"Graças a quem fez o L"

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Acordo de Vorcaro supera orçamento de 25 capitais

Se o Banco Master é “terceira divisão do sistema financeiro”, como minimizou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a grana que o dono do enrolado banco Daniel Vorcaro pode ter que devolver segue o “padrão Fifa”. Confirmada a devolução do montante de R$60 bilhões no acordo entre o banqueiro e a Procuradoria-Geral da República, o valor é maior do que o orçamento de quase todas as capitais brasileiras; só não consegue superar São Paulo (R$137 bilhões) e Brasília (R$74,4 bilhões).

Pobrezinhas

Rio de Janeiro (R$52 bilhões) e Belo Horizonte (R$24,1 bilhões) seguem o ranking dos maiores orçamentos, mas menores que o cofre de Vorcaro.

PIB Vorcaro

Listando as capitais pelo tamanho do orçamento, a delação de Vorcaro supera a somatória da receita de 14 capitais.

Bate Itaú

Para efeito comparativo, o lucro líquido do Itaú Unibanco em 2025, com 70 milhões de clientes, foi de R$46,8 bilhões.

Vorcarobras

A delação é mais da metade do que faturou a Petrobras em 2025, R$110,1 bilhões. E mais do que o lucro de 2024, R$36,6 bilhões.

Negócio de produtora do DarkHorse cresceu 1.180%

Uma das empresas de Karina Gama, que produziu o filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, registrou surpreendente crescimento de 1.180% entre as eleições de 2020 e 2024. A coluna descobriu que Karina, além de dona da Go Up Entertainment, que fez o filme, também é sócia da GO7 Assessoria, que usa o nome Conhecer Brasil Assessoria, Produção e Marketing Cultural. A empresa estreou no circuito eleitoral em 2020 em uma modesta campanha de vereança.

Um trocadinho

Na campanha para vereadora de Patrícia Alonso (Rep-SP), que não foi eleita, a produtora recebeu R$13.352,45.

Vento em popa

Em 2022, foram R$67 mil nas campanhas de Mario Frias (R$54 mil), do PL-SP. E mais R$13 mil de Felipe Carmona (PL-SP), não eleito estadual.

Negócio de ouro

Nas últimas eleições, de 2024, a empresa faturou ainda mais com políticos. Foram R$171 mil em duas campanhas para vereador.

Distinção necessária

A vitória de Zambelli é um sinal de que, mesmo sob pressão, alguns tribunais europeus ainda distinguem crime comum de dissidência política. No Brasil de 2026, essa distinção parece cada vez mais difícil.

Explica aí

Rosângela Moro (PL-SP) ironizou o ministro Dario Durigan (Fazenda), que jura que o governo segurou gastos. “Se houve contenção, como explicar o recorde de gastos com propaganda, viagens e Lei Rouanet?”.

No seu quadrado

Pré-candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB) diz que a aliança com o PL é local e só vale para o estado. No cenário nacional, diz Gomes, não há envolvimento. E chamou a versão de “mentira”.

Tapinha dói sim

No Senado, a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que obriga governos a criarem cursos para orientar pais a educarem filhos sem violência física. O texto segue para análise de outras comissões.

Aperto comemorado

Adriana Ventura (Novo-SP) criticou o discurso do governo Lula sobre arrecadação recorde: “Coloca como uma grande conquista de gestão. Mas, na verdade, é o peso dos impostos em cima dos brasileiros”, diz.

Pique-esconde

Flávio Bolsonaro ainda questiona o motivo pelo qual a esquerda não quer investigar o caso do Banco Master: “Tô até agora esperando os parlamentares de esquerda levantarem a mão para apoiar a CPMI”.

Confirmou

Em entrevista ao programa “Sem Censura”, da sua TV estatal, Lula confirmou: pediu para que o encontro com Donald Trump não tivesse imprensa, por medo de ser humilhado pelo presidente americano.

Há controvérsias

Condenado e depois livrado pelo STF, Lula classificou a Lava Jato, maior operação de combate à corrupção da História, como a “grande mentira do século XXI”. E chamou Sergio Moro e Deltan Dallagnol de “monstros”.

Pensando bem...

...a ‘grande mentira do século XXI’ pode ser pessoa física.

PODER SEM PUDOR

Mato sem cachorro

Getúlio Vargas depôs Washington Luís, no começo dos anos 30, e iniciou um processo de mudanças. O ex-presidente se exilou nos Estados Unidos e acompanhava à distância os movimentos do ditador. Certo dia, ele soube que, apesar das promessas de mudança, Getúlio reconduzira Coriolano de Góes ao cargo de Chefe de Polícia, que exercera no governo deposto. Informado, Washington Luís sorriu, afagou seus bigodes e observou: “Este Getúlio está perdido. Caçando com meus cães, vai acabar como eu: num mato sem cachorro”.