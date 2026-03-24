"Não aceito viver em um país tão desigual. Dedicar parte da minha vida a essa causa jamais será...

Donald Trump decidiu dar sapatos iguais a todos os seus aliados na Casa Branca. Não pediu o número de cada um e o resultado não foi legal: o que se viu foi troca por causa de modelo pequeno e sapato folgado com o pé escapando. No primeiro dia, nenhum deles se atreveu a não usar o presente (todos pretos com cordões).

MAIS: apenas um aliado tinha um pé visivelmente pequeno, modelo 37, e Trump fez piada: "Sabe, dá para saber muito sobre um homem pelo número de sapato. Muitos associam o tamanho do calçado ao tamanho do órgão genital". Muitos ficaram imaginando o tamanho do sapato de Trump. Ele tem 1,90 m de altura.

Padilha candidato

A decisão do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, de não disputar eleições em 2026 está longe de ser um consenso dentro do próprio PT. Embora o auxiliar de Lula sustente que permanecerá no cargo para reforçar a gestão e a campanha à reeleição do presidente, sua ausência nas urnas tem gerado incômodo entre lideranças partidárias de São Paulo. Com a visibilidade potencializada pelo cargo de ministro, dirigentes do PT entendem que Padilha pode vir a ser o segundo ou terceiro maior puxador de votos da legenda para a Câmara. O primeiro deverá ser José Dirceu, de volta depois de 24 anos. Padilha reúne ainda valioso ativo: notadamente junto a prefeitos, está à frente do cobiçado orçamento da saúde.

Lugar guardado

Se não conseguiu encantar Ratinho Junior com um convite para ser candidato a vice-presidente em sua chapa (não conseguiu porque manteve-se fiel ao acordo celebrado no PSD), o pré-candidato Flávio Bolsonaro já queria agora colocar Ronaldo Caiado, com antecedência, na posição de ministro da Segurança Pública Nacional. Caiado tem elevados índices de bom trabalho em dois mandatos, especialmente na captura de bandidos em Goiânia e em todo o Estado. Não deu; Caiado poderá ser o vice da chapa de Ratinho Jr. E, se eleito, também lhe ofereceria o ministério sonhado por Flávio - e sem deixar a vice-presidência.

2 ª maior taxa

O Banco Central anunciou uma redução na taxa básica de juros, mas o movimento não foi suficiente para retirar o Brasil da segunda posição entre as maiores taxas de juros reais do mundo. Com um índice de 9,51%, o país permanece atrás apenas da Turquia, que lidera o levantamento global com 10,38%. A decisão do Copom estabeleceu um corte de 0,25 ponto percentual, fixando a Selic em 14,75% ao ano. O atual cenário de guerra no Oriente Médio, envolvendo EUA, Israel e Irã, gerou uma onda de desconfiança na economia global.

De volta

O empresário Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Lula (PT), informou oficialmente, através de seus advogados ao ministro do STF André Mendonça, que está pronto para voltar ao Brasil (está morando na Espanha) para depor no inquérito que investiga irregularidades em descontos do INSS. O advogado que aconselha Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, está convencido de que não existe nenhum risco de prisão do filho do presidente, já que ele está se colocando voluntariamente à disposição da Justiça.

Livro de Guedes

Prestes a ser lançado, o novo livro de Paulo Guedes, "O caminho da prosperidade", deverá ser a "bíblia econômica" de Flávio Bolsonaro na campanha. Alguns irônicos acham que virá com pequenos detalhes de autoajuda. Guedes já lançou outros livros, entre eles "Política Econômica Brasileira - 2019-2022", "O que importa é o resultado" e "Brasil no espelho". Detalhe: Flávio também gostaria de escrever sobre seu primeiro governo – se vencer a eleição, claro.

Sem prisão

Antes de se tornar atriz, Camila Queiroz foi modelo, após ganhar o concurso Pernambucanas Faces, e posteriormente assinou contrato com a Ford Models, onde foi descoberta por Walcyr Carrasco para interpretar Angel em Verdades Secretas, já ganhando notoriedade. Apesar de dedicar grande parte de sua vida à atuação e à apresentação, Camila nunca deixou de modelar; tanto que seu primeiro trabalho, três meses após o nascimento de sua primeira filha, foi como modelo para apresentar a nova coleção de outono/inverno da Flor de Lis, da qual é embaixadora. Sobre moda, Camila é direta sobre seu estilo e diz que sua marca registrada é calça jeans, camiseta branca e jaqueta de couro, que pode ser complementada com tênis, bota ou sapato de salto alto, dependendo da ocasião. Camila também revelou que é apaixonada pelas semanas de moda, mas que isso não a impede de fazer adaptações ao que elas ditam como tendência. "Moda é se divertir e brincar com os estilos, não ser refém dela".

A atriz revelou também que essa adaptação foi a chave em sua gestação. "O maior desafio, se posso chamar assim, foi readaptar o meu estilo para as novas formas. Usei bastante o guarda-roupa do Klebber nessa fase, foi divertido!". A atriz relembra também que, no começo de sua carreira, deixou muita opinião influenciá-la em seu modo de vestir. Sinto que, em alguns momentos, acabei me vestindo mais como gostariam que eu estivesse e menos como eu gostaria de estar. Foi bem no início; hoje aprendi a respeitar mais meus desejos. Sobre sua volta para a campanha, Camila se derrete: "Participar de uma campanha como essa, após a maternidade, tem um significado muito profundo para mim.” A nova coleção Flor de Lis celebra a mulher em constante transformação. Com vestuário que conversa entre o clássico e o contemporâneo, incluindo trench coats, conjuntos sob medida e tecidos como couro e denim, a coleção destaca tonalidades intensas como vinho e marrom.

Desenrola Brasil volta: 80% de endividamento

A disparada da inadimplência das famílias está no centro do debate econômico e eleitoral do governo. O Planalto discute a reedição do Desenrola Brasil, o programa de renegociação de dívidas encerrado em maio de 2024. No núcleo político de colaboradores do presidente Lula, a medida é considerada de urgência. O endividamento já atinge 80,2% dos lares brasileiros, o maior patamar histórico. No Palácio já se fala, inclusive, da necessidade de um dispêndio financeiro maior do que o feito para viabilizar o Desenrola Brasil entre 2023 e 2024. Por dispêndio, entenda-se o lastro do Fundo Garantidor de Operações (FGO), instrumento criado para oferecer garantias a operações de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para bancos credores. Na prática, o FGO funciona como um seguro estatal que cobre parte das perdas caso o devedor não pague o empréstimo ou dívida renegociada. Na primeira edição, o fundo recebeu R$ 5 bilhões em recursos públicos.

Dinheiro de onde?

Agora, pode redobrar a dose, chegando a R$ 16 bilhões. De onde sairia esse dinheiro? A equipe econômica acha que poderia lançar a despesa no balaio parafiscal. Lula tem usado e abusado desses expedientes, não contabilizados para efeito da meta fiscal, e já ultrapassam os R$ 350 bilhões. Ou seja: para a lógica do governo, R$ 16 bilhões a mais ou a menos não fariam diferença, ainda mais em ano eleitoral. O contingente de famílias endividadas cerca de 73% estão inadimplentes, o que equivale a quatro em cada dez adultos no país.

Noite de representatividade

A Na quinta (19), celebridades se reuniram no Rio de Janeiro, mais precisamente no Copacabana Palace, com a proposta de celebrar a presença negra em ambientes de grande prestígio e luxo para a estreia carioca do evento Jantar Preto. Este evento já passou por ocasiões em Salvador, São Paulo e Brasília e, ao chegar à capital fluminense, destacou a relevância da representatividade. Fundado em 2023 pela comunicóloga Bárbara Brito e seu marido, o publicitário Levis Soares, que ganharam notoriedade na mídia por serem o primeiro casal negro a realizar sua cerimônia de casamento no Copacabana Palace em 2024, o evento ressaltou a importância de iniciativas que promovem a visibilidade e o reconhecimento de talentos negros em diversas áreas da sociedade. O Jantar Preto visa reunir artistas, líderes, empresários e criadores negros em um espaço significativo, estimulando novas narrativas e ampliando a presença em locais que historicamente tiveram acesso restrito. A noite também enfatizou a interligação entre cultura e audiovisual, prestigiando "A Nobreza do Amor", uma novela que apresenta histórias influenciadas por reinos africanos, disputa de poder, luta por justiça e um romance que conecta continentes e heranças. A escolha dos convidados destacou-se pelos looks brancos como predominância do vestuário. Entre tantos presentes estavam Erika Januza, Juliana Alves e Bella Campos.

Falta de dinheiro

Segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços, 29,2% têm débitos negociados já em atraso. Há um comprometimento da renda doméstica que estima que 12,6% dessas famílias não vão pagar por falta de dinheiro. Estimativas da CNC indicam que um terço da renda mensal das famílias é destinada ao pagamento das dívidas. O Desenrola Brasil é a única arma de Lula para esses brasileiros, até porque o governo está diante de uma grande bola de neve.

Shakira outra vez

A Globo está oferecendo ao mercado publicitário o pacote comercial para a transmissão do Todo Mundo Rio. Neste ano, o evento contará com a colombiana Shakira, que se apresenta dia 2 de maio na praia de Copacabana. Somando todos os espaços, a Globo espera faturar R$ 36 milhões. No ano passado, com Lady Gaga, o faturamento foi maior: R$ 47 milhões. Há quem diga que o faturamento será menor porque Shakira já é uma figura conhecida no Brasil. No ano passado, ela abriu sua turnê mundial no Rio e fez shows em São Paulo (sempre com casa cheia).

Memória

Há poucos anos, a cantora Shakira provocou uma polêmica mundial. Foi fotografada e gravada durante uma cena íntima, toda nua, e o material percorreu o mundo, em jornais, revistas e até em "material resumido" para celulares. A multidão que também cultua a colombiana, além de seus atributos de cantora, guarda com orgulho o material extraído do celular. Detalhe: não aconteceu nada com a imagem de Shakira. Continua sendo uma das mais bem pagas do show business.

Mistura Fina

O ministro André Mendonça (STF) autorizou a transferência de Daniel Vorcaro para a carceragem da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, marco do início do processo de uma delação premiada. O banqueiro chegou de helicóptero no início da noite, depois de firmar um termo de confidencialidade com a PF e a Procuradoria-Geral da República. Na mesma decisão, Mendonça negou pedido de prisão domiciliar. Resumo da ópera: vão começar a alcançar muitas figuras bem conhecidas.

Após breve e constrangedor silêncio, entidades dos magistrados e do Ministério Público passaram a defender abertamente, em notas públicas, os chamados "penduricalhos" que garantem remuneração acima do teto constitucional de R$ 46 mil mensais, agora ameaçados por liminares dos ministros do STF Flávio Dino e Gilmar Mendes. A lista de vantagens impressiona. Só no âmbito do Judiciário, somam ao menos 21, com itens do tipo alimentação, saúde, pré-escolar, funeral e moradia.

Todos usufruem de ganhos incompreensíveis para quem paga a conta, tipo "abono de permanência" e ainda têm o "abono pecuniário de férias", "licença-prêmio" não usufruída, "diferença por substituição" e até mesmo "indenização decorrente de uso de veículo próprio". Tome-se outras gratificações: "função eleitoral", "comarca de difícil provimento", magistério, exercício cumulativo e o rico "peru de Natal". As entidades alegam que são "conquistas históricas" (!?).

Alvo da Polícia Federal e do desdobramento da Operação Sem Desconto, que investiga esquema bilionário de fraudes no INSS, Cecília Rodrigues Maia é pensionista do instituto há quase 40 anos. Em junho de 1990, Cecília passou a receber pensão justamente do instituto que hoje aparece como ferramenta da gatunagem. A generosa pensão foi deixada por Vicente Rodrigues de Souza, que era técnico de serviço social. Cecília foi presa na semana passada por ordem de André Mendonça.

Em fevereiro, Cecília recebeu a pensão de exatos R$ 8.954,37 brutos. Com os descontos, conseguiu ficar com R$ 7.498,21. Cecília esteve no CPMI do INSS em novembro, mas pouco falou. Estava blindada com habeas corpus do ministro Flávio Dino (STF). Mensagem de Cecília citada pelo ministro mostra a robustez do esquema: "bora comprar um jatinho", disse a outro investigado, ex-INSS.

In - Tênis coloridos

Out - Tênis em animal print