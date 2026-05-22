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Cláudio Humberto

"Alcolumbre reincidente: não ler CPMI hoje é rasgar o regimento"

Senador Eduardo Girão (Novo-CE) sobre não instalação da CPMI do Banco Master

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

22/05/2026 - 07h00
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Oposição vê Lula protegendo o PCC de Trump

A oposição está mais convencida que nunca de que Lula age para proteger a organização criminosa PCC da classificação de “terrorista”, como deseja o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A prisão da influenciadora lulista Deolane Bezerra, ontem (21), acusada pelo Ministério Publico e a Polícia Civil de ser caixa do PCC e lavar dinheiro sujo, reforçou essa suspeita: “Esse desgoverno é omisso por conveniência”, acusa o deputado Messias Donato (União-ES).

Tudo suspeito

“A prisão escancarou o que muitos já sabiam: aliada direta do presidente, envolvida com lavagem de dinheiro do PCC”, destacou Messias.

Coladinhos

"Olha a proximidade do crime organizado com a República”, apontou estarrecido o deputado e ex-promotor de Justiça Alfredo Gaspar (PL-AL).

Coisa estranha

O deputado Kim Kataguiri (Missão-SP) também reagiu à prisão da amiga de Lula: “Deolane virou símbolo da normalização do absurdo”.

Crime toma conta

Para Evair de Melo (Rep-ES), a prisão “escancara a podridão que tomou conta do país”. “E Lula ainda se recusa a tratar facção como terrorismo”.

Vorcaro integra grupo seleto de delatores rejeitados

Desde a oficialização do instituto da colaboração premiada no Brasil, em 2013, são poucos os casos de delações que acabaram rejeitadas pelas autoridades responsáveis na negociação, especialmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Em 2018, a 1ª Turma do STF rejeitou o acordo proposto pelo ex-deputado José Riva, alvo da Operação Ararath, condenado a mais de 70 anos de prisão. Em 2021, foi a vez de a Corte Suprema rejeitar o acordo do ex-governador do Rio Sergio Cabral.

Polêmico

Cabral denunciara políticos e juízes em acordo que não contou com a participação do Ministério Público. Foi negociada com a Polícia Federal.

Tática

À época, o STF avaliou que o ex-governador, preso na Lava Jato, usou de má-fé na negociação do acordo, após não obter sucesso com o MPF.

Memória

Condenado a mais de 400 anos, Cabral foi preso por 6, mas acabou solto para “aguardar a conclusão dos recursos”. Não se falou mais nisso.

Carne e unha

Rodou no Congresso, nesta quinta-feira, o book de fotos de Deolane Bezerra, ao lado de Janja e Lula, que deu até beijinho na testa da influenciadora. Foi presa como caixa do crime organizado.

In english

Ao negar que tenha pedido audiência a Donald Trump, Flávio Bolsonaro reagiu em inglês, arrancando risadas dos jornalistas: “Estou falando [em inglês] porque assim o Lula não consegue entender o que estou falando”.

Governo das trevas

Autor do projeto de lei para suspender o decreto de Lula (PT) que “regulamenta” as redes sociais, Rogério Marinho foi taxativo: “Esse é o governo da censura, do retrocesso, das trevas, que impede a crítica”.

Olho no olho

Mario Frias (PL-SP) não esperou as 48h que Flávio Dino (STF) deu à Câmara e o próprio deputado explicou a viagem ao exterior. Disse que chega dia 25 e está a disposição até para encontro ao vivo.

Eleições livres?

Rosângela Moro (PL-SP) denunciou conflito de interesse no órgão que vai fiscalizar publicações na internet, em ano eleitoral, e é vinculado ao Ministério da Justiça. Tudo armado para dar controle ao governo.

Nem se acanham

Entre as obscenidades contra Neymar na Seleção esteve a crítica à publicação em suas redes sociais de miniatura da bandeira e declaração de amor ao Brasil. Sugeriram que ele seria saudosista do regime militar. O menino Ney nasceu mais de uma década depois do fim da ditadura.

O que importa

Esta coluna revelou ontem que a dona da produtora do filme sobre Jair Bolsonaro é sócia de agência que atuou na campanha do deputado Mario Frias (PL-RJ), produtor da cinebiografia. O Globo reproduziu isso sem citar a fonte, mas, tudo bem, importante é difundir a notícia correta.

Aldo no páreo

Apesar da decisão do Democracia Cristã de tentar expulsá-lo do partido, Aldo Rebelo afirmou que mantém sua pré-candidatura a presidente “até a convenção partidária”, disse ele, “instância autorizada” a decidir.

Pensando bem...

...não existe delação discreta.

PODER SEM PUDOR

Um vovô esperto

Paulo Maluf não entregava os pontos nem na derrota. Em 1990, após perder a disputa pelo governo de São Paulo, ele recebeu repórteres que cobriram sua campanha para uma bem-humorada entrevista. Depois propôs uma foto com todos. Uma repórter, conhecida militante do PT, ficou injuriada com o beijo que Maluf aplicou-lhe na bochecha. Ele brincou: “O que é isso, minha filha? Eu sou apenas um vovô. Eu até já estou meio...” parou no meio da frase, olhou para os lados e gargalhou, e recuou: “...não, não estou, não!”

Giba Um

"O meu sonho é acabar o governo, seja daqui a quatro, daqui a cinco, daqui a oito anos, quando...

...bater no peito e falar: 'menos pessoas dependem de políticos para levar comida para casa'"

21/05/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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Depois da operação da PF contra Ciro Nogueira pelo envolvimento com Daniel Vorcaro, Flávio Bolsonaro já começou a tentar se distanciar do aliado sobre o qual dizia ter “todas as credenciais” para ser seu vice (hoje, diz que falou isso só para agradar Ciro).

Mais: com o episódio do filme, sua campanha, agora meio à deriva, tinha preparado a passagem de Ciro pelo bloco lulista do senador antes de virar chefe da Casa Civil de Bolsonaro. Precavido, Ciro também está organizando uma contraofensiva.

Giba Um

União de DNAs

A longa amizade entre Helena Bordon e Lala Rudge sempre teve a moda como tema central em suas conversas. Agora, essa relação evoluiu para uma coleção. As criadoras da By Helena Bordon e da La Rouge Belle se uniram para uma colaboração que combina sofisticação, conforto e uma grande dose de individualidade. Cada marca possui um DNA bem definido, e essa colaboração respeita perfeitamente isso, mesclando a alfaiataria estruturada, couro e chamois da By Helena Bordon com a suavidade do sleepwear da La Rouge Belle, utilizando cetim, renda e veludo. O resultado é uma linha de peças versáteis e atemporais, que inclui blazers, jaquetas, vestidos, saias e calças, desenvolvidas para transitar entre os diversos momentos do dia. O objetivo é incorporar o encantamento das roupas de dormir às produções cotidianas, equilibrando conforto, feminilidade e um toque urbano. Blazers, vestidos, saias, regatas e calças apresentam-se em versões práticas e atemporais. Para marcar o lançamento, Helena e Lala receberam amigas e convidadas no terraço do Hotel Fasano São Paulo Itaim, em São Paulo, em um evento íntimo repleto de personalidades do lifestyle e da moda local. As peças estão disponíveis para compra nas lojas físicas e online de ambas as marcas.

Eleições: combustível para a classe média
 

Vai ter dinheiro para a classe média. O lançamento da linha de crédito de R$ 30 bilhões para taxistas e motoristas de aplicativo abre uma carreata de medidas que serão anunciadas nas próximas semanas, com foco nessa camada intermediária da população, um miolo no qual as taxas de aprovação de Lula patinam. Para isso, além do já asfixiado orçamento, a equipe econômica quebra a cabeça em busca de recursos para financiar as novas iniciativas. Entre as hipóteses discutidas na Fazenda, uma das ideias que já teria sinal verde do Planalto é usar o que exceder os dividendos das estatais previstos no orçamento da União, que podemos considerar como orientação, carimbando esse dinheiro para custear novas “bondades” voltadas para as classes A e B. A proposta ganhou corpo pela expectativa de um salto nos resultados da Petrobras por conta da disparada dos preços do petróleo.

Efeito dominó

No primeiro trimestre deste ano, a estatal teve um lucro de R$ 32,7 bilhões, uma queda de 7,2% em relação ao igual período de 2025. No entanto, cabe dizer que o balanço de janeiro a março ainda não capturou os efeitos da guerra do Irã sobre as cotações do petróleo e, consequentemente, sobre as exportações da companhia. Esse efeito dominó positivo é aguardado para as demonstrações financeiras do segundo trimestre. Com isso, cresce a possibilidade de a empresa pagar a seus acionistas um volume superior ao referente ao primeiro trimestre, de R$ 9 bilhões.

Giba Um

Só para adultos

A atriz e cantora Selena Gomez, que se destacou no Disney Channel, atuou na série Only Murders in the Building e no filme Emilia Pérez, já tem volta confirmada aos cinemas e promete ser inesquecível. Conforme o Daily Mail, Selena será parte do novo filme dirigido por Brady Corbet, que ainda não tem um nome oficial definido (um dos títulos considerados é “The Origin of the World”). O longa terá conteúdos “adultos”, clima intenso e duração prevista de quatro horas. Embora ainda esteja na fase de pré-produção, o projeto já está gerando expectativa na indústria cinematográfica. O elenco conta com talentos renomados como Cate Blanchett e Michael Fassbender. Corbet, que obteve sucesso recentemente com O Brutalista, vencedor de três Oscars em 2025, informou que a história deste novo filme se desenrola do século XIX até os dias atuais, com atenção especial aos anos 70. Ele também revelou que o roteiro terá cerca de 200 páginas. Vale lembrar que “O Brutalista”, com duração de três horas, possuía 165 páginas. Segundo o veículo britânico, o novo filme deve incluir cenas consideradas “picantes” e terá classificação indicativa para maiores de 18 anos.

Apoio esvaziado

Giba Um

Prefeitos e deputados do PSD no interior de São Paulo não trabalharão pela reeleição de Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao governo paulista, mesmo com Gilberto Kassab, presidente do partido, tendo declarado apoio ao governador. Se houver algum acordo especial para o segundo turno, ficará entre Tarcísio e Fernando Haddad (PT-SP). Para prefeitos e deputados, houve quebra de acordo entre Kassab e Tarcísio. O PSD esperava ficar com o cargo de vice na chapa de reeleição, com o próprio Kassab sendo um dos cotados para o posto.

15 dias de prazo

O encontro na casa de Daniel Vorcaro ,conforme confissão de Flávio Bolsonaro ampliou a desconfiança de aliados próximos e da própria cúpula do PL, que teme o surgimento de novos fatos graves e defende que a sigla busque uma opção ao senador. Anteriormente, entre outras mentiras, Flávio havia garantido que nunca tinha se encontrado com Vorcaro depois da primeira prisão do ex-banqueiro em sua casa. A cúpula do partido presidido por Valdemar Costa Neto, que sempre teve um pé atrás na candidatura do “01”, deu prazo de 15 dias para avaliar o grave episódio e decidir se a candidatura de Flávio permanece ou não.
 

Pérola

O meu sonho é acabar o governo, seja daqui a quatro, daqui a cinco, daqui a oito anos, quando a gente vai bater no peito e falar: ‘menos pessoas dependem de políticos para levar comida para casa’”,

de Flávio Bolsonaro, que não quer desistir (?!).

“Relações fraternais” 1

Flávio vai a 41,8%; e Lula atinge 48,9% em 2º turno simulado: são dados da pesquisa Atlas/Intel, evidenciando queda de 6 pontos percentuais e crescimento de 1,4 ponto para Lula. Além disso, a descoberta das “relações fraternais” entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro caiu dos céus para Lula. Com potencial impacto eleitoral, o caso dá ao governo brasileiro um fato político, institucional e policial para acelerar as negociações com os Estados Unidos em torno de um acordo de cooperação envolvendo paraísos fiscais. A proposta em discussão com autoridades norte-americanas prevê que jurisdições de baixa transparência e suas instituições passem a responsabilizar um regime de intercâmbio de informações.

“Relações fraternais” 2

A questão foi tratada no recente encontro entre Lula e Trump. O objetivo é cavar trincheiras contra o crime organizado e trazer à luz a imensa rede de túneis subterrâneos por onde o dinheiro ilícito circula pelo mundo afora. Ou seja: o imenso ervário oriundo do tráfico de drogas e de armas, milícias, jogo ilegal, desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro por fintechs e congêneres, só para começar. Seja pelo dinheiro envolvido ou pelo que ainda pode vir à tona, o repasse de dinheiro de Daniel Vorcaro aos Estados Unidos para o clã Bolsonaro dá dimensão policial à diplomacia com os EUA na ofensiva contra o crime organizado.

Mulher de Caiado
no Senado

De acordo com levantamento da Paraná Pesquisas, a ex-primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado (União Brasil), desponta isolada na liderança da corrida eleitoral ao Senado, abrindo grande vantagem sobre os demais concorrentes (são duas vagas). Gracinha é esposa do ex-governador e presidenciável Ronaldo Caiado e concentra 36,9% das intenções de voto no principal cenário estimulado. O atual senador Vanderlan Cardoso (PSD) aparece na segunda posição, com 26%.

Mais um problema

Além do caso Master, Ciro Nogueira ganhou novo problema na Justiça. O MPF abriu inquérito civil para apurar possíveis irregularidades na aplicação de uma emenda de R$ 321 mil enviada pelo Senado ao município de São Luís do Piauí. Para a Procuradoria, não houve a devida transparência na indicação dos beneficiários e no plano de uso dos recursos. Um veterano político diz: “Se tiver de devolver, ele não tem problema, ainda terá um saldo dos tempos em que recebia de Daniel Vorcaro”.

Outro “irmão”

Primeiro, o deputado federal Mário Frias disse que “nunca viu um centavo de Daniel Vorcaro na produção do filme sobre a vida de Jair Bolsonaro”. Depois, voltou atrás e disse que o então dono do Master fizera um investimento. Agora, o site Intercept Brasil publica áudio do mesmo Mário Frias, produtor executivo de “Dark Horse”, enviado a Daniel Vorcaro, agradecendo pelo investimento que viabilizaria o longa-metragem. O áudio foi enviado em 11 de dezembro de 2024. “Só quero te agradecer, meu irmão. Vamos mexer com muita gente e vai ser importante para nosso país. De vez em quando, preciso te falar como as coisas estão andando”. Detalhe: nesses dias, a PF queria encontrar Mário Frias e não conseguiu localizá-lo, nem em sua casa.

Mistura Fina

Acaba de entrar em vigor nesta semana a nova lei migratória de Portugal, que cumpre o objetivo de investigar a permanência dos 500 mil brasileiros no país. A lei impede a regularização de turistas, alonga prazos para reagrupamento familiar, limita vistos de trabalho e eleva requisitos para cidadania. Muitos dos negligenciados deixaram o Brasil fugindo da crise e da insegurança geradas, em boa medida, por sucessivos governos do PT, e Lula silencia.

Na visita de Lula a Portugal, o primeiro-ministro Luís Montenegro tratou do tema com mais clareza do que o presidente brasileiro. Agora, muitos que construíram raízes, pagam impostos e contribuem para a economia portuguesa estão vendo seu futuro ameaçado. É constrangedor o contraste com a rapidez da retaliação aos EUA após a expulsão de um delegado que extrapolou funções. Portugal “retribui” desse modo o histórico acolhimento de portugueses pelo Brasil em momentos de dificuldades econômicas.

Agora, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, prepara nova derrota para Lula: vai derrubar o veto do presidente petista para permitir que municípios inadimplentes com o governo federal possam receber recursos de emendas e convênios. Dispositivos vetados por Lula na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 impedem que 3.100 municípios possam ter acesso aos recursos. Por outro lado, o mesmo Alcolumbre está mais do que irritado com a decisão de Lula de enviar novamente o nome rejeitado de Jorge Messias para uma cadeira no STF.

Lula pode mandar novamente o nome de Jorge Messias para ser votado no próximo governo (pode ser o próprio Lula, Flávio Bolsonaro ou outro) e bater de frente outra vez com Alcolumbre, que quer ser reeleito presidente do Senado. Há, contudo, brechas jurídicas e regimentais para viabilizar nova análise do nome do AGU. Um dos argumentos é que a proibição consta em um ato administrativo da Mesa Diretora, e não na Constituição ou no regimento interno do Senado.cais participam da fiscalização.

In – Drinque: Whisky Apple Sour
Out – Drinque: Gin Sour de Maçã Verde

CLAÚDIO HUMBERTO

"Terceira divisão do futebol que é o sistema financeiro brasileiro"

Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, minimiza a importância do Banco Master

20/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Cresce a crise Flavio/Vorcaro e PL trata de vice

Não era bom o clima na sede do PL na reunião de Flávio Bolsonaro com parlamentares, nesta terça- (19), com a descoberta da visita do senador a Daniel Vorcaro já de tornozeleira. Flávio confirmou a visita. Enquanto isso, o PL acha oportuno discutir quem será vice, após descartar Michelle Bolsonaro substituindo Flavio. O senador veta nomes ligados a Ciro Nogueira, presidente do PP, alvo da quinta fase da operação Compliance Zero, que apura supostas falcatruas do enrolado Banco Master.

Mantenha distância

O Centrão também já não manifesta interesse na vaga de vice de Flávio após vazamento de mensagens de áudio e visitas do senador a Vorcaro.

Só depois

Republicanos, do governador Tarcísio de Freitas (SP), e MDB devem manter a “neutralidade” no plano nacional. Isso até o resultado da eleição

Nome nordestino

No PL, há ainda a preferência por um nome feminino do partido. A deputada Roberta Roma (BA) já foi sondada para composição.

Cartas na mesa

Roberta é esposa do ex-ministro da Cidadania João Roma. Mas o partido ainda avalia abrir a vaga para o Progressistas.

Governo Lula dobra emendas pagas em 2026

O governo Lula (PT) abriu as comportas das emendas parlamentares e já pagou R$5,4 bilhões aos congressistas, este ano. Há duas semanas, o valor era de ‘apenas’ R$2,7 bilhões, metade do total atual. Emendas parlamentares individuais representam R$4,1 bilhões, enquanto as emendas de bancada custaram R$1,2 bilhão aos pagadores de impostos. As informações são da Transparência do Tesouro Nacional.

Ritmo intenso

Maio é o mês com o maior número de emendas pagas pelo governo Lula, em 2026, aponta o Tesouro Nacional: R$2,6 bilhões.

Outra conta

Já o Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União revela que já foram pagas R$11,34 bilhões em emendas parlamentares, este ano.

Vai ter mais

O Portal da Transparência também aponta que o governo reservou R$28,3 bilhões para pagar emendas, em 2026.

Crítica precoce

Consenso entre apoiadores de Flávio Bolsonaro e os mais céticos no caso do áudio a Daniel Vorcaro, na reunião de ontem (19) no PL, foi a certeza de que Romeu Zema (Novo) se apressou e “queimou a largada”.

Vai sair

Mesmo com a polêmica, Dark Horse, filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, será lançado. Segundo o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), ainda este ano estará nos cinemas.

Tudo dominado

A governista Comissão de Assuntos Econômicos do Senado pouco aproveitou a ida do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ontem (19). Eduardo Girão (Novo-CE) cobrou do presidente do BC explicação sobre Lula ter orientado Daniel Vorcaro a não vender o Master ao BTG.

Tradicional ameaça

Com a chegada da alta estação, pelegos do sindicato dos aeronautas já falam em paralisação. O chamado à categoria toca o terror, com expressões tipo “colapso” e “fadiga”. Já se fala em estado de greve.

Para tudo

A Justiça do Rio de Janeiro deferiu o pedido de recuperação judicial da SAF Botafogo. Ações de cobrança, execuções, bloqueios e penhoras ficam suspensas. O passivo informado beira os R$2,5 bilhões.

Mobilizados

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante minimizou o impacto do áudio envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Segundo ele, a bancada de oposição segue mobilizada: “ampla maioria está engajada”.

À disposição

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu prestação de contas à produtora do filme Dark Horse e ao fundo que banca o projeto. Garantiu que qualquer valor aplicado por meio da empresa indicada pelo banqueiro Daniel Vorcaro será “destacado” e colocado à disposição das autoridades brasileiras.

Abuso

A ONG Transparência Internacional denunciou a urgência de projeto de lei, na Câmara, que permite que partidos políticos parcelem multas “a perder de vista” e dificulta a cobrança. “Quer garantir a impunidade”, diz.

Pensando bem...

...essa crise é coisa de cinema.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Brasil não é Cuba

Os jornalistas Ivanildo Sampaio e Ernani Régis contam no livro “Quincas Borba no Folclore Político” a reunião de Leonel Brizola com amigos, em 1982, quando decidiu disputar o governo do Rio de Janeiro. Um jovem esquerdista insistia para que o manifesto de lançamento da candidatura propusesse reforma agrária e distribuição de renda radicais. Com a prudência curtida em anos de exílio e sofrimento, Brizola descartou: “Meu filho, o Brasil não é Cuba nem a burguesia brasileira cabe em Miami”.

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