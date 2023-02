"Justiça decide soltar Sérgio Cabral, apesar de condenado a mais de 400 anos de prisão"

O posto para qual Dilma Rousseff poderá ser despachada na China renderá à petista salário-mínimo de US$ 187,7 mil (R$ 992 mil) por ano, além de bonificação que pode chegar a 26% desse total.

Mais: ou seja, o salário a futura presidente Banco dos Brics, com sede em Xangai, será maior do que o do presidente do BNDES, Aloízio Mercadante (R$ 96 mil mensais) e até o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, (R$ 103 mil por mês).

“Justiça decide soltar Sérgio Cabral, que agora está livre para andar nas ruas do RJ, apesar de condenado a mais de 400 anos de prisão. O Brasil não aguenta mais”,

de DELTAN DALLAGNOL // deputado federal e ex-procurador depois de decisão dos Desembargadores do TRF-2.

In – Tênis cano baixo

Out – Tênis cano alto

Novo álbum

A cantora Iza que assumiu recentemente um affair com o jogador Yuri Lima, que já jogou no Santos e no Fluminense e hoje defende o Mirassol (time do interior de São Paulo) e também declarou sua Demissexualidade (um termo do espectro assexual que se caracteriza pelo surgimento de atração sexual somente quando existe envolvimento ou conexão emocional ou afetiva com essas pessoas), está se dedicando ao seu próximo álbum.

Mas antes do lançamento ela aproveita alguns dias de folga (com direitos a fotos na praia).

Pouco se sabe sobre o novo álbum que teve seu lançamento adiado.

As músicas Mó Paz, Droga, Mole, Gueto, Fé e Sem Filtro, que foram lançadas no ano passado devem fazer parte deste novo trabalho.

“Neste momento eu estou muito pensando na parte musical da minha carreira, porque eu sempre tentei não me limitar e fazer tudo aquilo que a arte podia e pode me oferecer. Este próximo ano será, não estritamente, mas principalmente musical, com músicas novas, álbum novo, show novo. Tudo isto demanda muito trabalho”.

Resistência dos bancos

Antes mesmo de explodir a crise da Americanas, executivos da rede de moda feminina Lojas Marisa, controlada pela família Goldfarb, tentavam negociar prazos ou outras soluções junto a seus bancos credores, especialmente Fibra e Safra.

Quase no final do ano passado, a Marisa somava dívida liquida de R$ 566,1 milhões e diretores reclamavam do custo de captação de recursos de terceiros e do aumento da inadimplência, fatores do crescimento do endividamento.

O banco Safra é o que está menos flexível à renegociação de prazos, fechou a torneira do crédito e está mais duro com a situação da Marisa.

Nos últimos tempos, a empresa sofria os efeitos da pandemia no comércio e pelo ambiente de consumo fraco.

No mercado financeiro, a Marisa é vista como um grupo de moda que não soube se reinventar e foi perdendo espaço.

Com a pandemia, ficou para trás enquanto viu seus rivais serem mais agressivos pelos canais digitais.

Agora, a companhia contratou a BR Partners e a consultoria Galeazzi Associados para mudar seu perfil de endividamento e reestruturar seu negócio, tarefa complicada que significará perdas para permanecer em cena.

Nos últimos anos, a família Goldfarb buscou um sócio para a Marisa: Renner e Magazine Luiza rejeitaram de cara.

Nova fase

A cantora Luiza Possi, 38 anos, apresenta uma nova fase profissional marcando seus 20 anos de carreira.

No projeto “Festa da Luiza”, além de seus tradicionais sucessos ela interpreta canções que variam de Mamonas à Katy Perry, passando por Beyoncé, Lady Gaga, Anitta, Jota Quest, Lulu Santos, Tim Maia e Balão Mágico.

“O show marca uma nova fase na minha carreira, é um momento de mais alegria, de mais felicidade, de menos peso, de pós-pandemia, de vontade de estar perto do público comemorando com serpentina, CO2, muita música para gente dançar, músicas que marcaram nossos carnavais, que marcaram nossos verões”.

Maior pressão

Novo presidente do BNDES, Aloízio Mercadante e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, são os que mais fazem pressão, junto com o presidente Lula, contra juros altos e pela derrubada de Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central, que não será fácil.

Agora, Campos está usando interlocutores de confiança para avisar Lula que gostaria de conversar com ele pessoalmente (nem na transição, o então presidente eleito teve essa iniciativa).

Mercadante, à propósito, acha que Fernando Haddad (Fazenda) nessa novela tem posições fracas (e gostaria de estar no lugar dele).

Juntos

O presidente da Câmara, Arthur Lira, já avisou, no final da semana passada, que a Casa não mexerá uma palha para tirar a autonomia do Banco Central e é favorável à permanência de Roberto Campos Neto até 2025, final de seu mandato.

É o mesmo pensamento de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Os dois foram vitais para a aprovação do projeto que tornava o BC independente.

Os eleitores da reeleição de Lira estão totalmente a favor de sua posição. Pacheco consegue o mesmo no Senado.

Memória

A pressa de Joe Biden para se encontrar com Lula contrasta com o tratamento dispensado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Biden fugiu de uma foto ao lado de Bolsonaro o quanto pôde. Nunca falou por telefone com o ex-presidente chamado pela imprensa norte-americana de “Trump dos trópicos”.

Os dois só se encontraram pessoalmente depois de Biden ficar sem saída para convencer o Brasil a participar da esvaziada Cúpula das Américas (Los Angeles, 2022).

Na ocasião, o americano fechou a cara diante das câmeras, ao se reunir com Bolsonaro.

Na Casa Branca, Lula buscou um protagonismo extra: queria colocar como um intermediador da paz na Ucrânia, com a criação do que chama de “Clube da paz”.

O tema não constava da lista de assuntos prioritários da Casa Branca, que preferiu escutar dele como pode se posicionar como intermediador para construir uma saída política para Venezuela de Nicolás Maduro.

Cadê?

O ex-presidente Jair Bolsonaro anda avisando aliados daqui, que provavelmente, na primeira semana de março retorne ao Brasil e já na chegada ruma ao hospital para nova cirurgia de abdômen.

Embora de vez em quando, converse na porta da casa em Kissimmee, na Grande Orlando, com grupo de apoiadores, está se sentindo sozinho por lá.

À noite, espia a Globo (quem diria) e alguns canais em espanhol (em inglês, não dá).

Dos aliados militares que participavam do centro do governo, nem sinal: sumiram.

Incluindo Walter Braga Netto, que foi candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro.

Paulo Okamoto, em nome de Lula, quer tirar Carlos Melles da presidência do Sebrae de qualquer maneira porque ele já avisou que não vai renunciar.

E até condicionou que “só sai se onze dos quinze conselheiros que o reelegeram em novembro apoiarem por unanimidade”.

Agora, Lula pediu a Robson Andrade, da CNI, que encontre um caminho para derrubar toda a diretoria técnica do Sebrae.

Detalhe: o Sebrae tem salários de até R$ 60 mil e um orçamento de R$ 4,5 bilhões.

Pode ser mais

orge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira não querem colocar mais de R$ 1 bilhão de sua fortuna pessoal para capitalizar a rede de lojas Americanas.

O patrimônio do trio, segundo a Forbes é de R$ 160 bilhões. Contudo, se forem acionados pela Justiça norte-americana, os mais festejados capitalistas do Brasil, provavelmente terão de pagar muito mais caro.

Um dos grandes fatores de risco é como a Corte dos Estados Unidos vai encarar a responsabilidade da Americanas e seus principais sócios à luz da Absolute Priory Rule.

É a regra do direito norte-americano que estabelece a ordem de pagamento dos credores, segmentando cada classe da maior para menor preferência no recebimento dos calotes.

Olho na carta 1

A Constituição brasileira, perto de completar 35 anos de existência, já passou por 128 mudanças. Com emendas referentes à assinatura de acordos internacionais, esse número vai a 140.

Na última legislatura (2019-2022), aprovaram-se 29 emendas das quais 14 apenas no ano passado, recorde para o período de 12 meses.

A explicação para tantas mudanças pode estar na própria Constituição, ou seja, na quantidade de temas tratados ao longo de 250 artigos.

A Carta Magna do Brasil é o segundo maior texto constitucional do mundo, menor apenas que o da Índia. Promulgada em 1787, a Constituição dos Estados Unidos, à título de comparação, tem sete artigos, em 236 anos, foi alvo de apenas 27 emendas.

A Constituição brasileira, a 7ª da história do país, foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, eleita em novembro de 1986.

