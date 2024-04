Hábitos que todo empresário deve ter dentro do seu negócio

CLÁUDIO HUMBERTO

Dep. Nikolas Ferreira(PL-MG) sobre a meia de Frida Kalo usada por Lula, que silencia sobre as agressões do filho à ex-mulher

Haddad culpa Congresso, mas foi traído no governo

A maioria do PT, obediente à liderança de Alexandre Padilha (articulação) e Rui Costa (Casa Civil), hostis a Fernando Haddad (Fazenda), apoiou a decisão de deixar caducar a MP de Lula para manter a desoneração das folhas de pagamento. Como a dupla estava ciente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sentiu-se à vontade. A medida pegou Haddad de surpresa, mas ele preferiu culpar Pacheco pelo desfecho do caso, apesar da afronta que a MP representava para o próprio Congresso.

Pendurado na brocha

Já informado de que a MP caducaria, Padilha conversou com Haddad no mesmo dia, mas, segundo fontes da Fazenda, nem tocou no assunto.

Tiro no pé do PT

Além de atenderem a Padilha e Costa, que não gostam de Haddad, os petistas lembram que, em ano eleitoral, a MP era um tiro no pé do PT.

Bateu desespero

Queixando-se de rasteira, Haddad destacou o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, para sair a campo e tentar reverter o quadro.

Horizonte turvo

Já nas primeiras sondagens, Durigan ouviu péssimo diagnóstico: vem aí a dor de cabeça com o Perse e regulamentação da reforma tributária.

Pacheco ‘some’ com PEC antidrogas da pauta

Parlamentares estranharam o sumiço da proposta que criminaliza o porte e a posse de qualquer quantidade de drogas da pauta semanal do Senado. A expectativa era votar a PEC já nesta semana, mas o texto, que precisa de cinco sessões de discussão no Plenário do Senado, só passou por três sessões e sequer consta na pauta da semana. Para líderes, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), empurrou a desculpa da Semana Santa, que esvazia o quórum no Congresso.

Roda-presa

Ao podcast do Diário do Poder, Izaci Lucas (PL-DF) chamou a manobra de “excesso de democracia” do roda-presa Rodrigo Pacheco.

Previsão

Otimista, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) acha que a PEC deve ser votada em primeiro turno na próxima semana, dia 10.

Calendário

Efraim Filho (União-PB) também espera votar o projeto ainda neste mês. Diz que deve ser pautado na segunda quinzena. Não há confirmação.

‘Bolsonarista’ Lula da Silva

Implacável, a internet resgatou post lacrador, já apagado, de Luis Claudio Lula da Silva, filho do presidente acusado de espancar a ex-mulher, em que associa a bolsonaristas crimes contra mulher, inclusive agressões.

Liberdade já era

País de língua portuguesa que se tornou independente há 23 anos, o Timor Leste está sete posições à frente do Brasil, 92º no Ranking Mundial de Liberdade de Imprensa de 2023.

Respirando por aparelhos

“Rui Costa está respirando por aparelhos?” foi a pergunta brilhante de Ricardo Salles (PL-SP) sobre a investigação da mutreta de respiradores fantasmas fechando o cerco em torno do ministro da Casa Civil de Lula.

Demissão esperada

Damares Alves (Rep-DF) diz que até abriu o Diário Oficial da União para ver se tinha saído a demissão de Rui Costa (Casa Civil), enrolado no escândalo de corrupção dos respiradores fantasmas. Em vão.

Lula inimputável?

Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, quis saber se Lula também vai ser acusado de fake News após inflar de 2 milhões para 12,3 milhões, para atacar Israel, números do conflito na Faixa de Gaza.

Ideia única

Esvaziado, o Senado de Rodrigo Pacheco nem sequer realizou a sessão extraordinária prevista para a quinta-feira (4). A rapaziada está focada na janela de transferência partidária e nas eleições municipais de outubro.

Michelle em Maceió

Michelle Bolsonaro acompanha o marido em tour pelo Nordeste. Na manhã deste sábado (6), a ex-primeira-dama promove um encontro do PL Mulher em Alagoas. Será no Spazio Gatti, em Maceió.

Cateter

O governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), passou por cirurgia no coração e deve ficar afastado do cargo até segunda (6). O procedimento foi realizado no Sírio-Libanês, em São Paulo.

Pensando bem...

...a prisão dos foragidos foi providencial para o chefe da Casa Civil, com a reputação em chamas, e para ignorar o caso do filho de Lula acusado agressor de mulher.

PODER SEM PUDOR

Reprodutor de votos

Candidato em 1968 à prefeitura de Barretos (SP), capital da agropecuária paulista, Cristiano de Carvalho era chamado de “velho” pelos adversários. Certo dia, num comício, alguém provocou: “fala mais alto, bagaço!”. Ele respondeu na bucha: “Eu quero lembrar que sou candidato a prefeito, e não a reprodutor. Se a cidade quer um bom reprodutor, vocês devem votar no outro. Mas se deseja um bom prefeito, votem em mim.” Ganhou a eleição.

