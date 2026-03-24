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Giba Um

"Não aceito viver em um país tão desigual. Dedicar parte da minha vida a essa causa jamais será...

...visto por mim como sacrifício. Quando vejo a notícia de que Haddad está indo para o sacrifício, digo que essa pessoa não sentou comigo para um chope", de Fernando Haddad, lançado oficialmente ao governo.

Giba Um

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24/03/2026 - 06h00
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Donald Trump decidiu dar sapatos iguais a todos os seus aliados na Casa Branca. Não pediu o número de cada um e o resultado não foi legal: o que se viu foi troca por causa de modelo pequeno e sapato folgado com o pé escapando. No primeiro dia, nenhum deles se atreveu a não usar o presente (todos pretos com cordões).

MAIS: apenas um aliado tinha um pé visivelmente pequeno, modelo 37, e Trump fez piada: "Sabe, dá para saber muito sobre um homem pelo número de sapato. Muitos associam o tamanho do calçado ao tamanho do órgão genital". Muitos ficaram imaginando o tamanho do sapato de Trump. Ele tem 1,90 m de altura.

Padilha candidato

A decisão do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, de não disputar eleições em 2026 está longe de ser um consenso dentro do próprio PT. Embora o auxiliar de Lula sustente que permanecerá no cargo para reforçar a gestão e a campanha à reeleição do presidente, sua ausência nas urnas tem gerado incômodo entre lideranças partidárias de São Paulo. Com a visibilidade potencializada pelo cargo de ministro, dirigentes do PT entendem que Padilha pode vir a ser o segundo ou terceiro maior puxador de votos da legenda para a Câmara. O primeiro deverá ser José Dirceu, de volta depois de 24 anos. Padilha reúne ainda valioso ativo: notadamente junto a prefeitos, está à frente do cobiçado orçamento da saúde.

Lugar guardado

Se não conseguiu encantar Ratinho Junior com um convite para ser candidato a vice-presidente em sua chapa (não conseguiu porque manteve-se fiel ao acordo celebrado no PSD), o pré-candidato Flávio Bolsonaro já queria agora colocar Ronaldo Caiado, com antecedência, na posição de ministro da Segurança Pública Nacional. Caiado tem elevados índices de bom trabalho em dois mandatos, especialmente na captura de bandidos em Goiânia e em todo o Estado. Não deu; Caiado poderá ser o vice da chapa de Ratinho Jr. E, se eleito, também lhe ofereceria o ministério sonhado por Flávio - e sem deixar a vice-presidência.

2ª maior taxa

O Banco Central anunciou uma redução na taxa básica de juros, mas o movimento não foi suficiente para retirar o Brasil da segunda posição entre as maiores taxas de juros reais do mundo. Com um índice de 9,51%, o país permanece atrás apenas da Turquia, que lidera o levantamento global com 10,38%. A decisão do Copom estabeleceu um corte de 0,25 ponto percentual, fixando a Selic em 14,75% ao ano. O atual cenário de guerra no Oriente Médio, envolvendo EUA, Israel e Irã, gerou uma onda de desconfiança na economia global.

De volta

O empresário Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Lula (PT), informou oficialmente, através de seus advogados ao ministro do STF André Mendonça, que está pronto para voltar ao Brasil (está morando na Espanha) para depor no inquérito que investiga irregularidades em descontos do INSS. O advogado que aconselha Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, está convencido de que não existe nenhum risco de prisão do filho do presidente, já que ele está se colocando voluntariamente à disposição da Justiça.

Livro de Guedes

Prestes a ser lançado, o novo livro de Paulo Guedes, "O caminho da prosperidade", deverá ser a "bíblia econômica" de Flávio Bolsonaro na campanha. Alguns irônicos acham que virá com pequenos detalhes de autoajuda. Guedes já lançou outros livros, entre eles "Política Econômica Brasileira - 2019-2022", "O que importa é o resultado" e "Brasil no espelho". Detalhe: Flávio também gostaria de escrever sobre seu primeiro governo – se vencer a eleição, claro.

 Sem prisão

Antes de se tornar atriz, Camila Queiroz foi modelo, após ganhar o concurso Pernambucanas Faces, e posteriormente assinou contrato com a Ford Models, onde foi descoberta por Walcyr Carrasco para interpretar Angel em Verdades Secretas, já ganhando notoriedade. Apesar de dedicar grande parte de sua vida à atuação e à apresentação, Camila nunca deixou de modelar; tanto que seu primeiro trabalho, três meses após o nascimento de sua primeira filha, foi como modelo para apresentar a nova coleção de outono/inverno da Flor de Lis, da qual é embaixadora. Sobre moda, Camila é direta sobre seu estilo e diz que sua marca registrada é calça jeans, camiseta branca e jaqueta de couro, que pode ser complementada com tênis, bota ou sapato de salto alto, dependendo da ocasião. Camila também revelou que é apaixonada pelas semanas de moda, mas que isso não a impede de fazer adaptações ao que elas ditam como tendência. "Moda é se divertir e brincar com os estilos, não ser refém dela".

A atriz revelou também que essa adaptação foi a chave em sua gestação. "O maior desafio, se posso chamar assim, foi readaptar o meu estilo para as novas formas. Usei bastante o guarda-roupa do Klebber nessa fase, foi divertido!". A atriz relembra também que, no começo de sua carreira, deixou muita opinião influenciá-la em seu modo de vestir. Sinto que, em alguns momentos, acabei me vestindo mais como gostariam que eu estivesse e menos como eu gostaria de estar. Foi bem no início; hoje aprendi a respeitar mais meus desejos. Sobre sua volta para a campanha, Camila se derrete: "Participar de uma campanha como essa, após a maternidade, tem um significado muito profundo para mim.A nova coleção Flor de Lis celebra a mulher em constante transformação. Com vestuário que conversa entre o clássico e o contemporâneo, incluindo trench coats, conjuntos sob medida e tecidos como couro e denim, a coleção destaca tonalidades intensas como vinho e marrom.

Desenrola Brasil volta: 80% de endividamento

A disparada da inadimplência das famílias está no centro do debate econômico e eleitoral do governo. O Planalto discute a reedição do Desenrola Brasil, o programa de renegociação de dívidas encerrado em maio de 2024. No núcleo político de colaboradores do presidente Lula, a medida é considerada de urgência. O endividamento já atinge 80,2% dos lares brasileiros, o maior patamar histórico. No Palácio já se fala, inclusive, da necessidade de um dispêndio financeiro maior do que o feito para viabilizar o Desenrola Brasil entre 2023 e 2024. Por dispêndio, entenda-se o lastro do Fundo Garantidor de Operações (FGO), instrumento criado para oferecer garantias a operações de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para bancos credores. Na prática, o FGO funciona como um seguro estatal que cobre parte das perdas caso o devedor não pague o empréstimo ou dívida renegociada. Na primeira edição, o fundo recebeu R$ 5 bilhões em recursos públicos.

Dinheiro de onde?

Agora, pode redobrar a dose, chegando a R$ 16 bilhões. De onde sairia esse dinheiro? A equipe econômica acha que poderia lançar a despesa no balaio parafiscal. Lula tem usado e abusado desses expedientes, não contabilizados para efeito da meta fiscal, e já ultrapassam os R$ 350 bilhões. Ou seja: para a lógica do governo, R$ 16 bilhões a mais ou a menos não fariam diferença, ainda mais em ano eleitoral. O contingente de famílias endividadas cerca de 73% estão inadimplentes, o que equivale a quatro em cada dez adultos no país.

Noite de representatividade

A Na quinta (19), celebridades se reuniram no Rio de Janeiro, mais precisamente no Copacabana Palace, com a proposta de celebrar a presença negra em ambientes de grande prestígio e luxo para a estreia carioca do evento Jantar Preto. Este evento já passou por ocasiões em Salvador, São Paulo e Brasília e, ao chegar à capital fluminense, destacou a relevância da representatividade. Fundado em 2023 pela comunicóloga Bárbara Brito e seu marido, o publicitário Levis Soares, que ganharam notoriedade na mídia por serem o primeiro casal negro a realizar sua cerimônia de casamento no Copacabana Palace em 2024, o evento ressaltou a importância de iniciativas que promovem a visibilidade e o reconhecimento de talentos negros em diversas áreas da sociedade. O Jantar Preto visa reunir artistas, líderes, empresários e criadores negros em um espaço significativo, estimulando novas narrativas e ampliando a presença em locais que historicamente tiveram acesso restrito. A noite também enfatizou a interligação entre cultura e audiovisual, prestigiando "A Nobreza do Amor", uma novela que apresenta histórias influenciadas por reinos africanos, disputa de poder, luta por justiça e um romance que conecta continentes e heranças. A escolha dos convidados destacou-se pelos looks brancos como predominância do vestuário. Entre tantos presentes estavam Erika Januza, Juliana Alves e Bella Campos.

Falta de dinheiro

Segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços, 29,2% têm débitos negociados já em atraso. Há um comprometimento da renda doméstica que estima que 12,6% dessas famílias não vão pagar por falta de dinheiro. Estimativas da CNC indicam que um terço da renda mensal das famílias é destinada ao pagamento das dívidas. O Desenrola Brasil é a única arma de Lula para esses brasileiros, até porque o governo está diante de uma grande bola de neve.

Shakira outra vez

A Globo está oferecendo ao mercado publicitário o pacote comercial para a transmissão do Todo Mundo Rio. Neste ano, o evento contará com a colombiana Shakira, que se apresenta dia 2 de maio na praia de Copacabana. Somando todos os espaços, a Globo espera faturar R$ 36 milhões. No ano passado, com Lady Gaga, o faturamento foi maior: R$ 47 milhões. Há quem diga que o faturamento será menor porque Shakira já é uma figura conhecida no Brasil. No ano passado, ela abriu sua turnê mundial no Rio e fez shows em São Paulo (sempre com casa cheia).

Memória

Há poucos anos, a cantora Shakira provocou uma polêmica mundial. Foi fotografada e gravada durante uma cena íntima, toda nua, e o material percorreu o mundo, em jornais, revistas e até em "material resumido" para celulares. A multidão que também cultua a colombiana, além de seus atributos de cantora, guarda com orgulho o material extraído do celular. Detalhe: não aconteceu nada com a imagem de Shakira. Continua sendo uma das mais bem pagas do show business.

Mistura Fina

O ministro André Mendonça (STF) autorizou a transferência de Daniel Vorcaro para a carceragem da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, marco do início do processo de uma delação premiada. O banqueiro chegou de helicóptero no início da noite, depois de firmar um termo de confidencialidade com a PF e a Procuradoria-Geral da República. Na mesma decisão, Mendonça negou pedido de prisão domiciliar. Resumo da ópera: vão começar a alcançar muitas figuras bem conhecidas.

Após breve e constrangedor silêncio, entidades dos magistrados e do Ministério Público passaram a defender abertamente, em notas públicas, os chamados "penduricalhos" que garantem remuneração acima do teto constitucional de R$ 46 mil mensais, agora ameaçados por liminares dos ministros do STF Flávio Dino e Gilmar Mendes. A lista de vantagens impressiona. Só no âmbito do Judiciário, somam ao menos 21, com itens do tipo alimentação, saúde, pré-escolar, funeral e moradia.

Todos usufruem de ganhos incompreensíveis para quem paga a conta, tipo "abono de permanência" e ainda têm o "abono pecuniário de férias", "licença-prêmio" não usufruída, "diferença por substituição" e até mesmo "indenização decorrente de uso de veículo próprio". Tome-se outras gratificações: "função eleitoral", "comarca de difícil provimento", magistério, exercício cumulativo e o rico "peru de Natal". As entidades alegam que são "conquistas históricas" (!?).

Alvo da Polícia Federal e do desdobramento da Operação Sem Desconto, que investiga esquema bilionário de fraudes no INSS, Cecília Rodrigues Maia é pensionista do instituto há quase 40 anos. Em junho de 1990, Cecília passou a receber pensão justamente do instituto que hoje aparece como ferramenta da gatunagem. A generosa pensão foi deixada por Vicente Rodrigues de Souza, que era técnico de serviço social. Cecília foi presa na semana passada por ordem de André Mendonça.

Em fevereiro, Cecília recebeu a pensão de exatos R$ 8.954,37 brutos. Com os descontos, conseguiu ficar com R$ 7.498,21. Cecília esteve no CPMI do INSS em novembro, mas pouco falou. Estava blindada com habeas corpus do ministro Flávio Dino (STF). Mensagem de Cecília citada pelo ministro mostra a robustez do esquema: "bora comprar um jatinho", disse a outro investigado, ex-INSS.

In - Tênis coloridos

Out - Tênis em animal print

CLAÚDIO HUMBERTO

"A quem interessa a não-prorrogação desta CPMI [do INSS]?"

Deputado Maurício Marcon (PL-RS) critica a atuação de PT e cia. contra prorrogar a CPMI

20/03/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Delação seletiva de Vorcaro pode não ser aceita

A transferência de Daniel Vorcaro para a carceragem da Polícia Federal, livrando-o dos rigores do presídio federal de segurança máxima, é a senha de que está em negociação o acordo de delação. A dúvida é a sua extensão: fontes próximas à defesa tratam de “tranquilizar” ministros do Supremo Tribunal Federal no sentido de que eles serão “poupados”. Assim, pela primeira vez, o Brasil verá uma delação seletiva, capenga, o que pode ser recusado pelo relator no STF, ministro André Mendonça.

Segurança máxima

A mudança não altera os cuidados redobrados com a segurança de Vorcaro. Afinal, esse caso já produziu uma morte, a de “Sicário”.

Alívio no STF

Tirar Vorcaro do presídio foi um gesto pelo acordo e também alívio para o STF, que não vê o presídio um lugar adequado para preso provisório.

Advogado eficiente

Estar na PF é a primeira boa notícia para o banqueiro desde sua prisão, e mostra a eficiência do novo advogado, José Luiz de Oliveira Lima.

Promessa é dívida

Especialista em acordos de delação, “Juca” ofereceu ao STF a garantia de que que seu cliente irá colaborar, contando tudo o que sabe.

ACM Neto pode afastar ex-ministro de sua chapa

O ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) tem sido pressionado a tirar de sua chapa majoritária o pré-candidato a senador João Roma, ex-ministro de Cidadania de Bolsonaro e presidente do PL da Bahia. Roma foi convocado para depor na CPI do Crime Organizado no Senado sobre o credenciamento do Banco Master no consignado do auxílio emergencial, por meio da CredCesta, de Augusto Lima. Amigo de Daniel Vorcaro e ex-sócio do banco Master, Lima foi preso na Operação Compliance Zero.

Ex-quase diretor

Ronaldo Bento, braço direito de João Roma, seu ex-auxiliar no ministério, chegou a ser indicado diretor do banco Pleno, de Augusto Lima.

CredCesta de volta

Com a prisão de Lima e a liquidação do banco Pleno, sobrou para Bento assumir a operação do enroscado CredCesta.

Perseguição petista

ACM Neto quer distância de confusão, apesar de Roma haver negado envolvimento com Vorcaro, alegando perseguição dos adversários do PT.

Matemática senatorial

A filiação de Sergio Moro ao PL fará crescer a bancada no Senado do partido de Bolsonaro para 16 senadores. Incluindo Moro, pré-candidato ao governo do Paraná, nove deles têm mandato garantido até 2031.

Pé fora do muro

Secretário-geral da ONU, António Guterres pela primeira vez deu ordem direta ao Irã: “pare de atacar seus vizinhos”. Da última vez que tratou publicamente do conflito, “condenou” ataques do Irã, dos EUA e Israel.

Contra a maré

O senador Sergio Moro (União-PR) avalia que as CPIs do Congresso fazem o seu trabalho e tentam investigar crimes graves, “enquanto alguns ministros do STF atuam para impedir as investigações”, criticou.

Mesada partidária

Este ano, o fundão partidário vai distribuir R$102 milhões por mês a 19 partidos que sobreviveram aos cortes da cláusula de barreira de 2022. PL (R$17,6 milhões) e PT (R$12,9 milhões) são os que mais faturam.

De saída

Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) deixa o cargo ainda neste mês. Vai disputar o Senado pelo DF. A vice-governadora Celina Leão (PP) é quem assume a cadeira.

Medo e contingência

O jornal Financial Times confirmou que a Dinamarca enviou forças militares à Groenlândia, em janeiro, como plano de contingência caso os EUA invadissem o território. Levaram até explosivos suficientes para detonarem as principais pistas de pouso da ilha e impedir a “invasão”.

Previsto em lei

Nem todos os adicionais são penduricalhos, esclarece a Ajuris, associação gaúcha de juízes, e tudo está “previsto em lei”. A entidade também distingue privilégios de retribuição a trabalho extraordinário.

Recado dado

Perfil oficial do Departamento de Estado dos EUA em português publicou manifestação de Marco Rubio no dia que foi alardeada a ajuda de Lula a Cuba: “A economia de Cuba não funciona. Sobreviveu graças a subsídio da União Soviética e agora da Venezuela. Não recebem mais subsídios”.

Pensando bem…

...já falta combustível no governo.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

A rapadura de Jânio

Transcorria o dia 16 de junho de 1961 quando o presidente Jânio Quadros recebeu o prefeito de Sobral (CE), Padre Palhano, que lhe levou dois presentes típicos: uma garrafa de cachaça e um pedaço de rapadura. Após a audiência, seu secretário particular, José Aparecido, insinuou que adoraria ficar com os presentes. Jânio fez mais um de seus trocadilhos:

- Tome a cachaça, José. A rapadura, porém, eu não entrego.

Só a entregaria 70 dias depois, ao renunciar à presidência da República.

Giba Um

"Não acho que Flávio desidrate. Em 2022, o sentimento era de que as pessoas votaram em Lula...

...para derrotar Bolsonaro. Agora, está acontecendo o inverso, as pessoas vão votar no Flávio para derrotar Lula", de Ciro Nogueira, presidente do PP, que sonhava em ser vice de Tarcísio se ele disputasse o Planalto. 

20/03/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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Depois de dez anos dedicados à montagem de um ecossistema que gravita em torno de vendas online, o Magazine Luiza decidiu voltar a abrir novas lojas físicas. O grupo controlado pela família Trajano deve inaugurar novos pontos de vendas no segundo semestre.

MAIS: depois de três anos sem inaugurações. A exceção foi a Galeria Magalu, na Avenida Paulista, que reuniu, em um mesmo espaço diversos negócios do grupo Magalu, Netshoes, Época Cosméticos, Kabum! e Estante Virtual e uma cafeteria. Hoje, o grupo possui 1.246 lojas. 

Fávaro é o escalado

Lula convidou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para integrar o núcleo central de sua campanha à reeleição. No Planalto, a avaliação de Fávaro tornou-se uma peça valiosa, tanto pelo setor em que milita tanto quanto por questões de ordem geográfica. Desde o início do mandato, o ministro tem cumprido a tarefa de tentar reduzir a distância entre governo e o agronegócio. Ao mesmo tempo, desponta como importante aliado de Lula no Centro-Oeste, região em que o bolsonarismo nada de braçada. Fávaro carrega outros handicaps que serão úteis para Lula durante a campanha. Sob sua gestão, o valor do Plano Safra cresceu 51%. A narrativa reforça que a gestão Lula gerou ganhos para o agro.

Fora da cláusula 1

Partidos nanicos que não sobreviveriam sozinhos às exigências da cláusula de barreira e precisaram apelar para as federações partidárias em 2022 para continuarem a ter acesso à propaganda gratuita no rádio e  na TV, e especialmente aos bilhões dos fundos da Justiça Eleitoral. Ainda embolsam R$ 14,4 milhões por mês do fundo partidário. Avante, Cidadania, PCdoB, PRD, PV, Solidariedade e Rede não alcançaram os mínimos eleitorais em 2022, mas continuam a faturar via federações.

Fora da cláusula 2

Fusão do Patriota com PTB, o PRD tem agora só quatro deputados federais, mas recebe R$ 3 milhões por mês. Se uniu à Solidariedade. O Cidadania (em federação com o PSDB) recebe R$ 1,8  milhão/mês; e o Solidariedade, R$ 2,93 milhões. O PCdoB, com nove deputados e R$ 1,8 milhão por mês, o Rede (unido ao PSOL), R$ 1,4 milhão viraram puxadinho do  PT. E o Avante leva R$ 2,52 milhões do fundão por mês, apesar de ter apenas oito deputados federais. E ainda não fechou federação para 2026.

30% não se arrependem

Quase três anos e meio após a eleição presidencial de 2022, a maioria absoluta dos eleitores diz não se arrepender do voto dado, segundo o Datafolha. Do total que respondeu à pergunta "Você se arrependeu ou não de seu voto para presidente em 2022?", 90% dizem que não se arrependeram da escolha. Outros 10% afirmam o contrário. Naquele ano, Lula enfrentou Jair Bolsonaro, então no cargo, em uma disputa apertada. O petista teve 50,9% votos ante 49,1% do adversário. Veteranos acham que esse placar pode ser repetido, mais ou menos, nas próximas eleições presidenciais.

Velhos conhecidos

Enquanto Daniel Vorcaro torrava milhões em apenas uma semana na Itália, ele mesmo e parentes acumulam processos, incluindo dívidas trabalhistas e previdenciárias. Dívidas relacionadas ao INSS são buscadas há anos. O pai do banqueiro, Henrique Moura Vorcaro figura como sócio de 54 empresas, algumas já encerradas, o que dificulta encontrar os devedores. A família já era velha conhecida da Justiça do Trabalho de Minas Gerais antes mesmo do Banco Master existir. Há condenações de 2010 a 2022. Deve ser uma reincidente e incontrolável mania.

Giba Um

 Digna de tapete

O cinema do Brasil celebrou mais um marco significativo na terça-feira (17),  um evento foi uma homenagem à rica criatividade da sétima arte brasileira e a celebração dos 35 anos da produtora Conspiração Filmes, em colaboração com a Elo.  A festa ocorreu no recém-restaurado Edifício Gustavo Capanema, localizado no centro do Rio de Janeiro, reunindo um seleto grupo de personalidades de destaque na cinematografia nacional. Num momento o cinema nacional vive uma fase de celebração. A comemoração se insere em um contexto de reconhecimento internacional do cinema brasileiro, logo após a cerimônia do Oscar e a finalização da campanha do longa O Agente Secreto, que foi aclamado em várias premiações internacionais. Além disso, a Conspiração, responsável pela realização do evento, também participou como coprodutora do filme Ainda Estou Aqui, que recebeu o prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar e o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama, que foi concedido a Fernanda Torres.

Uma série de estrelas que se destacaram por suas produções que combinam sofisticação, estilo e autenticidade, incluindo interpretações modernas do glamour clássico. Entre os convidados estavam notáveis personalidades do entretenimento brasileiro. Cada um dos convidados possui uma conexão significativa com a Conspiração, que vai além da fama convencional da televisão. Todos os segmentos da produção estavam representados, desde figurinistas até diretores e de executivos a técnicos, em um movimento incessante. Se alguém faltou, foi por causa de um compromisso inadiável. A celebração também incluiu uma apresentação surpresa de Gilberto Gil, cujas obras foram dirigidas por Andrucha Waddington, um dos cofundadores da produtora, como no documentário Viva São João! (2002) e na série Família Gil (2022). Além disso, trechos de várias produções cinematográficas brasileiras, vindas de diversas regiões do Brasil, foram exibidos. Entre tantos que passaram por lá estavam Julia Lemmertz, Drica Moraes, Vera Fischer, Fernanda Paes Leme e Camila Queiroz (que ganhou um vale night, após o nascimento de sua filha).

Ratinho candidato com Caiado de vice

A julgar por conversas mantidas nos primeiros dias da semana, o PSD de Gilberto Kassab deverá lançar nos próximos dias a candidatura de Ratinho Jr. à Presidência da República, tendo - surpresa - Ronaldo Caiado como vice. A opção do partido por candidato próprio e a escolha de uma chapa puro-sangue fecham as portas para  possibilidade de uma frente ampla de centro-direita no primeiro turno. Nada que essa porta não possa ser destrancada no segundo turno com eventual apoio a Flávio Bolsonaro, hoje o favorito para confrontar Lula na rodada decisiva. Talvez esse seja o cálculo político de Kassab, Ratinho e Caiado. Na lógica do trio, o PSD vence de qualquer maneira: indo para o segundo turno ou ganhando poder de negociação ainda maior para uma aliança com Flávio para o embate com Lula. O anúncio de Ratinho deverá ser feito no próximo dia 25, na semana que vem. Mesmo assim, Kassab ainda diz a aliados que o martelo ainda não foi batido. "Daqui a poucos dias saberemos quem foi o escolhido e estaremos todos juntos".

Toda cautela é pouca

Um dos pilares do governo Bolsonaro, o agronegócio resiste a aderir à campanha do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência. Na bancada ruralista e entre lideranças do setor produtivo, o ambiente é de cautela: parte do grupo prefere aguardar maior clareza sobre o desenho da disputa na direita antes de assumir compromisso com o filho do ex-presidente. A hesitação contrasta com o engajamento na campanha de 2022, quando o apoio a Bolsonaro foi majoritário no setor. Hoje, o cenário é mais fragmentado e produtores analisam diferentes alternativas antes de fechar posições.

Giba Um

Será que volta?

Desde o ano de 2022, após o término de sua colaboração musical com a irmã Simone, Simaria tem mostrado que está preparada para reavivar sua carreira. A cantora, que tem 43 anos, lançou uma canção nas plataformas digitais. Trata-se de um  cover da música "Nega", que já havia sido disponibilizada no YouTube há quatro anos, mas que agora pode ser encontrada no Spotify, no iTunes e em outros serviços que antes não ofereciam o clipe.  A cantora divulgou o remake  na conta que pertence à dupla Simone e Simaria,  embora o projeto seja como artista solo. Mete o play em 'Nega' no Spotify. Vocês pediram... e agora já está lá! Bora ouvir muito". Ela compartilhou em seu perfil principal as postagens que elogiavam a "preparação do cenário" para seu retorno e o sucesso do cover nas plataformas digitais. Em resposta aos comentários dos admiradores, a artista usou emojis carinhosos seguidos de um coração branco. Em seu perfil principal, ela também manifestou sua gratidão aos seguidores: "Não poderia deixar de vir aqui desejar um feliz dia do fã a todos os meus, que estão sempre por perto, enviando boas energias e me esperando com muita paciência e carinho. Sou grata por ter vocês nessa caminhada. Muito em breve quero matar a saudade de cada um, em cada lugar desse Brasilzão".

Giba Um

 Evitar desgaste

Depois de ter o Supremo como parceiro e contraponto ao Congresso ao longo de três anos do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governo quer se desvincular da Corte no escândalo do Banco Master. Auxiliares do presidente dizem, em conversas reservadas, que caberá a Alexandre de Moraes e Dias Toffoli se explicarem diante dos fatos levantados pela investigação e garantem que a gestão Lula não atuará para blindá-los.

Vagas no STF 

Está nas redes sociais: pelo calendário, o próximo presidente da República nomeará pelo menos três novos ministros para o Supremo. A aposentadoria dos ministros do STF é compulsória ao completar 75 anos, conforme a "PEC da Bengala", de 2015. A próxima vaga principal é de Luiz Fux (2028), seguido por Cármen Lúcia (2029) e Gilmar Mendes (2030). Se a bandeira de impedimento de algum ministro prosperar (o que é difícil), as vagas serão quatro ou cinco.

Quer manter o cargo

Ex-diretor de Operações dos Correios, Paulo Penha, foi do céu ao inferno com a demissão de Fabiano Silva dos Santos da presidência dos Correios. Agora, sob risco de demissão da estatal, Penha acionou a Justiça e pediu um mandado de segurança para manter pelo menos o cargo de agente dos Correios. Fontes da estatal revelam que a demissão teria ocorrido após escândalo de cabidão de emprego por uma empresa terceirizada denunciado por que prestou serviços aos Correios. 

Mistura Fina

A pesquisa Genial/Quaest mostra que 53% dos brasileiros afirmam que sua renda não está acompanhando a alta dos preços. A percepção de perda do poder de compra no último ano é majoritária em todas as classes sociais, sem distinção de gênero, idade, escolaridade e região. Apenas 14% acham que o aumento do salário supera  a inflação, enquanto 30% acham que o poder de compra está estável. A descoberta sugere como será difícil a campanha de Lula. Os números gerais do governo Lula são bons: a menor inflação acumulada em quatro anos no século, o maior crescimento do PIB do mandato do Lula 2, o desemprego em mínimas  históricas, redução recorde da pobreza e aumento real do salário-mínimo. Mas, como diz Thomas Traumann, as pessoas não comem estatísticas. A percepção do eleitor, de acordo com a pesquisa, é que elas compram menos hoje do que meses atrás.  

Entre eleitores que ganham até dois salários-mínimos, 52% acham que a inflação supera a renda, índice que oscila para 53% entre quem ganha até cinco salários-mínimos e vai a 57% entre os que recebem acima. Para 64% dos brasileiros, o poder de compra hoje está menor do que há um ano, e 48% acham que a economia do país piorou, maior índice desde setembro do ano passado.

O cientista Christian Lohbauer afirmou, em tom de desabafo, que, no Brasil, "as autoridades são coniventes com a ação do crime dentro do Estado" e que está em vigor no Brasil "um estado de exceção", no qual "os cidadãos não podem expressar livremente o que pensam". Também considerou que o escândalo do Banco Master "é pior do que o petrolão pela presença de membros de todos os Poderes". 

O que se verifica e denúncia no escândalo do Banco Master, segundo Lohbauer: "é uma falência institucional que deixa as pessoas atônitas". Ele lembra a participação de gente de todos os poderes, "inclusive da família do presidente da República". Para ele, "toda essa podridão pode fazer com que os cidadãos desistam, percam a crença na capacidade da mudança".

In – Chá gelado de erva-cidreira com abacaxi

Out – Chá gelado de chá verde com manga

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