico ganhou minucioso relatório médico que, em janeiro de 2025, apresentava diagnóstico de demência mista (etiologias Alzheimer e vascular, combinadas) em estágio inicial, sobrepostas a antecedentes de transtorno depressivo e transtorno misto ansioso depressivo. A partir de 2024, os sintomas aumentaram.

Giba Um

Mais uma vez Gisele

Em um momento em que as joias se conectam cada vez mais com autenticidade e a força feminina, Gisele Bündchen ressurge como a escolha ideal para representar a nova visão da Vivara. A supermodelo brasileira, símbolo atemporal de sofisticação, frescor e poder, assume o protagonismo da campanha de final de ano que redefine o luxo por meio da simplicidade e da conexão com o essencial, em cliques que exploram tons quentes e um estilo minimalista, personifica uma beleza natural que reflete a essência da marca: um luxo despretensioso, uma elegância atemporal e uma sensualidade autêntica. Sua presença transmite uma harmonia singular entre serenidade e magnetismo. Um encontro harmonioso entre uma musa eterna e uma marca que compreende que o brilho mais precioso vem de dentro. Sobre participar da campanha Gisele foi direta: “Participar da campanha de Natal da Vivara me trouxe de volta a esse clima de aconchego que vivemos no fim do ano: família por perto, presença verdadeira e gestos que carregam afeto. As joias dessa coleção traduzem exatamente esse espírito; são presentes que ficam para sempre e acompanham as memórias mais especiais”.

Giba Um

Caso encerrado

O ministro Alexandre de Moraes (STF) já determinou o encerramento do processo de Bolsonaro e início do cumprimento da pena. Contudo, a defesa apresentou novo recurso contra sua condenação, alegando que ainda tinha direito a embargos infringentes, que servem para questionar decisões não unânimes. No pedido, a defesa usa como base o voto de Luiz Fux, único da Primeira Turma a votar pela absolvição de Bolsonaro. Moraes determinou trânsito em julgado de ação penal, sem possibilidade de mais recursos.

Guerra em família 1

Os filhos de Bolsonaro, Flávio, Carlos e Eduardo, estão unidos e criticam a ex-primeira-dama Michelle por tentar interferir na costura do palanque no Ceará. Segundo eles, ao atacar a aliança do deputado André Fernandes (PL-CE) e com o ex-presidenciável Ciro Gomes (PSDB), Michelle desrespeitou a ordem direta do marido. Michelle não é integrante da Executiva Nacional e tem apenas "cargo honorífico", à frente do PL Mulher, não lhe dá direito de organizar palanques regionais. No domingo (31) ela  participou do lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo-CE) a governador.

Pérola

"Comecei morto a semana e estou acabando na UTI", 

de Jorge Messias, indicado para o Supremo (e contra Davi Alcolumbre), depois que Lula entrou em campo por sua defesa, começando pelos senadores Otto Alencar e Renan Calheiros.

Guerra em família 2

No palco, Michelle criticou a aproximação de Fernandes e do PL com Ciro, que rompeu com o PDT e se filiou ao PSDB. E não recua: "Essa aliança que vocês precipitaram a fazer é que não dá, Fazer aliança com o homem que é contra o maior líder da direita (Jair Bolsonaro), isso não dá. A pessoa continua falando que a família é de ladrão, é de bandido. Compara o presidente Bolsonaro e ladrão de galinha, então não tem como".

"Galo"

Na semana passada Michelle contou para correligionários que havia preparado milho cozido para que o marido comesse e expôs um apelido íntimo, "meu galo" , pelo fato de Bolsonaro gostar muito do prato. E fez uma brincadeira: disse que ele seguia firme na prisão e que havia chegado a hora de provar ser "imbrochável" (como na conhecida medalha dos imbrocháveis, imorriveis e incomiveis)". Os filhos estrilaram porque associavam Bolsonaro à impotência.

Bananinha em campo

Se as eleições presidenciais de 2026 colocarem Macaco Tião contra Lula, eu prefiro o Macaco Tião". É a nova brilhante frase do ainda deputado federal Eduardo Bolsonaro, também conhecido como Dudu Bananinha, em entrevista ao UOL, na semana passada. Agora, ele resolveu apoiar, com algumas reservas, uma eventual candidatura de Tarcísio de Freitas ao Planalto, ainda no contexto de um segundo turno. Nas mais recentes pesquisas, Lula bate em Tarcísio no segundo turno.

Contra Tarcísio

Já o senador Flávio Bolsonaro, que se autoproclama porta voz no pai, repete que "não é o momento de tratar de 2026". Carlos Bolsonaro, outro filho, classifica a discussão sobre 2026 como um "absurdo político" e Eduardo -sempre ele - classifica como "errada” o que chamou de "estratégia de Tarcísio de dialogar com o STF, com o centro e com a esquerda." E emenda: "Acho que ele enxerga pessoas como aqueles radicais de quem quer se ver afastado".

Velhos amigos

Dados em poder da CPMI do INSS sobre o tempo em que Hugo Motta, presidente da Câmara, empregou em seu gabinete diretor de políticas públicas da Conafer, segunda entidade que mais lucrou com a fraude bilionária da roubalheira dos aposentados, lançam nova luz sobre o escândalo. Como assessor de Motta, Jeronimo da Silva Junior ganhava R$ 1.500 por mês. A Conafer complementava a  renda dele. Só de novembro de 2020 a janeiro de 2021 pagou, segundo a Coaf, nada menos do que R$ 227 mil ao então funcionário da Câmara. 

Abaixo de R$ 50 mil

Junior do Peixe, como é conhecido o amigo aliado de Motta, sacou nesses três meses R$ 175 mil em espécie. Sempre abaixo de R$ 50 mil por vez, limite que obrigaria seu banco a alertar o órgão de controle financeiro. O relatório do Coaf aponta "tentativa de burla da identificação do destino" do dinheiro vivo. Agora, a CPI quer aprofundar investigações com novas quebras de sigilo bancário.

Mistura Fina

Consta da declaração dos bens de Hugo Motta, presidente da Câmara, apresentada à Justiça Eleitoral, 50% de um avião avaliado em R 100 mil, quase o valor de um carro popular no país. Detalhes não aparecem na transparência do TSE. Registos da Agência Nacional de Aviação Civil revelam que é um modelo EMB-810D, conhecido como Seneca III. Seu sócio no avião é a empresa AVPAR Participações Ltda.

Site como aeronvaesavenda.com avaliam o modelo entre R$1 milhão e R$ 3,5 milhões, mas a média do mercado é de R$ 2,2 milhões. O Seneca III foi projetado para pilotos e mais cinco passageiros e fabricado em 1983, pouco antes do nascimento de Motta, que é de 1989. Mês passado, bandidos tentaram roubar o avião do Clube Estância Ouro Verde, na Paraíba. Mas o aparelho se negou a decolar. Motta não abre a boca sobre a diferença de valia da veterana aeronave.

A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) está conversando com o PT seu retorno ao partido, de onde saiu em 2009. Símbolo maior da Rede, não tem mais condições de continuar na legenda que fundou e que hoje é dominada por Heloisa Helena, sua adversária. Resumo da ópera: Marina deverá ser candidata a deputada federal por São Paulo no ano que vem.

Juristas experientes acham improvável que o Superior Tribunal Militar determine a perda de patente de militares acusados da "tentativa de golpe", como pretende o ministro Alexandre de Moraes (STF). Um ministro aposentado do STM que, aliás, detesta Bolsonaro, lembra que a perda de patente, de acordo com o Código Penal Militar, somente se aplica em condenações por "indignidade".

De acordo com o mesmo ministro, ainda muito admirado no STM a "indignidade"  se dá em "condenações por estupro", por exemplo. O cometimento considerado "indignidade" estabelece uma incompatibilidade incontornável com o regulamento militar. Ele acha que os generais presos percam a patente no crime político que chama de "tentativa de golpe".

O grupo JHSF acaba de inaugurar o São Paulo Surf Club, com título familiar custando R$ 1.250 milhões (pessoa física é de R$ 750 mil), empreendimento com piscina de 220 metros, com ondas de até 22 segundos que imitam condições reais de melhor dia de mar. Além da piscina com onda, o novo clube oferece sete quadras para outros esportes, mais uma academia. A JHSF acha que, especialmente na hora do almoço, jovens e milionários da Faria Lima estarão surfando por lá.

In - Cinema: Soldado de Chumbo
Out - Cinema: Five Nights At Freddy's 2

CLAÚDIO HUMBERTO

"Lula dá com uma mão e tira com a outra"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre a hipocrisia do governo aumentando impostos

02/12/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Lula desafia Alcolumbre e interfere nas negociações

Irritado com a forte reação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e convencido de que isso sinaliza possível derrota da indicação de Jorge Messias para vaga no Supremo Tribunal Federal, Lula (PT) decidiu interferir nas negociações. O “corpo-a-corpo” na barganha de votos foi iniciado nesta segunda-feira (1º), quando Lula despachou com Weverton Rocha (PDT-MA), relator da indicação. Ainda não se sabe se a tentativa de isolar Alcolumbre pode reverter a derrota ou a confirmar.

Novo Barata Ribeiro

Messias pode entrar para a História como primeira indicação rejeitada em 131 anos, desde o caso único de Cândido Barata Ribeiro em 1894.

Pode virar tiro no pé

A interferência de Lula pode até precipitar a derrota de Messias já na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), próximo dia 10.

Na corda bamba

Governistas projetam 14x13 votos pró-Messias na CCJ, mas, no limite, se Alcolumbre “virar” apenas um voto, a indicação seria derrotada.

Situação difícil

No plenário, as projeções de voto são negativas para Messias, que só conta por enquanto com 30 ou 31 votos, embora necessite no mínimo 41.

Dívida do setor elétrico em ICMS é 20% do total

As distribuidoras de energia elétrica, puxadas por estatais quebradas, lideram as dívidas bilionárias em ICMS. De acordo com o Atlas da Dívida Ativa dos Estados Brasileiros, da Fenafisco, representam 20% do total de R$1,17 trilhão. A gaúcha CEEE-D, por exemplo, deve ao governo do Rio Grande do Sul nada menos que R$3,17 bilhões em ICMS. Em Roraima, a Amazonas Energia, presentada aos irmãos Joesley e Wesley Batista, deve R$ 877 milhões em ICMS ao Estado, um dos mais pobres do Norte.

Para quem sobra

Por obra do governo Lula, a dívida federal de R$14 bilhões da elétrica dos Batista será paga pelos brasileiros, na conta de luz, por 15 anos.

Para quem sobra 2

Invenção do STF injetou R$20 bilhões nas tarifas até 2026, mandando devolver R$15 mil por consumidor em crédito de ICMS sobre PIS/Cofins.

R$ 500 milhões cada

Já a Cemig, de Minas, e a Copel, do Paraná, queridinhas no mercado de ações, enfrentam cobranças de R$500 milhões em ICMS, cada.

Mesada de meio bilhão

O relator da CPMI do roubo aos aposentados, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), revelou ontem nova descoberta: o ex-presidente do INSS Alesandro Stefanutto recebia duas “mesadas criminosas” de R$250 mil. Eram R$500 mil mensais pagos por sindicatos e associações picaretas.

Oposição concorda

Líder da Oposição no Congresso, Izalci Lucas (PL-DF) acusa Lula & cia de interferência indevida, no Legislativo no caso da indicação de Jorge Messias ao STF. Ele apoia o presidente do Casa, Davi Alcolumbre.

Vai faltar o Senado

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), agendou para esta quinta-feira (4) a entrega do relatório da PEC da Segurança Pública aos líderes partidários. A ideia é analisar (e aprovar) antes do fim do ano.

Fraude x fraude

Ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol aponta dois pesos, duas medidas no caso da soltura do presidente do banco Master, Daniel Vorcaro, enquanto “Filipe Martins foi preso por uma viagem que não fez”.

Fez falta a Lula

Enquanto teve ministro do STF telefonando para senadores pedindo votos para Jorge Messias, Flávio Dino optou pela discrição: resolveu não comentar a indicação de Jorge Messias.

Cortina de fumaça

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) resume a “redução do imposto de renda” celebrado por Lula, PT e cia.: “Enquanto vai para a TV anunciar redução de imposto de renda, arrocha o contribuinte por outros meios”.

Nem onze meses

Antes mesmo do fim do mês passado, o governo Lula (PT) já havia conseguido torrar mais de R$1,75 bilhão com viagens, em 2025. A última atualização do Portal da Transparência é do dia 28 de novembro.

Enquanto isso...

Os dez assuntos mais procurados na internet na última semana, no Brasil, todos têm relação com futebol. O Google Trends aponta mais de 5 milhões de buscas em apenas três dias para “Palmeiras x Flamengo”.

Pensando bem...

...no Brasil, “fraude bilionária” deveria ser o termo do ano. Todo ano.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

O fracasso de Eufrosino

Eufrosino Pedro era dono de bar em Pirassununga (SP), nos anos 1950, e se candidatou a vereador. Uma placa no boteco convidava: “Beba uma pinga de graça e leve meu santinho”. Foi um sucesso, até virou parada obrigatória de caminhoneiros. Teve só 11 votos, o número de eleitores na família. Eufrosino cobrou a traição do primeiro caminhoneiro: “Como? Eu votei no senhor, lá em Goiás!”, jurou o homem. Eufrosino descobriu, desolado, que teve votos em muitas cidades e até outros estados. Em Pirassununga, que é bom, nada.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Justiça nega indenização a mulher impedida de embarcar em viagem internacional na pandemia
Cidades

/ 1 dia

Justiça nega indenização a mulher impedida de embarcar em viagem internacional na pandemia

2

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2857, quarta-feira (03/12)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2857, quarta-feira (03/12)

3

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2326, terça-feira (02/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2326, terça-feira (02/12)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6892, terça-feira (02/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6892, terça-feira (02/12): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2946, terça-feira (02/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2946, terça-feira (02/12): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Exclusivo para Assinantes

/ 15 horas

Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?