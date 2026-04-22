"Isso não é coincidência. É reflexo de gestão"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Zema será o segundo rival de Lula alvo de Moraes

Caso (ou quando) a denúncia do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes contra Romeu Zema (Novo) for aceita pelo ministro Alexandre de Moraes, o ex-governador de Minas Gerais se tornará o segundo rival de Lula (PT) em 2026 a virar alvo de ação no STF, a menos de seis meses da eleição. O primeiro foi o principal candidato de oposição, Flávio Bolsonaro (PL), que passou a ser investigado por suposta calúnia contra o petista por postagem nas redes sociais.

Motivo de sempre

Zema também pode virar investigado pelo mesmo motivo: uma postagem nas redes sociais. A dele considerada “ataque” ao STF.

Vai faltar oposição

Flávio rivaliza com Lula nas pesquisas para presidente; Zema tem ocupado a quarta colocação nos levantamentos, a depender do cenário.

Assunto sério

Caso sejam condenados mesmo numa turma do STF, órgão colegiado, tanto Zema, quanto Flávio correm risco de serem declarados inelegíveis.

Precedente?

A Venezuela tornou inelegíveis todos os adversários de Maduro. A vaga sobrou para Edmundo González, cuja vitória seria roubada pelo ditador.

Câmara tem menos de 20% de funcionários efetivos

O número de servidores efetivos, aqueles concursados na Câmara dos Deputados, não atinge nem mesmo a marca de 20% do total dos trabalhadores da casa. São 2.610 concursados, que se somam a outros 12.247, cargos de livre nomeação das excelências. Aí entra de tudo, como parentes de prefeitos apoiadores e lideranças comunitárias, sempre úteis em ano eleitoral. Se adicionar os terceirizados, a conta fica ainda maior, são 3.828 funcionários, entre limpeza, vigilância, copa etc.

Aspones

Os “cargos de natureza especial”, chamados de CNE, têm salários que superam os R$23,7 mil. Atualmente, são 1.687 “CNEs” na Câmara.

São 10.364

Secretários parlamentares, que não precisam bater ponto, têm salários que passam os R$9,3 mil, podendo até dobrar com “gratificações”.

Folha inchada

O RH da Câmara registra ainda 196 estagiários e 16 funcionários que estão “afastados”. A conta deixou de fora os 513 deputados.

Turma decide

Começa hoje (22) no plenário virtual da 2ª Turma do STF a análise da prisão do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa, enrolado no caso Master. Além do ministro-relator André Mendonça, integram a turma os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e Luiz Fux.

Na gaveta

Existem duas CPIs que aguardam instalação por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A CPI da Violência Doméstica, de molho há mais de dois anos e a CPI da Adultização, parada desde agosto de 2025.

Fim da papelada

Começou a valer, em todo país, o modelo de check-in digital, agora, obrigatório para hotéis, pousadas e outros meios de hospedagem. O modelo eletrônico substitui o preenchimento de formulários em papel.

Inflação pesada

Para o senador Rogério Marinho (PL-RN) “a promessa da picanha virou símbolo da mentira do PT”. E acusou o presidente Lula de entregar comida cara e churrasco de abóbora.

De onde vem

Com o escândalo da fraude bilionária do banqueiro Daniel Vorcaro batendo à porta do governo petista, Flávio Bolsonaro (PL) provocou: “O pix é do Bolsonaro, o Banco Master é do Lula”.

Muito remota

A chance de um ministro do Supremo Tribunal Federal ser removido do cargo antes de 2027 caiu a 13%, segundo a plataforma de previsões e apostas Polymarket. Chegou a ser 31% no início de março.

Malandragem

O vereador Rubinho Nunes (União-SP) acusa Lula de querer dar o FGTS aos banqueiros, que diz combater: “O Desenrola 2.0 é uma armadilha: você só saca se quitar dívidas e o banco leva tudo”.

No limite

O Palácio do Planalto enviou ao Congresso em 15 de abril, último dia do prazo previsto em lei, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece a base para a criação do Orçamento do ano que vem.

Pensando bem...

...no bolso dos outros é refresco.

PODER SEM PUDOR

‘Democracia’ garantida

Nos anos 1940, apesar do fim da ditadura de Getúlio Vargas, o poder político era definido segundo a vontade dos “coronéis”, no interior. Era o caso de São Caetano, no agreste pernambucano. Lá, mandava o “coronel” João Guilherme. Reza a lenda local que na primeira eleição após o Estado Novo, ele destacou seus empregados para o trabalho, digamos assim, de “boca de urna”: ficavam nas proximidades dos locais de votação perguntando aos eleitores se eles votariam no candidato do coronel. Se a resposta fosse “não”, os eleitores ouviam a “sugestão”: “Acho melhor o senhor não votar, não. É para não atrapalhar a democracia.”