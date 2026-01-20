Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CLAÚDIO HUMBERTO

"Lá [na Operação Lava Jato] não havia contratos milionários"

Ex-juiz Marcelo Bretas sobre juízes considerados suspeitos na lendária operação

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

20/01/2026 - 07h00
Lula boicotou acordo com ciúmes do paraguaio Peña

Lula (PT) boicotou a assinatura do acordo com a União Europeia por ciúmes de Santiago Peña, presidente de direita do Paraguai que estreou sua presidência no Mercosul fazendo História. Lula quis assinar o acordo quando presidia o bloco, mas fracassou. Também está com raiva porque Peña negocia com Donald Trump atrair datacenters dos EUA com sua energia de Itaipu, e sem “pedir licença” a Lula. Que não quer ver Peña “nem vestindo camisa do PT”, ironiza um diplomata no Planalto. Político conservador com ideias atuais, não há perigo de Peña vestir vermelho.

Paraguai tem de sobra

Energia barata atrai datacenters e indústrias. Porém, gente competente no comando e segurança jurídica são diferenciais próprios do Paraguai.

Brasileiros se mudam

Lula também está enciumado porque mais de 200 indústrias trocaram o Brasil pelo Paraguai, atraídas pela elogiada política econômica de Peña.

São todos Mercosul

O Paraguai quer os empregos das fábricas que se mudam para lá e que continuam abastecendo o mercado brasileiro: afinal, são todos Mercosul.

Empregos roubados

Indústria no Paraguai paga de 1% de imposto de exportação, 10% de IR e 0% ao importar insumos. O Brasil rouba mais de 37% de quem produz.

Gasto público ultrapassa R$ 300 bilhões em 20 dias

A torneira da gastança do dinheiro do pagador de impostos segue aberta em 2026 e já ultrapassou os R$ 300 bilhões nos primeiros 20 dias do ano, como registra a plataforma Gasto Brasil, desenvolvida pela Associação Comercial de São Paulo e pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Sob gestão gastadora de Lula, o governo federal está no topo da gastança, torrou mais de R$ 120 bilhões.

Sangria sem fim

Epicentro de recente escândalo, a Previdência aparece como principal gastador no governo federal, quase R$ 80 bilhões.

Gastam sem dó

Ainda na conta federal, o Judiciário supera o Legislativo, Ministério Público e Defensoria Pública e torrou quase R$ 3 bilhões no início do ano.

Segue a lista

Seguindo a lista do gasto público, tem ainda os municípios, mais de R$ 92 bilhões e os estado, que torraram mais de R$ 83,5 bilhões.

Malas prontas

Lula não vai perder tempo e no próximo mês já deve fazer o primeiro tour internacional. Os destinos escolhidos pelo petista incluem belos dias na Índia e na Coreia do Sul. O passeio fica para depois do Carnaval.

Final feliz

Decisão considerada histórica do desembargador Carlos de Castro, do TJ de Alagoas, encerrou processo antigo envolvendo o inventário do ex-deputado João Lyra e a falência de suas usinas de Alagoas, sem prejuízo aos credores e mais de R$ 200 milhões para cada um dos seis herdeiros.

De saída

Com chance zero de vitória em seu Estado, o Mato Grosso do Sul, a ministra Simone Tebet deve lançar candidatura em São Paulo, em 2026. Seu MDB é oposição por lá, ela deve se unir ao PSB de Alckmin.

Morango da discórdia

Chamou atenção do deputado Evair de Melo (PP-ES) a importação de 40 toneladas de morango do Egito. O parlamentar cobrou explicações do Ministério da Agricultura e acusou a pasta de abandonar o agronegócio.

Descendo

O número de homicídios em Santa Catarina caiu 18%. O governador Jorginho Mello (PL) destacou que é o menor índice da História, "Em um ano, menos mortes do que alguns Estados registraram em um mês".

Rumo a Brasília

Devem chegar a Brasília no domingo (25) o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), o vereador Lucas Pavanato (PL-SP) e o ex-vereador Fernando Holiday, que partiram em caminhada por justiça desde Paracatu (MG).

Conhecido

O bispo que vai atender a Jair Bolsonaro é conhecido em Brasília. Robson Rodovalho foi deputado federal quando o ex-presidente também estava na Câmara. Antes disso, foi secretário do Trabalho do DF.

Na ativa

Jorge Messias (AGU) não descansa no recesso de fim/início de ano e está na cola de senadores em busca de votos para conseguir aprovação para assumir a cadeira de ministro do STF.

Pensando bem...

...a gente “não foi esperto” e a mentira já venceu.

PODER SEM PUDOR

Um cruzado de HH

Discutia-se no Senado a violência contra a mulher quando Ney Suassuna (PMDB-PB) cutucou Heloisa Helena (PSOL-AL) com vara curta, lembrando que os homens também são vítimas de violência doméstica, embora não apareçam nas estatísticas. A valente senadora exibiu os bíceps:

- Fique calado, se não o senhor será responsável pelo aumento das estatísticas...

Giba Um

"Nós nunca estivemos tão perto de chegar ao andar de cima da corrupção e do crime organizado...

Depois da Operação Carbono Oculto e do BC com o Master, quero dizer que vamos mostrar que o Estado brasileiro vai derrotar o crime organizado", de Lula, na posse de Wellington César, novo ministro da Justiça

19/01/2026 06h00

Giba UM

Giba UM Divulgação

O grupo Coteminas, de Josué Gomes, ex-presidente da Fiesp, filho do ex-vice de Lula, José Alencar, que está em recuperação Judicial, conseguiu na Justiça mineira nova prorrogação do prazo do qual dívidas e garantias poderiam ser executadas. A proteção dura seis meses, mas pode ser prorrogada.

MAIS: a Coteminas está em recuperação judicial desde maio de 2024. Sua dívida total alcança R$ 2 bilhões e Josué não tem condições de honrar o plano de pagamentos aprovados pela recuperação. No passado, a Coteminas tinha 11 mil funcionários.

Giba UM

A menina cresceu

Com apenas 5 anos, Mel Maia, uma das mais aplaudidas atrizes de sua geração, começou a fazer aulas de teatro, no ano seguinte já estava fazendo um especial de Natal na Globo, mas foi como a pequena “Rita” na novela Avenida Brasil, que seu talento foi reconhecido.  Capa da revista Glamour Brasil conta que apenas aos 15 anos teve certeza de que queria ser atriz. Hoje aos 21 anos acredita que seu personagem na série “Os Donos do Jogo” tem um papel importante em sua vida. “Todos os personagens têm a sua importância, mas eu acho que o grande marco da minha carreira até aqui é a série Os Donos do Jogo. Foi a minha virada de adolescente para uma mulher adulta. É uma personagem que me ensinou bastante, mas que também levei muito de mim. Mirna e eu, somos parecidas, temos personalidade forte, somos ambiciosas”. Ativa nas redes sociais, compartilhando alguns momentos de sua vida, Mel revelou que não é escrava da internet, conseguindo manter tudo em equilíbrio. “Eu sinto que a minha relação com a internet é uma mão dupla: se, por um lado, eu amo compartilhar tudo e manter essa visibilidade, por outro, eu não deixo isso controlar minha vida. Na hora em que eu quero dar um break e ficar desconectada, eu faço isso sem problema nenhum. É super importante ter esse equilíbrio. A vida real vem sempre em primeiro lugar!”. Sobre futuros trabalhos revela o que sonha em interpretar: “Meu sonho profissional seria interpretar uma carioca raiz. Eu adoraria fazer uma personagem que nasce, vive e luta nas comunidades, mostrando essa realidade bem dura e cheia de obstáculos. Mas também queria muito mostrar o lado bom desses lugares e toda a gente batalhadora que busca vencer e progredir na vida. Seria um desafio incrível”.

Minerais críticos: sem dinheiro não dá

É o Brasil: o país que pretende se credenciar como um dos protagonistas na corrida global por minerais críticos para transição energética é o mesmo que pode ficar um ano inteiro sem colocar novos direitos minerários em disputa por uma razão prosaica - falta de dinheiro para fazer o básico. A diretoria da Agência Nacional de Mineração (ANM) trabalha com um cenário extremo: atravessar todo 2026 sem realizar um único leilão, dada a aridez orçamentária e a compressão de despesas discricionárias, justamente aquelas que financiam "o chão da fábrica" da regulação. O problema deixou de ser uma abstração e ganhou forma em dezembro, quando a agência travou a aprovação do edital da 9ª Rodada de Disponibilidade de Áreas, pacote com mais de mil áreas para pesquisa e lavra. A decisão se deu exatamente pela falta de recursos para seguir adiante com o certame. A Agência sai pela tangente: diz que a decisão foi tomada após "avaliação técnica e jurídica “legítima saída "para boi dormir".

Farra de tratores

A empresa XCMG Brasil Industria Ltda., que vende máquinas como escavadeiras, carregadeiras e rolos compressores, só não recebeu mais emendas no ano passado do que os fundos de saúde do estado de São Paulo, Distrito Federal e Amapá. Segundo o Portal da Transparência, o Congresso enviou RS 293 milhões para a compra de maquinário. O fundo estadual de saúde paulista, que lidera o ranking, conseguiu R$ 491 milhões. DF e AP, R$ 327 milhões e R$ 322 milhões, respectivamente.

Giba UM

Rainha do baile

Faltando um mês para o Carnaval, algumas ruas já se enchem das cores carnavalescas com blocos e ensaios das escolas de samba. Mas o que também não pode ficar de fora é o tradicional Baile do Copa. A festa acontecerá no dia  14 de fevereiro, nos elegantes salões do Copacabana Palace, A Belmond Hotel. E a rainha do evento deste ano será Camila Pitanga. “Recebo esse convite com muita alegria e emoção. Sou apaixonada por carnaval e o Baile do Copa é um ícone da folia e da cultura brasileira. Reinar nessa noite, depois de tantas mulheres inspiradoras, é uma honra imensa. Ainda mais em uma edição que propõe uma reflexão sobre quem somos, sobre o Brasil em toda a sua diversidade, potência e beleza”. Pela quarta vez consecutiva, o diretor criativo Gustavo Barchilon será responsável pelo conceito do baile, encarando o desafio de explorar a pluralidade que caracteriza o Brasil. Um novo edifício anexo ao hotel aprimorará a experiência, enriquecendo a sofisticação e a valorização da identidade nacional, que são marcas registradas do Copa. O evento contará com um buffet exclusivo elaborado pelo chef italiano Nello Cassese.

Giba UM

"Faz de conta"

Na semana passada, o governador Tarcísio de Freitas decidiu dizer que apoiará a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Planalto. "Para mim, já é um grande nome. Já falei que ele é meu candidato (nunca disse isso anteriormente) e terá nosso apoio. A direita vai estar unida em torno de um nome e meu nome é o Flávio". Ninguém acreditou muito e menos ainda os também governadores pré-candidatos à Presidência. Ao mesmo tempo, a primeira-dama de São Paulo, Cristiane Freitas, comentou que "o Brasil precisa de um novo CEO, meu marido". Muitos entenderam que era um "aviso paralelo" de que Tarcísio ainda está no páreo " e a declaração sobre apoio a Flávio era no estilo "faz de conta".

Duas doações

No segundo dos três volumes de sua biografia de Lula, quatro anos depois do lançamento do primeiro, Fernando Moraes vai falar desde Diretas Já até a primeira eleição do petista, em 2002. É recheado de histórias. Uma delas: na primeira campanha de Lula em 1989, o PT estava sem dinheiro e marcou-se um encontro entre um dos homens mais ricos do Brasil que queria conhecer Pula. no final da conversa, ele contribuiu com US$ 50 mil, a maior doação que o PT recebeu naquela eleição. Anos depois, já como ex-presidente Lula se encontra com o mesmo bilionário e ele confessa: naquele encontro, saiu de lá e doou US$ 5 milhões para a campanha de Fernando Collor.

Pérola

"Nós nunca estivemos tão perto de chegar ao andar de cima da corrupção e do crime organizado. Depois da Operação Carbono Oculto e do BC com o Master, quero dizer que vamos mostrar que o Estado brasileiro vai derrotar o crime organizado”,

 de Lula, na posse de Wellington César, novo ministro da Justiça.

Favorita de petistas 1

ONG favorita de petistas, a "Organização de Estados Ibero-Americanos", nome que sugere vínculo inexistente com a ONU, foi contratada pelo Ministério da Cultura para produzir um relatório passando o pano para a Lei Rouanet, cujos milhões são usados para pagar cachês de artistas militantes que apoiaram Lula na campanha de 2022. A ONG é a mesma que embolsou meio bilhão de reais para "organizar" a COP30, a fracassada conferência de Belém. 

Favorita de petistas 2

Em Brasília, a ONG colocou sua sede perto do poder: só com o governo federal, já faturou "25 convênios ou acordos" vigentes. E como não existe almoço grátis, os ongueiros faturam alto com esses acordos. O valor celebrado supera R$ 307,8 milhões. Fatura dinheiro público desde 2014 e já recebeu do governo federal R$ 875,33 milhões, segundo o Portal da Transparência. O último pagamento foi no último dia 2 de janeiro. A secretaria-executiva do Ministério da Cultura injetou R$ 4 milhões em "contribuição voluntária" (os irônicos dizem que deve "ter sido dinheiro para a pizza").

Olho vivo

A Associação Paulista de Medicina está emitindo alertas sobre a oferta irregular de cursos de graduação de Medicina na Bolívia no formato a distância, com atividades presenciais concentradas em apenas dois períodos anuais, de duas semanas cada. Diz que o modelo representa "grave episódio de desqualificação da formação médica" e coloca em risco a qualidade da assistência à população. A APM destaca ainda que, como no Brasil, a legislação boliviana não autoriza cursos de medicina nas modalidades à distância, semipresencial ou virtual. Esse quadro pode inviabilizar tanto o registro profissional no país de origem quanto, no caso dos brasileiros formados no exterior, a participação no Revalida, exame exigido para atuação no Brasil.

Novo comportamento

A popularidade das canetas emagrecedoras está mudando o comportamento de consumo e seus efeitos sentidos em restaurantes, supermercados e lojas de roupas, com consequência sobre toda a cadeia. No evento National Retail Federation, em Nova York, na semana passada, a tendência ocupou o mesmo espaço de temas como IA e chegada das gerações Z e alpha no mundo do consumo. Em São Paulo, Alessandra Andrade, da SP Negócios, garante que o impacto de medicamentos como Ozempic, Mounjaro e Wegovy virou uma nova preocupação do varejo.

Segundo e melhor

A família de Gisele Bündchen não reprova o casamento (segundo) dela. Havia uma boataria que a família estava desgostosa com o casamento secreto de Gisele porque o noivo não teria fortuna, o que já caiu por terra: estão todos felizes com o casório e com o noivo. Joaquim Valente não é um bilionário como Tom Brady,mas tem muito dinheiro de sua rede de academias americanas e pode prever despesas do seu casamento. A fortuna dela é por duas irmãs: uma pela advocacia, outra pela contabilidade (as cifras podem chegar a US$ 500 milhões). Se fossem US$ 100 milhões, davam US$ 5 milhões de renda por mês.

Cachê generoso

Se na área romântica Ana Castela entrou no ano novo sem muita inspiração, seu calendário de shows das festas do interior, incluindo apresentações em pequenos municípios, cresce cada vez mais. Agora, acaba de acertar um contrato com a prefeitura de Inhapim, em Minas Gerais, para ser a estrela da 28ª. Festa do Inhame (!), em agosto. Deverá faturar R$ 800.00,00 dos minguados cofres municipais. Detalhe: Castela trabalha com uma condição. Tudo pago com antecedência.

Mistura Fina

A operação contra o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e demais suspeitos no mercado financeiro, tirou das manchetes da semana passada uma das mais surpreendentes atitudes do governo Lula. O presidente interrompeu seu silêncio desde o início das manifestações contra o governo do Irã, que reage mantendo seu próprio povo, divulgando nota de solidariedade à ditadura e a seu presidente, submisso aos aiatolás, no momento em que era anunciada a execução de jovens manifestantes.
 
Considerado ditador amigo de Lula, o iraniano repetiu o petista ao culpar a população pelas mazelas do país: foi o que deflagrou a revolta. Enquanto o mundo se mobiliza contra a ditadura, Lula prefere fazer "advertências" a países solidários de vítimas da tirania dos aiatolás. Observadores acham que a posição de Lula não surpreende depois de apoiar terroristas do Hamas e russos da Ucrânia e passar pano para o facínora Nicolás Maduro.
 
Os gestores da norte-americana Farallon têm vagado com uma lanterna na mão (estilo Diogenes)  à procura de  comprador para o Centro Universitário FMU. A empresa já foi oferecida à Cogna e à Yduqs. Houve contatos também com fundos de private equity, caso da Advent, que tem investimentos no setor no Brasil - é acionista da própria Yduqs e da Inspira. A Farallon enfrenta pressões de seus próprios investidores para se livrar do negócio, comprado em 2020 junto a Laureate. 
 
Não chega a ser novidade para ninguém que a venda é das mais complicadas. A FMU tem boa parte de cerca de 65 mil alunos e um faturamento da ordem de R$300 milhões. Só que também carrega uma "parte podre": dívidas de R$ 240 milhões e um turbulento processo de recuperação judicial, que inclui um litígio com as famílias Alves da Silva e Fioravante, fundadoras da universidade. Ambas cobram mais de R$ 135 milhões referentes ao aluguel de imóveis de sua propriedade.

In – Tendência 2026: poá repaginado

Out – Tendência 2026: maxi poá

Cláudio Humberto

"O inquérito é policial, não judicial"

Ex-juíz federal Marcelo Bretas ao defender a prerrogativa da Polícia Federal

18/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Lula torra mais de R$500 mil em anúncios em 6 dias

A Secretaria de Comunicação de Lula, que adora demonizar as chamadas big techs, despejou entre R$537 mil e R$632,6 mil em propaganda apenas na plataforma Meta, que é a controladora de redes sociais no Brasil como Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger e Threads. Conforme levantamento da coluna, considerando dados disponibilizados pela própria Meta Platforms, a dinheirama bancou propagandas que circularam entre domingo (11) e sexta-feira (16).

 

Alvo gaúcho

O anúncio mais caro foi para divulgar, entre os dias 9 e 16, ações do governo Lula no Rio Grande do Sul. Custou entre R$90 mil e R$100 mil.

 

Bolso aberto

A Meta dá o valor estimado dos anúncios. Somando todos que miraram os gaúchos nos últimos seis dias, o custo foi entre R$235 mil e R$280 mil

 

Gastança liberada

Outro alvo foi o eleitorado do Ceará, os gastos da Secom para propagandear o governo Lula custou entre R$118,2 mil e R$135,3 mil.

 

Tem mais

O já conhecido Pix também ganhou holofotes, na quarta (14). A fatura ficou entre R$50 mil e R$60 mil. A indústria, coitada, uma merreca R$100

 

Pior derrota do PT foi com chapa ‘puro sangue’

A pior derrota do PT na história das eleições presidenciais no Brasil foi responsabilidade da única chapa “puro sangue” do partido desde a redemocratização. Em 1994, a dupla Lula/Aloizio Mercadante levou a pior surra do petismo: perdeu no primeiro turno para o tucano Fernando Henrique Cardoso (que conquistou 54,3% dos eleitores) com menos da metade dos votos (27%). Desde então, o PT foge do “puro sangue”.

 

PT-PL

Para piorar, na primeira eleição presidencial exitosa de Lula, em 2002, o PT formou chapa com o PL, atual partido de Jair Bolsonaro.

 

Junto e misturado

Na reeleição de Lula, em 2006, o vice José Alencar era filiado ao então PRB, atual Republicanos, que depois integrou a coligação de Bolsonaro.

 

Inédito

Em 2006, o PSDB sofreu sua pior derrota: o candidato Geraldo Alckmin, atual vice de Lula, teve menos votos no segundo que no primeiro turno.

 

Caso raro

A única chapa “puro sangue” a vencer eleição presidencial no Brasil foi Fernando Collor-Itamar Franco, ambos filiados ao PRN, em 1989. A chapa Aécio Neves-Aloysio Nunes (PSDB) perdeu por 3% para Dilma Rousseff (PT)/Michel Temer (PMDB), em 2014.

 

Disse, sem provas

Lula disse que o Brasil não vai se limitar ao “eterno papel” de exportador, no acordo com a União Europeia, e que “dispositivos incentivam” o investimento no Brasil. Não explicou como muda o papel brasileiro.

 

Política é assim?

O pedido contra o ministro do STF Dias Toffoli é o primeiro pedido de impeachment do ano (eleitoral). Em 2025 foram cerca de 40 pedidos contra ministros da Corte, metade contra Alexandre de Moraes.

 

Comparação

Foram 158 o total de pedidos de impeachment feitos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro durante o seu mandato, média inferior a 40 por ano. Os ministros do STF superaram a média do ex-presidente em 2025.

 

Na nossa conta

Apesar de deputados federais estarem curtindo suas “férias” até o próximo dia 2 de fevereiro, a Câmara dos Deputados já registra mais de R$1,12 milhão em despesas, aponta a Transparência.

 

Veto-lorota

O presidente Lula (PT) anunciou veto a R$400 milhões do orçamento de emendas parlamentares, este ano. O valor parece alto, mas representa apenas 0,6% dos R$61 bilhões destinados a essas emendas, em 2026.

 

Sem coincidência

Proposto por um eleitor em 2017, o fim do auxílio moradia de senadores, deputados e juízes é a “ideia legislativa” de maior sucesso da História, com 253 mil assinaturas no site do Senado. Virou PEC em 2019, como manda a lei, e desde então está... na gaveta.

 

Nós pagamos

O ano mal começou, mas o governo Lula (PT) admite que já torrou R$139 mil com viagens em 2026. A maior parte dos gastos (64%) foram destinados a viagens internacionais: R$84,4 mil.

 

Pensando bem...

...propaganda é a alma do negócio e do governo.

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

O fígado sofredor

O esporte favorito de Miguelzão, figura popular em Campina Grande (PB), era chamar de “beberrão” um conterrâneo ilustre, nos papos do calçadão da avenida principal, naquele ano de 1990: o poeta e candidato a governador Ronaldo Cunha Lima. Eleito, Cunha Lima resolveu fazer as pazes com Miguelzão. Uma testemunha ponderou:

- Ronaldo não guarda nenhum rancor, reconheça que ele tem bom coração!

- É, o coração dele é bom – assentiu Miguelzão – Mas o fígado não presta...

