Há dois Corinthians, com e sem Renato Augusto na equipe

GIBA UM

de JAIR BOLSONARO // criticando discurso de Ana Moser

“Tem alguns lá que, pelo amor de Deus, extrapolam. Eu vi a ministra do Esporte falando esses dias. É aluna de Dilma!”, de JAIR BOLSONARO // criticando discurso de Ana Moser

A agenda bilateral com os EUA, 3 impulsionada pela visita de Lula a Washington, vai passar pelo subsolo brasileiro. Os dois países estão alinhavando um acordo na área mineral, envolvendo notadamente níquel, cobalto, estanho e lítio.

Mais: em relação ao lítio, a Casa Branca financiaria a atuação dos mineradores no Brasil – o país tem 8% das reservas de lítio conhecidas no mundo. No caso do níquel e estanho, uma operação triangular com a mineradora inglesa TechMet.

IN: Bife ao molho madeira

OUT: Bife com molho de chocolate

Enfrentamento

O artigo 142 da Constituição, sobre garantia de lei e da ordem no país, é objeto de discussão entre bolsonaristas e petistas. Lula gostaria de modificar parte do texto. Transformado por bolsonaristas em pretexto para uma possível intervenção militar, o artigo 142 da Constituição não foi redigido para permitir ações das Forças Armadas contra Legislativo e Judiciário.

O trecho em questão diz que as Forças Armadas, “sob a autoridade suprema do Presidente da República, destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos Poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem”. Na época líder do PMDB do Senado, FHC enfrentou a insatisfação do então general do Exército Leônidas Pires Gonçalves.

CONSELHOS

O presidente Lula vai retomar a aposta nos conselhos de participação popular para governar. Nesses dois meses de mandato, criou ou recriou quatro desses fóruns de debate de políticas públicas. Historicamente, esses conselhos têm pouca efetividade de atuação.

Nos seus dois primeiros governos, Lula montou 15 conselhos. Criou mais grupos – já criticados na época por falta de resultado – que Fernando Collor, Itamar Franco e FHC juntos. Os três ex-presidentes criaram 11. Detalhe: conselhos são bons para oferecer cadeiras a amigos que ficaram pelo caminho.

Mulheres

Não é apenas o ex-governador da Bahia, Rui Costa (Casa Civil) que quer ver sua mulher Aline Peixoto no cargo de conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Há casos recentes e anteriores: em janeiro, a ex-primeira-dama do Piauí Rejane Dias foi eleita conselheira do TCE-PI (seu marido Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento, governou o Piauí até março de 2022); Renata Calheiros, mulher de Renan filho (MDB), ministro dos Transportes, assumiu cadeira no TCE em dezembro do ano passado; e Marília Góes, mulher do ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (licenciado do PDT) se tornou conselheira do Tribunal de contas do Amapá há um ano, quando o marido ainda governava o estado.

MEMÓRIA

Quatro ministros do atual governo votaram a favor da autonomia do Banco Central, medida classificada como “bobagem” por Lula. Simone Tebet (Planejamento), Juscelino Filho (Comunicações), Daniela do Waguinho (Turismo) e André de Paula (Pesca) ajudaram a aprovar a regra em 2021 quando exerciam mandato parlamentar.

A base de apoio do presidente também se posiciona majoritariamente a favor da medida que estipula mandatos fixos para o comando da instituição e tenta blindar a direção do BC de interferências políticas.

Aquecimento para o Oscar

No domingo, dia 26, aconteceu o 29º Screen Actors Guild Awards (SAG Awards), no Fairmont Century Plaza em Century City, Califórnia. O tapete é um aquecimento para a entrega do Oscar que acontece no próximo dia 12.

O filme Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo foi o grande vencedor da noite, conquistando quatro prêmios, ‘melhor elenco de filme’, ‘melhor atriz’, ‘melhor atriz coadjuvante’ e ‘melhor ator coadjuvante.

Cate Blanchet e Viola Davis (primeira e segunda fotos a esquerda) concorriam pelo prêmio de melhor atriz, mas quem acabou levando foi Michelle Yeoh (terceira foto) e que ganhou um selinho de Jamie Lee Curtis (quarta foto), melhor atriz coadjuvante. Já Jessica Chastain (quinta foto) superou Amanda Seyfried (última foto) levando o prêmio de ‘melhor atriz de minissérie ou filme para televisão’.

Agora vai ter salário gordo

Está na internet, sujeito a chuvas e trovoadas: na igreja evangélica New Hope Church, em Orlando, na semana passada, Jair Bolsonaro se queixou dos R$ 33 mil mensais que ganhava na Presidência e que “quase não conseguia ver sua mulher”. Agora reunindo três fontes pagadora, passará a ter vencimentos mensais de R$ 95,7 mil.

E nessa indecisão de voltar ou não voltar ao Brasil e quando, continua “não vendo sua mulher” que já retornou a Brasília e está fazendo compras para casa nova. Não chega a ser surpresa: ganhará R$ 46,4 mil pelos 28 anos de Câmara, R$ 11,9 mil como militar da reserva; e mais R$ 39,2 mil como “presidente honorário do PL” (esse ainda atrasado pelo bloqueio do TSE no PL). De quebra, Michelle Bolsonaro, no comando do PL Mulher, ganhará outros R$ 33 mil do partido e o orçamento doméstico engordará mais.

Final de festa

É depois de uma lacuna sem muitos festejos por conta da pandemia do coronavírus (o número de infectados volta a crescer, mas com menos mortalidade) foi dado o apito final neste final de semana para o carnaval. E como sempre os famosos camarotes entre Rio de Janeiro e São Paulo foi disputadíssimo e lotados de celebridades com direito (mais uma vez) a pequenos shows entre o intervalo de saída e entrada de outra escola.

Em São Paulo Ivete Sangalo (à esquerda0 movimentou um dos camarotes, que contou também com a presença entre tantas de Thelminha Assis (centro), um dos destaques da escola campeã da capital paulista Mocidade Alegre.

No Rio a agitação foi maior, com muitas musas de escolas assistindo o desfile de suas agremiações dos camarotes e ente os que passaram por lá estavam o casal Andre Rizek e Andreia Sadi (à direita) em rara aparição.

“Reconstruir pontes”

Após deletarem o atual presidente Lula na Lava Jato, os irmãos Wesley e Joesley Batista, da JBS, tentaram se aproximar de Jair Bolsonaro nos últimos quatro anos. Até contrataram o advogado Frederick Wassef, de confiança da família e uma de suas tarefas era tratar da repactuação do acordo de delação premiada dos irmãos Batista, de 2017, com objetivo de tentar reduzir a multa estipulada na delação, da ordem de R$ 10 bilhões. Ele não conseguiu nada e com a volta de Lula ao Planalto, os Batista rapidamente contrataram Cristiano Zanin, para “reconstruir pontes”. Lula não quer nem ouvir falar

Um e outro

O senador Flávio Bolsonaro já começou a se movimentar para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2024. Só que o PL também trabalha com nome do general da reserva Walter Braga Neto para a vaga.

O ex-candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro já foi interventor federal no Rio em 2018. Outro problema: se Flávio vencer, terá de abrir mão de dois anos de seu mandato de senador e seu suplente é o empresário Paulo Marinho, aliado da campanha de 2018 e hoje rompido com o ex-presidente.

Carros elétricos

A montadora chinesa Wulling Motors tem planos de entrar no Brasil produzindo veículos elétricos. Trata- -se de um dos três maiores fabricantes de automóveis do país asiático. A chegada da Wulling poderia aditivar os planos da General Motors de também fabricar carros elétricos no país.

Os dois grupos têm uma parceria no mercado asiático. Um dos principais projetos da Wulling é o Guang Mini EV, um modelo de carro elétrico de perfil mais popular. Seguiria a trilha da também chinesa Great Wall, que comprou a antiga fábrica da GM no interior de São Paulo e já anunciou a produção de carros elétricos.

MAIS ELÉTRICOS

A chinesa Chery deverá instalar uma fábrica de veículos elétricos na Argentina. O projeto pode empurrar para o acostamento os planos da Caoa Chery (associação entre o Grupo Caoa e a montadora asiática) de reabrir a fábrica de Jacareí (SP) com produção de carros elétricos. Se a Chery for para Argentina, esse projeto não será levado adiante.

MISTURA FINA

RICARDO Stuckert, fotógrafo oficial da Presidência da República até com cargo na Secretaria da Comunicação (Secom), deverá refazer a foto do presidente que ficará pendurada em todas as repartições públicas federais neste governo.

A primeira versão do retrato, feito na semana passada, não agradou a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva: ela achou que o maridão estava um pouco envelhecido no clique. Mais: Janja acompanhará a próxima sessão de fotos com Stuckert.

ALGUNS tribunais de Justiça vêm aumentando a frota de carros blindados para deslocamento de magistrados e desembargadores. No geral, as cortes optam por alugar os veículos, em função dos custos elevados de manutenção, em relação ao modelo tradicional.

Os TJs de São Paulo e Rio têm crescente número de carros blindados, contudo, o número exato é omitido devido à segurança dos usuários. Surpresa: o Tribunal de Roraima abriu licitação para alugar mais dois blindados – e quer veículos resistentes a tiros de fuzil AK 47, M 16, Fal 7.62, submetralhadoras e até o famoso Magnum 44.

INVESTIGAÇÕES conduzidas pela Polícia Federal apontam para a existência de financiamento internacional aos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro, em Brasília. Um dos alvos é um empresário brasileiro do agronegócio radicado no Paraguai e dono de fartas extensões de terra no país vizinho. A PF também está investigando se a figura tem relações diretas com o jogo.

AS discussões em torno do projeto de reforma tributária estão apenas começando e também os que protestam não têm ideia de trânsito dos impostos. Além do fim do IPI, por exemplo, está previsto o fim do PIS/ Cofins, cujo funcionamento é regulado por uma pilha de 811 artigos.

Muitos apostam que ninguém na Receita sabe tudo sobre ele. Hoje, há 38 programas por meio dos quais setores específicos pagam menos ou não pagam o PIS e outros 43, o Cofins. Juntos, eles retiram dos cofres públicos R$ 130 bilhões.

NINGUÉM se atreveu a fazer qualquer comentário a Lula sobre a aparição da primeira-dama Janja no camarote expresso 2222, de Gilberto e Flora Gil, no carnaval de Salvador (são amigos dela), enquanto o Litoral Norte de São Paulo se transformara na maior tragédia da história naquela região.

Muitos condenaram, outros comentam que, quando ela foi para Salvador, as notícias sobre São Sebastião e cidades vizinhas não haviam chegado. No aniversário do PT, Janja não foi: sua cadeira ficou desocupada durante todo o evento. Estava fazendo um tratamento oftalmológico que exigiu dilatação da pupila.

O APLICATIVO de entregas Aiqfome controlado pelo Magazine Luiza enfrenta tempos apertados e a rede varejista não fará novos aportes no negócio, comprado em 2020. O Aiqfome sofre de baixa rentabilidade apesar de já ter alcançado mais de 800 municípios.

Só que o avanço não se transformou em lucros. Pior é a dificuldade de entrar em cidades com mais de 500 mil habitantes. São quase todas blindadas pelo iFood, que já encerrou as atividades do Uber Eats.