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Cláudio Humberto

"Graças a quem fez o L"

Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), sobre disparada da inflação dos mais pobres

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

25/05/2026 - 07h00
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Acordo de Vorcaro supera orçamento de 25 capitais

Se o Banco Master é “terceira divisão do sistema financeiro”, como minimizou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a grana que o dono do enrolado banco Daniel Vorcaro pode ter que devolver segue o “padrão Fifa”. Confirmada a devolução do montante de R$60 bilhões no acordo entre o banqueiro e a Procuradoria-Geral da República, o valor é maior do que o orçamento de quase todas as capitais brasileiras; só não consegue superar São Paulo (R$137 bilhões) e Brasília (R$74,4 bilhões).

 

Pobrezinhas

Rio de Janeiro (R$52 bilhões) e Belo Horizonte (R$24,1 bilhões) seguem o ranking dos maiores orçamentos, mas menores que o cofre de Vorcaro.

 

PIB Vorcaro

Listando as capitais pelo tamanho do orçamento, a delação de Vorcaro supera a somatória da receita de 14 capitais.

 

Bate Itaú

Para efeito comparativo, o lucro líquido do Itaú Unibanco em 2025, com 70 milhões de clientes, foi de R$46,8 bilhões.

 

Vorcarobras

A delação é mais da metade do que faturou a Petrobras em 2025, R$110,1 bilhões. E mais do que o lucro de 2024, R$36,6 bilhões.

 

Negócio de produtora do DarkHorse cresceu 1.180%

Uma das empresas de Karina Gama, que produziu o filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, registrou surpreendente crescimento de 1.180% entre as eleições de 2020 e 2024. A coluna descobriu que Karina, além de dona da Go Up Entertainment, que fez o filme, também é sócia da GO7 Assessoria, que usa o nome Conhecer Brasil Assessoria, Produção e Marketing Cultural. A empresa estreou no circuito eleitoral em 2020 em uma modesta campanha de vereança.

 

Um trocadinho

Na campanha para vereadora de Patrícia Alonso (Rep-SP), que não foi eleita, a produtora recebeu R$13.352,45.

 

Vento em popa

Em 2022, foram R$67 mil nas campanhas de Mario Frias (R$54 mil), do PL-SP. E mais R$13 mil de Felipe Carmona (PL-SP), não eleito estadual.

 

Negócio de ouro

Nas últimas eleições, de 2024, a empresa faturou ainda mais com políticos. Foram R$171 mil em duas campanhas para vereador.

 

Distinção necessária

A vitória de Zambelli é um sinal de que, mesmo sob pressão, alguns tribunais europeus ainda distinguem crime comum de dissidência política. No Brasil de 2026, essa distinção parece cada vez mais difícil.

 

Explica aí

Rosângela Moro (PL-SP) ironizou o ministro Dario Durigan (Fazenda), que jura que o governo segurou gastos. “Se houve contenção, como explicar o recorde de gastos com propaganda, viagens e Lei Rouanet?”.

 

No seu quadrado

Pré-candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB) diz que a aliança com o PL é local e só vale para o estado. No cenário nacional, diz Gomes, não há envolvimento. E chamou a versão de “mentira”.

 

Tapinha dói sim

No Senado, a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que obriga governos a criarem cursos para orientar pais a educarem filhos sem violência física. O texto segue para análise de outras comissões.

 

Aperto comemorado

Adriana Ventura (Novo-SP) criticou o discurso do governo Lula sobre arrecadação recorde: “Coloca como uma grande conquista de gestão. Mas, na verdade, é o peso dos impostos em cima dos brasileiros”, diz.

 

Pique-esconde

Flávio Bolsonaro ainda questiona o motivo pelo qual a esquerda não quer investigar o caso do Banco Master: “Tô até agora esperando os parlamentares de esquerda levantarem a mão para apoiar a CPMI”.

 

Confirmou

Em entrevista ao programa “Sem Censura”, da sua TV estatal, Lula confirmou: pediu para que o encontro com Donald Trump não tivesse imprensa, por medo de ser humilhado pelo presidente americano.

 

Há controvérsias

Condenado e depois livrado pelo STF, Lula classificou a Lava Jato, maior operação de combate à corrupção da História, como a “grande mentira do século XXI”. E chamou Sergio Moro e Deltan Dallagnol de “monstros”.

 

Pensando bem...

...a ‘grande mentira do século XXI’ pode ser pessoa física.

 

PODER SEM PUDOR

Mato sem cachorro

Getúlio Vargas depôs Washington Luís, no começo dos anos 30, e iniciou um processo de mudanças. O ex-presidente se exilou nos Estados Unidos e acompanhava à distância os movimentos do ditador. Certo dia, ele soube que, apesar das promessas de mudança, Getúlio reconduzira Coriolano de Góes ao cargo de Chefe de Polícia, que exercera no governo deposto. Informado, Washington Luís sorriu, afagou seus bigodes e observou: “Este Getúlio está perdido. Caçando com meus cães, vai acabar como eu: num mato sem cachorro”.

Cláudio Humberto

"Quem ele está protegendo?"

Deputado Carlos Jordy (PL-RJ), sobre Davi Alcolumbre não instalar a CPMI do Master

23/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Justiça italiana reconhece perseguição a Zambelli

Os seis juízes da Corte de Cassação, última instância judicial da Itália, negaram a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A Corte reconheceu, de forma explícita, os argumentos centrais da defesa: Zambelli é vítima de perseguição política no Brasil. Isso representa duro revés para o governo Lula (PT) e o ministro do STF Alexandre de Moraes, principal artífice das acusações. A prisão de Zambelli virou teste internacional sobre a credibilidade do Judiciário brasileiro. Perdeu, mané.

Constrangedor

A decisão italiana expõe, com clareza, o que vem sendo denunciado há anos: a judicialização da política e a politização da Justiça no Brasil.

Criminalização

Os juízes negaram extradição e validaram a alegação de que, no Brasil, dissidência política é criminalizada pelo aparato repressivo do Estado.

Perseguir não pode

Contaminar justiça com política viola princípios fundamentais do direito internacional que impedem extraditar em caso de “persecuzione politica”.

Cantando a bola

Recebeu tratamento de precedente incômodo o governo e STF insistirem em classificar opositores como “golpistas” ou “ameaças à democracia”.

Vorcaro gastou com advogados, mas não os tem

Com a delação rejeitada e a prisão mantida, Daniel Vorcaro acionará a defesa em busca de alternativas para enfrentar as acusações. Mas, que defesa? Após dispensar os serviços do criminalista José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, especialista em delações premiadas, Vorcaro dá sinais de que a ficha caiu. Não é para menos: é acusado de gestão fraudulenta, organização criminosa, lavagem de dinheiro, ligação a milícia privada, interferências no Banco Central, corrupção de autoridades e etc.

Deleção seletiva

Vorcaro contratou Juca disposto a entregar tudo. Só que não. Com medo da rebordosa, calou sobre relações com ministros do STF, por exemplo.

Embromation recusada

A PF se preparou para negociar a delação, avançou na investigação e descobriu que a colaboração Vorcaro não seria suficientemente ampla.

Dinheiro não é tudo

Vorcaro apostou alto, como R$129 milhões para o escritório da esposa de Alexandre de Moraes. E não encontra advogado que o livre da cadeia.

Coleção de derrotas

O caso Zambelli fragiliza ainda mais a imagem internacional do governo Lula. Estados Unidos, Espanha e Argentina adotaram atitude idêntica, em proteção a brasileiros que alegaram perseguição política.

Pressentimento

Não por acaso, o ministro Moraes já cobrava providências do Itamaraty e do Ministério da Justiça para acelerar a extradição de Carla Zambelli. Parecia pressentir que negativa italiana era iminente.

Menos por mais

Rogério Marinho (PL-RN) alertou que as promessas vendidas por Lula não chegaram ao bolso da população: “O povo vai ao supermercado e volta com menos sacolas”, destacou o líder da oposição no Senado.

Contraste

Na Marcha dos Prefeitos, em Brasília, Lula (PT) nem sequer apareceu. O substituto Geraldo Alckmin foi recebido sob vaias, enquanto Flávio Bolsonaro foi ovacionado por prefeitos de todo o País ao subir ao palco.

Lacração no SUS

Carol de Toni (PL-SC) cobrou explicações do Ministério da Saúde, que trouxe termos lacradores na caderneta da gestante. A deputada diz que o governo tenta empurrar a pauta ideológica no documento.

Tá é bem

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) recebeu bem os números do Datafolha sobre Flávio Bolsonaro, sob intensa fritura. Diz que o Zero Um contina plenamente viável e altamente competitivo.

Crime ostentação

Internautas voltaram a viralizar vídeo da petista Deolane Bezerra, “amiga de Lula”, presa por ligação ao crime organizado, cozinhando em sua mansão, enquanto aparecem malas cheias de dinheiro vivo na bancada.

Estranha tara

Segundo o senador Sergio Moro (PL-PR), os diversos escândalos das eras petistas só teriam uma explicação: “O PT tem fetiche por corrupção! Só isso explica a sucessão de escândalos dos governos Lula”.

Pergunta na coerência

É estranho outros países não verem “golpe”?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Contra o crédito

Ministro da Fazenda do governo JK, José Maria Alkmin andava preocupado com a escalada da inflação e decidiu adotar medidas para combatê-la. Fez mais: iniciou uma campanha contra o crediário, para ele, inflacionário. A Associação Comercial do Rio de Janeiro não gostou, claro, queixando-se ao presidente. JK convocou Alkmin, que logo se explicou: “Mas, presidente, a minha campanha é contra as compras a prestação e não contra as vendas...”

Cláudio Humberto

"Alcolumbre reincidente: não ler CPMI hoje é rasgar o regimento"

Senador Eduardo Girão (Novo-CE) sobre não instalação da CPMI do Banco Master

22/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Oposição vê Lula protegendo o PCC de Trump

A oposição está mais convencida que nunca de que Lula age para proteger a organização criminosa PCC da classificação de “terrorista”, como deseja o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A prisão da influenciadora lulista Deolane Bezerra, ontem (21), acusada pelo Ministério Publico e a Polícia Civil de ser caixa do PCC e lavar dinheiro sujo, reforçou essa suspeita: “Esse desgoverno é omisso por conveniência”, acusa o deputado Messias Donato (União-ES).

Tudo suspeito

“A prisão escancarou o que muitos já sabiam: aliada direta do presidente, envolvida com lavagem de dinheiro do PCC”, destacou Messias.

Coladinhos

"Olha a proximidade do crime organizado com a República”, apontou estarrecido o deputado e ex-promotor de Justiça Alfredo Gaspar (PL-AL).

Coisa estranha

O deputado Kim Kataguiri (Missão-SP) também reagiu à prisão da amiga de Lula: “Deolane virou símbolo da normalização do absurdo”.

Crime toma conta

Para Evair de Melo (Rep-ES), a prisão “escancara a podridão que tomou conta do país”. “E Lula ainda se recusa a tratar facção como terrorismo”.

Vorcaro integra grupo seleto de delatores rejeitados

Desde a oficialização do instituto da colaboração premiada no Brasil, em 2013, são poucos os casos de delações que acabaram rejeitadas pelas autoridades responsáveis na negociação, especialmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Em 2018, a 1ª Turma do STF rejeitou o acordo proposto pelo ex-deputado José Riva, alvo da Operação Ararath, condenado a mais de 70 anos de prisão. Em 2021, foi a vez de a Corte Suprema rejeitar o acordo do ex-governador do Rio Sergio Cabral.

Polêmico

Cabral denunciara políticos e juízes em acordo que não contou com a participação do Ministério Público. Foi negociada com a Polícia Federal.

Tática

À época, o STF avaliou que o ex-governador, preso na Lava Jato, usou de má-fé na negociação do acordo, após não obter sucesso com o MPF.

Memória

Condenado a mais de 400 anos, Cabral foi preso por 6, mas acabou solto para “aguardar a conclusão dos recursos”. Não se falou mais nisso.

Carne e unha

Rodou no Congresso, nesta quinta-feira, o book de fotos de Deolane Bezerra, ao lado de Janja e Lula, que deu até beijinho na testa da influenciadora. Foi presa como caixa do crime organizado.

In english

Ao negar que tenha pedido audiência a Donald Trump, Flávio Bolsonaro reagiu em inglês, arrancando risadas dos jornalistas: “Estou falando [em inglês] porque assim o Lula não consegue entender o que estou falando”.

Governo das trevas

Autor do projeto de lei para suspender o decreto de Lula (PT) que “regulamenta” as redes sociais, Rogério Marinho foi taxativo: “Esse é o governo da censura, do retrocesso, das trevas, que impede a crítica”.

Olho no olho

Mario Frias (PL-SP) não esperou as 48h que Flávio Dino (STF) deu à Câmara e o próprio deputado explicou a viagem ao exterior. Disse que chega dia 25 e está a disposição até para encontro ao vivo.

Eleições livres?

Rosângela Moro (PL-SP) denunciou conflito de interesse no órgão que vai fiscalizar publicações na internet, em ano eleitoral, e é vinculado ao Ministério da Justiça. Tudo armado para dar controle ao governo.

Nem se acanham

Entre as obscenidades contra Neymar na Seleção esteve a crítica à publicação em suas redes sociais de miniatura da bandeira e declaração de amor ao Brasil. Sugeriram que ele seria saudosista do regime militar. O menino Ney nasceu mais de uma década depois do fim da ditadura.

O que importa

Esta coluna revelou ontem que a dona da produtora do filme sobre Jair Bolsonaro é sócia de agência que atuou na campanha do deputado Mario Frias (PL-RJ), produtor da cinebiografia. O Globo reproduziu isso sem citar a fonte, mas, tudo bem, importante é difundir a notícia correta.

Aldo no páreo

Apesar da decisão do Democracia Cristã de tentar expulsá-lo do partido, Aldo Rebelo afirmou que mantém sua pré-candidatura a presidente “até a convenção partidária”, disse ele, “instância autorizada” a decidir.

Pensando bem...

...não existe delação discreta.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Um vovô esperto

Paulo Maluf não entregava os pontos nem na derrota. Em 1990, após perder a disputa pelo governo de São Paulo, ele recebeu repórteres que cobriram sua campanha para uma bem-humorada entrevista. Depois propôs uma foto com todos. Uma repórter, conhecida militante do PT, ficou injuriada com o beijo que Maluf aplicou-lhe na bochecha. Ele brincou: “O que é isso, minha filha? Eu sou apenas um vovô. Eu até já estou meio...” parou no meio da frase, olhou para os lados e gargalhou, e recuou: “...não, não estou, não!”

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