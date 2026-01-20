"Lá [na Operação Lava Jato] não havia contratos milionários"

Giba Um

O grupo Coteminas, de Josué Gomes, ex-presidente da Fiesp, filho do ex-vice de Lula, José Alencar, que está em recuperação Judicial, conseguiu na Justiça mineira nova prorrogação do prazo do qual dívidas e garantias poderiam ser executadas. A proteção dura seis meses, mas pode ser prorrogada.

MAIS: a Coteminas está em recuperação judicial desde maio de 2024. Sua dívida total alcança R$ 2 bilhões e Josué não tem condições de honrar o plano de pagamentos aprovados pela recuperação. No passado, a Coteminas tinha 11 mil funcionários.

A menina cresceu

Com apenas 5 anos, Mel Maia, uma das mais aplaudidas atrizes de sua geração, começou a fazer aulas de teatro, no ano seguinte já estava fazendo um especial de Natal na Globo, mas foi como a pequena “Rita” na novela Avenida Brasil, que seu talento foi reconhecido. Capa da revista Glamour Brasil conta que apenas aos 15 anos teve certeza de que queria ser atriz. Hoje aos 21 anos acredita que seu personagem na série “Os Donos do Jogo” tem um papel importante em sua vida. “Todos os personagens têm a sua importância, mas eu acho que o grande marco da minha carreira até aqui é a série Os Donos do Jogo. Foi a minha virada de adolescente para uma mulher adulta. É uma personagem que me ensinou bastante, mas que também levei muito de mim. Mirna e eu, somos parecidas, temos personalidade forte, somos ambiciosas”. Ativa nas redes sociais, compartilhando alguns momentos de sua vida, Mel revelou que não é escrava da internet, conseguindo manter tudo em equilíbrio. “Eu sinto que a minha relação com a internet é uma mão dupla: se, por um lado, eu amo compartilhar tudo e manter essa visibilidade, por outro, eu não deixo isso controlar minha vida. Na hora em que eu quero dar um break e ficar desconectada, eu faço isso sem problema nenhum. É super importante ter esse equilíbrio. A vida real vem sempre em primeiro lugar!”. Sobre futuros trabalhos revela o que sonha em interpretar: “Meu sonho profissional seria interpretar uma carioca raiz. Eu adoraria fazer uma personagem que nasce, vive e luta nas comunidades, mostrando essa realidade bem dura e cheia de obstáculos. Mas também queria muito mostrar o lado bom desses lugares e toda a gente batalhadora que busca vencer e progredir na vida. Seria um desafio incrível”.

Minerais críticos: sem dinheiro não dá

É o Brasil: o país que pretende se credenciar como um dos protagonistas na corrida global por minerais críticos para transição energética é o mesmo que pode ficar um ano inteiro sem colocar novos direitos minerários em disputa por uma razão prosaica - falta de dinheiro para fazer o básico. A diretoria da Agência Nacional de Mineração (ANM) trabalha com um cenário extremo: atravessar todo 2026 sem realizar um único leilão, dada a aridez orçamentária e a compressão de despesas discricionárias, justamente aquelas que financiam "o chão da fábrica" da regulação. O problema deixou de ser uma abstração e ganhou forma em dezembro, quando a agência travou a aprovação do edital da 9ª Rodada de Disponibilidade de Áreas, pacote com mais de mil áreas para pesquisa e lavra. A decisão se deu exatamente pela falta de recursos para seguir adiante com o certame. A Agência sai pela tangente: diz que a decisão foi tomada após "avaliação técnica e jurídica “legítima saída "para boi dormir".

Farra de tratores

A empresa XCMG Brasil Industria Ltda., que vende máquinas como escavadeiras, carregadeiras e rolos compressores, só não recebeu mais emendas no ano passado do que os fundos de saúde do estado de São Paulo, Distrito Federal e Amapá. Segundo o Portal da Transparência, o Congresso enviou RS 293 milhões para a compra de maquinário. O fundo estadual de saúde paulista, que lidera o ranking, conseguiu R$ 491 milhões. DF e AP, R$ 327 milhões e R$ 322 milhões, respectivamente.

Rainha do baile

Faltando um mês para o Carnaval, algumas ruas já se enchem das cores carnavalescas com blocos e ensaios das escolas de samba. Mas o que também não pode ficar de fora é o tradicional Baile do Copa. A festa acontecerá no dia 14 de fevereiro, nos elegantes salões do Copacabana Palace, A Belmond Hotel. E a rainha do evento deste ano será Camila Pitanga. “Recebo esse convite com muita alegria e emoção. Sou apaixonada por carnaval e o Baile do Copa é um ícone da folia e da cultura brasileira. Reinar nessa noite, depois de tantas mulheres inspiradoras, é uma honra imensa. Ainda mais em uma edição que propõe uma reflexão sobre quem somos, sobre o Brasil em toda a sua diversidade, potência e beleza”. Pela quarta vez consecutiva, o diretor criativo Gustavo Barchilon será responsável pelo conceito do baile, encarando o desafio de explorar a pluralidade que caracteriza o Brasil. Um novo edifício anexo ao hotel aprimorará a experiência, enriquecendo a sofisticação e a valorização da identidade nacional, que são marcas registradas do Copa. O evento contará com um buffet exclusivo elaborado pelo chef italiano Nello Cassese.

"Faz de conta"

Na semana passada, o governador Tarcísio de Freitas decidiu dizer que apoiará a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Planalto. "Para mim, já é um grande nome. Já falei que ele é meu candidato (nunca disse isso anteriormente) e terá nosso apoio. A direita vai estar unida em torno de um nome e meu nome é o Flávio". Ninguém acreditou muito e menos ainda os também governadores pré-candidatos à Presidência. Ao mesmo tempo, a primeira-dama de São Paulo, Cristiane Freitas, comentou que "o Brasil precisa de um novo CEO, meu marido". Muitos entenderam que era um "aviso paralelo" de que Tarcísio ainda está no páreo " e a declaração sobre apoio a Flávio era no estilo "faz de conta".

Duas doações

No segundo dos três volumes de sua biografia de Lula, quatro anos depois do lançamento do primeiro, Fernando Moraes vai falar desde Diretas Já até a primeira eleição do petista, em 2002. É recheado de histórias. Uma delas: na primeira campanha de Lula em 1989, o PT estava sem dinheiro e marcou-se um encontro entre um dos homens mais ricos do Brasil que queria conhecer Pula. no final da conversa, ele contribuiu com US$ 50 mil, a maior doação que o PT recebeu naquela eleição. Anos depois, já como ex-presidente Lula se encontra com o mesmo bilionário e ele confessa: naquele encontro, saiu de lá e doou US$ 5 milhões para a campanha de Fernando Collor.

Pérola

Favorita de petistas 1

ONG favorita de petistas, a "Organização de Estados Ibero-Americanos", nome que sugere vínculo inexistente com a ONU, foi contratada pelo Ministério da Cultura para produzir um relatório passando o pano para a Lei Rouanet, cujos milhões são usados para pagar cachês de artistas militantes que apoiaram Lula na campanha de 2022. A ONG é a mesma que embolsou meio bilhão de reais para "organizar" a COP30, a fracassada conferência de Belém.

Favorita de petistas 2

Em Brasília, a ONG colocou sua sede perto do poder: só com o governo federal, já faturou "25 convênios ou acordos" vigentes. E como não existe almoço grátis, os ongueiros faturam alto com esses acordos. O valor celebrado supera R$ 307,8 milhões. Fatura dinheiro público desde 2014 e já recebeu do governo federal R$ 875,33 milhões, segundo o Portal da Transparência. O último pagamento foi no último dia 2 de janeiro. A secretaria-executiva do Ministério da Cultura injetou R$ 4 milhões em "contribuição voluntária" (os irônicos dizem que deve "ter sido dinheiro para a pizza").

Olho vivo

A Associação Paulista de Medicina está emitindo alertas sobre a oferta irregular de cursos de graduação de Medicina na Bolívia no formato a distância, com atividades presenciais concentradas em apenas dois períodos anuais, de duas semanas cada. Diz que o modelo representa "grave episódio de desqualificação da formação médica" e coloca em risco a qualidade da assistência à população. A APM destaca ainda que, como no Brasil, a legislação boliviana não autoriza cursos de medicina nas modalidades à distância, semipresencial ou virtual. Esse quadro pode inviabilizar tanto o registro profissional no país de origem quanto, no caso dos brasileiros formados no exterior, a participação no Revalida, exame exigido para atuação no Brasil.

Novo comportamento

A popularidade das canetas emagrecedoras está mudando o comportamento de consumo e seus efeitos sentidos em restaurantes, supermercados e lojas de roupas, com consequência sobre toda a cadeia. No evento National Retail Federation, em Nova York, na semana passada, a tendência ocupou o mesmo espaço de temas como IA e chegada das gerações Z e alpha no mundo do consumo. Em São Paulo, Alessandra Andrade, da SP Negócios, garante que o impacto de medicamentos como Ozempic, Mounjaro e Wegovy virou uma nova preocupação do varejo.

Segundo e melhor

A família de Gisele Bündchen não reprova o casamento (segundo) dela. Havia uma boataria que a família estava desgostosa com o casamento secreto de Gisele porque o noivo não teria fortuna, o que já caiu por terra: estão todos felizes com o casório e com o noivo. Joaquim Valente não é um bilionário como Tom Brady,mas tem muito dinheiro de sua rede de academias americanas e pode prever despesas do seu casamento. A fortuna dela é por duas irmãs: uma pela advocacia, outra pela contabilidade (as cifras podem chegar a US$ 500 milhões). Se fossem US$ 100 milhões, davam US$ 5 milhões de renda por mês.

Cachê generoso

Se na área romântica Ana Castela entrou no ano novo sem muita inspiração, seu calendário de shows das festas do interior, incluindo apresentações em pequenos municípios, cresce cada vez mais. Agora, acaba de acertar um contrato com a prefeitura de Inhapim, em Minas Gerais, para ser a estrela da 28ª. Festa do Inhame (!), em agosto. Deverá faturar R$ 800.00,00 dos minguados cofres municipais. Detalhe: Castela trabalha com uma condição. Tudo pago com antecedência.

Mistura Fina

A operação contra o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e demais suspeitos no mercado financeiro, tirou das manchetes da semana passada uma das mais surpreendentes atitudes do governo Lula. O presidente interrompeu seu silêncio desde o início das manifestações contra o governo do Irã, que reage mantendo seu próprio povo, divulgando nota de solidariedade à ditadura e a seu presidente, submisso aos aiatolás, no momento em que era anunciada a execução de jovens manifestantes.



Considerado ditador amigo de Lula, o iraniano repetiu o petista ao culpar a população pelas mazelas do país: foi o que deflagrou a revolta. Enquanto o mundo se mobiliza contra a ditadura, Lula prefere fazer "advertências" a países solidários de vítimas da tirania dos aiatolás. Observadores acham que a posição de Lula não surpreende depois de apoiar terroristas do Hamas e russos da Ucrânia e passar pano para o facínora Nicolás Maduro.



Os gestores da norte-americana Farallon têm vagado com uma lanterna na mão (estilo Diogenes) à procura de comprador para o Centro Universitário FMU. A empresa já foi oferecida à Cogna e à Yduqs. Houve contatos também com fundos de private equity, caso da Advent, que tem investimentos no setor no Brasil - é acionista da própria Yduqs e da Inspira. A Farallon enfrenta pressões de seus próprios investidores para se livrar do negócio, comprado em 2020 junto a Laureate.



Não chega a ser novidade para ninguém que a venda é das mais complicadas. A FMU tem boa parte de cerca de 65 mil alunos e um faturamento da ordem de R$300 milhões. Só que também carrega uma "parte podre": dívidas de R$ 240 milhões e um turbulento processo de recuperação judicial, que inclui um litígio com as famílias Alves da Silva e Fioravante, fundadoras da universidade. Ambas cobram mais de R$ 135 milhões referentes ao aluguel de imóveis de sua propriedade.

In – Tendência 2026: poá repaginado

Out – Tendência 2026: maxi poá